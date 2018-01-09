 Во Вроцлаве задержали полячку, которая продавала украинцев в трудовое рабство

,Как передает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Польское радио".

Согласно сообщению польских пограничников, женщина занималась поиском людей, в частности, украинцев, для работы в трех строительных фирмах. При этом она использовала незнание украинцами польского языка. У работников отбирали паспорта, чтобы они не могли свободно ездить по стране и покидать рабочие места.

Относительно граждан Украины применяли также так называемый "механизм долгов" - за возврат паспорта злоумышленница требовала оплачивать расходы, связанные с трудоустройством иностранцев. Женщина также устанавливала штрафы, не выплачивая зарплат. Работников наказывали за то, что они болели, меняли работу или не отвечали на звонки.

Всего злоумышленнице выдвинули 20 обвинений, из них 17 - за торговлю людьми. Ей грозит минимум 3 года лишения свободы.

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