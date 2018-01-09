EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  1440  11
Все про:Польша (4007) рабство (91) торговля людьми (128) украинцы (2792)

 Во Вроцлаве задержали полячку, которая продавала украинцев в трудовое рабство

Окружная прокуратура польского Вроцлава выдвинула 44-летней Агнешке Г. обвинения в торговле людьми, угрозах и подделке документов.

,Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Польское радио".

Согласно сообщению польских пограничников, женщина занималась поиском людей, в частности, украинцев, для работы в трех строительных фирмах. При этом она использовала незнание украинцами польского языка. У работников отбирали паспорта, чтобы они не могли свободно ездить по стране и покидать рабочие места.

Относительно граждан Украины применяли также так называемый "механизм долгов" - за возврат паспорта злоумышленница требовала оплачивать расходы, связанные с трудоустройством иностранцев. Женщина также устанавливала штрафы, не выплачивая зарплат. Работников наказывали за то, что они болели, меняли работу или не отвечали на звонки.

Всего злоумышленнице выдвинули 20 обвинений, из них 17 - за торговлю людьми. Ей грозит минимум 3 года лишения свободы.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Мы приняли 1,5 млн украинцев: несколько десятков тысяч из них из зоны военных действий, - премьер Польши Моравецкий

Источник: https://censor.net.ua/n3043314
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Рабы были очень довольны: на руки получали 800$ каждый месяц
 показать весь комментарий
 
 
Ну що ж, в такому випадку кажуть: "без лоха і жизнь плоха"............. Якщо дурники їдуть працювати по "безвізу", то "хто ж їм лікар"................ Во Вроцлаве задержали полячку, которая продавала украинцев в трудовое рабство - Цензор.НЕТ 1967
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Евроооооопа-опа-опа-а... Бєааазвіаааз!!!
 показать весь комментарий
 
 
Всего злоумышленнице выдвинули 20 обвинений, из них 17 - за торговлю людьми. Ей грозит минимум 3 года лишения свободы.

Мда....
 показать весь комментарий
 
 
раби получали по 800 доларов такое в польше рабство
 показать весь комментарий
 
 
каково ото ехать туда? Тут минималка 3200 а они бедняжки за 800 спину гнули. Ай-яяй
 показать весь комментарий
 
"При этом она использовала незнание украинцами польского языка"- шо за бред?у франеков мова не китайская и не венгерская...даже жители домбабве второпають шо франеки балакають.
 показать весь комментарий
 
она спасала украинских беженцев от голодной смерти. У ващиковского спросите.
 показать весь комментарий
 
 
Польку, польку, а не полячку, безграмотные...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВо Вроцлаве задержали полячку, которая продавала украинцев в трудовое рабство
 
 
 
 
 
 вверх