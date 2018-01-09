 Разрабатывается механизм, который позволит поднять низкие пенсии людям с большим трудовым стажем, - Розенко

Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.
"Вопрос, который требует, безусловно, урегулирования, это вопрос тех людей, которые не получили достаточного осовременивания в процессе проведения пенсионной реформы, которая состоялась в октябре 2017 года. В первую очередь меня волнуют те люди, которые имеют огромный страховой стаж - 35-40-45 лет, - которые работали, не по их вине, на мизерных зарплатах своего времени.
Надо четко понимать, что пенсия человека зависит от его стажа работы и заработной платы. и поэтому очевидно, что когда заработная плата была маленькая и человек получил маленькую надбавку, это понятно. И это вроде справедливо, а с другой стороны мы понимаем, что человек, проработавший 40 лет, имеет право на большие выплаты", - сказал Розенко.
Он подчеркнул: "По этому вопросу есть соответствующее поручение и мы попробуем в ближайшее время предложить механизм, который "подтянет" и этих людей тоже".
так не. начинается кач. там добавим. тут приплюсуем. под шумок и про себя не забудут
он с 4 лет стал работать
Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос "Українських новин". Источник: https://censor.net.ua/n3043224
А в результате подняли в среднем на 11%, шо не дотягивает, даже, до уровня индексации, которую вы по Закону должны производить ежегодно.
Также, ты и ваша шобла, обещали еще в июне выплатить сэкономленную субсидию, но этого не сделали.
В то же время, я уверен, шо перечислять напрямую из бюджета деньги на счета тепловиков, типа: деньгами оплачивая за субсидантов, у вас получится.
Но, через год, т. е. за полгода до выборов, у вас получится - нужно же лохов как то покупать.
Нeдaвнo Рeвa взял свoим зaмeститeлeм 30-ти лeтнюю Aлeксaндру Чуркину! Мoлoдую Рыжeвoлoсую дeвушку! A тeпeрь внимaниe!!! Зaрплaтa Aлeксaндры сoстaвляeт oкoлo 93 000 в мeсяц
Державне підприємство "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" (ЮМЗ, Дніпро) продовжить поставки серійних маршових двигунів для четвертої ступені європейської ракети-носія легкого класу Vega, повідомляє прес-служба підприємства.
Між КБ "Південне", заводом "Південмаш" та італійською компанією Avio SpA були підписані "документи про продовження проекту Vega в середньостроковій перспективі".
Українська і європейська сторони продовжили до 2020 року контракт на поставку маршового двигуна для 4-го ступеня РН Vega RD-868P розробки ДП "Конструкторське бюро "Південне" і виробництва Південмаш.
Згідно з контрактом передбачається виготовлення та поставка українською стороною 20 двигунів РД-868Р.
РН Vega розроблена ESA спільно з Італійським космічним агентством (ASI). Вона призначена для виведення на сонячно-синхронну орбіту висотою 1200 км супутників масою до 1200 кг або на полярну орбіту висотою 700 км супутників масою 1500 кг.
Контракт на розробку, кваліфікацію і поставку маршового двигуна четвертого ступеня для РН Vega між ГКБ "Південне", ДП "Південмаш" і італійської Avio SpA був підписаний в лютому 2004 року. У рамках контракту «КБ Південне» розробило маршовий двигун VG 143, що входить до складу рідинної рушійної установки розгінного блоку ракети-носія. Він призначений для створення тяги, управління вектором тяги, здійснення маневрування розгінного блоку, відведення розгінного блоку з орбіти.
1. В Україні на 523 гривні підвищили мінімальну заробітну плату - тепер вона становить 3723 грн в місяць. Мінімальна погодинна зарплата з 1 січня становить 22,41 грн.
2. У порівнянні з 1 січня 2017 року зріс і прожитковий мінімум - на 156 гривень. Тепер він становить 1700 грн, для дітей до шести років -1492 грн, для дітей з шести до 18 років - 1860 грн, для працездатних осіб - 1762 грн, а для осіб, які втратили працездатність - 3373 грн.
3. Вступила в силу нова система нарахування пенсій. Тепер мінімальна кількість страхового стажу, який необхідний для виходу на пенсію, становить 25 років (до цього - 15 років - ред.). Наступні 10 років (до 2028-го року) мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію буде збільшуватися щороку на один рік. Ця зміна введено в рамках пенсійної реформи. Страховий стаж можна також купити, заплативши відповідні внески до Пенсійного фонду, мінімальний страховий внесок - 22% від мінімальної зарплати, місяць страхового стажу коштує 44% від мінімальної зарплати. Мінімальний розмір пенсії з 1 січня - одна тисяча триста сімдесят три грн.
4. З 1 січня підвищили пенсії військовим пенсіонерам та іншим силовикам - середня сума підвищення - 1,5 тисячі грн. Пенсії будуть підвищувати індивідуально - залежно від стажу і розміру грошового забезпечення. В середньому, пенсія військових зросте на 62%, тоді як пенсія цивільних - лише на 30%. У той же час, Рада ще не прийняла закон про підвищення пенсій військовим.
5. З 1 січня стартувала медична реформа.
6. З 1 січня на рівні підприємств, що надають послуги, стартувала монетизація субсидій - вони будуть отримувати реальні кошти від держави.
7. Одночасно кабмін зменшив соціальні норми на споживання електроенергії.
* У житлових приміщеннях (будинках) вони складуть 70 кВт.год в місяць на домогосподарство з однієї людини + 30 кВт.год в місяць на кожного члена сім'ї (домогосподарства), але не більше 190 кВт.год в місяць.
* У житлових приміщеннях, обладнаних стаціонарними електроплитами при наявності централізованого постачання гарячої води - 110 кВт.год в місяць на домогосподарство з однієї людини + 30 кВт.год в місяць на кожного іншого члена сім'ї або домогосподарства, але не більше 230 кВт.год в місяць.
* У житлових приміщеннях, обладнаних стаціонарними електроплитами при відсутності центрального гарячого водопостачання до - 130 кВт.год в місяць на домогосподарство з однієї людини + 30 кВт.год в місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше, ніж 250 кВт.год в місяць.
* У житлових будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами при відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагравающіх пристроїв - 100 кВт.год на домогосподарство з однієї людини +30 кВт.год на кожного іншого члена сім'ї, але не більше, ніж 220 кіловатчасов в місяць.
* У селах і СМТ для громадян, яким держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне освітлення житла - 30 кВт.год в місяць на людину.
Одержувачі субсидій і пільг повинні будуть платити за електрику більше, якщо перевищать ці норми.
8. З 1 січня набуває чинності норма нового закону Про освіту, згідно з якою вчителям найнижчою кваліфікаційної категорії повинні підвищити зарплату до рівня чотирьох прожиткових мінімумів, тобто до 6,8 тис. грн.
Починає також діяти нова система надбавок.
9. Максимальна дозволена швидкість руху автотранспорту в населених пунктах зменшилася з 60 км/год до 50 км/год. Перевищувати цей ліміт дозволено лише на 9 км/год. В іншому випадку водієві загрожує 3,4 тисячі грн штрафу.
10. З 1 січня для росіян і осіб без громадянства з 70 країн світу почали діяти нові правила перетину кордону. Зокрема, в пунктах пропуску під час контролю фіксуватимуть біометричні дані (відбитки пальців). Дані будуть передавати в Національну систему верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Вона дозволить контролювати терміни перебування іноземців на території України. Система також підключена до даних Інтерполу.
11. Японія спростила візовий режим для українців, розширивши коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткочасного перебування з діловою метою і для діячів культури та науки. Максимальний термін дії віз збільшено з 3 до 5 років.
Крім того, будуть введені багаторазові візи з терміном дії 3 роки та максимальним терміном перебування 30 днів для короткочасного перебування з різними цілями, в тому числі з метою туризму.
12. З 1 січня в черговий раз підвищилися акцизи на сигарети, що має привести до їх подорожчання на 2-7 грн в залежності від марки.
13. З 1 січня 2018 року Укртелеком підвищив ціни на стаціонарний зв'язок на 7-15%. Для жителів міст абонплата за тарифом Домашній безліміт складе 73 грн на місяць, для жителів сіл - 67,99 грн на місяць. Тариф Домашній базовий зросте до 68 і 63 грн відповідно.
14. Відповідно до чинного Закону Про відходи, з 1 січня українці повинні почати сортувати сміття за типами матеріалів: органіка, метал, скло, пластик і папір. Проте, контейнери для роздільного збору сміття в більшості дворів не встановлені.
15. З 1 січня розширився список професій, що дають право на пенсію за віком на пільгових умовах. До існуючих пільговикам додалися зайняті повний робочий день:
- ремонтом обладнання в умовах діючого виробництва і капітальним ремонтом свердловин;
- на роботах в зоні відчуження, де сумарна щільність забруднення території радіонуклідами становить 100 кБк/м² і більше;
- пайкою виробів припоями, що містять свинець або шкідливі речовини першого/другого класу небезпеки або канцерогени;
- на видобутку і збагаченні уранової руди 50 і більше відсотків робочого часу; на складах і базах зберігання і поставки пестицидів і хімічної продукції, безпосередньо зайняті навантаженням, розвантаженням та складуванням пестицидів.
16. У зв'язку з ростом мінімальної зарплати зросли і штрафи за порушення трудового законодавства юридичними та фізичними особами-підприємцями.
17. З початку 2018 року в Польщі змінилися умови оформлення сезонних працівників-іноземців. Заяви польських підприємців про намір доручити роботу іноземцю замінили платними дозволами на сезонні роботи, які не можуть тривати довше 9 місяців протягом календарного року, термін відраховується з дати в'їзду іноземця в Польщі. Дозвіл на роботу коштуватиме 30 злотих (близько 240 грн).
18. З початку року понад 70% доріг (120 тисяч кілометрів) передали в управління місцевих органів влади. 50 тисяч кілометрів доріг залишиться на балансі Укравтодору. Децентралізіруется і фінансування - в цьому році обласні бюджети отримають 35% фінансування доріг або 11,41 млрд грн, а Укравтодор - 60% фінансування або 19,5 млрд грн. Укравтодор також повинен буде погасити в поточному році 6 млрд грн боргів.
19. З 1 січня Україна повинна почати знижувати мита на автомобілі, вироблені в Євросоюзі. 10% -е мито повинна знижуватися на 0,9% щороку протягом 10 років.
20. Укрпошта збільшила вартість своїх послуг в середньому на 16%. Поштові відправлення на території України зросли в ціні на 12,3%, поштові відправлення за кордон - на 43,2%.