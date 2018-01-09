 В 2017 году в Украине было совершено 1551 убийство, из них 89% раскрыто, - Аброськин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.
"Еще раз хочу подчеркнуть - для нас важно жизни каждого человека, каждого гражданина Украины. Только за 2017 было совершено 1551 убийство, из них 89% - раскрыто", - написал он.
В то же время он подчеркнул, что правоохранители не могут и не будут непрерывно комментировать те или иные высказывания лиц, которые считают себя "специалистами".
"Каждый должен заниматься своим делом, там, где он является настоящим профессионалом. Невозможно предоставить корректную оценку, не обладая полным объемом всех обстоятельств совершенного преступления и имеющихся доказательств", - написал Аброськин.
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.
8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.
И Кеннеди не забудь. Слили дело на тормозах мусора позорные. Уже полвека висяк.