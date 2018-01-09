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 Из-за "реставрации" оккупантами Ханского дворца он фактически перестанет быть объектом ЮНЕСКО, - крымский активист

Российские фирмы, которые проводят так называемые противоаварийные работы в Ханском дворце в Бахчисарае, уничтожают аутентичность исторического памятника.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом заявил бывший глава комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков.

"Реставрацию проводят совсем не так: даже когда что-то нужно переделать с нуля, то используют те же технологии, те же материалы, что и создатели архитектурного памятника. Это не должен быть новодел, – объект потеряет аутентичность. Если там и черепицы не останется, Ханский дворец фактически перестанет быть объектом ЮНЕСКО. Мне кажется, Украине стоит повысить статус памятника: от местного значения до национального значения. Тогда и мировая общественность, быть может, обратит больше внимания на эту проблему", – отметил активист.

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В Бахчисарае по инициативе российских оккупантов Крыма продолжаются так называемые противоаварийные работы в Ханском дворце. По словам очевидцев, вокруг главного корпуса дворца сейчас возводят тяжелый металлический каркас, сверху его планируют накрыть навесом. Эксперты опасаются, что под тяжестью конструкции может просесть грунт. Кроме того, рабочие не установили защиту для надгробий и каллиграфических росписей стен храма, а старинные деревянные укрепления и вовсе залили бетоном.

Источник: https://censor.net.ua/n3043289
 
 
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Это ж всероссийское божество. Из-за "реставрации" оккупантами Ханского дворца он фактически перестанет быть объектом ЮНЕСКО, - крымский активист - Цензор.НЕТ 8713
Послан кацапам свыше...
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Ну, не исключено, что стерха Пукин изображал, чтоб была отмазка для ответа на вопрос
"- Почему на полиграфе на вопрос "А не петух ли ты?" Ваш ответ "Конечно нет!" был отмечен как ложный?" Из-за "реставрации" оккупантами Ханского дворца он фактически перестанет быть объектом ЮНЕСКО, - крымский активист - Цензор.НЕТ 2298
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Скоро почнуть змінювати татарські топоніми, наче їх в Криму ніколи не було і він завжди належав рашці.
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Ksenia VB - у нас в Киеве кремлевские бесы Лавру застраивают меняя полностью исторический облик и ничего.., - к тому же она принадлежит с какого то перепугу МП... И украинцы в Киеве, и татары в Крыму сидят на заднице ровно.... Так что рашка забирает у покоренных по праву сильного и энергичного - все правильно делает, пассионарии побеждают, вялые уходят в небытие.... Как народы позволяют, так с ними и обходятся...
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вместо воровская,после слова школа, написать поселка воровского
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Кругом куда пришла Россия, до чего она дотронулась, все это потеряло аутентичность и превратилось в российское захолустье. Еще живет более менее Московия, точнее Москва, столица российских колоний - Сибири, Дальнего Востока, Чечни, Урала, Татарстана. Российские колонии или российская глубинка ведет жалкое существование. Яркий пример тому, во что превратила Россия Калининградскую область, Абхазию, Приднестровье и сегодня Россия превращает оккупированный Крым в захолустье, в помойку, в необитаемый безводный остров. Где исчезли не только отдыхающие, но скоро разбегутся жители.
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Там скорее всего проводят незаконные археологические раскопки,потом чтобы скрыть следы заливают бетоном,при ссср так делали.
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Скоро из поэмы Грибоедова "горе от ума" вычеркнут строки "времен Очаковских и покоренья Крыма". Как напоминание, что Крым не "исконно руццкая земля". А еще вычеркнут
"Не тот ли, вы к кому меня еще с пелен,
Для замыслов каких-то непонятных,
Дитей возили на поклон?"
как намек на педофилию среди властьимущих в России.
Да там что ни строка - вечный приговор вечным преступлениям и порокам России. Вот, например:
"Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве,
И где не воскресят клиенты-иностранцы
Прошедшего житья подлейшие черты."
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Вашингтон решил покинуть ЮНЕСКО в поддержку Израиля, а также из-за долга в 80 миллионов долларов.
США покидают специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Причиной решения Вашингтона называется нежелание платить взносы и моральная поддержка Израиля, который также объявил о выходе из ЮНЕСКО.
"Это решение далось нелегко. Связано оно с обеспокоенностью США из-за нарастающей задолженности ЮНЕСКО, острой необходимости в реформе агентства и из-за длительной антиизраильской предвзятости ЮНЕСКО", - говорится на сайте Госдепа.
https://korrespondent.net/world/3895996-ameryka-vykhodyt-yz-yunesko-nasledye-y-posledstvyia
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В Израиле,там свое ЮНЕСКО,они то свои святыни чтут,и им защита не нужна.
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А що там з палацом Батия, батька ханів кримських - Гіреїв?
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Крымскотатарский активист, фотограф Ильдар Ибрагимов обратился к крымским властям, Духовному управлению мусульман Крыма, директору памятника истории и культуры «Ханский дворец» с просьбой срочно принять меры по реставрации дворца.


Там ходить уже было нельзя, самодельные подпорки потолок внутри держат. Да и не думаю я, что бывший глава комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков, большой спец по реставрации.

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Не смішіть зі своїм ЮНЕСКО................. Вже навіть і "піндоси" вийшли з цієї "шарашки".......... Из-за "реставрации" оккупантами Ханского дворца он фактически перестанет быть объектом ЮНЕСКО, - крымский активист - Цензор.НЕТ 3776
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияИз-за "реставрации" оккупантами Ханского дворца он фактически перестанет быть объектом ЮНЕСКО, - крымский активист
 
 
 
 
 
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