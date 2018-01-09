 Из-за "реставрации" оккупантами Ханского дворца он фактически перестанет быть объектом ЮНЕСКО, - крымский активист

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом заявил бывший глава комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков.
"Реставрацию проводят совсем не так: даже когда что-то нужно переделать с нуля, то используют те же технологии, те же материалы, что и создатели архитектурного памятника. Это не должен быть новодел, – объект потеряет аутентичность. Если там и черепицы не останется, Ханский дворец фактически перестанет быть объектом ЮНЕСКО. Мне кажется, Украине стоит повысить статус памятника: от местного значения до национального значения. Тогда и мировая общественность, быть может, обратит больше внимания на эту проблему", – отметил активист.
В Бахчисарае по инициативе российских оккупантов Крыма продолжаются так называемые противоаварийные работы в Ханском дворце. По словам очевидцев, вокруг главного корпуса дворца сейчас возводят тяжелый металлический каркас, сверху его планируют накрыть навесом. Эксперты опасаются, что под тяжестью конструкции может просесть грунт. Кроме того, рабочие не установили защиту для надгробий и каллиграфических росписей стен храма, а старинные деревянные укрепления и вовсе залили бетоном.
Послан кацапам свыше...
Навіщо нам перебрик,у нас тут вже свій команданте
"- Почему на полиграфе на вопрос "А не петух ли ты?" Ваш ответ "Конечно нет!" был отмечен как ложный?"
"Не тот ли, вы к кому меня еще с пелен,
Для замыслов каких-то непонятных,
Дитей возили на поклон?"
как намек на педофилию среди властьимущих в России.
Да там что ни строка - вечный приговор вечным преступлениям и порокам России. Вот, например:
"Где, укажите нам, отечества отцы,
Которых мы должны принять за образцы?
Не эти ли, грабительством богаты?
Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве,
Великолепные соорудя палаты,
Где разливаются в пирах и мотовстве,
И где не воскресят клиенты-иностранцы
Прошедшего житья подлейшие черты."
США покидают специализированное учреждение Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
Причиной решения Вашингтона называется нежелание платить взносы и моральная поддержка Израиля, который также объявил о выходе из ЮНЕСКО.
"Это решение далось нелегко. Связано оно с обеспокоенностью США из-за нарастающей задолженности ЮНЕСКО, острой необходимости в реформе агентства и из-за длительной антиизраильской предвзятости ЮНЕСКО", - говорится на сайте Госдепа.
https://korrespondent.net/world/3895996-ameryka-vykhodyt-yz-yunesko-nasledye-y-posledstvyia
Там ходить уже было нельзя, самодельные подпорки потолок внутри держат. Да и не думаю я, что бывший глава комитета АРК по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Эдем Дудаков, большой спец по реставрации.