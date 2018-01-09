 В 2017 году в Украине было совершено 1551 убийство, из них 89% раскрыто, - Аброськин

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал первый заместитель председателя Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин.

"Еще раз хочу подчеркнуть - для нас важно жизни каждого человека, каждого гражданина Украины. Только за 2017 было совершено 1551 убийство, из них 89% - раскрыто", - написал он.

В то же время он подчеркнул, что правоохранители не могут и не будут непрерывно комментировать те или иные высказывания лиц, которые считают себя "специалистами".

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"Каждый должен заниматься своим делом, там, где он является настоящим профессионалом. Невозможно предоставить корректную оценку, не обладая полным объемом всех обстоятельств совершенного преступления и имеющихся доказательств", - написал Аброськин.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.