 Из-за "реставрации" оккупантами Ханского дворца он фактически перестанет быть объектом ЮНЕСКО, - крымский активист

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом заявил бывший глава комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков.

"Реставрацию проводят совсем не так: даже когда что-то нужно переделать с нуля, то используют те же технологии, те же материалы, что и создатели архитектурного памятника. Это не должен быть новодел, – объект потеряет аутентичность. Если там и черепицы не останется, Ханский дворец фактически перестанет быть объектом ЮНЕСКО. Мне кажется, Украине стоит повысить статус памятника: от местного значения до национального значения. Тогда и мировая общественность, быть может, обратит больше внимания на эту проблему", – отметил активист.

Читайте также: РФ нарушает международные конвенции, - Нищук о "реставрации" оккупантами Ханского дворца

В Бахчисарае по инициативе российских оккупантов Крыма продолжаются так называемые противоаварийные работы в Ханском дворце. По словам очевидцев, вокруг главного корпуса дворца сейчас возводят тяжелый металлический каркас, сверху его планируют накрыть навесом. Эксперты опасаются, что под тяжестью конструкции может просесть грунт. Кроме того, рабочие не установили защиту для надгробий и каллиграфических росписей стен храма, а старинные деревянные укрепления и вовсе залили бетоном.