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 Происшествия, Общество
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Все про:ранение (1678) Донбасс (15121) военнослужащие (3390) Антитеррористическая операция (15357) Мотузяник (380)

 Один из трех раненых вчера в зоне АТО украинских воинов находится в тяжелом состоянии, - Мотузяник

Ни один украинский военнослужащий не погиб в зоне проведения антитеррористической операции за прошедшие сутки, трое военнослужащих получили ранения.

Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский военнослужащий. Однако неподалеку Светлодарска и Новотроицкого получили ранения трое украинских воинов. Один из них находится в тяжелом состоянии. Раненые доставлены в военные госпитали, им оказана необходимая медицинская помощь", - сказал спикер.

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Он добавил, что в целом прошедшие сутки боевики совершили 6 прицельных обстрелов.

Источник: https://censor.net.ua/n3043304
 
 
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Припинення вогню має бути скасовано - це злочин проти наших солдат та офіцерів! Влада та командування не мають права ні на хвилину припиняти контрбатарейну боротьбу , яка убезпечує солдат в окопах від артобстрілів терористів! Солдати та офіцери мають гарантоване Конституцією України ПРАВО на захист власного життя, а оголошене ідіотською владою припинення вогню позбавляє солдат та офіцерів можливості оборонятись та захищатись!
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Под Светлодарском готовится новый котел.
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Уважаю Черчилля . За одного убитого гражданина - 100 дохлых ублюдков . Жаль , что наш президент не такой .
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин из трех раненых вчера в зоне АТО украинских воинов находится в тяжелом состоянии, - Мотузяник
 
 
 
 
 
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