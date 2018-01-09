 Россия отвечает провокациями на введение биометрического контроля Украиной, - Госпогранслужба

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заявил Первый заместитель руководителя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

"Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан из стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины", - сообщил он.

Серватюк отметил, что Госпогранслужба Украины ожидает еще больше провокаций со стороны страны-агрессора, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.

Вместе с тем, первый заместитель руководителя ГПСУ отметил, что с начала года биометрический контроль прошли 29 тыс. иностранцев, из них 24 тыс. - россияне.

При этом Серватюк отметил, что только за трое прошедших суток пограничники зафиксировали 48 срабатываний по базам данных Интерпола.

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Напомним, с 1 января 2018 года в пунктах пропуска на государственной границе Украины заработала система фиксации биометрических данных иностранцев из группы риска и лиц без гражданства. Систему установили на 157 пунктах пропуска и на 3 контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом.

Ранее сообщалось, что граждане России, кроме непосредственно биометрического контроля на границе, дополнительно должны будут перед поездкой в Украину предварительно зарегистрироваться в соответствующей электронной системе - уведомлять минимум за месяц о намерении въехать в нашу страну.