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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Польша (4007) украинцы (2792) безвизовый режим (1311) заробитчане (148)

 Безвиз не повлиял на количество украинцев, находящихся в Польше

Введение безвизового режима между Украиной и ЕС с 11 июня 2017 года не оказало значительного влияния на количество украинцев, которые прибыли в Польшу.

Об этом говорится в ответе Управления по вопросам иностранцев (UDSC) Польши на запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.

“После почти пяти месяцев от введения безвизового режима не наблюдалось каких-то особых изменений в динамике или характере миграции из Украины. Сравнивая два периода - четыре месяца до введения безвизового движения и четыре месяца после - наблюдается рост почти на 9% в приезде украинцев в Польшу. Это является естественным следствием роста количества украинцев, которые живут в Польше, и посещают родину, а также приезда в Польшу на сезонные работы - в сельском хозяйстве или садоводстве”,- говорится в ответе.

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Отмечается, что на протяжении последних четырех лет постоянно растет количество выданных виз в польских консульствах в Украине.

“В 2016-2017 годах их выдано 2,5 млн. Помимо общего увеличения количества выданных виз, изменяются пропорции в пользу роста выданных национальных долгосрочных виз на пребывание в Польше до одного года”,- отмечают в UDSC.

Как подчеркивается, часть трудовых мигрантов из Украины желает находиться в Польше дольше. “По состоянию на сегодня около 143 тыс. граждан Украины, имеющих действительные документы, дающие им право на пребывание в Польше на период более чем один год”, - отмечают в управлении.

В 2017 году на 6% выросло количество заявлений от украинцев на получение разрешений на пребывание в Польше на более длительный период.

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В UDSC напоминают, что граждане Украины имеют право в течение шести месяцев в году работать в Польше без получения разрешения на работу, при условии письменного оформления заявления работодателя о трудоустройстве в соответствующих уездных отделах труда и письменного соглашения.

“В 2015 году в Польше было зарегистрировано 763 тыс. заявлений от работодателей о трудоустройстве украинцев, в 2016 году - 1,3 млн, в 2017 году - 1,8 млн”, - отмечают в управлении. При этом в ведомстве напоминают, что количество таких заявлений совсем не означает, что такое же количество украинцев реально работало у этих работодателей.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043230
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
значит теперь начнут размножаться и вернуться милиардами?
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ради бога. пускай эти бесхребетные паспорт гражданина Украины сожгут. я давно плюнул на всех друзей-лентяев которые свалили на все готовое, с них и в детстве толку не было.
для тех кто верит в Украину - шо те кто едет в европу, что те кто едет в рашу - всё наволоч.
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это не важно по миравозрению ты полный совок,никогда поляк не назовет своего земляка который поехал работать на Запад изменником родины,многие от таких как ты подальше и уезжают,так как не могут жить среди тупизны
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был бы я президентом, сделал бы все что бы выехавших не пустить назад в страну. это предатели которые за деньги предадут еще раз. вместо того что бы снести голову своих проблем.
эти твари обязательно приедут назад. на пенсию. и проевропейское правительство под давлением запада обязательно даст им достойные пенсии. Не европе ж заробитчан на пенсии содержать
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я предприниматель. они мало работают в экономике, они уходят на оплату импортных товаров, сделаных в той же европе или китае.
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Был бы ты президентом....к счастью, ты не президент...Хотя нынешний президент делает все возможное чтобы как больше украинцев "шукало кращои доли"...
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досталось бы многим. за мое бедное детство и за счастливое детство внуков
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бандит порошенко продает стран западу точно также как зек продавал хуйлу.
курсом доллара барыга и себе себестоимость продукции понизил, увеличив чистую прибыль, и сделал зарплаты в Украине в долларовом эквиваленте мизерными, решив проблему восточной европы в нехватке рабочей силы.
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раньше говорили ольгино, теперь банковая))))))) определитесь уже
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З Україною в серці Так багато людей за ці роки їздять закордон на заробітки.
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квиток в один кінець. в'їзд назад - платний: внески в на пенсійне страхування в ПФ, подоходний податок, податок на втрати економіки від виїзду на роботу за кордон.
на останній податок треба наприклад пустити на будівництво промислових приміщень на сотні тисяч квадратних метрів з безкоштовною орендою на 5 років. зараз дуже тяжко зняти дешево приміщення. поки налаштуеш оладнпання і випустиш першу продукцію, за півроку оренди накапає по 100 грн/м.кв.
я орендую старій корівник за шалені кошти під щоденним страхом переїзду, і на зп в 8000 грн нема робочих, і ніякого серйозного виробництва не заплануєш в чужому приміщенні.
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З Україною в серці Я тільки проти,щоб люди їхали до кацапів,бо до ворога їхати просто не можна.А люди які їдуть на заробітки наприклад в Німеччину,вони ж гроші сюди привозять і тут усе купують.Раніше жінки масово їхали до Італії,то видно що люди хоч доми і квартири собі покупляли і зробили нормальний ремонт.Якби не їхали туди,та взагалі би були дуже бідні.
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прийде час і ви не тільки кацапів ворогом будете вважати. західні області не дарма грошима балують і пезпроблемним виїздом на роботу в европу.
вороги скрізь. кожен ладен відкусити шматок України, але тільк відповідно до своїх принципів. у раши вони бандитські, в европи демократичні.
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о, кацапо-монголоидное вылезло. Украинцы уже сколько лет голодают, нищают и замерзают. Но чёта ни разу этого не случилось. Иди с лопаты пожри, раб чеченцев...
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Спрашивается - ЧТО Ж БЫЛО ТАК ЖОПУ РВАТЬ за этот "безвиз" !?!?!?!?!?!?!?!?!?!
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Шоб у Порохряка в грядущих предвыборных баталиях была хоть какая-то перемога для галочки.
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Безвиз это не миграция, это свобода передвижения.
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Безвиз - это средство запудривание мозгов для лошар. Какая там свобода передвижения, если эта свобода ограничена 90 днями. И в течении этих 90 дней ты можешь только тратить деньги, но не зарабатывать. Безвиз не повлиял на количество украинцев, находящихся в Польше - Цензор.НЕТ 2593
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А как вообще повлиял этот сраный безвиз на украинцев?
Мне кажется что безвиз для украинцев просто указал до чего же мы нищие,можем выезжать в более чем 62-страны мира а выехать даже в областной центр неначем,даже по таким дорогам скорая ездить невсостоянии.
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шоколаднки не знают реальных проблем людей.
банда может так сказать попути дать народу только то чего ей самой не хватает. ну запарило их визы получать на острова летать. сделали безвиз что бы им было легче.
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20 змін в Україні, які набрали чинності з 1 січня 2018 року

1. В Україні на 523 гривні підвищили мінімальну заробітну плату - тепер вона становить 3723 .

2. У порівнянні з 1 січня 2017 року зріс і прожитковий мінімум - на 156 гривень.

3. Вступила в силу нова система нарахування пенсій. Тепер мінімальна кількість страхового стажу, який необхідний для виходу на пенсію, становить 25 років

4. З 1 січня підвищили пенсії військовим пенсіонерам та іншим силовикам

5. З 1 січня стартувала медична реформа.

6. З 1 січня на рівні підприємств, що надають послуги, стартувала монетизація субсидій - вони будуть отримувати реальні кошти від держави.

7. Одночасно кабмін зменшив соціальні норми на споживання електроенергії.

8. З 1 січня набуває чинності норма нового закону Про освіту, згідно з якою вчителям найнижчою кваліфікаційної категорії повинні підвищити зарплату до рівня чотирьох прожиткових мінімумів, тобто до 6,8 тис. грн.
Починає також діяти нова система надбавок.9. Максимальна дозволена швидкість руху автотранспорту в населених пунктах зменшилася з 60 км/год до 50 км/год.

10. З 1 січня для росіян і осіб без громадянства з 70 країн світу почали діяти нові правила перетину кордону. Зокрема, в пунктах пропуску під час контролю фіксуватимуть біометричні дані (відбитки пальців). Дані будуть передавати в Національну систему верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Вона дозволить контролювати терміни перебування іноземців на території України. Система також підключена до даних Інтерполу.

11. Японія спростила візовий режим для українців, розширивши коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткочасного перебування з діловою метою і для діячів культури та науки. Максимальний термін дії віз збільшено з 3 до 5 років.
Крім того, будуть введені багаторазові візи з терміном дії 3 роки та максимальним терміном перебування 30 днів для короткочасного перебування з різними цілями, в тому числі з метою туризму.

12. З 1 січня в черговий раз підвищилися акцизи на сигарети, що має привести до їх подорожчання на 2-7 грн в залежності від марки.

13. З 1 січня 2018 року Укртелеком підвищив ціни на стаціонарний зв'язок

14. Відповідно до чинного Закону Про відходи, з 1 січня українці повинні почати сортувати сміття

15. З 1 січня розширився список професій, що дають право на пенсію за віком

16. У зв'язку з ростом мінімальної зарплати зросли і штрафи за порушення трудового

17. З початку 2018 року в Польщі змінилися умови оформлення сезонних працівників-

18. З початку року понад 70% доріг (120 тисяч кілометрів) передали в управління місцевих органів влади

19. З 1 січня Україна повинна почати знижувати мита на автомобілі, вироблені в Євросоюзі. 10% -е мито повинна знижуватися на 0,9% щороку протягом 10 років

20. Укрпошта збільшила вартість своїх послуг в середньому на 16%
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С 1 января подорожала электроэнергия на 16 % , 3 723 гривны это 120 долларов , при януковиче пенсии и зарплаты были больше . розенблаты , дейдеи , пашинские , ахметики , пинчуки , шуфричи , бойки и как были при власти и грабили Украинский Народ так и продолжают грабить .так а дэ покращення ? Ты выйдии на улдицу и подойти буквально к любому человеку и скажи что ему стало лучше жить . - в моорду плюнут по любому .
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до сих пор не протрезвел от совецкого угара.

То точно. До сих пор советский угар.
Ну платят больше в Польше , так это всем известно и никто не держит.
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земляка который поехал работать на Запад изменником родины,многие от таких как ты подальше и уезжают,так как не могут жить среди тупизны.

Поляки то же на каждом углу кричат какая уевая Польша, что они самые лучшие и активные, демонстративно гремят чемоданами ?
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Насколько я помню это в совке так было принято.
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Утечка мозгов называлось.
Отсюда наверное - не могут жить среди тупизны.
Странное заявление для людей едущих работать не квалифицированными рабочими.
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Ну тут как бы на злобу дня :

У них хотя бы на это ума хватает.
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Согласен с первым комментом,надоела.Надоела до одури.
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А еще вы называли меня изменником родины, тупые совки.😂
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