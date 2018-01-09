 Разрабатывается механизм, который позволит поднять низкие пенсии людям с большим трудовым стажем, - Розенко

Об этом в эфире "5 канала" заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает Цензор.НЕТ.

"Вопрос, который требует, безусловно, урегулирования, это вопрос тех людей, которые не получили достаточного осовременивания в процессе проведения пенсионной реформы, которая состоялась в октябре 2017 года. В первую очередь меня волнуют те люди, которые имеют огромный страховой стаж - 35-40-45 лет, - которые работали, не по их вине, на мизерных зарплатах своего времени.

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Надо четко понимать, что пенсия человека зависит от его стажа работы и заработной платы. и поэтому очевидно, что когда заработная плата была маленькая и человек получил маленькую надбавку, это понятно. И это вроде справедливо, а с другой стороны мы понимаем, что человек, проработавший 40 лет, имеет право на большие выплаты", - сказал Розенко.

Он подчеркнул: "По этому вопросу есть соответствующее поручение и мы попробуем в ближайшее время предложить механизм, который "подтянет" и этих людей тоже".

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