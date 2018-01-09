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 Следствие по делу об убийстве Ноздровской продолжается. Правоохранители ждут результатов следственных действий и отдельных экспертиз, – Яровой

Первый замглавы МВД Сергей Яровой призвал воздержаться от непрофессиональных комментариев по делу Ирины Ноздровской.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба МВД Украины на странице в соцсети Facebook во вторник.

Так, первый заместитель министра внутренних дел заявил, что пока следствие по делу Ирины Ноздровской продолжается и правоохранители ждут результатов соответствующих экспертиз и процессуальных мероприятий - комментировать рано.

"Информация и комментарии о резонансном убийстве Ирины Ноздровской звучат из всех источников. Еще нет результатов следственных действий, еще не готовы результаты отдельных экспертиз, а все "эксперты" наперебой комментируют эту ситуацию. Будем комментировать только после официальных заявлений должностных лиц МВД и Нацполиции ", - сказал он.

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Сергей Яровой также отметил, что работа идет 24 часа в сутки. Правоохранители восстановили весь маршрут движения погибшей в день ее исчезновения - от метро "Героев Днепра" до поселка Демидов Киевской области. Полицейские установили и опросили всех шестерых водителей маршрутных автобусов, в промежутке с 17:00 до 18:00 двигались указанному маршруту. Кроме того опрошены более тысячи жителей Демидова.

Следствие по делу об убийстве Ноздровской продолжается. Правоохранители ждут результатов следственных действий и отдельных экспертиз, – Яровой 01

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска", - Яровой

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.

Источник: https://censor.net.ua/n3043293
 
 
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Сам би пельку заткнув...Ще один Пррропердалився...
ГоловноСоєвого ще не вистачає..
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Удваивай расценки, но не имей камень за пазухой! Следствие по делу об убийстве Ноздровской продолжается. Правоохранители ждут результатов следственных действий и отдельных экспертиз, – Яровой - Цензор.НЕТ 2995
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Тепер вже можна впевнено казати що вбивство організувала та здійснила організована злочинна група у складі колишнього Голови Вишгородського суду, його брата та племінника, за участі місцевих поліціянтів, медиків та прокурорів, яких Ноздровська хотіла притягнути до відповідальності за фальшування експертиз по справі ДТП!!!! коли кров на аналіз брали в іншої людини, не винуватця ДТП!!!! За це мали посадити медиків, ментів та прокурорів і саме це було набагато сильнішим мотивом вбити Ноздровську ніж провал апеляції Росошанського!!!!! Росошанського випустять рано чи пізно, а медиків, ментів та прокурорів можуть посадити за фальсифікацію експертиз на більші терміни і під амністію вони не підпадуть!
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Самое неприятное для Ярового то,что комментариев много не о убийцах или их группировках,а как раз о бездействии полиции и властей или о их сговоре.О "профессианализме" следствия говорят их первоначальные следственные действия.Лучше бы Яровому помолчать.А то создаётся впечатление что он их действия защищает.
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Так лизоблюд уже высказался что улик более чем достаточно и подозреваемый точно сядет.
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а этот говорит что еще нет ничего, кому верить?
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Тільки суд визначить якість доказів.
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По Крисіну суд вже визначив якість доказів...
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Ему верить. Потому что с другой стороны вещают персонажи типа Геращенки: "Задержан чувак, в содеянном не сознаётся, доказательств нет, но дело уже раскрыто".

По хорошему, если за этого отца так взялись - его таки засудят. Весело будет, если он будет упираться и пойдёт в суды более высоких инстаций.

P.S. Странное ощущение, что вчерашний преждевременный вброс от Муждабаева(?) был просто проверкой реакции населения. Население рукоплескало.
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Если вы найдёте по стране, за несколько десятков лет осуждённых судмедэкспертов я буду крайне удивлён.За хорошее вознаграждение в заключении экспертизы напишут то,что нужно,а не то,что есть.В результате почти 70% приговорённых у нас в стране не виновны,либо виновны частично,но взяли всё на себя.
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Вы ЧИТО ? нельзя так говорить !!! у нас самая -самая милиция, самая-самая прокурватура, самый-самый суд!!! Вай! нельзя так говорить ! Вы чито! Вай! Слідство у справі про вбивство Ноздровської триває. Правоохоронці чекають результатів слідчих дій і окремих експертиз, - Яровий - Цензор.НЕТ 3460 щас ублюдки ни разу дело не имевшие с украинской милицией начнут вас, спамить и обзывать!
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Всем молчать! - ждём выход Антохи, сейчас он наговорит )))))
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Пару дней ещё точно не выйдет и не наговорит. Там после праздников ещё гора необлизанных тарелок стоит.
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А тот ли мальчик? Вот в чем вопрос. Общество требовало раскрытия преступления и вот оно раскрыто типа. А что делать, если нестыковочки появятся серьезные и дело посыпится? Пока что все это сомнительно. Адвокаты дочери Ноздровской заявили, что во время убийства подозреваемый бухал со своим кумом, например. Что у убиенной травмы такие, что дед физически не смог бы нанести.
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вот именно , требовали раскрыть за две недели - получайте.А то что до суда надо нормально довести уличным пиарщикам на костях пофиг- главное народу по больше чтоб вышло...
Ну а дед саморучно убивать и не мог - там есть кому
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А как-же вчера мусора Авякана и Ко пиарились на смерти Ирины и с такой бравадой что как будто они не нашли убийцу а воскресили ее... Но вышло все пшиком - кого первого поймали менты(метод их работы) отказывается брать на себя мокруху...Вот и вывод менты-"профи".
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Ирина... а кто это?
Почему о ней так много говорят? Чьи права защитила "правозащитница Ноздровская"?
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1) Черновол Т. вроде как близкая ей
2) Пиар на смерти всякой никчемности, типа М. Наема и ему подобных
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пиарился наем,а те просто выполнили требование толпы - назвать убийцу в течении двух недель
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Извините мою темноту, но кто такая эта "правозащитница Ноздровская", что только о ней и говорят последние дни?
Это что, духовный лидер нашей нации?
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Так доктор Лиза выходит в 500 раз круче по злодейству. Но, когда она подохла, о ней говорили в 500 раз меньше. Ноздровская выходит злодейка в 1000 раз круче "доктора Лизы"?
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Какая-то скандальная тетка из Демидова - но она внештатный советник Т. Черноволихи.
Затрахала, по разговорам, все село.
Во всяком случае, помогать найти ее убийцу в селе никто не хотел.

Но сракашвилевцам и зрадойопам надо же на чем-то попиариться? - ну, вот и раскручивают это дело, хоть оно и ничем не отличается от сотен других.
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Побейся головой об стенку, белка-истеричка.
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И ты побейся головой об стенку. Попустит тебя, болезного!
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Рошен ем постоянно - и весьма доволен.
Не всем же дерьмо жрать, как зубожилые зрадойопы любят?
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О, шикаладм новые методички выдали. Слідство у справі про вбивство Ноздровської триває. Правоохоронці чекають результатів слідчих дій і окремих експертиз, - Яровий - Цензор.НЕТ 9724
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а слабо подозреваемого журналистам показать, чтоб все знали, что он сказать может ?
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, , так . , шоб сегодня была вся инфа по убийству ноздровской , , шоб не успели заретушировать-сторговаться-переиграть , , , бо прибью собакова-андроськина ,,,
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Алё, бараноид, называющий себя зам. министра, больше всех комментируют ваши крысоголовые эксперды - шкуряк и гаращенко.
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мишковские в отчаянии...все думали,что им за две недели никого не предъявят или предъявят но левого терпилу, и они дальше будут ,с помощью несмышленой толпы ,топтаться на костях пиарясь...А нет ,те тоже сами с усами - ось вам тот кого заказывали - ешьте не обляпайтесь
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А цей великий икспєрд тут взагалі з якого боку? Йому б конвойною ротою командувати,а він коментарі направо та наліво роздає...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСледствие по делу об убийстве Ноздровской продолжается. Правоохранители ждут результатов следственных действий и отдельных экспертиз, – Яровой
 
 
 
 
 
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