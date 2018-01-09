 Следствие по делу об убийстве Ноздровской продолжается. Правоохранители ждут результатов следственных действий и отдельных экспертиз, – Яровой

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в соцсети Facebook во вторник.

Так, первый заместитель министра внутренних дел заявил, что пока следствие по делу Ирины Ноздровской продолжается и правоохранители ждут результатов соответствующих экспертиз и процессуальных мероприятий - комментировать рано.

"Информация и комментарии о резонансном убийстве Ирины Ноздровской звучат из всех источников. Еще нет результатов следственных действий, еще не готовы результаты отдельных экспертиз, а все "эксперты" наперебой комментируют эту ситуацию. Будем комментировать только после официальных заявлений должностных лиц МВД и Нацполиции ", - сказал он.

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Сергей Яровой также отметил, что работа идет 24 часа в сутки. Правоохранители восстановили весь маршрут движения погибшей в день ее исчезновения - от метро "Героев Днепра" до поселка Демидов Киевской области. Полицейские установили и опросили всех шестерых водителей маршрутных автобусов, в промежутке с 17:00 до 18:00 двигались указанному маршруту. Кроме того опрошены более тысячи жителей Демидова.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.