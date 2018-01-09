EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Обмен пленными Судебная реформа Убийца Юрий Крысин Репрессии в оккупированном Крыму Захват заложников в Харькове Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Происшествия
  3843  19
Материалы по теме:
Все про:убийство (4671) Ноздровская (47)

 В доме Россошанских в Демидове проводятся следственные действия, - ТСН

В Демидове на Киевщине, где происходит похороны юриста Ирины Ноздровской, проводятся следственные действия в доме семьи Россошанских, члена которой задержали по подозрению в совершении ее убийства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"...Около километра от дома, где прощаются с Ноздровской, расположен дом Россошанских. Там именно сейчас происходят следственные действия", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 1 января 2018 года в Вышгородском районе Киевской области было обнаружено тело юриста Ирины Ноздровской. Известно, что ранее она занималась делом о гибели своей сестры Светланы Сапатинской, которую в селе Демидов 30 сентября 2015 года сбил племянник на тот момент председателя суда Вышгородского района Дмитрий Россошанский.

Смотрите также: "Подопру дверь и сожгу дом вместе с тобой и твоей семьей", - отец Ноздровской рассказал об угрозах Россошанского и его друзей . ВИДЕО

В полиции не называют имени задержанного. Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк лишь подтвердил, что задержан близкий родственник Дмитрия Россошанского. По данным источников, в убийстве Ирины Ноздровской подозревается Юрий Россошанский - отец Дмитрия Россошанского.

Источник: https://censor.net.ua/n3043307
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Та если уже все отчитались, что есть подозреваемый, то найдут все что надо без вариантов.
 показать весь комментарий
 
Чуваку просто сказали- або береш все на себе або нарколизі твому за гратами капут.
 показать весь комментарий
 
 
Всей череды катастрофических событий могло бы не быть,если бы водитель не трепался за рулем с попутчицей,а смотрел на дорогу и вовремя заметил пешехода, столько пострадавших ,всегда нужно внимательно и крайне осторожно водить машину
 показать весь комментарий
 
 
Я надеюсь, что не спихнут всё на одного больного.
Кроме убийцы однозначно есть его помощники и те кто знал о намерениях совершить убийство, но не сообщил, ну а если убийца не отец, то его можно обозначить как заказчика.
 показать весь комментарий
 
 
який суд......бракуэ сл1в....пов1сити вбивцю сестри, а хату россошанських спалити з1 ус1эю родиною.....суд буде справедливим...
 показать весь комментарий
 
 
Зоя,не торопи события.Вдруг не ту хату палить надо.
 показать весь комментарий
 
За те що погрожував і виховав такого ублюдка - пожиттєве треба давати. Та судячи з усього та людина давно совість втратила.
 показать весь комментарий
 
 
а де це у суддiв совiсть? не смiшiть пi......у, вона i так смiшна
 показать весь комментарий
 
але пов1сити вбивцю сестри треба було зразу.....а хату суддя побудував за кошти з чужого горя.....в1н за рахунок чужого горя 1 прожигаэ це життя..
 показать весь комментарий
 
 
Этот резонанс в обществе (просто рядом Киев) заставляет местных мразей в высоких погонах требовать от подчиненных результата, и что то делать , потому что народ этот поганый взбунтовался....А сколько таких случаев в отдаленных районах от столицы, где такой резонанс невозможен, и против местных князьков народ боится просто поднять голову.....
 показать весь комментарий
 
 
Удаленность от столицы не показатель. Люди в Волновахе тоже показали характер чтоб мусоров тех посадили.
 показать весь комментарий
 
это единичные случаи....,незнаю про волноваху,про врадиевку слышал ,но там уже все успокоилось....
 показать весь комментарий
 
Ще треба б було опитати Сапатинського. Він чомусь не займався справою загиблої в дтп дружини хоча в нього залишилась дитина від їх подружнього життя. Бо показують тільки одну сім'ю і зовсім ніякої інформації про Сапатинського чи про цього батька Россошанського , в гуглі навіть фото немає, не те що інтерв'ю. Чому журналісти їх не опитали досі?
 показать весь комментарий
 
 
І про батька доньки ноздровської теж не чутно.
 показать весь комментарий
 
 
Думаю, в семейньіх шкафах всех их много скелетов.
 показать весь комментарий
 
Ага, волшебный пендель в виде угрозы внесения покрывателей убийцы в список Магнитского таки возымел силу. Посмотрим, дойдет ли дело до справедливого приговора в виде судебного срока. Или вместе с сынулей-наркоманом выпустят "по амнистии"....
 показать весь комментарий
 
 
Кстати, а против "судей", которые "присудили" амнистию убийце сестры Ирины дела открываться не будут? Будем продолжать покрывать судебный беспредел?
 показать весь комментарий
 
 
подозреваемому браслет нацепят а потом все по накатанной схеме....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ доме Россошанских в Демидове проводятся следственные действия, - ТСН
 
 
 
 
 
 вверх