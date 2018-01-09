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 Политика Украины
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Все про:госбюджет (575) зарплата (1665) инфляция (767) пенсия (1667) Розенко (529)

 В 2017 году рост зарплат на 20% опередил уровень инфляции, - Розенко

Одной из приоритетных задач Государственного бюджета на 2018 год является обеспечение роста социальных стандартов более высокими темпами, чем инфляция. 

Об этом в интервью "5 каналу" заявил Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Урядовий портал.

"Для нас главное - обеспечить, чтобы уровень социальных стандартов (прежде всего зарплат и пенсий) рос более высокими темпами, чем инфляция. Это наша принципиальная позиция, это является одним из приоритетов, в том числе бюджета-2018 ", - сказал он.

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Павел Розенко напомнил, что в 2017 году рост реальной заработной платы на 20% опередил уровень инфляции. "В прошлом году мы имели рост реальной заработной платы (это уже минус инфляционные процессы) примерно на 20%. Это огромный показатель. То есть в 2017 году рост зарплат на 20% опередил уровень инфляции", - подчеркнул Вице-премьер-министр.

Он также отметил, что в результате повышения минимальной зарплаты до 3200 грн и повышение зарплат всех категорий работников выросли доходы в бюджет Пенсионного фонда Украины, что позволило внепланово, с 1 октября 2017 года, осуществить осовременивание пенсий.

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"Так же мы будем действовать и в 2018 году: есть прогнозируемые параметры государственного бюджета, есть прогнозируемый рост соцстандартов, но как только мы увидим, что экономика растет энергичнее, что у нас появляется дополнительный ресурс в бюджете Пенсионного фонда и Государственном бюджете, мы , безусловно, эти дополнительные средства сразу направим на повышение зарплат и пенсий", - заверил Павел Розенко.

 

Источник: https://censor.net.ua/n3043298
 
 
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специально для Розенко и его друзей-
Украина стала мировым лидером по экспорту лыж в Европу.
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ща ти таке говориш навідь твою росію випиридила ? чогож в єс роблять служби по протидії рос фейків ?
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я бы на месте барыги обиделся, этот звездабол претендует на первенство У 2017 році зростання зарплат на 20% випередило рівень інфляції, - Розенко - Цензор.НЕТ 7972
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Все-таки Сеня был хоть и сволочь, но умный - понял, что своими десятиминутками людей до белого каления доводит и сдриснул. А этот дурак помолчать неспособен.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ 2017 году рост зарплат на 20% опередил уровень инфляции, - Розенко
 
 
 
 
 
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