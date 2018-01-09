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 Общество
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Все про:биометрические паспорта (212) Госмиграция (153) ID-карта (50) Гунько (1)

 В 2017 году было оформлено 1,1 млн ID-карточек и почти 4 млн биометрических паспортов, - Госмиграция

Государственная миграционная служба оформила в минувшем году 1 млн 113 тыс 673 ID-карточек и 3 млн 989 тыс 989 биометрических паспортов гражданам Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщили в пресс-центре Миграционной службы.

"Оформлены 1 113 673 ID-карточки", - сказал начальник пресс-службы Сергей Гунько.

Украинцы получили как минимум в три раза больше биометрических паспортов.

"В 2017 году было оформлено 3 989 989 биометрических паспортов для выезда за границу", - цитируют Гунько.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Поступающим на младшего специалиста после 9 класса будет необходима ID-карта, - Минобразования

Ранее в Миграционной службе прогнозировали, что полный переход Украины на ID-карты состоится к 2022 году.

В Госпогранслужбе сообщали, что безвизом с Европейским союзом по состоянию на 27 декабря 2017 года воспользовались 380 тыс. украинцев.

Источник: https://censor.net.ua/n3043300
 
 
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, , ну , дык , , петя порошенко дал нам безвиз-биометрику , , , низкий поклон гаранту , , , сделал два лимона человеками за год ,,,, , шутка юмора .)))
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Где Порошенко, а где дал? У этого жлоба снега зимой не выпросишь.
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Без топора букашка, а с топором тьі человек.
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медленно изготавливают...... надо так чтобы население в один день меньше на половину стало .....медленно.....
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Международная компания Lindab, которая имеет завод под Варшавой, обязала сотрудников-украинцев носить одежду в цветах национального флага и столкнулась с обвинениями в дискриминации.
Об этом сообщила Gazeta Stołeczna, передает Украинская правда, пишет «Слово и Дело».
В 2017 году было оформлено 1,1 млн ID-карточек и почти 4 млн биометрических паспортов, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 8891Дружба на расстоянии: внешнеполитические итоги 2017 годаСитуация в Украине попала в один из пяти приоритетов внешней политики ЕС, но все чаще Запад упрекает Киев за коррупцию и отсутствие реформ. О достижениях и потерях Украины в отношениях с ЕС говорили эксперты. 26 декабря 2017, 14:20
Изданию об инциденте рассказал один из клиентов предприятия, который заметил, что работники компании имеют униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором они работают, однако украинцы являются исключением - независимо от участка, они обязаны носить одежду сине-желтого цвета.
«Я не мог даже представить, что такое возможно! Представьте, что поляков обязывают одевать красно-белую униформу, когда они работают на фабрике за рубежом», - возмутился клиент.
Руководитель завода, Михал Вроблевский, отрицает обвинения в свой адрес. Он объяснил, что таким образом «помечает» сотрудников, которые не разговаривают на польском.
«У нас все сотрудники носят синие брюки и различные рубашки. Механики - зеленые, бригадиры - красные. Это такая система идентификации. А желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят по-польски», - пояснил он.
Эксперты в вопросах противодействия дискриминации утверждают, что действия работодателя незаконны. Руководитель производства говорит, что такая идентификация помогает самим украинским сотрудникам.
Напомним также, что в Польше рассказали, сколько беженцев приняли из Украины.
Ранее Польша изменила правила трудоустройства для украинцев.
https://ru.slovoidilo.ua/2018/01/09/novost/mir/odnom-zavodov-polshi-ukraincev-obyazali-nosit-sine-zheltuyu-uniformu
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Румынские венгры требуют от румынских властей предоставления проживающим в Румынии венграм административно-территориальной автономии. Соответствующее совместное заявление подписали представители Венгерского демократического союза венгров Румынии, Венгерской гражданской партии и Народной партии венгров Трансильвании, передает Укринформ.
"Мы, законные представители венгерского сообщества Румынии считаем, что автономия Секуэсского края (места компактного проживания венгров в румынских уездах Харгита, Ковасна и Муреш, - ред.) должна материализоваться путем предоставления венграм региональной территориальной автономии. Считаем также, что в местах компактного проживания граждан венгерской национальности венгерскому языку должен быть предоставлен особый статус, равный румынскому языку", - говорится в заявлении.
Подчеркивается также, что в регионе должны функционировать законодательные и исполнительные органы власти, наделенные соответствующими полномочиями для принятия решений в сфере развития образования, культуры и экономики территориальной автономии. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша и Венгрия задумали создать общий банк для развития инфраструктуры
Подписанты заявления отмечают, что предоставление венграм территориальной автономии будет способствовать укреплению румынского государства и повышению благосостояния жителей румынской Трансильвании. При этом, авторы документа обращают особое внимание на то, что автономия будет действовать в составе единого румынского государства.
Официальный Бухарест пока никак не прокомментировал заявление.https://focus.ua/world/388658/
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Наш досвід румунам в поміч. Спочатку нарєчіє в Конституцію, а потім хуйловвєді.
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Какцапи верещали шо у хахлофф нема грошей на бісвіс до Гейропи.)))
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Загранпаспортов в 4 раза больше, чем гражданских!
Плюс в том, что 10% населения путешествуют по Европе.
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Внучка получила биометрику,сказала поеду в Швецию.там моя подружка живёт в Гётеборге.
Радаль кремлевская мне запретила выезд из дохлого ссра с 1968 года.Шакалы гребанные...,один фиг обул баранов КГБэшных... В 2017 году было оформлено 1,1 млн ID-карточек и почти 4 млн биометрических паспортов, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 9957
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интересно сколько крымчан получило?
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На жаль Сенатор вони отримуют паспорти майже у всіх областях, 4 січня здавав документи, серед 20 людей 8 з Криму, до Ялти 1200 км.
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НАГЛЫЕ ТУПЫЕ И БРЕХЛИВЫЕ "РЕФОРМАТОРЫ" ИЗ ЭТОЙ НЕДОШАРАГИ, ЗА ТРИ(Т*Р*И) МЕСЯЦА(!) НЕ СМОГЛИ СДЕЛАТЬ РАБОТУ, НА КОТОРУЮ ЗАКОН(!) ОТВОДИТ...20 ДНЕЙ В 2017 году было оформлено 1,1 млн ID-карточек и почти 4 млн биометрических паспортов, - Госмиграция - Цензор.НЕТ 8961
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4 млн получили биометрику, а выехало в 10 раз меньше, народ просто запасается.
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Спочатку потрібно нувати мову країни, до якої збираєшся їхати, потім знайти по соцмережах, гугль мапах або через родичів роботодавця , який зробить предконтракт, через міграційну службу зробити робочу візу на півроку-рік, збирати документи про переводи зарплатні додому. Після декількох років можна отримати можливість стати громадянином Європейської держави а не країни казнокрадіїв та жебраків
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але треба знати що опанування мови країни - це ще не конкурентна ринкова перевага - потрібно мати професію, яка в обраній країні буде користуватися попитом. Українці роботящі - якщо добре платити - оці 2 пункти й будуть конкурентною перевагою!
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Сергей Гранин (выше сообщение, не могу с телефона в режиме ответа написать) - выехало не в 10 раз меньше, а в 10 раз меньше по биометрике выехали без визы, а остальные могли с визой выезжать в биометрическом паспорте - безвиз же дали летом. Плюс кому-то все равно нужна виза (работа, учёба, ПМЖ). Плюс есть и другие страны, не только ЕС, а сейчас старые паспорта не дают - только биометрику. Так что Ваш вывод некорректен. Причин и ньюансов много.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ 2017 году было оформлено 1,1 млн ID-карточек и почти 4 млн биометрических паспортов, - Госмиграция
 
 
 
 
 
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