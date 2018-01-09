 Порошенко подписал Закон о выдаче временных разрешений на телерадиовещание в зоне проведения АТО и приграничных районах Украины

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

По данным ведомства, целью Закона является обеспечение непрерывности вещания телерадиоорганизаций и трансляции их программ для населения путем внедрения механизма ускоренной выдачи временных разрешений на телерадиовещание на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию, а также определение особых условий для перехода от аналогового к цифровому вещанию в отдельных административно-территориальных единицах.

Отмечается, что достижение цели будет обеспечиваться путем законодательного введения процедуры предоставления разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания, а именно таких, которые граничат с временно оккупированной территорией Украины - Автономной Республикой Крым и городом Севастополем, отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а также приграничными районами Украины, на которые с территории соседних государств средствами эфирного телерадиовещания распространяются программы государства-агрессора. В частности, документом дополняются регуляторные полномочия Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания возможностью предоставлять разрешения на временное вещание.

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Законом также вносятся изменения в Законы Украины "О телевидении и радиовещании", "О радиочастотном ресурсе Украины" в части закрепление механизма выдачи временных разрешений на вещание и определяются термины: "временное вещание", "разрешение на временное вещаение", "территории с особым режимом вещания".