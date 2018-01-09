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 Спецпрокурор США по России Мюллер допросит Трампа

Адвокаты президента США Дональда Трампа ожидают запроса со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, занимающегося делом о якобы вмешательстве России в выборы главы государства в 2016 году

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет  CNN.

"Белый дом продолжает полную кооперацию с офисом спецпрокурора для того, чтобы выработать решение как можно раньше", — сказал представитель Белого дома Тай Кобб.

По словам источников, на данный момент стороны не вели переговоров о возможности проведения допроса.

Ранее сообщалось, что Трамп через адвоката просил генпрокурора США Джеффа Сешнса не отказываться от "дела о России".

Также читайте: Трамп выразил надежду на честное расследование Мюллером возможного вмешательства РФ в выборы в США

Источник: https://censor.net.ua/n3043231
 
 
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ну что трамп помогли тебе твои кацапы? Спецпрокурор США по России Мюллер допросит Трампа - Цензор.НЕТ 4171
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В этом названии прекрасно абсолютно все!
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Да как сказать...это дело не о "якобы" вмешательстве русни в выборы. Вмешательство как раз давно доказано.Тай Кобб - не "представитель Белого Дома",а адвокат администрации Рыжего.
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Мюллер допрашивает карлика тоже неплохо бы читалось.
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Дурачок рыжий, нашел де с кем шашни разводить!
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Вопрос-вы заводили шашни с Хуйлом?
Ответ-конечно же нет!
Вопрос-зачем же вы бегали и показывали всем поздравительную открытку от Хуйла??
Ответ-видите ли.. я это................... я не подумавши....... Спецпрокурор США по России Мюллер допросит Трампа - Цензор.НЕТ 3610
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"Якщо хакери з РФ знайдуть компромат на Клінтон,хіба це погано"-слова кандидата в президенти Трампа.Так це -не погано,це дуже погано-це вмішування в президентську кампанію,і що тепер."Це я не подумавши")))
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомСпецпрокурор США по России Мюллер допросит Трампа
 
 
 
 
 
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