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 "210 "двухсотых" и втрое больше "трехсотых", - Гиркин о потерях ЧВК "Вагнера" в Сирии в 2017 году

В 2017 году ЧВК "Вагнер" потеряла в Сирии около 210 наемников убитыми и более 600 раненными.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в ЖЖ пишет бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), ссылаясь на своего "старого товарища" - одного из наемников ЧВК "Вагнер".

“Немножко о "Вагнере". Сегодня встретился со старым товарищем, завершившим свой годичный контракт в ЧВК "Вагнер". В той самой роте, которая, штурмуя (вместо сирийцев) Дейр-эз-Зор, побывала в окружении, потеряла более половины личного состава, двух ротных и всех взводных командиров. Номер роты сообщать не буду, но все, кто "в курсе" - его и так знают. Ничего особо нового не услышал. Разве что некоторую конкретику по потерям "Вагнера" за минувший год (на конец ноября - 210 "двухсотых" и втрое больше "трехсотых" - и, конкретнее, в пехоте данной ЧВК "каждый пятый" "одвухсотился", - говорится в сообщении Гиркина.

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Также Гиркин добавил, что, по данным его источника, численность военного контингента РФ (как ВС, так и ЧВК) в Сирии не только не сокращается, но и постоянно наращивается.

"Что, впрочем, для меня не новость - лишний раз подтверждает сведения из других источников. И, "на закуску" - конфидент "наверняка подтвердил", что первая партия "Вагнера" УЖЕ ОТПРАВЛЕНА В СУДАН. А ещё одна - готовится ехать в Центрально-Африканскую Республику. Такая вот география наногениального сумасшествия", - написал террорист.

Также читайте: Авиация ВС РФ в Сирии сбросила бомбы на жилой район: минимум 30 погибших

210 двухсотых и втрое больше трехсотых, - Гиркин о потерях ЧВК Вагнера в Сирии в 2017 году 01
210 двухсотых и втрое больше трехсотых, - Гиркин о потерях ЧВК Вагнера в Сирии в 2017 году 02

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Добровольцев Новороссии набирают для "утилизации" в Сирии", - полковник ФСБ Гиркин

Источник: https://censor.net.ua/n3043299
 
 
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А вам шо, не интересно как там пауки в банке?!
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Чтоб многих женщин расейских обрадовать - вон сколько кредитов можно не погашать.
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Можно даже и не первой свежести, главное, побольше.
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Сирия может стать для рашки как ранее Афганистан для совка
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Не думаю - на Расее бабы гораздо плодовитее чем в Совке (что объясняется большей концентрацией идиотов на Расее на душу населения на смотря на меньшую общую численность, чем в целом по совку) поэтому и потели должны быть раза в 1,5-2 больше чем по афгану
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скоріше більшою концентрацією кавказців )
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Им бабам - вайнахи фертильность повышают...
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при совке в Афган отправляли в основном украинцев. кацапы воюют, по обычаю - сразу в хлам травой обкурятся и в плен сдаваться. на первых порах. пока головы резать не стали
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А российская "бабонарожалка" уже давно на Китай работает.
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у нас этого андона даже не осудили???
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Ну и? Величественнее стали? Единственный народец, который всем уже поперек горла.
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Ізраїль наніс повітряні і ракетні удари по Сирії

Збройні сили Ізраїлю в вівторок 9 січня щонайменше три рази за допомогою літаків і ракет нанесли удари по території Сирійської арабської республіки. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на заяву збройних сил сирійської армії. Із одного боку ізраїльські літаки із повітряного простору Лівану нанесли удар по об'єктам Аль-Кутейфа біля Дамаску. При цьому відповідно до заяви збройних сил САР системи протиповітряної оборони країни завдали у відповідь удару по щонайменше одному ізраїльському літаку.

Із іншого боку збройні сили Ізраїлю нанесли удар ракетами «суша-суша» із Голанських висот. Однак сирійська армія, відповідно до власної заяви, перехопила дані ракети. До того ж окремо літаки ВПС Ізраїлю нанесли третій удар із повітряного простору власної країни. Всього було запущено літаками чотири ракети, одну із яких збройним силам Сирії вдалося перехопити. Решта ракет завдали матеріальної шкоди.

Речниця збройних сил Ізраїлю відмовилася коментувати заяву збройних сил Сирії. Оскільки Тель-Авів проводить політику щодо відмови повідомляти і розкривати деталі атак на Сирію. При цьому Ізраїль чітко протягом громадянської війни в сусідній країні давав зрозуміти, що зберігає за собою право наносити удари у випадку, якщо Іран буде створювати в Сирії постійні бази або будуть помічені спроби передати Хезболлі сучасні системи озброєння.
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"...Такая вот география наногениального сумасшествия", - а когда Гиркин лез в Украину, то не думал о таком же самасшедствии?
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Только в результате боев с муджахедами за деблокацию военно-транспортной базы г. Хараста за последнюю неделю, российско-асадовские войска потеряли более сотни убитыми, кадыровцев вообще никто не считает. Часть асадитов на базе вообще просто сдалась.
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ИГИЛ по кацапской версии победили - а ваньков прижмуреных оттуда все больше и больше...
не иначе - нечистая там.. "210 "двухсотых" и втрое больше "трехсотых". Каждый пятый" "одвухсотился", - Гиркин о потерях ЧВК "Вагнера" в Сирии в 2017 году - Цензор.НЕТ 828
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А я на рашку домой хочу,
Ведь так давно не видел маму,
Я к ней "двухсотым орлом" лечу,
Чтобы перегнить в навозной яме.
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Кацапы в Сирии и ВСУ на Донбассе. Совершенно разный уровень подготовки. Шоколадный воюет мясом.
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Мыша - а ваших ихтамнетов засекретили совсем...
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"Патриотическим" уродам вроде тебя плевать на жизни украинских военных. Вам только только переможные доклады подавай. Су*и диванные.
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спили отростки - ты не в тундре...это тебя в тундре не заметить между других Аленей...
лепи собак...\а не горбатого здесь...\
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Тунеядец у мамочки, может поднимешь свой хилый зад и поедешь в АТО? Спрятался за мамкой от военкома. Думаешь всю жизнь так прятаться?
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ты вновь кацапа вылепил - понимаю привычка, попробуй муфлона вылепить...
и вынь соску изо рта - тут на вас иммунитет...
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Вся проблема в финансировании армии. То что рассказывает тебе твой любимый Пастор это лапша.
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Побажаємо кожному нашому військовому вполювати щонайменше 10 рос.баранів.
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Ксения, я читал ваши опусы про невебенную белую расу. Даже любопытно читать нацистов. Но не более.
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Нічого подібного я не писала.... Не розумію, про що мова.
Один дурік вчора мені щось на зразок вашого торочив...
То не ви часом?
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Вы теперь уже не нацист? Похвально. Я читал что нацизм у женщин идет от сексуальных подсознательных порывов.
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А коли я була нацистом? Кацапів не шаную, правда, але то не нацизм.
А далі ви вже починаєте вигадувати.
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Вы знаете что у женщин все связано с сексом?
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От ми і вияснили, що бентежить саме вас.
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В смысле убеждений вы довольно эротичны. Боюсь даже представить как вы выглядите на самом деле.
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Хот тут приятные новости. Порадовал ублюдок....а часом числа не занизили? "210 "двухсотых" и втрое больше "трехсотых". Каждый пятый" "одвухсотился", - Гиркин о потерях ЧВК "Вагнера" в Сирии в 2017 году - Цензор.НЕТ 3402
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Да он так много трындит чтоб на виду быть! А иначе потихому зачистят...ну на лифте покатают и к Моторыле, поужинает в Ветерке, кофейку попьёт и к Болотову, энтомолгией шмелями увлечётся и Гиви на вечный разговор...много вариантов... "210 "двухсотых" и втрое больше "трехсотых". Каждый пятый" "одвухсотился", - Гиркин о потерях ЧВК "Вагнера" в Сирии в 2017 году - Цензор.НЕТ 4776
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Поцелуйте путло в зад ! Украина - независимая страна . Граждане Украины Европу посещают , граждане россии в дерьме сидят и будут долго сидеть .
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Мы не купим у "России" . Заметил почему ? Потому что , ты написал рашу с заглавной буквы . Вам , белорусам , пока этого не понять .
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Ежедневно из России в Украину по железной дороге проследует 1.200 вагонов с различными грузами! В том числе в Украинские порты и транзитом дальше в Европу! И с какой буква с большой или маленькой писать тут не имеет значение! Значение имеют слова "БОЛЬШИЕ БАБКИ"! Так же и с углём и газом! Слава Украине!
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А мы от транзита газа деньги получаем от агрессора , и от транзита груза . Это тоже война . За эти деньги мы покупаем "Джевелины"
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Прибыль от транзита может быть не более 10% от прибыли с продажи! Перефразируя... Вы отдаете агрессору 100 миллиардов, а получаете всего 10! Да и Джавелины - это символ! Аллегория! Для чего они вообще нужны Украинской Армии? Планируются масштабные танковые сражения? Да и эффективность их очень сильно преувеличена. Но это уже другая история!
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ПОЛАГАЮ, СЛОВО "РОССИИ" ТЫ ПИШЕШЬ С ВООДУШЕВЛЕНИЕМ И СЛЕЗАМИ РАДОСТИ В ГЛАЗАХ, РАБ?
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Если нет, то я не понимаю - почему? Ведь дешевле же!
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Представь, что у тебя разбомбили дом, убили родственников и сразу же те же лица предлагают купить у них уголь, стройматериалы. Немного дешевле, да. Купишь?
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Если нет, то я не понимаю - почему? Ведь дешевле же!
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Ну,с "одвухсочиванием" вас ! (Закусюючи соточку домашньою ковбасою)
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Чим більше кацапні повиздихає-тим краща буде екологія (не смердітиме сруцьким міром).А що стосується гіркіна-то він таке ж саме huilo,як його недороблений кремлівський хазяїн...
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, , я вже починаю переживать за гиркина .))) , , вчера я писал , шо по словам-инфе гиркина , тока в одной операції у сирії загинуло два підрозділи москалів , приблизно 130 раша-вояк ,,, , , багато лишнього позволяє собі гіркін ,,, , хуйло може анулировать-ликвидировать реконструктора-полководца ,,,
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В сеть попало фото памятника с кладбища рашки на памятнике надпись: "подполковник фсб Каменев Роман пал в бою с "украинскими диверсантами" в Крыму"" о как..
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Это когда наши незаметно перебрасывали водителя автобуса с Энергодара под прикрытием обстрела с танков и Градов, догадались таки.
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Учитывая, что девичья фамилия "Вагнера" - Уткин, этому мясу нужно вручать ордена "Серебрянной уточки".
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До тут чого ця картинка? Яке відношення Турчинов взагалі має до цього?
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Кривавий Пастор - медiасимвол кацапознищення.
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КАК ЖЕ ЧИСТОТА РУССКОЙ РЕЧИ, ГИРКИН? ПОЧЕМУ НЕ НАПИСАТЬ "УБИТ" И "РАНЕН"?
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рузьке нашло место, где может спокойно передохнуть
не будем им мешать...
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Речь ведь о банальных наемниках. Они за это деньги получают не малые по этому дефицита в людях там нет. Скорее будет дефицит цинковых гробов
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Хватит эту сволочь цитировать, вспомните зверски убитых студента и депутата бютовца этим людоедом
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Кто то верит что Гиркин может рассказать что-то не согласованное с властями рф?
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Ностальжи
December 28th, 2017

Приехал на границу с Мордором. Стою у шлагбаума. Смотрю на ту сторону. Курю. Березки, родные просторы, луковки куполов, детство, отрочество, Тарковский, Родина, вот это всё. Ностальгия? Тоска? Желание вернуться? Да хрен там. Плюнул, пробормотал под нос "да чтоб оно сгорело там все к чертям собачьим со всеми березками", развернулся, выматерился, и пошел обратно.

Чмоки тя, Родина.
Доброе утро.
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Такая вот география наногениального сумасшествия", - написал террорист. И кто же альфа этого сумасшествия, Игорек?
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нічого не гріє душу більше,ніж неприємності кацапів
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Империя не посылала своих "интернационалистов" на подмогу разве что ацтекам и майя...
Ужель великий реконструктор запамятовал?
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Арифметика простая. Чем больше там, тем меньше здесь.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежом"210 "двухсотых" и втрое больше "трехсотых", - Гиркин о потерях ЧВК "Вагнера" в Сирии в 2017 году
 
 
 
 
 
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