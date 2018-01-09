 Движение через двухколейный Бескидский тоннель планируют запустить 25 мая 2018 года

Движение через новый двухколейный Бескидский тоннель планируют открыть 25 мая 2018 года. Об этом сообщили в филиале "Львовская железная дорога" публичного акционерного общества "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
"25 мая должно быть открыто движение поездов через новый тоннель", - отметили в филиале.
Сообщается, что на подходах и в самом тоннеле уже проложили пути общей длиной 2350 м. А в первой декаде января в самом туннеле уже проложено 900 м пути. С обеих сторон Восточного портала уже уложили стрелочные переводы. Энергетики устанавливают опоры контактной сети и жесткие поперечины.
До этого установили пожарные резервуары на Восточном и Западном порталах общим объемом 450 т воды. На Западном портале возведены помещения для военизированной охраны, трансформаторной подстанции, электрощитовой и лотки водоотвода.
Отметим, Бескидский тоннель находится в Карпатах, на Бескидском перевале. Он относится к пятому Паневропейскому транспортному коридору (Италия — Словения — Венгрия — Словакия — Украина). Ожидается, что после завершения строительства двухколейного тоннеля он сможет пропускать до 100 пар поездов в сутки (в то время как созданная еще в 1886 году одноколейка способна пропустить лишь 47 пар поездов в сутки). Скорость движения поездов увеличится с 15-40 до 60-70 км/час.
Так, что петрушка тут не при делах. Если бы его допустили, то не было бы ни денег ни тоннеля.
Кабинет министров одобрил привлечение займа от Европейского инвестиционного банка в размере 55 миллиона евро В конце декабря 2013 года НА УКРАИНСКИЕ ДЕНЬГИ ПОТОМУ ЧТО ЗАЙМ заёмщик обязуется возвратить равную сумму денег Европейский Банк Реконструкции и Развития
А инвестиции видать Бандюкович вьівез с остальньім баблом на камазах.
И вопрос на засьіпку: кто инициировал тоннель?
https://petrimazepa.com/aboutthetunnel.html
https://youtu.be/mcDVWZS22R0