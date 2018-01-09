 Безвиз не повлиял на количество украинцев, находящихся в Польше

Об этом говорится в ответе Управления по вопросам иностранцев (UDSC) Польши на запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

“После почти пяти месяцев от введения безвизового режима не наблюдалось каких-то особых изменений в динамике или характере миграции из Украины. Сравнивая два периода - четыре месяца до введения безвизового движения и четыре месяца после - наблюдается рост почти на 9% в приезде украинцев в Польшу. Это является естественным следствием роста количества украинцев, которые живут в Польше, и посещают родину, а также приезда в Польшу на сезонные работы - в сельском хозяйстве или садоводстве”,- говорится в ответе.

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Отмечается, что на протяжении последних четырех лет постоянно растет количество выданных виз в польских консульствах в Украине.

“В 2016-2017 годах их выдано 2,5 млн. Помимо общего увеличения количества выданных виз, изменяются пропорции в пользу роста выданных национальных долгосрочных виз на пребывание в Польше до одного года”,- отмечают в UDSC.

Как подчеркивается, часть трудовых мигрантов из Украины желает находиться в Польше дольше. “По состоянию на сегодня около 143 тыс. граждан Украины, имеющих действительные документы, дающие им право на пребывание в Польше на период более чем один год”, - отмечают в управлении.

В 2017 году на 6% выросло количество заявлений от украинцев на получение разрешений на пребывание в Польше на более длительный период.

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В UDSC напоминают, что граждане Украины имеют право в течение шести месяцев в году работать в Польше без получения разрешения на работу, при условии письменного оформления заявления работодателя о трудоустройстве в соответствующих уездных отделах труда и письменного соглашения.

“В 2015 году в Польше было зарегистрировано 763 тыс. заявлений от работодателей о трудоустройстве украинцев, в 2016 году - 1,3 млн, в 2017 году - 1,8 млн”, - отмечают в управлении. При этом в ведомстве напоминают, что количество таких заявлений совсем не означает, что такое же количество украинцев реально работало у этих работодателей.

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