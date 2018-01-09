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 Политика Украины
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Все про:НАБУ (2077) Мартыненко (398)

 НАБУ отказывается предоставить Мартыненко материалы дела из-за отсутствия доказательств, - адвокат

НАБУ отказывается предоставить Николаю Мартыненко для ознакомления все заявленные материалы

Об этом сказал его адвокат Петр Бойко, сообщает пресс-служба Николая Мартыненко.

 "НАБУ более 2 лет пиарилось на так называемом" деле Мартыненко "и в конце концов анонсировало окончания расследования до конца 2017 г. Однако, когда Николай Мартыненко 9 января 2018 г. законопослушно пришел в НАБУ на ознакомление с материалами дела (заявлено 200 томов), НАБУ отказалось их выдавать (ограничившись отдельными кусками в виде 10-и томов). При этом присутствовал детектив Семак, которого суд отстранил от этого расследования из-за конфликта интересов и политической ангажированности. НАБУ даже не смогло предоставить перечня всех материалов (!) Похоже, что никаких 200 томов в природе не существует, и НАБУ наспех пытается что-то слепить в последний момент. Поэтому Николай Мартыненко написал заявление об отказе лично знакомиться с этими "материалами", поручив это адвокату", - сообщил Петр Бойко.

 Пресс-служба экс-депутата акцентировала, что "Николай Мартыненко считает это дело сфальсифицированным и политически мотивированным. Он еще в 2015 г. добровольно отказался от депутатского мандата, а руководство НАБУ решило этим воспользоваться в политической борьбе и для собственного пиара. Для всех давно очевидна политическая ангажированность и избирательность НАБУ, которое закрывает глаза на коррупцию своих друзей".

 У Мартыненко также подчеркнули, что его дело "стала первым политическим делом НАБУ и рекордсменом по продолжительности фальсификаций. НАБУ за более чем 2 года может предъявить только макулатуру. Это дело развалится в любом суде. Всех причастных к фальсификациям Николай Мартыненко привлечет к уголовной ответственности". В пресс-службе экс-депутата напомнили о начатом расследовании против руководителя детективов НАБУ Калужинского, который пытался фальсифицировать показания против Мартыненко. 

Источник: https://censor.net.ua/n3043318
 
 
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Я почему-то не верю ни этому персонажу ни его адвокатам.
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НАБУ это ФБР США,которые посадят Порошенко после истечение его срока,он обманул не только Украину ,но и США,а за это он будет отвечать
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оно тебе лично сказало,то набу?а може фбр сказало?или ты сам догадался? НАБУ відмовляється надати Мартиненку матеріали справи через відсутність доказів, - адвокат - Цензор.НЕТ 6429
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за этим персонажем много славных дел ,..... лет так на 500 за решеткой НАБУ відмовляється надати Мартиненку матеріали справи через відсутність доказів, - адвокат - Цензор.НЕТ 57
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гЫГА а куда поделись бабки и Интерпорт-Ковель, где первую скрипку играл набриолиненный кошелек Кролика, .... ни порта пилядь нет ни бабок? НАБУ відмовляється надати Мартиненку матеріали справи через відсутність доказів, - адвокат - Цензор.НЕТ 6442
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и шо?это оправдание для неработы набу?взялись сажать-так сажайте.а они ваще в бизнес превратили все-заводят дела только для того,шоб развалить дело и отмазать от ответственности.
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ГЫг, вот смотри: все знают, что ты пдр. Но у тебя есть деньги. Ты идешь в Суд, платишь бабло и получаешь Вердикт, что ты не пдр. И что в этом случае может сделать НАБУ? При чем тут ОНО?
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сядут усе, во главе с кондитером и кроликом, ты это увидишь еще при своей жизни, во внутреннем дворике на прогулке НАБУ відмовляється надати Мартиненку матеріали справи через відсутність доказів, - адвокат - Цензор.НЕТ 1939
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да ладно)как удобно одним адвокатам верить,а другим нет
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Мартыненко гуляет,пока не создан антикоррупционный суд
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разве законно затягивать дела?
Как можно беззаконием построить правовое государство?
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Предоставить ОБВИНЯЕМОМУ (!!!) все материалы уголовного дела...?! Это что-то несусветное, адвокат в неадеквате НАБУ відмовляється надати Мартиненку матеріали справи через відсутність доказів, - адвокат - Цензор.НЕТ 9109
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И ключи от квартиры, а надо бы от камеры и охранникам.
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а кому?

"следователь обязан объявить обвиняемому, что следствие по его делу окончено и что он имеет право на ознакомление со всеми материалами дела как лично, так и с помощью защитника"
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Но дело ведь еще не закончено, в чем же проблема Мартыненко и его адвоката? На каком основании они требуют дело для ознакомления? А до окончания дела следователь сам решает, что выдавать для ознакомления Мартыненко и даже (!) адвокату.
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только ж НАБУ никто за язык не тянул говорить о том, что дело фактически закрыто или им главное для СМИ новость сделать покрасивше, а о правдивости содержания новости они не особо переживают... так это выходит дезинформация.
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Ну, никто ж ничего и не говорит. Все и так знают, что "РафикНиУчомНеУинават" ))))
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У НАБУ семь пятниц на неделе, иначе и не скажешь глядя на происходящее, сами не могут определится. Может, просто имитируют бурную деятельность, а дело посыпалось.
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у НАБУ с ФБР все в порядке, "пригорает" у коррупционной власти и у таких, как ты, порохоботов НАБУ відмовляється надати Мартиненку матеріали справи через відсутність доказів, - адвокат - Цензор.НЕТ 9580
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У НАБУ есть желание, но судя по делам, например, Мартыненко и Розенблата, квалификация хромает...
Вот их адвокаты (при поддержки судей) и размазывают....
П.С. Читал некоторые решения судов - НАБУ копирует текст ДФС, в обоснование своих требований, где написан полный бред....
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНАБУ отказывается предоставить Мартыненко материалы дела из-за отсутствия доказательств, - адвокат
 
 
 
 
 
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