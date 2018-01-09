 Украинец признался, что был завербован КГБ Беларуси для шпионажа на Черниговщине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как следует из судебного решения, в течение 2006-2017 годов украинец постоянно проживал с женой в Хойникском районе Гомельской области. В июне 2017-го белорусские власти лишили его вида на жительство, и он вынужденно вернулся к родителям в поселок Репки Черниговской области, продолжая периодически посещать жену в Беларуси.

В июле 2017 г., во время очередной поездки в Беларусь, в пограничном пункте пропуска "Новая Гута", под угрозой депортации и запрета въезда на белорусскую территорию, сотрудник КГБ Беларуси предложил украинцу сотрудничество, и он согласился, подписав соответствующие конфиденциальные документы. Украинец должен был получать задания и передавать собранную информацию в Беларусь во время личных встреч с сотрудником КГБ в "Новой Гуте".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Известный актер Банионис был агентом КГБ, - Центр по исследованию геноцида и сопротивления жителей Литвы

Речь шла о сборе разведывательных данных о автотранспорте и личном составе Госпогранслужбы и правоохранительных органов Украины, которые находятся на территории Репкинского района у границы с Беларусью, а также информации о местных жителях, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

В октябре 2017 г. против украинца открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет. Однако, в связи с добровольным обращением в СБУ с заявлением о своей связи с представителями иностранной спецслужбы, а также отсутствием убытков, причиненных государственным интересам Украины, его освободили от уголовной ответственности.

Также читайте: Дело Шаройко находится на завершающей стадии, - глава КГБ Беларуси Вакульчик