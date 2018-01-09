 Безвиз не повлиял на количество украинцев, находящихся в Польше

Об этом говорится в ответе Управления по вопросам иностранцев (UDSC) Польши на запрос Укринформа, передает Цензор.НЕТ.
“После почти пяти месяцев от введения безвизового режима не наблюдалось каких-то особых изменений в динамике или характере миграции из Украины. Сравнивая два периода - четыре месяца до введения безвизового движения и четыре месяца после - наблюдается рост почти на 9% в приезде украинцев в Польшу. Это является естественным следствием роста количества украинцев, которые живут в Польше, и посещают родину, а также приезда в Польшу на сезонные работы - в сельском хозяйстве или садоводстве”,- говорится в ответе.
Отмечается, что на протяжении последних четырех лет постоянно растет количество выданных виз в польских консульствах в Украине.
“В 2016-2017 годах их выдано 2,5 млн. Помимо общего увеличения количества выданных виз, изменяются пропорции в пользу роста выданных национальных долгосрочных виз на пребывание в Польше до одного года”,- отмечают в UDSC.
Как подчеркивается, часть трудовых мигрантов из Украины желает находиться в Польше дольше. “По состоянию на сегодня около 143 тыс. граждан Украины, имеющих действительные документы, дающие им право на пребывание в Польше на период более чем один год”, - отмечают в управлении.
В 2017 году на 6% выросло количество заявлений от украинцев на получение разрешений на пребывание в Польше на более длительный период.
В UDSC напоминают, что граждане Украины имеют право в течение шести месяцев в году работать в Польше без получения разрешения на работу, при условии письменного оформления заявления работодателя о трудоустройстве в соответствующих уездных отделах труда и письменного соглашения.
“В 2015 году в Польше было зарегистрировано 763 тыс. заявлений от работодателей о трудоустройстве украинцев, в 2016 году - 1,3 млн, в 2017 году - 1,8 млн”, - отмечают в управлении. При этом в ведомстве напоминают, что количество таких заявлений совсем не означает, что такое же количество украинцев реально работало у этих работодателей.
для тех кто верит в Украину - шо те кто едет в европу, что те кто едет в рашу - всё наволоч.
эти твари обязательно приедут назад. на пенсию. и проевропейское правительство под давлением запада обязательно даст им достойные пенсии. Не европе ж заробитчан на пенсии содержать
курсом доллара барыга и себе себестоимость продукции понизил, увеличив чистую прибыль, и сделал зарплаты в Украине в долларовом эквиваленте мизерными, решив проблему восточной европы в нехватке рабочей силы.
на останній податок треба наприклад пустити на будівництво промислових приміщень на сотні тисяч квадратних метрів з безкоштовною орендою на 5 років. зараз дуже тяжко зняти дешево приміщення. поки налаштуеш оладнпання і випустиш першу продукцію, за півроку оренди накапає по 100 грн/м.кв.
я орендую старій корівник за шалені кошти під щоденним страхом переїзду, і на зп в 8000 грн нема робочих, і ніякого серйозного виробництва не заплануєш в чужому приміщенні.
вороги скрізь. кожен ладен відкусити шматок України, але тільк відповідно до своїх принципів. у раши вони бандитські, в европи демократичні.
Мне кажется что безвиз для украинцев просто указал до чего же мы нищие,можем выезжать в более чем 62-страны мира а выехать даже в областной центр неначем,даже по таким дорогам скорая ездить невсостоянии.
банда может так сказать попути дать народу только то чего ей самой не хватает. ну запарило их визы получать на острова летать. сделали безвиз что бы им было легче.
20 змін в Україні, які набрали чинності з 1 січня 2018 року
1. В Україні на 523 гривні підвищили мінімальну заробітну плату - тепер вона становить 3723 .
2. У порівнянні з 1 січня 2017 року зріс і прожитковий мінімум - на 156 гривень.
3. Вступила в силу нова система нарахування пенсій. Тепер мінімальна кількість страхового стажу, який необхідний для виходу на пенсію, становить 25 років
4. З 1 січня підвищили пенсії військовим пенсіонерам та іншим силовикам
5. З 1 січня стартувала медична реформа.
6. З 1 січня на рівні підприємств, що надають послуги, стартувала монетизація субсидій - вони будуть отримувати реальні кошти від держави.
7. Одночасно кабмін зменшив соціальні норми на споживання електроенергії.
8. З 1 січня набуває чинності норма нового закону Про освіту, згідно з якою вчителям найнижчою кваліфікаційної категорії повинні підвищити зарплату до рівня чотирьох прожиткових мінімумів, тобто до 6,8 тис. грн.
Починає також діяти нова система надбавок.9. Максимальна дозволена швидкість руху автотранспорту в населених пунктах зменшилася з 60 км/год до 50 км/год.
10. З 1 січня для росіян і осіб без громадянства з 70 країн світу почали діяти нові правила перетину кордону. Зокрема, в пунктах пропуску під час контролю фіксуватимуть біометричні дані (відбитки пальців). Дані будуть передавати в Національну систему верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства. Вона дозволить контролювати терміни перебування іноземців на території України. Система також підключена до даних Інтерполу.
11. Японія спростила візовий режим для українців, розширивши коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткочасного перебування з діловою метою і для діячів культури та науки. Максимальний термін дії віз збільшено з 3 до 5 років.
Крім того, будуть введені багаторазові візи з терміном дії 3 роки та максимальним терміном перебування 30 днів для короткочасного перебування з різними цілями, в тому числі з метою туризму.
12. З 1 січня в черговий раз підвищилися акцизи на сигарети, що має привести до їх подорожчання на 2-7 грн в залежності від марки.
13. З 1 січня 2018 року Укртелеком підвищив ціни на стаціонарний зв'язок
14. Відповідно до чинного Закону Про відходи, з 1 січня українці повинні почати сортувати сміття
15. З 1 січня розширився список професій, що дають право на пенсію за віком
16. У зв'язку з ростом мінімальної зарплати зросли і штрафи за порушення трудового
17. З початку 2018 року в Польщі змінилися умови оформлення сезонних працівників-
18. З початку року понад 70% доріг (120 тисяч кілометрів) передали в управління місцевих органів влади
19. З 1 січня Україна повинна почати знижувати мита на автомобілі, вироблені в Євросоюзі. 10% -е мито повинна знижуватися на 0,9% щороку протягом 10 років
20. Укрпошта збільшила вартість своїх послуг в середньому на 16%
То точно. До сих пор советский угар.
Ну платят больше в Польше , так это всем известно и никто не держит.
Поляки то же на каждом углу кричат какая уевая Польша, что они самые лучшие и активные, демонстративно гремят чемоданами ?
Отсюда наверное - не могут жить среди тупизны.
Странное заявление для людей едущих работать не квалифицированными рабочими.
У них хотя бы на это ума хватает.