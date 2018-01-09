 "Подозреваемого в деле об убийстве Ноздровской могли задержать еще 5 дней назад", - адвокат Ульянова

Об этом заявила юрист Тамила Ульянова, передает Цензор.НЕТ соссылкой на "112 Украина".

"Нам известно, что это лицо было задержано еще 5 суток назад. Если лицо задержали 5 суток назад, почему не было санкции суда на его задержание? А если эта санкция была, почему не сообщили общественность и СМИ раньше?", - заявила Ульянова.

Юрист добавила, что хочет ознакомиться с материалами следствия, поскольку у нее возникло много вопросов.

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В частности, подозреваемого в убийстве задержали по ст. 208 УПК, которая предусматривает задержание на месте преступления или сразу после самого преступления.

"На сайте МВД выставлено информацию о том, что подозреваемый задержан в порядке ст. 208. Для неюристов сообщаю, что статья 208 УПК говорит о том, что задержать человека в порядке этой статьи можно, если его задержали или во время совершения преступления или на месте совершения преступления или сразу после него, или если на нем есть следы совершения преступления", - заявила Ульянова.

Как сообщалось, 1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области было обнаружено тело юриста Ирины Ноздровской. Известно, что ранее она занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года сбил племянник на тот момент председателя суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

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В полиции не называют имени задержанного. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк лишь подтвердил, что задержан близкий родственник Дмитрия Россошанского. По данным источников, в убийстве Ирины Ноздровской подозревается Юрий Россошанский - отец Дмитрия Россошанского.