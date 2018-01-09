 В доме Россошанских в Демидове проводятся следственные действия, - ТСН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"...Около километра от дома, где прощаются с Ноздровской, расположен дом Россошанских. Там именно сейчас происходят следственные действия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области было обнаружено тело юриста Ирины Ноздровской. Известно, что ранее она занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года сбил племянник на тот момент председателя суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

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В полиции не называют имени задержанного. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк лишь подтвердил, что задержан близкий родственник Дмитрия Россошанского. По данным источников, в убийстве Ирины Ноздровской подозревается Юрий Россошанский - отец Дмитрия Россошанского.