 Дополнительными резервами усилена охрана трех направлений на границе, - ГПСУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом 9 января сообщает пресс-служба ведомства.

"Усиление противодействия противоправной деятельности продлится до конца января 2018 года на участках ответственности Восточного, Северного и Западного региональных управлений", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для выполнения поставленных задач дополнительно привлечены более 200 военнослужащих Национальной академии Государственной пограничной службы Украины им. Б.Хмельницкого, Главного центра подготовки личного состава имени генерал-майора Игоря Момота и других резервов пограничного ведомства.

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"В составе пограничных нарядов офицеры и военнослужащие по контракту, которые выбывают на усиление, будут выполнять задачи по охране государственной границы, будут предотвращать любые попытки переправки нелегальных мигрантов, коррупционные и контрабандные проявления, административные правонарушения и другие противоправные действия на границе Украины", – подчеркивают в ГПСУ.

Сейчас резервы уже направлены на Буковину, Закарпатье и Волынь.

В частности, в Черновицкий пограничный отряд прибыли более полусотни военнослужащих, из которых немалое количество специалистов-кинологов с хорошо натренированными розыскными собаками.

Остальные резервы Госпогранслужбы прибудут к концу этой недели в другие подразделения региональных управлений.