 "210 "двухсотых" и втрое больше "трехсотых", - Гиркин о потерях ЧВК "Вагнера" в Сирии в 2017 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в ЖЖ пишет бывший главарь террористов "ДНР", экс-сотрудник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков), ссылаясь на своего "старого товарища" - одного из наемников ЧВК "Вагнер".
“Немножко о "Вагнере". Сегодня встретился со старым товарищем, завершившим свой годичный контракт в ЧВК "Вагнер". В той самой роте, которая, штурмуя (вместо сирийцев) Дейр-эз-Зор, побывала в окружении, потеряла более половины личного состава, двух ротных и всех взводных командиров. Номер роты сообщать не буду, но все, кто "в курсе" - его и так знают. Ничего особо нового не услышал. Разве что некоторую конкретику по потерям "Вагнера" за минувший год (на конец ноября - 210 "двухсотых" и втрое больше "трехсотых" - и, конкретнее, в пехоте данной ЧВК "каждый пятый" "одвухсотился", - говорится в сообщении Гиркина.
Также Гиркин добавил, что, по данным его источника, численность военного контингента РФ (как ВС, так и ЧВК) в Сирии не только не сокращается, но и постоянно наращивается.
"Что, впрочем, для меня не новость - лишний раз подтверждает сведения из других источников. И, "на закуску" - конфидент "наверняка подтвердил", что первая партия "Вагнера" УЖЕ ОТПРАВЛЕНА В СУДАН. А ещё одна - готовится ехать в Центрально-Африканскую Республику. Такая вот география наногениального сумасшествия", - написал террорист.
Збройні сили Ізраїлю в вівторок 9 січня щонайменше три рази за допомогою літаків і ракет нанесли удари по території Сирійської арабської республіки. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на заяву збройних сил сирійської армії. Із одного боку ізраїльські літаки із повітряного простору Лівану нанесли удар по об'єктам Аль-Кутейфа біля Дамаску. При цьому відповідно до заяви збройних сил САР системи протиповітряної оборони країни завдали у відповідь удару по щонайменше одному ізраїльському літаку.
Із іншого боку збройні сили Ізраїлю нанесли удар ракетами «суша-суша» із Голанських висот. Однак сирійська армія, відповідно до власної заяви, перехопила дані ракети. До того ж окремо літаки ВПС Ізраїлю нанесли третій удар із повітряного простору власної країни. Всього було запущено літаками чотири ракети, одну із яких збройним силам Сирії вдалося перехопити. Решта ракет завдали матеріальної шкоди.
Речниця збройних сил Ізраїлю відмовилася коментувати заяву збройних сил Сирії. Оскільки Тель-Авів проводить політику щодо відмови повідомляти і розкривати деталі атак на Сирію. При цьому Ізраїль чітко протягом громадянської війни в сусідній країні давав зрозуміти, що зберігає за собою право наносити удари у випадку, якщо Іран буде створювати в Сирії постійні бази або будуть помічені спроби передати Хезболлі сучасні системи озброєння.
не иначе - нечистая там..
Ведь так давно не видел маму,
Я к ней "двухсотым орлом" лечу,
Чтобы перегнить в навозной яме.
лепи собак...\а не горбатого здесь...\
и вынь соску изо рта - тут на вас иммунитет...
Один дурік вчора мені щось на зразок вашого торочив...
То не ви часом?
А далі ви вже починаєте вигадувати.
не будем им мешать...
December 28th, 2017
Приехал на границу с Мордором. Стою у шлагбаума. Смотрю на ту сторону. Курю. Березки, родные просторы, луковки куполов, детство, отрочество, Тарковский, Родина, вот это всё. Ностальгия? Тоска? Желание вернуться? Да хрен там. Плюнул, пробормотал под нос "да чтоб оно сгорело там все к чертям собачьим со всеми березками", развернулся, выматерился, и пошел обратно.
Чмоки тя, Родина.
Доброе утро.
Ужель великий реконструктор запамятовал?