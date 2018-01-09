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 Политика Украины, Экономика
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Все про:пенсионеры (580) пенсионная реформа (1035) пенсия (1667) Розенко (529)

 Разрабатывается механизм, который позволит поднять низкие пенсии людям с большим трудовым стажем, - Розенко

Правительство работает на механизмом повышения пенсий людям с большим трудовым стажем и низкой пенсией.

Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.

 "Вопрос, который требует, безусловно, урегулирования, это вопрос тех людей, которые не получили достаточного осовременивания в процессе проведения пенсионной реформы, которая состоялась в октябре 2017 года. В первую очередь меня волнуют те люди, которые имеют огромный страховой стаж - 35-40-45 лет, - которые работали, не по их вине, на мизерных зарплатах своего времени.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: По предварительным расчетам, в 2019 году пенсии повысятся на 20%, - Минсоцполитики

Надо четко понимать, что пенсия человека зависит от его стажа работы и заработной платы. и поэтому очевидно, что когда заработная плата была маленькая и человек получил маленькую надбавку, это понятно. И это вроде справедливо, а с другой стороны мы понимаем, что человек, проработавший 40 лет, имеет право на большие выплаты", - сказал Розенко.

Он подчеркнул: "По этому вопросу есть соответствующее поручение и мы попробуем в ближайшее время предложить механизм, который "подтянет" и этих людей тоже".

Также читайте: У власти хватит политической воли ввести с 1 января 2019 года накопительную пенсионную систему, - Розенко

Источник: https://censor.net.ua/n3043233
 
 
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так реформа ж единая для всех. раз приняли и все.
так не. начинается кач. там добавим. тут приплюсуем. под шумок и про себя не забудут
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а какой стаж у этого ожиревшего олигофрена ?
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как у гнойсмана - 35 лет
он с 4 лет стал работать
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Смотрела по тв как журналисты ходят в гости к депутатам. Гопко как глава комитета ездит на тойота кемри, она за ней закреплена от гаража ВР... то, бензин, зп персоналу и содержание гаража- это только на одну дармоедку. Мы страна идиотов и рабов...
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интересно этот Розенко за свою жизнь что то полезое сделал,вообще поднимал что то тяжелее своего члена
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добра справа бо дійсно особливо врачі вчетелі мали дуже низькі зарплати особливо при тимошенці і вони тепер багато хто немають пенції нормальної 1
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Это которые его в школе вчели-вчели,да не шмагли. Разрабатывается механизм, который позволит поднять низкие пенсии людям с большим трудовым стажем, - Розенко - Цензор.НЕТ 3357
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По данным сбу за 2014-2015 мы заплатили мертвым душам порядка 1,5 млрд социальных выплат... ЭТО было министром соцполитики. Мучаюсь вопросом, когда за грабеж ответят и почему Розенко ещё не в тюряге, а пошёл на повышение?
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Один вчитель мав навантаження 18 годин на тиждень, а інший - 30 год, і ви тепер хочите всіх зрівняти. Один сидів у теплому місці 40 років, а інший на будівництві і " в снег и в ветер" і знову всіх зрівняєте? То для чого була пенсійна реформа?
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Знаем мы какое навантаження имеют учителя. Кто ближе к заучу или директору приписывают себе часы с потолка, продленки и прочее. А потом получают и пенсии по 4000грн и еще зарплату тыщ 5-6 потому что их палкой на пенсию не выгонишь сидят с палочками ходят детей пугают. А медики что зарплаты имеют 2000грн что даже стыдно к ним идти без подарка, что пенсии мизерные. И вообще пенсия не должна отличаться аж в 10 раз. Минималка от максималки должна быть не более чем в 3-4 раза. У меня мать пропахала 39 лет каждый день получает пенсию 1700грн уже с повышением, а сосед алкаш который на заводе сутки трое сторожом дежурил ни дня без просыха получает 7000грн потому что у него видители зарплата была выше так как он работал на частном предприятии.
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Ну так вот твоей матери и таким как она и хотят пересчитать в большую сторону, чего ты развонялся, чем недоволен, портянка? Я вижу, что ты здесь работаешь, но так нельзя - читай хоть иногда текст, а не только заголовок. А то выгонят по профнепригодности, прийдется лапти из камыша плести, чтоб на пенсию заработать.
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а где ты увидел что я здесь не доволен? Я наоборот надеюсь что правительство вернется в адекватность и пересчитает по нормальному пенсии.
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Идея харошая всем пенсионерам надо подымать пенсию люди проработали всю жизнь, но вот беда где взять, все разворовано экономики нет + идет война.
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Я расскажу где. У этих ворюг в закромах, в банках, в зарубежных банках и т.д. Вы действительно такая наивная, или Вы на работе?
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Да-да, от каждого по способностям, всем поровну. Один лопатой яму копал, другой эту яму охранял. Всем поровну.
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Еще вот отсюда:В 2017 году 93 народных депутата получили компенсации из государственного бюджета в сумме 8 млн грн за их зарубежные командировки.
Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос "Українських новин". Источник: https://censor.net.ua/n3043224
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Розенко!!! Ваше воровское кодло пиарилось год на том, какие высокие будут пенсии. Разрабатывается механизм, который позволит поднять низкие пенсии людям с большим трудовым стажем, - Розенко - Цензор.НЕТ 5871

А в результате подняли в среднем на 11%, шо не дотягивает, даже, до уровня индексации, которую вы по Закону должны производить ежегодно.

Также, ты и ваша шобла, обещали еще в июне выплатить сэкономленную субсидию, но этого не сделали.

В то же время, я уверен, шо перечислять напрямую из бюджета деньги на счета тепловиков, типа: деньгами оплачивая за субсидантов, у вас получится.

Но, через год, т. е. за полгода до выборов, у вас получится - нужно же лохов как то покупать.
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Кому на 11% а кому в 2 раза. Довели пенсии до 7-9 тыщ грн. А кто мизер получал тот так и получает.
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Этих шоколадных кнуров на простой веревке не повесишь - оборвётся...
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Эти паскуды рассказывали, пока я работал, что зарплата маленькая, ибо пенсия будет нормальная и льготы. Льготы отменили, пенсия 1450 грн. Таким пидарам, как Розенко. говорю. что терять мне уже нечего, благодаря вашим стараниям. Была одна индексация и та при зеке.
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так говорили всем госслужащим. что пенсия будет как зарплата. с них даже пенсионные налоги больше брали. и что? реформа и пенсия 1/3 зарплаты.
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Конечно не виноваты вахтеры, лифтеры, швейцары, гардеробщики, официанты что у них была низкая зарплата и поэтому их надо уравнять со станочниками, инженерами, металлургами, химиками. Не за это ли Ленин боролся, за всеобщее равенство? Пора ставить памятники взад.
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Все, твари, "реформируют". А моя пенсия, с 2010 г. выросла с 1301 грн до 1450 грн.
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Себе зарплаты и премии начисляют по три миллиона в месяц , а некоторые и по семь миллионов гривен в месяц и особо механизмы не разрабатывали .В тюрьме скоро рюкзаки будете шить разработчики ккорупционные и в автоматы игровые в тюрьме играть будете .
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Ну и харя.Где они берут таких"потужних реформаторів"?
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Та шокорыги все такие - если не кнур, то уголовник или дебил. Но чаще три в одном
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Всему своё время. Тех гнали, этих будут вешать
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Да ладно, нищеброды, чего расшумелись? Барин добрый. Не верите?

Нeдaвнo Рeвa взял свoим зaмeститeлeм 30-ти лeтнюю Aлeксaндру Чуркину! Мoлoдую Рыжeвoлoсую дeвушку! A тeпeрь внимaниe!!! Зaрплaтa Aлeксaндры сoстaвляeт oкoлo 93 000 в мeсяц
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А рыжеволосая случайно не родственница чуркина? А то после переводчика володи гройсмана.
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"Південмаш" виготовить 20 ракетних двигунів для європейського ракетоносія Vega
Державне підприємство "Південний машинобудівний завод ім. Макарова" (ЮМЗ, Дніпро) продовжить поставки серійних маршових двигунів для четвертої ступені європейської ракети-носія легкого класу Vega, повідомляє прес-служба підприємства.

Між КБ "Південне", заводом "Південмаш" та італійською компанією Avio SpA були підписані "документи про продовження проекту Vega в середньостроковій перспективі".
Разрабатывается механизм, который позволит поднять низкие пенсии людям с большим трудовым стажем, - Розенко - Цензор.НЕТ 6498Разрабатывается механизм, который позволит поднять низкие пенсии людям с большим трудовым стажем, - Розенко - Цензор.НЕТ 6498Українська і європейська сторони продовжили до 2020 року контракт на поставку маршового двигуна для 4-го ступеня РН Vega RD-868P розробки ДП "Конструкторське бюро "Південне" і виробництва Південмаш.

Згідно з контрактом передбачається виготовлення та поставка українською стороною 20 двигунів РД-868Р.

РН Vega розроблена ESA спільно з Італійським космічним агентством (ASI). Вона призначена для виведення на сонячно-синхронну орбіту висотою 1200 км супутників масою до 1200 кг або на полярну орбіту висотою 700 км супутників масою 1500 кг.
Разрабатывается механизм, который позволит поднять низкие пенсии людям с большим трудовым стажем, - Розенко - Цензор.НЕТ 3517
Разрабатывается механизм, который позволит поднять низкие пенсии людям с большим трудовым стажем, - Розенко - Цензор.НЕТ 3511
Разрабатывается механизм, который позволит поднять низкие пенсии людям с большим трудовым стажем, - Розенко - Цензор.НЕТ 6498Разрабатывается механизм, который позволит поднять низкие пенсии людям с большим трудовым стажем, - Розенко - Цензор.НЕТ 6498Контракт на розробку, кваліфікацію і поставку маршового двигуна четвертого ступеня для РН Vega між ГКБ "Південне", ДП "Південмаш" і італійської Avio SpA був підписаний в лютому 2004 року. У рамках контракту «КБ Південне» розробило маршовий двигун VG 143, що входить до складу рідинної рушійної установки розгінного блоку ракети-носія. Він призначений для створення тяги, управління вектором тяги, здійснення маневрування розгінного блоку, відведення розгінного блоку з орбіти.
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И как ето повлияет на нищие пенсии? При совке тоже ракеты как горячие пирожки лепили, а народ жил в гоне, ел говно и одевал на себя говно.
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20 важливих змін, які набрали чинності з Нового року передає НВ.

1. В Україні на 523 гривні підвищили мінімальну заробітну плату - тепер вона становить 3723 грн в місяць. Мінімальна погодинна зарплата з 1 січня становить 22,41 грн.

2. У порівнянні з 1 січня 2017 року зріс і прожитковий мінімум - на 156 гривень. Тепер він становить 1700 грн, для дітей до шести років -1492 грн, для дітей з шести до 18 років - 1860 грн, для працездатних осіб - 1762 грн, а для осіб, які втратили працездатність - 3373 грн.

3. Вступила в силу нова система нарахування пенсій. Тепер мінімальна кількість страхового стажу, який необхідний для виходу на пенсію, становить 25 років (до цього - 15 років - ред.). Наступні 10 років (до 2028-го року) мінімальний страховий стаж для виходу на пенсію буде збільшуватися щороку на один рік. Ця зміна введено в рамках пенсійної реформи. Страховий стаж можна також купити, заплативши відповідні внески до Пенсійного фонду, мінімальний страховий внесок - 22% від мінімальної зарплати, місяць страхового стажу коштує 44% від мінімальної зарплати. Мінімальний розмір пенсії з 1 січня - одна тисяча триста сімдесят три грн.

4. З 1 січня підвищили пенсії військовим пенсіонерам та іншим силовикам - середня сума підвищення - 1,5 тисячі грн. Пенсії будуть підвищувати індивідуально - залежно від стажу і розміру грошового забезпечення. В середньому, пенсія військових зросте на 62%, тоді як пенсія цивільних - лише на 30%. У той же час, Рада ще не прийняла закон про підвищення пенсій військовим.

5. З 1 січня стартувала медична реформа.

6. З 1 січня на рівні підприємств, що надають послуги, стартувала монетизація субсидій - вони будуть отримувати реальні кошти від держави.

7. Одночасно кабмін зменшив соціальні норми на споживання електроенергії.

* У житлових приміщеннях (будинках) вони складуть 70 кВт.год в місяць на домогосподарство з однієї людини + 30 кВт.год в місяць на кожного члена сім'ї (домогосподарства), але не більше 190 кВт.год в місяць.
* У житлових приміщеннях, обладнаних стаціонарними електроплитами при наявності централізованого постачання гарячої води - 110 кВт.год в місяць на домогосподарство з однієї людини + 30 кВт.год в місяць на кожного іншого члена сім'ї або домогосподарства, але не більше 230 кВт.год в місяць.
* У житлових приміщеннях, обладнаних стаціонарними електроплитами при відсутності центрального гарячого водопостачання до - 130 кВт.год в місяць на домогосподарство з однієї людини + 30 кВт.год в місяць на кожного іншого члена сім'ї, але не більше, ніж 250 кВт.год в місяць.
* У житлових будинках, не обладнаних стаціонарними електроплитами при відсутності централізованого постачання гарячої води та газових водонагравающіх пристроїв - 100 кВт.год на домогосподарство з однієї людини +30 кВт.год на кожного іншого члена сім'ї, але не більше, ніж 220 кіловатчасов в місяць.
* У селах і СМТ для громадян, яким держава відповідно до законодавства забезпечує безоплатне освітлення житла - 30 кВт.год в місяць на людину.

Одержувачі субсидій і пільг повинні будуть платити за електрику більше, якщо перевищать ці норми.

8. З 1 січня набуває чинності норма нового закону Про освіту, згідно з якою вчителям найнижчою кваліфікаційної категорії повинні підвищити зарплату до рівня чотирьох прожиткових мінімумів, тобто до 6,8 тис. грн.

Починає також діяти нова система надбавок.

9. Максимальна дозволена швидкість руху автотранспорту в населених пунктах зменшилася з 60 км/год до 50 км/год. Перевищувати цей ліміт дозволено лише на 9 км/год. В іншому випадку водієві загрожує 3,4 тисячі грн штрафу.

10. З 1 січня для росіян і осіб без громадянства з 70 країн світу почали діяти нові правила перетину кордону. Зокрема, в пунктах пропуску під час контролю фіксуватимуть біометричні дані (відбитки пальців). Дані будуть передавати в Національну систему верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Вона дозволить контролювати терміни перебування іноземців на території України. Система також підключена до даних Інтерполу.

11. Японія спростила візовий режим для українців, розширивши коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткочасного перебування з діловою метою і для діячів культури та науки. Максимальний термін дії віз збільшено з 3 до 5 років.

Крім того, будуть введені багаторазові візи з терміном дії 3 роки та максимальним терміном перебування 30 днів для короткочасного перебування з різними цілями, в тому числі з метою туризму.

12. З 1 січня в черговий раз підвищилися акцизи на сигарети, що має привести до їх подорожчання на 2-7 грн в залежності від марки.

13. З 1 січня 2018 року Укртелеком підвищив ціни на стаціонарний зв'язок на 7-15%. Для жителів міст абонплата за тарифом Домашній безліміт складе 73 грн на місяць, для жителів сіл - 67,99 грн на місяць. Тариф Домашній базовий зросте до 68 і 63 грн відповідно.

14. Відповідно до чинного Закону Про відходи, з 1 січня українці повинні почати сортувати сміття за типами матеріалів: органіка, метал, скло, пластик і папір. Проте, контейнери для роздільного збору сміття в більшості дворів не встановлені.

Разрабатывается механизм, который позволит поднять низкие пенсии людям с большим трудовым стажем, - Розенко - Цензор.НЕТ 277715. З 1 січня розширився список професій, що дають право на пенсію за віком на пільгових умовах. До існуючих пільговикам додалися зайняті повний робочий день:

- ремонтом обладнання в умовах діючого виробництва і капітальним ремонтом свердловин;

- на роботах в зоні відчуження, де сумарна щільність забруднення території радіонуклідами становить 100 кБк/м² і більше;

- пайкою виробів припоями, що містять свинець або шкідливі речовини першого/другого класу небезпеки або канцерогени;

- на видобутку і збагаченні уранової руди 50 і більше відсотків робочого часу; на складах і базах зберігання і поставки пестицидів і хімічної продукції, безпосередньо зайняті навантаженням, розвантаженням та складуванням пестицидів.

16. У зв'язку з ростом мінімальної зарплати зросли і штрафи за порушення трудового законодавства юридичними та фізичними особами-підприємцями.

17. З початку 2018 року в Польщі змінилися умови оформлення сезонних працівників-іноземців. Заяви польських підприємців про намір доручити роботу іноземцю замінили платними дозволами на сезонні роботи, які не можуть тривати довше 9 місяців протягом календарного року, термін відраховується з дати в'їзду іноземця в Польщі. Дозвіл на роботу коштуватиме 30 злотих (близько 240 грн).

18. З початку року понад 70% доріг (120 тисяч кілометрів) передали в управління місцевих органів влади. 50 тисяч кілометрів доріг залишиться на балансі Укравтодору. Децентралізіруется і фінансування - в цьому році обласні бюджети отримають 35% фінансування доріг або 11,41 млрд грн, а Укравтодор - 60% фінансування або 19,5 млрд грн. Укравтодор також повинен буде погасити в поточному році 6 млрд грн боргів.

19. З 1 січня Україна повинна почати знижувати мита на автомобілі, вироблені в Євросоюзі. 10% -е мито повинна знижуватися на 0,9% щороку протягом 10 років.

20. Укрпошта збільшила вартість своїх послуг в середньому на 16%. Поштові відправлення на території України зросли в ціні на 12,3%, поштові відправлення за кордон - на 43,2%.
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Прожиточный минимум 1700 грн, а мне как выжить на 1450 грн, а как тем, у кого еще меньше?
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Сколько бы мы тут не возмущались, не обзывали *верхушки* некрасивыми словами, сетовали на свою несчастливую долю, им на все это наплевать, они попрежему будут жиреть, воровать, разъезжать за наш счет по заграницам, строить себе *хатынки* похлеще царских хоромов и вообще жить при коммунизме. А сейчас *пересмотрят* , *пересчитают* ( опять-таки в основном в свои бездонные карманы ) и *осчастливят* копейкой. Хуже всего нам, пенсионерам, ушедшим на пенсию в 1992-93 годах. Нас они просто пытаются истребить. Ведь мы уже старенькие и, конечно же, не доживем до справедливой власти. Но нам и похорониться не за что. Так что придется жить !!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРазрабатывается механизм, который позволит поднять низкие пенсии людям с большим трудовым стажем, - Розенко
 
 
 
 
 
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