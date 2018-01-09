 Суд начнет рассматривать вопрос о мере пресечения для подозреваемого в убийстве Ноздровской в 14:00, - прокуратура

Вчера, 08 января, прокуратурой Вышгородского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры сообщено о подозрении мужчине, который подозревается в убийстве Ноздровской И.С. в совершении уголовного преступления,предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.

В настоящее время прокуратурой Киевской области внесено ходатайство в Вышгородский районный суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Вышгородский районный суд, который находится по адресу г.. Вышгород ул.Кургузова, 7, сегодня, 09 января, в 14.00 состоится судебное разбирательство ходатайства прокурора об избрании меры пресечения.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.