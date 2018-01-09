 В 2017 году рост зарплат на 20% опередил уровень инфляции, - Розенко

Об этом в интервью "5 каналу" заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Для нас главное - обеспечить, чтобы уровень социальных стандартов (прежде всего зарплат и пенсий) рос более высокими темпами, чем инфляция. Это наша принципиальная позиция, это является одним из приоритетов, в том числе бюджета-2018 ", - сказал он.

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Павел Розенко напомнил, что в 2017 году рост реальной заработной платы на 20% опередил уровень инфляции. "В прошлом году мы имели рост реальной заработной платы (это уже минус инфляционные процессы) примерно на 20%. Это огромный показатель. То есть в 2017 году рост зарплат на 20% опередил уровень инфляции", - подчеркнул Вице-премьер-министр.

Он также отметил, что в результате повышения минимальной зарплаты до 3200 грн и повышение зарплат всех категорий работников выросли доходы в бюджет Пенсионного фонда Украины, что позволило внепланово, с 1 октября 2017 года, осуществить осовременивание пенсий.

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"Так же мы будем действовать и в 2018 году: есть прогнозируемые параметры государственного бюджета, есть прогнозируемый рост соцстандартов, но как только мы увидим, что экономика растет энергичнее, что у нас появляется дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда и Государственном бюджете, мы , безусловно, эти дополнительные средства сразу направим на повышение зарплат и пенсий", - заверил Павел Розенко.