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 Политика Украины, Общество
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 Порошенко подписал Закон о выдаче временных разрешений на телерадиовещание в зоне проведения АТО и приграничных районах Украины

Президент Петр Порошенко подписал Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно временных разрешений на вещание в зоне проведения антитеррористической операции и приграничных районах Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента.

По данным ведомства, целью Закона является обеспечение непрерывности вещания телерадиоорганизаций и трансляции их программ для населения путем внедрения механизма ускоренной выдачи временных разрешений на телерадиовещание на территориях, наиболее уязвимых к внешнему негативному информационному воздействию, а также определение особых условий для перехода от аналогового к цифровому вещанию в отдельных административно-территориальных единицах.

Отмечается, что достижение цели будет обеспечиваться путем законодательного введения процедуры предоставления разрешения на временное вещание на территориях с особым режимом вещания, а именно таких, которые граничат с временно оккупированной территорией Украины - Автономной Республикой Крым и городом Севастополем, отдельными районами Донецкой и Луганской областей, а также приграничными районами Украины, на которые с территории соседних государств средствами эфирного телерадиовещания распространяются программы государства-агрессора. В частности, документом дополняются регуляторные полномочия Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания возможностью предоставлять разрешения на временное вещание.

Смотрите на «Цензор.НЕТ»: Начата новая фаза развития вещания на оккупированный Крым, - Нацсовет. ФОТОрепортаж

Законом также вносятся изменения в Законы Украины "О телевидении и радиовещании", "О радиочастотном ресурсе Украины" в части закрепление механизма выдачи временных разрешений на вещание и определяются термины: "временное вещание", "разрешение на временное вещаение", "территории с особым режимом вещания".

Источник: https://censor.net.ua/n3043308
 
 
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Верю:есть умелец из судейско-прокурорских, который свяжет эту новость с Зрада-котлы- Липецк-распил- всё пропало.
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Четыре года не решался , и , наконец , решился . Президент страны , которая воюет .
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это даже к лучшему...наелись русского мира-теперь время послушать и начинать думать реалистично
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ща кацаКрысота налетит про Липецкую заводу соплями рыгать.. Порошенко подписал Закон о выдаче временных разрешений на телерадиовещание в зоне проведения АТО и приграничных районах Украины - Цензор.НЕТ 4157
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Это ОНО с...Мальдив "подписывает" ???????
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да-да-да... - распродаёт последние крохи перед своим бегством...)
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Кондитер не заплатил 2 миллиарда РЖУблей налогов в Липецке и е собирается платить потому СК РАБссии в лице Александра Бастрыкина арестовал имущество фабрики,а Басманный Суд вынес Вердикт в апреле 2015 года.ФАБРИКА ЗАБЛОКИРОВАНА до окончания следствия,а это автоматически означает : продать купить невозможно,а посему 702 работника фабрики уволены по собственному желанию..
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Фабрика работала на полную мощность до марта 201 года. Сейчас она законсервирована, но Порошенко все равно платит ежегодно налог на землю, здания.....
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МОЛНИЯ ⚡️‏ @molniatv

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Порошенко подписал Закон о выдаче временных разрешений на телерадиовещание в зоне проведения АТО и приграничных районах Украины - Цензор.НЕТ 4626
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вчера в Тюмени горела 9 этажка,пожар охватил весь дом.Жертв и разрушений нет.впрочем на РАБссии жертв нет даже в НовоСирии побежденной...
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Да, трудно и непривычно ему подписывать какие-то законы о разрешении без отката... Как от сердца оторвал...
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Откат начнется 2 февраля 2018 года,когда Финансовая полиция США арестует 1,5 триллиона долларов КГБэшной Банды,типа ОПГ Тамбовское кооперативО ОЗЕРО... Порошенко подписал Закон о выдаче временных разрешений на телерадиовещание в зоне проведения АТО и приграничных районах Украины - Цензор.НЕТ 2675
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Это Миша Ходорковский мстит Плешивому за ЮКОС и 10 лет тюрьмы...и Миша знает ВСЁ... Порошенко подписал Закон о выдаче временных разрешений на телерадиовещание в зоне проведения АТО и приграничных районах Украины - Цензор.НЕТ 629
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Верить владельцу МЕНАТЕПА, все равно что верить Ахметову.
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Натомісь російські канали транслюються там вільно.................. Порошенко підписав Закон про видачу тимчасових дозволів на телерадіомовлення в зоні проведення АТО і прикордонних районах України - Цензор.НЕТ 9036
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко подписал Закон о выдаче временных разрешений на телерадиовещание в зоне проведения АТО и приграничных районах Украины
 
 
 
 
 
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