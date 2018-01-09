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 "Подозреваемого в деле об убийстве Ноздровской могли задержать еще 5 дней назад", - адвокат Ульянова

Юристы семьи погибшей правозащитницы Ирины Ноздровской имеют информацию о возможном задержании подозреваемого еще 5 дней назад, а не 8 января, когда появилось официальное сообщение правоохранителей.

Об этом заявила юрист Тамила Ульянова, передает Цензор.НЕТ соссылкой на "112 Украина".

"Нам известно, что это лицо было задержано еще 5 суток назад. Если лицо задержали 5 суток назад, почему не было санкции суда на его задержание? А если эта санкция была, почему не сообщили общественность и СМИ раньше?", - заявила Ульянова.

Юрист добавила, что хочет ознакомиться с материалами следствия, поскольку у нее возникло много вопросов.

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В частности, подозреваемого в убийстве задержали по ст. 208 УПК, которая предусматривает задержание на месте преступления или сразу после самого преступления.

"На сайте МВД выставлено информацию о том, что подозреваемый задержан в порядке ст. 208. Для неюристов сообщаю, что статья 208 УПК говорит о том, что задержать человека в порядке этой статьи можно, если его задержали или во время совершения преступления или на месте совершения преступления или сразу после него, или если на нем есть следы совершения преступления", - заявила Ульянова.

Как сообщалось, 1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области было обнаружено тело юриста Ирины Ноздровской. Известно, что ранее она занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года сбил племянник на тот момент председателя суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

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В полиции не называют имени задержанного. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк лишь подтвердил, что задержан близкий родственник Дмитрия Россошанского. По данным источников, в убийстве Ирины Ноздровской подозревается Юрий Россошанский - отец Дмитрия Россошанского.

Источник: https://censor.net.ua/n3043315
 
 
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Не вірим! Ми вірим тільки Юрію Віталійовичу та Арсену Борисовичу! Ну ще трохи віримо Антону Г. та Шкіряку З.
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а Зорян Ш., что уже, разве , вышел из доверия?
ну а Г,.Антону (читать одним словом), вне конкуренции
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вір їм і надалі.Але помилятися можуть і вони
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Отец убитой правозащитницы Ирины Ноздровськой Сергей заявил, что сын Юрия Россошанского, задержанного по подозрению в убийстве юристки, виновен в еще одной смерти.Об этом сообщает телеканал "Прямой".По словам отца Ноздровской, Дмитрий Россошанский виновен в убийстве жителя села Демидов Александра Алехина. Последнего якобы забили насмерть."В 2005 году сын Юрия Россошанского со своим другом убили здесь человека, который приехал откуда-то с Урала, из России, и здесь жил, купил полдома. И Россошанского сын, Дима, со своим другом забили деревянными брусками, забили, как зверя. А их родственник, дядя, работал главным судьей в Вышгородском суде", - рассказал отец правозащитницы.Он добавил, что уДмитрия Россошанского "был целый букет всяких преступлений"."И это все покрывалось, и это убийство покрылось. Приехала милиция (тогда была милиция), и там было все в крови, они вымыли все, убрали, забрали те деревяных бруски - и увезли. И никакого дела даже открыто не было!" - добавил отец погибшей.По его словам, все выставили так, будто Алехин сам себя забил брусками."Это был Алехин Саша. Его многие в селе знают, он проводил людям отопления, хороший человек был. Покрыли это все убийство, потому что дядя судья", - рассказал отец Ирины Ноздровской.
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Перепугались сыщики, что прийдется идти в отставку под навлением народа, вот и задерживают даже может и не виновного.
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Ничего страшного. Ведь на их место стоят толпы жаждущих стать сыщиками, которые будут задерживать только виновных
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Если даже адвокаты семьи убитой выражают сомнения (причем не впервые), то, значит, уж точно есть вопросы к следствию. Оно понятно, ведь родственники и друзья убитой хотят найти настоящих убийц, а не удобных следствию. А ведь, если вспомнить, то поначалу следствие даже слушать не хотело о возможном совершении преступления кем-то из семьи или друзей Россошанского, и только под давлением общественности начала расследование в данном направлении. И тут вдруг нате.

Хотя я не исключаю, что полиция ищет и в другом направлении (все-таки Ирина была юристом и ее смерть вполне может быть связана с ее деятельностью правозащитника), но пока об этом не сообщает (а задержание - просто отвлекающий маневр). Здесь, конечно, рано делать выводы, нам остается только ждать новых результатов.
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Человек угрожавший "подпереть дверь и сжечь дом" или что "ты плохо кончишь" в принципе не невиновный. Даже не разбираясь за такие угрозы нужно садить.
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"Подозреваемого в деле об убийстве Ноздровской могли задержать еще за 5 дней .................................................. до вбивства.....................
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мишкины из штанов выпрыгивают,что бы еще хоть чуть чуть потанцевать на костях
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Мля, я хочу услышать подтверждение что эти уроды действительно юристы дочери погибшей, а то блть сейчас всякая срань может говорить даже от имени бога.

А на счет мусаров, то у них делема...как сделать так чтоб мудило случайно не дал показания на местных мусаров...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия"Подозреваемого в деле об убийстве Ноздровской могли задержать еще 5 дней назад", - адвокат Ульянова
 
 
 
 
 
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