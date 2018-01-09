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 Суд начнет рассматривать вопрос о мере пресечения для подозреваемого в убийстве Ноздровской в 14:00, - прокуратура

Вышгородский районный суд Киевской области (г. Вышгород) начнет рассматривать вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве юриста Ирины Ноздровской сегодня в 14:00.

Вчера, 08 января, прокуратурой Вышгородского отдела Киево-Святошинского местной прокуратуры сообщено о подозрении мужчине, который подозревается в убийстве Ноздровской И.С. в совершении уголовного преступления,предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области. 

В настоящее время прокуратурой Киевской области внесено ходатайство в Вышгородский районный суд об избрании подозреваемому меры пресечения.

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Вышгородский районный суд, который находится по адресу г.. Вышгород ул.Кургузова, 7, сегодня, 09 января, в 14.00 состоится судебное разбирательство ходатайства прокурора об избрании меры пресечения. 

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.

Источник: https://censor.net.ua/n3043319
 
 
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А кто такая, эта "правозащитница Ноздровская"?
Чьи права она защитила? Сестры?
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Подозреваемый в убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской Юрий Россошанский - отец Дмитрия Россошанского, который два года назад насмерть сбил сестру Ноздровской Светлану, оставил предсмертную записку семье.Об этом сообщает издание "Факты" со ссылкой на супругу задержанного Ольгу."Мужа действительно задержали. Перед этим Юра написал что-то вроде предсмертной записки", - сказала Ольга Россошанская.Так, издание приводит текст письма.

"Беззаконие и бездействие властей в нашей стране довело меня до крайности. Я так жить не хочу. Прошу родных простить меня. Жена, дочь, внуки, сын Дима, я вас любил всю жизнь и за вас готов отдать свою жизнь. Все равно повесят убийство этой гадкой подлой лживой юристки-активистки на меня. Главное, чтобы не трогали ни жену, ни друзей, ни наших родных. Пусть лучше винят меня. Хотя я этого не совершал. Преступление совершила сама Ноздровская, так как сильно много знала о депутатах, предвыборных деньгах депутатов еще с 2012 года. Вот они ее и заказали. Затравили меня, мою семью, сына, всех наших родных и знакомых по селу. Эта Ноздровская со своими родителями, коррумпированными судьями апелляционного и Обуховского суда, журналистами… Все СМИ, газеты, ТВ клеветали на моего сына. А он этого не хотел. Был трезв. Ложь и клевета меня достали. Я всю жизнь был честным семьянином, тружеником. И все, что исходило от Ноздровской и ее окружения, все эта фальш, меня достала", - сказано в записке.
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Ну и нафига постить эту бредятину? Сестра сама "прыгнула" под колеса "трезвого/необколотого" сыночка, а Ирина сама "самоубилась" колющими/режущими предметами в шею, предварительно раздевшись до гола?
"Предсмертная записка" есть, а папик жив/здоров. Гнилая попытка вызвать жалость и привлечь к себе внимание.
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якщо йшла по проїзджій частині а не по тротуару (а де ви бачили в селах у нас тротуари?) то це питання часу, коли хтось наїде, в нас шалена статистика з дтп, ну а по вбивству чи самогубству як навіть заявляв Ківа зовсім нема довіри бо дійсно на ютубі передачі з телеканалів про суд про те дтп , тобто справа була гучна на всю країну і після цього батько як дурний пішов на злочин? якби він зразу зізнався то ще повірити можна було б ( наприклад його дістали звинувачення сина та суди), але він не зізнається і тому це виглядає як ніби то на нього перевели стрілки бо шукати не хочуть чи дійсно там щось дуже намішано з її діяльностью...
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В итоге лучший следователь- народ. А югыны позорники первым делом взялись за невиновного "нареченого".....
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