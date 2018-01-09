 Все постановления правительства для запуска программ поддержки фермеров должны быть приняты до конца января, - Гройсман

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время совещания по вопросам развития агросектора, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

Он подчеркнул, что ключевые направления работы - поддержка животноводства, прежде всего, создание новых комплексов и увеличение поголовья, целевая поддержка фермеров, а также поддержка предприятий сельскохозяйственного машиностроения с целью сохранения и наращивания количества рабочих мест в этой сфере и обеспечения аграриев качественной техникой отечественного производства.

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"В ближайшие недели должны запустить в работу программы поддержки - чтобы мы дошли до каждого хозяйства в Украине и доказали, что можно использовать имеющийся ресурс", - сказал глава правительства.

В контексте развития животноводства, участники совещания отметили, что спектр инструментов поддержки довольно широк: от непосредственно бюджетной дотации на развитие молодняка до введения эффективного кредитования создания новых животноводческих комплексов с возможностью компенсации тела кредита и установления эффективной кредитной ставки. Условия применения существующих возможностей - гибкие и будут зависеть от конъюнктуры рынка и запроса общества. Вместе с тем, целевые регуляции, которые позволят сделать востребованным финансовый продукт, доступным и эффективным должны быть сформированы уже до конца января.

"Главное, чтобы в конце 2018 у нас были фонды и поголовье, максимально увеличены, и насыщенный (собственной качественной продукцией) рынок", - сказал Премьер-министр.

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В контексте поддержки фермерства, глава правительства обратил внимание на необходимость скорейшего обработки механизмов введения эффективного кредитования, механизмов компенсации стоимости техники - в условиях приобретения техники для конкретного хозяйства, а также поддержки кооперативов.

"Таким образом мы запустим механизмы реальной производственной поддержки. Но одновременно мы предполагаем ответственность фермера за честную регистрацию земли и скота, - сказал Владимир Гройсман. - Важно не затягивать время. Все постановления Правительства должны быть приняты до конца января. Ресурсов (поддержки) достаточно".