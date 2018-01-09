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 Политика Украины
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Все про:Госпогранслужба (2581) граница (2923) охрана (537)

 Дополнительными резервами усилена охрана трех направлений на границе, - ГПСУ

Западную, восточную и северную границу теперь охраняют в усиленном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 января сообщает пресс-служба ведомства.

"Усиление противодействия противоправной деятельности продлится до конца января 2018 года на участках ответственности Восточного, Северного и Западного региональных управлений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для выполнения поставленных задач дополнительно привлечены более 200 военнослужащих Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б.Хмельницкого, Главного центра подготовки личного состава имени генерал-майора Игоря Момота и других резервов пограничного ведомства.

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"В составе пограничных нарядов офицеры и военнослужащие по контракту, которые выбывают на усиление, будут выполнять задачи по охране государственной границы, будут предотвращать любые попытки переправки нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявления, административные правонарушения и другие противоправные действия на границе Украины", – подчеркивают в ГПСУ.

Сейчас резервы уже направлены на Буковину, Закарпатье и Волынь.

В частности, в Черновицкий пограничный отряд прибыли более полусотни военнослужащих, из которых немалое количество специалистов-кинологов с хорошо натренированными розыскными собаками.

Остальные резервы Госпогранслужбы прибудут к концу этой недели в другие подразделения региональных управлений.

Источник: https://censor.net.ua/n3043321
 
 
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Волынь работает по прежнему, через контрольку дураков нет петлять, все платят и рулят через переходы.а туда приезжих не пускают. Дополнительными резервами усилена охрана трех направлений на границе, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1438
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Це щоб з Заходу знов Міхо не прорвався, шолі?
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200 человек на усиление границы, Карл! Это на время "пленарной недели"? Поставте их вокруг ВР. А на юге есть два катера с Рыбальского.
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Посмотрел бы на собачку, которая догонит румына или гуцула в горах
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДополнительными резервами усилена охрана трех направлений на границе, - ГПСУ
 
 
 
 
 
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