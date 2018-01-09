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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (15149) стрельба (2164) стриптиз (25)

 Неизвестные в Киеве устроили стрельбу в ночном клубе, - Нацполиция

В Киеве в стрипклубе на Большой Васильковской неизвестные усртоили стрельбу, никто не пострадал.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Громадському TV сообщила заместитель пресс-секретаря полиции Киева Яна Неруш.

По ее словам, правоохранителей вызвали сотрудники заведения. Они сообщили, что неизвестные ворвались в заведение и начали стрелять из огнестрельного оружия.

В результате стрельбы никто не пострадал, повреждены двери внутри заведения.

"Все выстрелы были осуществлены в пол, пострадавших нет", - сообщили в полиции.

Нападавшие после стрельбы скрылись.

По предварительным данным, между сотрудниками учреждения и посетителями, которые впоследствии вызвали "подмогу", произошел конфликт.

Также смотрите: Неизвестные устроили стрельбу под стрипклубом на Подоле в Киеве. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3043229
 
 
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Процесс наблюдения за трусами перебродил и вышел из под контроля
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В клубе?И скольких замочили?Ведь нормальный народ страны сейчас в постелях так как завтра на работу.Побольше бы бездельников перестрелялись бы,а лучше им гранату без чеки.
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Чип Почти во всех странах есть ночные клубы,мы же не можем жить как в Северной Корее.
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Хочуть стріляти? Так в АТО їх на пєреєдок!
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Стриптизерш- в санитарки...а продавцов дури- в волонтеров.
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Мало оружия, надо еще и продажу разрешить. Будет намного веселее.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные в Киеве устроили стрельбу в ночном клубе, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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