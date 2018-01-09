 "210 "двухсотых" и втрое больше "трехсотых", - Гиркин о потерях ЧВК "Вагнера" в Сирии в 2017 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в ЖЖ пишет бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), ссылаясь на своего "старого товарища" - одного из наемников ЧВК "Вагнер".

“Немножко о "Вагнере". Сегодня встретился со старым товарищем, завершившим свой годичный контракт в ЧВК "Вагнер". В той самой роте, которая, штурмуя (вместо сирийцев) Дейр-эз-Зор, побывала в окружении, потеряла более половины личного состава, двух ротных и всех взводных командиров. Номер роты сообщать не буду, но все, кто "в курсе" - его и так знают. Ничего особо нового не услышал. Разве что некоторую конкретику по потерям "Вагнера" за минувший год (на конец ноября - 210 "двухсотых" и втрое больше "трехсотых" - и, конкретнее, в пехоте данной ЧВК "каждый пятый" "одвухсотился", - говорится в сообщении Гиркина.

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Также Гиркин добавил, что, по данным его источника, численность военного контингента РФ (как ВС, так и ЧВК) в Сирии не только не сокращается, но и постоянно наращивается.

"Что, впрочем, для меня не новость - лишний раз подтверждает сведения из других источников. И, "на закуску" - конфидент "наверняка подтвердил", что первая партия "Вагнера" УЖЕ ОТПРАВЛЕНА В СУДАН. А ещё одна - готовится ехать в Центрально-Африканскую Республику. Такая вот география наногениального сумасшествия", - написал террорист.

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