 В 2017 году было оформлено 1,1 млн ID-карточек и почти 4 млн биометрических паспортов, - Госмиграция

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщили в пресс-центре Миграционной службы.
"Оформлены 1 113 673 ID-карточки", - сказал начальник пресс-службы Сергей Гунько.
Украинцы получили как минимум в три раза больше биометрических паспортов.
"В 2017 году было оформлено 3 989 989 биометрических паспортов для выезда за границу", - цитируют Гунько.
Ранее в Миграционной службе прогнозировали, что полный переход Украины на ID-карты состоится к 2022 году.
В Госпогранслужбе сообщали, что безвизом с Европейским союзом по состоянию на 27 декабря 2017 года воспользовались 380 тыс. украинцев.
Об этом сообщила Gazeta Stołeczna, передает Украинская правда, пишет «Слово и Дело».
Дружба на расстоянии: внешнеполитические итоги 2017 годаСитуация в Украине попала в один из пяти приоритетов внешней политики ЕС, но все чаще Запад упрекает Киев за коррупцию и отсутствие реформ. О достижениях и потерях Украины в отношениях с ЕС говорили эксперты. 26 декабря 2017, 14:20
Изданию об инциденте рассказал один из клиентов предприятия, который заметил, что работники компании имеют униформу разного цвета в зависимости от отдела, в котором они работают, однако украинцы являются исключением - независимо от участка, они обязаны носить одежду сине-желтого цвета.
«Я не мог даже представить, что такое возможно! Представьте, что поляков обязывают одевать красно-белую униформу, когда они работают на фабрике за рубежом», - возмутился клиент.
Руководитель завода, Михал Вроблевский, отрицает обвинения в свой адрес. Он объяснил, что таким образом «помечает» сотрудников, которые не разговаривают на польском.
«У нас все сотрудники носят синие брюки и различные рубашки. Механики - зеленые, бригадиры - красные. Это такая система идентификации. А желтые рубашки украинцев означают, что они не говорят по-польски», - пояснил он.
Эксперты в вопросах противодействия дискриминации утверждают, что действия работодателя незаконны. Руководитель производства говорит, что такая идентификация помогает самим украинским сотрудникам.
Напомним также, что в Польше рассказали, сколько беженцев приняли из Украины.
Ранее Польша изменила правила трудоустройства для украинцев.
https://ru.slovoidilo.ua/2018/01/09/novost/mir/odnom-zavodov-polshi-ukraincev-obyazali-nosit-sine-zheltuyu-uniformu
"Мы, законные представители венгерского сообщества Румынии считаем, что автономия Секуэсского края (места компактного проживания венгров в румынских уездах Харгита, Ковасна и Муреш, - ред.) должна материализоваться путем предоставления венграм региональной территориальной автономии. Считаем также, что в местах компактного проживания граждан венгерской национальности венгерскому языку должен быть предоставлен особый статус, равный румынскому языку", - говорится в заявлении.
Подчеркивается также, что в регионе должны функционировать законодательные и исполнительные органы власти, наделенные соответствующими полномочиями для принятия решений в сфере развития образования, культуры и экономики территориальной автономии. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша и Венгрия задумали создать общий банк для развития инфраструктуры
Подписанты заявления отмечают, что предоставление венграм территориальной автономии будет способствовать укреплению румынского государства и повышению благосостояния жителей румынской Трансильвании. При этом, авторы документа обращают особое внимание на то, что автономия будет действовать в составе единого румынского государства.
Официальный Бухарест пока никак не прокомментировал заявление.https://focus.ua/world/388658/
http://uainfo.org/blognews/1515489069-pro-epichnyy-primer-zhadnosti-semi-petra-poroshenko-.html
😀😀
Плюс в том, что 10% населения путешествуют по Европе.
Радаль кремлевская мне запретила выезд из дохлого ссра с 1968 года.Шакалы гребанные...,один фиг обул баранов КГБэшных...