 Спецпрокурор США по России Мюллер допросит Трампа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.
"Белый дом продолжает полную кооперацию с офисом спецпрокурора для того, чтобы выработать решение как можно раньше", — сказал представитель Белого дома Тай Кобб.
По словам источников, на данный момент стороны не вели переговоров о возможности проведения допроса.
Ранее сообщалось, что Трамп через адвоката просил генпрокурора США Джеффа Сешнса не отказываться от "дела о России".
Ответ-конечно же нет!
Вопрос-зачем же вы бегали и показывали всем поздравительную открытку от Хуйла??
Ответ-видите ли.. я это................... я не подумавши.......