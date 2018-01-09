 Суд начнет рассматривать вопрос о мере пресечения для подозреваемого в убийстве Ноздровской в 14:00, - прокуратура

Вчера, 08 января, прокуратурой Вышгородского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры сообщено о подозрении мужчине, который подозревается в убийстве Ноздровской И.С. в совершении уголовного преступления,предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
В настоящее время прокуратурой Киевской области внесено ходатайство в Вышгородский районный суд об избрании подозреваемому меры пресечения.
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Вышгородский районный суд, который находится по адресу г.. Вышгород ул.Кургузова, 7, сегодня, 09 января, в 14.00 состоится судебное разбирательство ходатайства прокурора об избрании меры пресечения.
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.
8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.
Чьи права она защитила? Сестры?
"Беззаконие и бездействие властей в нашей стране довело меня до крайности. Я так жить не хочу. Прошу родных простить меня. Жена, дочь, внуки, сын Дима, я вас любил всю жизнь и за вас готов отдать свою жизнь. Все равно повесят убийство этой гадкой подлой лживой юристки-активистки на меня. Главное, чтобы не трогали ни жену, ни друзей, ни наших родных. Пусть лучше винят меня. Хотя я этого не совершал. Преступление совершила сама Ноздровская, так как сильно много знала о депутатах, предвыборных деньгах депутатов еще с 2012 года. Вот они ее и заказали. Затравили меня, мою семью, сына, всех наших родных и знакомых по селу. Эта Ноздровская со своими родителями, коррумпированными судьями апелляционного и Обуховского суда, журналистами… Все СМИ, газеты, ТВ клеветали на моего сына. А он этого не хотел. Был трезв. Ложь и клевета меня достали. Я всю жизнь был честным семьянином, тружеником. И все, что исходило от Ноздровской и ее окружения, все эта фальш, меня достала", - сказано в записке.
"Предсмертная записка" есть, а папик жив/здоров. Гнилая попытка вызвать жалость и привлечь к себе внимание.