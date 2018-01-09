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Все про:железная дорога (973) Укрзализныця (1278)

 Движение через двухколейный Бескидский тоннель планируют запустить 25 мая 2018 года

По состоянию на первую декаду января в тоннеле проложено 900 м пути.

Движение через новый двухколейный Бескидский тоннель планируют открыть 25 мая 2018 года. Об этом сообщили в филиале "Львовская железная дорога" публичного акционерного общества "Укрзализныця", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  "Укринформ".

"25 мая должно быть открыто движение поездов через новый тоннель", - отметили в филиале.

Сообщается, что на подходах и в самом тоннеле уже проложили пути общей длиной 2350 м. А в первой декаде января в самом туннеле уже проложено 900 м пути. С обеих сторон Восточного портала уже уложили стрелочные переводы. Энергетики устанавливают опоры контактной сети и жесткие поперечины.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: "Укрзализныця" назначила дополнительные скоростные поезда "Интерсити" во Львов и Запорожье на 9 января

До этого установили пожарные резервуары на Восточном и Западном порталах общим объемом 450 т воды. На Западном портале возведены помещения для военизированной охраны, трансформаторной подстанции, электрощитовой и лотки водоотвода.

Отметим, Бескидский тоннель находится в Карпатах, на Бескидском перевале. Он относится к пятому Паневропейскому транспортному коридору (Италия — Словения — Венгрия — Словакия — Украина). Ожидается, что после завершения строительства двухколейного тоннеля он сможет пропускать до 100 пар поездов в сутки (в то время как созданная еще в 1886 году одноколейка способна пропустить лишь 47 пар поездов в сутки). Скорость движения поездов увеличится с 15-40 до 60-70 км/час.

Источник: https://censor.net.ua/n3043296
 
 
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воровская банда Порошенко слава Богу, не имеет никакого отношения ни к строительству туннеля, ни к финансам по строительству. Туннель начали строить ещё до прихода к власти вора Порошенко и строят его европейцы исключительно на деньги выделенные ЕС, и контроль средств осуществляется исключительно еврокомиссией.
Так, что петрушка тут не при делах. Если бы его допустили, то не было бы ни денег ни тоннеля.
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В конце декабря 2013 года Кабинет министров одобрил привлечение займа от Европейского инвестиционного банка в размере 55 миллиона евро на строительство Бескидского тоннеля.

Кабинет министров одобрил привлечение займа от Европейского инвестиционного банка в размере 55 миллиона евро В конце декабря 2013 года НА УКРАИНСКИЕ ДЕНЬГИ ПОТОМУ ЧТО ЗАЙМ заёмщик обязуется возвратить равную сумму денег Европейский Банк Реконструкции и Развития
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только вот выделенные ЕБРР деньги идут напрямую европейскому консорциуму, который и строит этот тоннель, минуя воровской кабмин
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Стоимость тоннеля уже более 100 миллионов евриков. Так что стоительство шло фифти-фифти с ЕС.
А инвестиции видать Бандюкович вьівез с остальньім баблом на камазах.
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Читать умеешь, или с понималкой туго? Деньги идут напрямую европейскому строителю.
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Документьі подтверждающие есть?
И вопрос на засьіпку: кто инициировал тоннель?
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и банда патрульной полиции ничего не делает
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Весь Киев велосипедными дорожками не покрыт, а тут какой-то туннель - не на часі
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а если бы не воровали, могли бы трехколейный построить
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пяти! чтобы интерсити могли обгонять друг друга.
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порохоботики решили примазать к строительству туннеля соевого вора,якобы к его достижениям.
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Служба автодорог сообщила об окончании в 2017 году строительства и вводе в эксплуатацию 139 километров шоссе М-15 Одесса - Рени (на Бухарест). В 2016 году было построено 56 километров. Оставшиеся 94 км. будут построены в текущем году.
https://youtu.be/mcDVWZS22R0
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Ох уж нам там спляшет Барыга... Если "досидит" до того времени а не переместится в Лукьяновское СИЗО )))))
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Цікаво, як там крищанський міст пожива? Скільки ще бабла туди недостачає?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДвижение через двухколейный Бескидский тоннель планируют запустить 25 мая 2018 года
 
 
 
 
 
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