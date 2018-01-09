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 Политика Украины
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Все про:дипломатия (1041) Польша (4007) Розенко (529)

 Розенко: "Мы прекрасно понимаем, кто хочет воспользоваться обострением украинского-польских отношений - но мы этого не допустим". ВИДЕО

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко убежден, что в ходе двустороннего диалога между Правительствами Украины и Польши удастся решить все спорные вопросы и найти понимание между двумя государствами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

...

"Очевидно, что за один день возникшую ситуацию, мы не решим, нам нужен определенный процесс понимания и я надеюсь, что в рамках диалога с Правительством Польши мы сделаем все возможное, чтобы избежать никому из нас не нужного обострения. Ведь мы прекрасно понимаем кто этим обострением хочет воспользоваться, мы прекрасно понимаем, что к разрушению украинских памятников в Польше и в осквернения польских памятников в Украине причастен не кто иной, как Россия", - сказал он.

По словам Павла Розенко, встреча Президентов Украины и Польши, которая состоялась в конце прошлого года, очень четко показала стремление к взаимопониманию и решения спорных вопросов между двумя государствами. "Встреча двух президентов - это мощный сигнал, в том числе и горячим головам, расшатать добрососедские отношения между Польшей и Украиной никому не удастся. Мы сделаем все, чтобы не дать третьей стороне отбросить взаимоотношения двух государств на века назад ", - отметил вице-премьер.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: В 2017 году рост зарплат на 20% опередил уровень инфляции, - Розенко

Павел Розенко также отметил, что процесс поиска понимания должен быть максимально деполитизирован. 

"Это должно быть абсолютно равноправный совместный диалог - не монолог, не ультиматумы или угрозы с любых сторон, а именно диалог между двумя сторонами", - подытожил вице-премьер-министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3043301
 
 
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А ЭТО бесформенное тут каким боком? Или уже понос словесный пошёл так на любые темы?
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не знаю как профиля, но рыло у него стопудово широкое)
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как раз о нем: Лучше молчать и показаться дураком, чем заговорить и развеять все сомнения.(с)
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прям громадный спец Этому спецу сперва разобраться что оно натворило с пенсионной рехформой за которую рехформатору надо дать пожизненное Розенко: "Мы прекрасно понимаем, кто хочет воспользоваться обострением украинского-польских отношений - но мы этого не допустим" - Цензор.НЕТ 4680
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профиль у него не широкий,а расплывчатый. а анфас - да.. широченный.. Если сзади смотреть - то можно подумать,что у него две жо... Сверху и снизу.
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а что у него там снизу,если не жо..(как у нормальных людей)? )))
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розенко нужно палками гнать в Польшу,пусть поработает на птицеферме,ему будет полезно Розенко: "Мы прекрасно понимаем, кто хочет воспользоваться обострением украинского-польских отношений - но мы этого не допустим" - Цензор.НЕТ 8802
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шоб оно обожрало всю фабрику?))))Попробуй такого прокормить. Один убыток,а еще и с конвейера тырить в защечные мешки будет..
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может начать жрать с конвеера,но у него вычтут из зарплаты Розенко: "Мы прекрасно понимаем, кто хочет воспользоваться обострением украинского-польских отношений - но мы этого не допустим" - Цензор.НЕТ 8385
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там фабрика за пару дней в убыток выйдет с таким работничком...До дня зарплаты даже бухгалтер не дотянет.. А по ночам оно других рабочих харчить будет..
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Розенко не може пенсію порахувати та субсидії, заявляли що 30 млрд грн додаткових надходжень до Пенсійного Фонду вистачить на підвищення пенсій, а вже наступного місяця після підвищення пенсій Голова Пенсійного Фонду зробив заяву що потрібно ще 5,6 млрд грн додаткових дотацій з національного бюджету! Після цього Розенка мали відправити у відставку - негайно! А воно ще досі якісь говномеседжи пхає в інформаційний простір! Міжнародні справи це не сфера повноважень Розенка, хай розбереться з пенсіями! За януковича дотації Пенсійному Фонду були не більше 70 млрд грн, а в 2017 році дотації сягнули більше 150 млрд грн!!!!! За таку роботу потрібно віддавати під трибунал!!!!! Коментарі говноміністрів на другорядні теми нікому не цікаві!!!!!
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У бесформенного уже морда скоро в телевизор не влезет. Вот и спешит... Пока влазит...
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иди доходы украинцев поднимай!..умник!))))
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На чью. мельницу льет воду внук председателя госплана УССР?
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ну что тут этот урод в каждой статье фигурирует...... неужели метит в президенты.......
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Постоянно киздеть, чтоб не жрать, наверное, для этого борова эффективный метод похудения, но зачем это все публиковать?
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, , за испорченніе отношения з країнами східної європи клімкіна треба привести до крім-відповідальності з повною конфіскацією майна , , і свого і порошенка , і інших багатіїв-куркулів можновладців-олігархів ,,,
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Ну очень он любит хорошо пожрать . Видно болеет "синдромом многоскладчатого подбородка" .
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Сьогодні на цензорі що,бенефіс цього жирного недоноска?
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кацаКрысы придумали сказку о том что Бандеровцы напали на глухую затерянную в лесах дяревню Хатынь и сожгли ее...Это ж надо было бандеровцам Галиции тащится за 1000 км из Галиции за Минск чтобы пожарчик сделать в лесу..Идиоты КГБэшные.. Розенко: "Мы прекрасно понимаем, кто хочет воспользоваться обострением украинского-польских отношений - но мы этого не допустим" - Цензор.НЕТ 7147
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Эту сказку придумал ты. Ты кацакрыса? Хатынь сожгли немцы, и зондер команда, составленная из заключенных концлагерей. Там были белорусы. Это общеизвестно.
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Мабуть Розенко з камуняк. Ті теж були специ всюди: міг управляти металургією, міг і сільським господарством.
От скуки на все руки.(С)
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У Украины хоть политическая позиция есть и у Польши есть ,а У Баларуси позиция только раком перед россией,подумай над этом,вас никто не уважает
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Рост инфляции в стране опережает только рост физиономии самого великого оратора - Розенко.
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Что не харя у нас в правительстве , так харя борова , которая жрёт мало (с)
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Шахтерам и металлургам пенсии за январь при наличии 25 лет выплачивают в сумме 14 000 гривен.
а у вас стаж есть 25 лет стажа ,жертвы Тоталитарного прошлого*? Розенко: "Мы прекрасно понимаем, кто хочет воспользоваться обострением украинского-польских отношений - но мы этого не допустим" - Цензор.НЕТ 6171
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нахер мне врать если у меня кум металлург Розенко: "Мы прекрасно понимаем, кто хочет воспользоваться обострением украинского-польских отношений - но мы этого не допустим" - Цензор.НЕТ 9417вчера снимал пенсию и позвонил мне. Розенко: "Мы прекрасно понимаем, кто хочет воспользоваться обострением украинского-польских отношений - но мы этого не допустим" - Цензор.НЕТ 3604
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Врёшь так как шахтёрам задерживают зарплату уже на 2 месяца. Это скорее его пенссия с регресом.
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оно даже когда правильно говорит - всеравно тошнит
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Мы тоже понимаем- шо ты сегодня дежурный по
Шакаладному цеху 😀
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"...украинского-польских отношений..."
Чё-то я...., не-е-е... ну-у-у....А-а-а...
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Ця морда виблядок коммі- він онук голови держплану урср! Люстрація кажете...ну-ну...
https://censor.net.ua/forum/2514392/gordeevydvadtsit_let_spustyaispoved_sverhcheloveka
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Задовбали уже "одкровення" цього риго-соєвого кнура.
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"Розенко: "Мы прекрасно понимаем, кто хочет воспользоваться обострением украинского-польских отношений.... "..................... І хто ж???. ................... Мабуть як завжди - ублюдки?
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Что делать пенсионерам с пенсиями 1400, которые и при гривне 8 были такими, что не выжить?
Порохоботы песни поют о том что мало получал тогда, получи столько сейчас. Но пенсия должна была индексироваться. Мало получал, получи по мин зп, так, чтобы выжить можно было!!!
Много получал, платил много в пф с работодателем в течении большого стажа - получи и пенсию достойную а не как мин зп, так чтобы еле концы с коцами сводить.
А так пенсия у того кто получал много при гривне 8 должа была быть 1000$ при одних тарифах, теперь 250 при других тарифах И ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖА ЬСЯ С КУРСОМ, а в этом году никто ничего не индексирует!!! Какой дурак теперь согласится платить в пф? не понятно.

ЗП не растут а падают, вычитаем из нее оплату по растущим тарифа и инфляцию, оплату за проезд на работу и можно увидеть величину падения.
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Nel Castro максимально возможная пенсия в Украине 10 740 грн!!!! Есть ограничения в получении пенсии. 14000 ваш шахтер не может получать это противозаконно.
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Може й домовляться. Якщо Польща встане і підмиється після кацапів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРозенко: "Мы прекрасно понимаем, кто хочет воспользоваться обострением украинского-польских отношений - но мы этого не допустим". ВИДЕО
 
 
 
 
 
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