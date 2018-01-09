EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  378  17
Материалы по теме:
Все про:МВД (7417) Нацполиция (6662) убийство (4671) Аброськин (349)

 В 2017 году в Украине было совершено 1551 убийство, из них 89% раскрыто, - Аброськин

В 2017 году в Украине было совершено 1551 убийство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Еще раз хочу подчеркнуть - для нас важно жизни каждого человека, каждого гражданина Украины. Только за 2017 было совершено 1551 убийство, из них 89% - раскрыто", - написал он.

В то же время он подчеркнул, что правоохранители не могут и не будут непрерывно комментировать те или иные высказывания лиц, которые считают себя "специалистами".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Аброськин о подозреваемом в убийстве Ноздровской: Не раскаивается в совершенном

"Каждый должен заниматься своим делом, там, где он является настоящим профессионалом. Невозможно предоставить корректную оценку, не обладая полным объемом всех обстоятельств совершенного преступления и имеющихся доказательств", - написал Аброськин.

В 2017 году в Украине было совершено 1551 убийство, из них 89% раскрыто, - Аброськин 01

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска", - Яровой

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.

Источник: https://censor.net.ua/n3043316
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
И как назло - все резонансные убийства, которые на виду у общественности - не раскрыты. Вот так совпадение.
 показать весь комментарий
 
 
Ложь и цинизм негодяев просто зашкаливает! Атброськин чёртов сепараст и козачок засланный. Какой частью тушки они думают когда такую ересь несут людям??? В 2017 году в Украине было совершено 1551 убийство, из них 89% раскрыто, - Аброськин - Цензор.НЕТ 5302
 показать весь комментарий
 
 
1551х0,89=1380,39. Есть 0.39 убийства!!!! Ну когда эти идиоты научатся говорить, почему нельзя назвать точное число???
 показать весь комментарий
 
 
Почти в два раза больше, чем в Скотланд Ярде. Я в шоке! Аброськин и Фантомас!
 показать весь комментарий
 
 
Это было бы смешно, если бы не было так грустно. И ЭТО в руководстве МВД Украины! Люстрация, комиссии, конкурс....И получили отбросы подельники рюкзакова.
 показать весь комментарий
 
 
грустно, когда граждане не Украины обвиняют в жизни своей неудачной украинцев.
 показать весь комментарий
 
Очень похоже на то,что слова Аброськина не соответствуют действительности.Убийство Шеремета,Бузины,Калашникова,Хараберюша,Шаповала,Махаури,Окуевой.Этот список далеко не полный.О каких таких высоких процентах расскрываемости вы попросту откровенно врёте.
 показать весь комментарий
 
 
абсолютна більшість вбивств побутові і як правило вони завжди розкриваються, у вас названі вбивства замовні, тобто вчинені з плануванням, а часто професійними вбивцями, такі вбивства розкриваються рідко як в Україні, так в світі
 показать весь комментарий
 
 
Ох ты ж ептыть!!!
И Кеннеди не забудь. Слили дело на тормозах мусора позорные. Уже полвека висяк.
 показать весь комментарий
 
А если посчитать те убийства по которым судмедэксперт за бутылку дает следаку или оперу заключение и переквалифицирует в несчастные случай или самоубицство, чтоб не возиться?
 показать весь комментарий
 
 
В реале дело переквалифицируется из убийства в несчастный случай, из несчастного случая с нарушением техники безопасности в пьянку и обратно действительно легко.
 показать весь комментарий
 
Іноді краще промовчати і здаватися дурнем,ніж заговорити і розвіяти всі сумніви повністю...
 показать весь комментарий
 
 
Да но надо не забывать что это статистика с бытовухой, очевидными убийства при свидетелях, в.камерах и т.д. А вот с заказными и т.п. дела обстоят не столь радужно...
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ 2017 году в Украине было совершено 1551 убийство, из них 89% раскрыто, - Аброськин
 
 
 
 
 
 вверх