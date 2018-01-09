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Все про:Госпогранслужба (2581) граница (2923) Россия (67640) биометрический_контроль (8) Серватюк (1)

 Россия отвечает провокациями на введение биометрического контроля Украиной, - Госпогранслужба

Российская сторона отвечает провокационными действиями на внедрение биометрического контроля при пересечении государственной границы с Украиной.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД Украины, об этом заявил Первый заместитель руководителя Государственной пограничной службы Украины Василий Серватюк.

"Как мы и ожидали, во время праздничных дней состоялись провокационные действия против наших граждан из стороны Российской Федерации в связи с введением биометрического контроля. Только в течение сегодняшних суток российская сторона отказалась пропускать 18 наших транспортных средств, без составления соответствующих документов и объяснения причины", - сообщил он.

Серватюк отметил, что Госпогранслужба Украины ожидает еще больше провокаций со стороны страны-агрессора, поэтому пункты пропуска усилены техникой и личным составом.

Вместе с тем, первый заместитель руководителя ГПСУ отметил, что с начала года биометрический контроль прошли 29 тыс. иностранцев, из них 24 тыс. - россияне.

При этом Серватюк отметил, что только за трое прошедших суток пограничники зафиксировали 48 срабатываний по базам данных Интерпола.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Украинским пограничникам более одной тысячи раз предлагали взятки в 2017 году

Напомним, с 1 января 2018 года в пунктах пропуска на государственной границе Украины заработала система фиксации биометрических данных иностранцев из группы риска и лиц без гражданства. Систему установили на 157 пунктах пропуска и на 3 контрольных пунктах въезда-выезда на админгранице с оккупированным Крымом.

Ранее сообщалось, что граждане России, кроме непосредственно биометрического контроля на границе, дополнительно должны будут перед поездкой в Украину предварительно зарегистрироваться в соответствующей электронной системе - уведомлять минимум за месяц о намерении въехать в нашу страну.

Источник: https://censor.net.ua/n3043306
 
 
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Кордон з росією має бути перекритий! Всі ці шалені витрати на біометричний контроль на кордоні - це злочинна розтрата грошей! Кордон потрібно перекрити і пускати весь транспорт через Білорусь. Хай росія блокує вантажівки на кордоні з Білоруссю і там збираються черги! На україно-російському кордоні має бути протитанковий рів та система протитанкової оборони з бетонованими вогневими точками та протитанковими надолбами! Будь який рух через україно-російський кордон має бути припинений! Перетинати кордон можуть тільки мешканці прикордонних населених пунктів, які мають спеціальний пропуск для поїздок до рідних в прикордонній смузі!
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А Порошенко против закрытия границы с агрессором рашкой. И что дальше?
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Сльішали такое слово - разведка? Торговьіе отношения - одна из форм легального сбора информации.
Почитайте про "Красную капеллу".
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гоша, какая разведка? это та, которая бухала в академиях с братьями-кацапами? совки всраные.
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он все помнит Россия отвечает провокациями на введение биометрического контроля Украиной, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5857с Беларусью тоже нужно въезд по пальчикам начинать,как с колонией раши
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Также перекрыть закупки бензина, дизтоплива и газа (пропан,бутан). Прекратить транзит газа через Украину в Европу. Нет торговле с оккупантом! Нет торговле на крови!
Так Ігоре?
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Час ці переходи взагалі припинити.
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Пусть отвечают. Они бесятся страшно. Украине надо спокойно и последовательно продолжать гнуть свою линию
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ну так развернули столько бы транспорта лапотников без обьяснения причин... в чем проблема.... просто нужно мониторить что эти уроды делают ... пока так
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По железной дороге из России в Украину и транзитом дальше в Европу проезжает ежедневно примерно 1.200 вагонов с грузом! Почему не останавливается и не разворачивается?
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а как там проститутка лукашенко ... готовит для белорусов коленьку себе на смену?
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Ну так тож сировина,чи невже рашка щось стала виробляти путнього,окрым хуйлостанцыв?
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А какая разница, сырьё это или детали к Боингам? Караван идёт! Грузы чешут, как украинским грузополучателям, так и через всю территорию дальше в Румынию, Словакию, Венгрию... или в порты на перевалку!
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Потому что хитрожопы сдают вагоны европейцам.
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Европейцам перепадает примерно 5-10% всего грузопотока! Основная масса это потребители в Украине и на перевалку в Украински порты, далее... уже морским транспортом!
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Можливо, не вникав, але не думаю що Україна купляє ліс в россії, та й морськи порти певне отримують папери з європейских фірм.
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Леса очень мало. В основном уголь, железная руда, нефтянка, химия (в т.ч. мин. удобрения). Например за вчерашние сутки Россия отгрузила в сторону Украины 1460 вагонов. 986 с углём, из них 312 в Польшу и Словакию, 155 в порты, остальное чисто в Украину! 134 вагонов с нефтянкой, 76 с химией, 200 с железной рудой! Торговля идёт помаленьку! Никто не препятствует!
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Хороший пример того что частная собственность вне политики.
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Немного не так! Частная собственность - определяет политику!
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Взагалі то трохи дивно, гнати вагон через Україну до порту якщо можно судно завантажити в Новороссійську чи де там ще є порти у вас.
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Надеюсь козломордые вообще перекроют границу с Украиной если у Барыги кишка тонка.
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А вот не надо за всех беларусов. Я задолбался эти колоны фур обгонять.
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богач, так иди за транзит получи - чего сидиш в чятике и строчишь по 11-80 за вскукарек
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тебе ,любителю халявы сообщаю,нет никакой халявы,за ваше прислуживание россии вам кидают кость,как собакам,но даже за эту кость вы уже платите,в Польше полно беларусов,которые в истерике свалили с вашей нищей страны
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Транзит для кацапских фур через Украину давно закрыт и весь поток и так идет через вас, через Украину только жд.
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возьми с собой два больших пакета BMW для денег Россия отвечает провокациями на введение биометрического контроля Украиной, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5043
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Берите, мне например больше всего нравится, когда вот такие белорусы на таможнях что то ляпнут а потом ищут переводчика с украинского или английского, бо митники з прикордонниками миттєво перестають розуміти російську мову, ви би ще на моря в Болгарію, Грецію , Чорногорію через Польщу їздили.
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А я всюди машиною, люблю поїздити, подивитись.
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Первый раз про такое слышу, если по путевке то любая гостиница имеет парковку, в Будве имею квартиру, рядом паркинг, в Болгарии и Румынии можно ставить где хочешь, никто не тронет.
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А тебе с этого потока в кармане добавится?
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если тебе Хуйло разрешит,ты почему то фантазируешь,что ты что то можешь решать Россия отвечает провокациями на введение биометрического контроля Украиной, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8466
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А как кацапская фура попадет в Чернигов?
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Не очень, там тоже люди живут. Надо строить отдельную акционерную дорогу(с учетом возрастания потока). Дело выгодное, я бы вложился.
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Будівельники, хоч би собі хатку побудували.
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Буков, сейчас сам мало кто строит. Наймем строителей -специалистов.
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Я и не говорю что сами, просто спросил этого фантаста или он смог себе хотя бы дом построить, свой вам уже вроде показывал.
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вам бы только поживиться,такие гибкие люди,как проститутки Россия отвечает провокациями на введение биометрического контроля Украиной, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 1964
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та забирай...нам то токо в радость...меньше причин для 3.14здежа с их стороны
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еще бы ботов банили по мак-адресу. надоело тут вонь казлячую слышать
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Можно быть идеалистом, но не до такой же степени, чтобы нарассеян считать людьми.
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не дивлячись ні на що наші телепні все одно пруть на помийку, а потім родичі будуть скиглити під адміністрацією, щоб врятували їхніх дебілів з-за кацапських грат, та вони свій вибір зробили, хай швендяють
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Давати на кордоні підписати документ, що не будуть мати ніяких претензій до України і беруть всю відповідальність на себе. Ато, суки, пруть хто в гості, хто на заробітки в вЯлику, а потім - Україна, поможи!
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"Граждане России, кроме непосредственно биометрического контроля на границе, дополнительно должны будут перед поездкой в Украину предварительно зарегистрироваться в соответствующей электронной системе."

Дайте ссылку на эту электронную систему.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссия отвечает провокациями на введение биометрического контроля Украиной, - Госпогранслужба
 
 
 
 
 
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