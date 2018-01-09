 Розенко: "Мы прекрасно понимаем, кто хочет воспользоваться обострением украинского-польских отношений - но мы этого не допустим". ВИДЕО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Очевидно, что за один день возникшую ситуацию, мы не решим, нам нужен определенный процесс понимания и я надеюсь, что в рамках диалога с Правительством Польши мы сделаем все возможное, чтобы избежать никому из нас не нужного обострения. Ведь мы прекрасно понимаем кто этим обострением хочет воспользоваться, мы прекрасно понимаем, что к разрушению украинских памятников в Польше и в осквернения польских памятников в Украине причастен не кто иной, как Россия", - сказал он.
По словам Павла Розенко, встреча Президентов Украины и Польши, которая состоялась в конце прошлого года, очень четко показала стремление к взаимопониманию и решения спорных вопросов между двумя государствами. "Встреча двух президентов - это мощный сигнал, в том числе и горячим головам, расшатать добрососедские отношения между Польшей и Украиной никому не удастся. Мы сделаем все, чтобы не дать третьей стороне отбросить взаимоотношения двух государств на века назад ", - отметил вице-премьер.
Павел Розенко также отметил, что процесс поиска понимания должен быть максимально деполитизирован.
"Это должно быть абсолютно равноправный совместный диалог - не монолог, не ультиматумы или угрозы с любых сторон, а именно диалог между двумя сторонами", - подытожил вице-премьер-министр.
От скуки на все руки.(С)
а у вас стаж есть 25 лет стажа ,жертвы Тоталитарного прошлого*?
Шакаладному цеху 😀
Чё-то я...., не-е-е... ну-у-у....А-а-а...
https://censor.net.ua/forum/2514392/gordeevydvadtsit_let_spustyaispoved_sverhcheloveka
Порохоботы песни поют о том что мало получал тогда, получи столько сейчас. Но пенсия должна была индексироваться. Мало получал, получи по мин зп, так, чтобы выжить можно было!!!
Много получал, платил много в пф с работодателем в течении большого стажа - получи и пенсию достойную а не как мин зп, так чтобы еле концы с коцами сводить.
А так пенсия у того кто получал много при гривне 8 должа была быть 1000$ при одних тарифах, теперь 250 при других тарифах И ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖА ЬСЯ С КУРСОМ, а в этом году никто ничего не индексирует!!! Какой дурак теперь согласится платить в пф? не понятно.
ЗП не растут а падают, вычитаем из нее оплату по растущим тарифа и инфляцию, оплату за проезд на работу и можно увидеть величину падения.