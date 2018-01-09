 Ахметову запретили тратить более 20 000 евро в месяц. Полное решение суда по аресту активов олигарха

Об этом идет речь в решении окружного суда г.Никосии (Кипр) о замораживании активов Ахметова по делу "Укртелекома".

Текст судебного решения оказался в распоряжении "Цензор.НЕТ".

В частности в судебном решении отмечается, что ответчики могут "использовать и распоряжаться денежной суммой в 20 000 евро ежемесячно для покрытия собственных судебных расходов".

Ранее сообщалось, что Окружной суд Никосии постановил заморозить активы бизнесмена Рината Ахметова на сумму 820 млн долларов по делу "Укртелекома".

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Решение суда в отношении Ахметова и девяти других лиц было принято 27 декабря по иску компании Raga Establishment, которая принадлежит бывшему председателю правления "Родовид банка" Денису Горбуненко.

В Raga утверждают, что продали "Укртелеком" Ахметову за 860 млн долларов в 2013 году, он заплатил 100 млн долларов, и больше средств компания от него не получила.

В Raga также приводят список активов Ахметова, которые могут быть заморожены в случае соответствующего решения национальных судов.

В него входят, в частности, 100% акционерного капитала UATelecominvest (Кипр), акции банка "ПУМБ", 100% акционерного капитала "СКМ-Инвест", "СКМ Спорт Лимитед" (Кипр), 90,25% акционерного капитала "Стадион "Шахтер", 100% акционерного капитала "СКМ Менеджмент" (Нидерланды), 100% акционерного капитала ESPV Limited (владеет корпоративными правами группы "Эста" (отраслевой холдинг СКМ в сфере недвижимости), UMBH (Ukrainian Machine Building Holding) (Кипр) владеет более 50% в ОАО "Донецкгормаш", 100% Vesco Limited (Кипр) (владеет компанией "Веско" -крупнейшим в Украине предприятием по открытой добыче глин, обладающих высокой пластичностью, белым цветом и прочностью после обжига, используемых для производства керамической плитки, фарфора, фаянса, стекла, хрусталя, электроизоляторов, санфаянса, кирпича и черепицы), 100% Parallel Nafta (владеет корпоративными правами топливной группы "Параллель" (автозаправки), 100% "СКМ Финанс", 100% акций холдинга ДТЭК и другие активы.

Перевод решения суда:

В ОКРУЖНОМУ СУДІ НІКОСІЇ

Заява № 4669/2017

До: Н.Г. Сантис, П.Д.Ж.

Між: RAGA ESTABLISHMENT LIMITED

Позивачі

​​-та-

РІНАТ АХМЕТОВ РОМАН БУГАЙОВ

ЛЕОНІДАС КИПРИЯНОУ ПЕТРОС ПЕТРІДЕС SCM FINANCIAL OVERSEAS LTD SCM HOLDINGS LTD PH PREMIUM HOUSEHOLD LTD PLUSCOM HOLDINGS LTD SCM (SYSTEM CAPITAL MANAGEMENT) LTD WATER PROPERTY HOLDINGS LTD

Відповдачі

Заява Екс парте (Ex parte) від 29/12/2017 заявниками-позивачами

За зверненням Харріс Кіріакідес ЛТД, адвокатів заявників- позивачів. ЦЕЙ СУД, після того, як прочитав заяву, подану заявником або від імені заявника та після надання Банківської гарантії в розмірі 200 000 Євро для покриття будь-яких збитків або витрат, пов'язаних з видачею Наказу,

ЦИМ НАКАЗУЄ І ЗАБОРОНЯЄ Респондентам, а також працівникам, представникам та їх правонаступникам розпоряджатися, продавати, відчужувати, дарувати, зменшувати вартість чи будь-яким чином обтяжувати будь-який актив Респондентів та / або дозволяти та / або викликати будь-яким способом видалення, продаж, відчуження, пожертвування, зменшення вартості або обтяження будь-якого активу Респондента, до остаточного судового рішення по Справі з зазначеним вище заголовком та номером або до нового розпорядження Суду.

За умови, що для цілей цього пункту (A) активи респондентів включають:

(і) будь-які активи, що знаходяться в межах або поза межами Республіки Кіпр, які будь-який Відповідач має або контролює, прямо або опосередковано, повністю або частково і які зареєстровані під їхнім ім'ям або зареєстровані під іменем/назвою третьої фізичної та / або юридичної особи, яка володіє або управляє ним та / або контролює його від імені та / або за рахунок та / або як довірених осіб та / або правонаступників кожного Респондента або Респондентів,

(іі) кожен актив, що знаходиться на Кіпрі або за його межами, яким або у відношенні до якого будь-який Відповідач є кінцевим бенефіціаром (кінцевим бенефіціаром) та / або на який або у відношенні якого будь-який Респондент має який-небудь майновий інтерес та / або право та / або повноваження керувати ним або давати вказівки щодо його управління, так якби це булайого власність,

(ііі) частки у статутному капіталі та активи кожної компанії або іншого суб'єкта, який належить або контролюється (прямо чи опосередковано) будь-яким з Респондентів; і

(iv) будь-який інший актив, що знаходиться на Кіпрі або за його межами, яким будь-який з Респондентів прямо чи опосередковано розпоряджається або управляє так, начебто він належить йому та / або який зберігається та / або підтримується та / або контролюється третіми особами відповідно до напрямків діяльності, що надходять прямо чи опосередковано від будь-якого з Респондентів, включаючи без обмежень будь-який рахунок у будь-якому банку або будь-якій фінансовій установі або будь-якій інвестиційній, банківській, страховій або іншій організації або будь-якому інвестиційному, банківському, страховому або іншому проекті (фонді) або в будь-якій іншій компанії чи іншому суб'єкті, або будь-якому довірчому (довірчому) фонді (фундації), незалежно від того, знаходиться цей рахунок на Кіпрі або за його межами.

(v) Серед іншого, але не обмежуючись цим, активи, зазначені у Додатку А до цієї Заяви.

Також передбачено, що ніщо, зазначене у цьому пункті (A), не перешкоджає будь-якому Відповідачеві:

(i) розпоряджатися, продавати, відчужувати, дарувати, зменшувати вартість або обтяжувати будь-який з його активів, якщо таке розпорядження, продаж, відчуження, дарування, зменшення вартості чи обтяження було зроблено в рамках загальної вартості залишкових активів, з урахуванням будь-яких обтяжень, і повинно перевищувати суму 820.571.739,71 доларів США (USD) (або еквівалент у Євро), як заявлено у справі з зазначеним вище номером і назвою, а також яка являє собою суму, що вимагається Позивачем у рамках справи з відповідним зазначеним номером і назвою,

(ii) використовувати та розпоряджатися грошовою сумою до 20 000 євро щомісяця для покриття власних судових витрат, та

(ііі) якщо він є фізичною особою, користуватися або розпоряджатися додатковою грошовою сумою до 20 000 євро на місяць для покриття витрат на його проживання або, якщо він є компанією, користуватися та / або надавати додатково кошті в сумі до 20 000 євро для покриття своїх витрат, за умови, що використання таких коштів є необхідним в ході реалізації компанією своєї поточної діяльності.

Крім того, передбачено, що ніщо в цьому параграфі А не перешкоджає респондентам 1-10 або їх дочірнім компаніям працювати з або розпоряджатися своїми активами в ході звичайної та належної поточної діяльності, однак у випадку проведення операції або розпорядження активами на суму, що перевищує 10 млн доларів США, вони повинні надати юридичним представникам Заявника повідомлення не пізніше як за 7 робочих днів до початку здійснення зазначеної транзакції.

Відповідачі повинні з'явитися в цьому Суді 8/1/2018 року о 9:00 ранку, щоб показати причину того, чому цей наказ має призупинити дію.

Вимога Б, що була подана до суду 19/12/17, призначена до розгляду на 8/1/18 о 9.00 ранку.

Подано 27.12.17

Оформлено 2/1/18

(підпис) Ен.Джи. Сантіс, Пі.Ді.Джей

Завірення: якщо ви, вищезгадані відповідачі, ваші співробітники, представники та уповноважені особи знехтуєте дотриманням цього наказу НЕГАЙНО, ви підлягаєте арешту, і ваше майно підлягає конфіскації.

Справжня копія

Реєстратор

ЕсЕйч

ДОДАТОК A

Респондент 1:

(а) будь-які долі власності (прямо чи опосередковано) у респондентах 5, 6, 7, 8, 9 і 10;

(б) будь-які долі власності (прямо чи опосередковано) у ВАТ "Систем Кепітал Менеджмент" (також відомий як ВАТ "СКМ").

(c) нерухоме майно з реєстраційними номерами NGL916815 та NGL916814 за адресою Апартаменти A.07.1 та A.08.1, Один Гайд-парк, 100 Найтсбрідж, Лондон, SW1X 7LJ, Великобританія.

Респондент 5:

(а) Будь-яка сума, що підлягає сплаті та сплачується Респондентом 7.

(б) Акціонерний капітал (100%) в UA Telecominvest, з Кіпру.

Респондент 6:

(a) Акції (участь) в Респонденті 7 та Респонденті 9.

(b) Акції (участь) в ПАТ Перший Український Міжнародний Банк.

(c) 100% участь в акціонерному капіталі SCM-Invest Ltd, з Британських Віргінських Островів (BVI).

(d) 100% участь в акціонерному капіталі SCM SportLimited, з Кіпру.

...

Ранее сообщалось, что окружной суд Никосии на Кипре заморозил 820 млн долл. активов Рината Ахметова из-за длительного правового спора по делу "Укртелекома".