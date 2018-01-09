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 Политика Украины
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 Украинец признался, что был завербован КГБ Беларуси для шпионажа на Черниговщине

Гражданин Украины, который 11 лет проживал в Республике Беларусь, добровольно пришел в управление СБУ в Черниговской области и признался, что был завербован Комитетом госбезопасности Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Как следует из судебного решения, в течение 2006-2017 годов украинец постоянно проживал с женой в Хойникском районе Гомельской области. В июне 2017-го белорусские власти лишили его вида на жительство, и он вынужденно вернулся к родителям в поселок Репки Черниговской области, продолжая периодически посещать жену в Беларуси.

В июле 2017 г., во время очередной поездки в Беларусь, в пограничном пункте пропуска "Новая Гута", под угрозой депортации и запрета въезда на белорусскую территорию, сотрудник КГБ Беларуси предложил украинцу сотрудничество, и он согласился, подписав соответствующие конфиденциальные документы. Украинец должен был получать задания и передавать собранную информацию в Беларусь во время личных встреч с сотрудником КГБ в "Новой Гуте".

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Речь шла о сборе разведывательных данных о автотранспорте и личном составе Госпогранслужбы и правоохранительных органов Украины, которые находятся на территории Репкинского района у границы с Беларусью, а также информации о местных жителях, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей.

В октябре 2017 г. против украинца открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена). Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет. Однако, в связи с добровольным обращением в СБУ с заявлением о своей связи с представителями иностранной спецслужбы, а также отсутствием убытков, причиненных государственным интересам Украины, его освободили от уголовной ответственности.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043236
 
 
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Нет,я вам так скажу, если даже это говнище отстояное нас вербует,то у нас реально плохи дела.Почему так?
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Вот нафига луке эта информация? Куйлу подмазывать?
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дык, они один нарот, точнее куйло луку за яйки держит, вот и отрабатывает.
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это был не кгбист, а фсбист, впрочем, одно и тоже.
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-А,здраствуйте,я кгбист.
-о,это страна где садят за то что люди хлопают в ладоши?
-да.
-Обосраться,я хочу на вас работать. Украинец признался, что был завербован КГБ Беларуси для шпионажа на Черниговщине - Цензор.НЕТ 8982
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"Речь шла о сборе разведывательных данных о автотранспорте и личном составе Госпогранслужбы и правоохранительных органов Украины, которые находятся на территории Репкинского района у границы с Беларусью, а также информации о местных жителях, которые принимали участие в проведении антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей."
Короче о мобильном резерве ЗСУ,понятно,кацапы есть кацапы.
Источник: https://censor.net.ua/n3043236
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ну почему херня?Кто служил?патриоты служили,что надо сделать?Прибить их до того как они получат оружие.Ничего не херня. Очень даже логично.
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