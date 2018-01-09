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 Киевские новости
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 В 2017 году киевский метрополитен перевез около 500 млн пассажиров

Самая заруження ветка метро - красная.

Как передает Цензор.НЕТ, за 2017 год столичный метрополитен перевез 498,4 млн пассажиров, сообщает пресс-служба подземки. Отмечается, что этот показатель на 2,8% превышает результат предыдущего года.

Уже традиционно самой загруженной стала станция метро "Лесная". За год ей воспользовалось более 21,4 млн пассажиров. Наименьший спрос на "красной" линии у станции "Днепр". Она приняла 986,5 тыс. пассажиров. В целом эта линия из 18 станций перевезла 208,1 млн человек.

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Второй по загруженности остается "синяя" линия. Так, в прошлом году ею воспользовались 172, 6 млн пассажиров. Максимальный пассажиропоток здесь наблюдался на станции "Минская" (более 17 млн в год), минимальный - "Почтовая площадь" (4,3 млн).

"Зеленая" ветка за год приняла почти 117,7 млн киевлян и гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки на станциях "Лукьяновская" (14,6 млн) и "Позняки" (14,1 млн), меньше всего на этой линии пользуются "Красным хутором" (1,6 млн).

Источник: https://censor.net.ua/n3043290
 
 
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счас щаведут старую песнб дай денег и много - а то убыточные мы)))
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Самая заруженная ветка красная от нарузки.
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Ого... в Киеве полмиллиарда населения!
В 2017 году киевский метрополитен перевез около 500 млн пассажиров - Цензор.НЕТ 5718
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Інтеграли в школі вчили?
Тоді я по-простому-це перевезення за рік.
Візьми міліон,і щодня вози туди-сюди-скільки за рік перевезеш?
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Вообще-то это шутка юмора была (прикреплённая картинка более чем намекает)...
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500млн по 5 грн це 2,5млрд, або 90 млн баксів.
Тобто вклад у ВВП України - 90млн. баксів.
А у Афінах мерто 1,5 евро.
500млн по 1,5 євро це 750млн євро, або майже мільярд баксів.
Тепер зрозуміло чому у нас ВВП не душу населення маленьке?
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аха счас - 5 грн за метро - много - оно очень доходно
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То вони ж не у ВВП вкладають,а собі на розвиток беруть.
І їм невистачає.
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ВВП, Валовий внутрішній продукт. Сума вартості всіх товарів та послуг вироблений та наданих в державі.
Метро це транспортна послуга, і перевізши 500млн пасажирів метро створило аж 90млн доларів цього ВВП.
А якби ціни були як у Афінах то створило б майже мільярд! Та сама послуга коштує у нас вдесятеро дешевше, тому ВВП у нас маленький.
При цьому афінське метро з нмшим і поряд не стояло!
Може це не у нас, може це у них там "карупция"? В 2017 году киевский метрополитен перевез около 500 млн пассажиров - Цензор.НЕТ 2225
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500 000 000 * 4 гривні = 2 000 000 000 гривень.
Звідки взялися збитки?
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Це не пасажиропотік,це жиропотік.
Знаю одну ділянку з нехилим "будиночком", де живе колишній директор київського метрополітену - то вона не виглядає халупою на шести сотках .
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они воруют вагонами - там полно неучтенки
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Цензор.НЕТНовостиКиевские новостиВ 2017 году киевский метрополитен перевез около 500 млн пассажиров
 
 
 
 
 
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