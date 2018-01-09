 Розенко: "Мы прекрасно понимаем, кто хочет воспользоваться обострением украинского-польских отношений - но мы этого не допустим". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

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"Очевидно, что за один день возникшую ситуацию, мы не решим, нам нужен определенный процесс понимания и я надеюсь, что в рамках диалога с Правительством Польши мы сделаем все возможное, чтобы избежать никому из нас не нужного обострения. Ведь мы прекрасно понимаем кто этим обострением хочет воспользоваться, мы прекрасно понимаем, что к разрушению украинских памятников в Польше и в осквернения польских памятников в Украине причастен не кто иной, как Россия", - сказал он.

По словам Павла Розенко, встреча Президентов Украины и Польши, которая состоялась в конце прошлого года, очень четко показала стремление к взаимопониманию и решения спорных вопросов между двумя государствами. "Встреча двух президентов - это мощный сигнал, в том числе и горячим головам, расшатать добрососедские отношения между Польшей и Украиной никому не удастся. Мы сделаем все, чтобы не дать третьей стороне отбросить взаимоотношения двух государств на века назад ", - отметил вице-премьер.

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Павел Розенко также отметил, что процесс поиска понимания должен быть максимально деполитизирован.

"Это должно быть абсолютно равноправный совместный диалог - не монолог, не ультиматумы или угрозы с любых сторон, а именно диалог между двумя сторонами", - подытожил вице-премьер-министр.