 Неизвестные в Киеве устроили стрельбу в ночном клубе, - Нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському TV сообщила заместитель пресс-секретаря полиции Киева Яна Неруш.

По ее словам, правоохранителей вызвали сотрудники заведения. Они сообщили, что неизвестные ворвались в заведение и начали стрелять из огнестрельного оружия.

В результате стрельбы никто не пострадал, повреждены двери внутри заведения.

"Все выстрелы были осуществлены в пол, пострадавших нет", - сообщили в полиции.

Нападавшие после стрельбы скрылись.

По предварительным данным, между сотрудниками учреждения и посетителями, которые впоследствии вызвали "подмогу", произошел конфликт.

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