 Один из трех раненых вчера в зоне АТО украинских воинов находится в тяжелом состоянии, - Мотузяник

Об этом заявил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В результате вражеских обстрелов не погиб ни один украинский военнослужащий. Однако неподалеку Светлодарска и Новотроицкого получили ранения трое украинских воинов. Один из них находится в тяжелом состоянии. Раненые доставлены в военные госпитали, им оказана необходимая медицинская помощь", - сказал спикер.

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Он добавил, что в целом прошедшие сутки боевики совершили 6 прицельных обстрелов.