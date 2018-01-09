 В 2017 году было оформлено 1,1 млн ID-карточек и почти 4 млн биометрических паспортов, - Госмиграция

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "112 Украина", об этом сообщили в пресс-центре Миграционной службы.

"Оформлены 1 113 673 ID-карточки", - сказал начальник пресс-службы Сергей Гунько.

Украинцы получили как минимум в три раза больше биометрических паспортов.

"В 2017 году было оформлено 3 989 989 биометрических паспортов для выезда за границу", - цитируют Гунько.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Поступающим на младшего специалиста после 9 класса будет необходима ID-карта, - Минобразования

Ранее в Миграционной службе прогнозировали, что полный переход Украины на ID-карты состоится к 2022 году.

В Госпогранслужбе сообщали, что безвизом с Европейским союзом по состоянию на 27 декабря 2017 года воспользовались 380 тыс. украинцев.