 В 2017 году киевский метрополитен перевез около 500 млн пассажиров

Как передает Цензор.НЕТ, за 2017 год столичный метрополитен перевез 498,4 млн пассажиров, сообщает пресс-служба подземки. Отмечается, что этот показатель на 2,8% превышает результат предыдущего года.

Уже традиционно самой загруженной стала станция метро "Лесная". За год ей воспользовалось более 21,4 млн пассажиров. Наименьший спрос на "красной" линии у станции "Днепр". Она приняла 986,5 тыс. пассажиров. В целом эта линия из 18 станций перевезла 208,1 млн человек.

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Второй по загруженности остается "синяя" линия. Так, в прошлом году ею воспользовались 172, 6 млн пассажиров. Максимальный пассажиропоток здесь наблюдался на станции "Минская" (более 17 млн в год), минимальный - "Почтовая площадь" (4,3 млн).

"Зеленая" ветка за год приняла почти 117,7 млн киевлян и гостей столицы. Наибольшие пассажиропотоки на станциях "Лукьяновская" (14,6 млн) и "Позняки" (14,1 млн), меньше всего на этой линии пользуются "Красным хутором" (1,6 млн).