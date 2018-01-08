 Террористу после возвращения из украинской тюрьмы в оккупированный Донецк "сломали челюсть и переломали кости", - блогер Казанский

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "А вот и ответ на вопрос, почему так много людей отказалось ехать в ОРДЛО по обмену.
"Русский мир" встречает своих героев".
Также он опубликовал скрины с ресурсов боевиков.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Он отметил: "А вот и ответ на вопрос, почему так много людей отказалось ехать в ОРДЛО по обмену.
"Русский мир" встречает своих героев".
Также он опубликовал скрины с ресурсов боевиков.
Житель Кемерово украл норковую шубу у своей знакомой и хотел продать украденную шубу, однако покупателя не нашел. Тогда он сшил из шубы чехлы для сидений в свой автомобиль ВАЗ-2114
и не нужное
Поднести Максимке иконочку правильную, а он давай отворачиваться...
о расстреле семей и родственников, сдавшихся в плен сольдат РККА.а Будучи защитником блокадного Питера с 15 сентября 1941 года Жюков пошел еще дальше издав Приказ о расстреле на месте всех кто сеет панические настроения среди солдат и гражданских лиц...
Спасибо за хорошую весть,это как-то радует,что всё у них идёт,как и должно идти.
https://narodna-pravda.ua/2018/01/08/na-donbasi-bezslidno-znykayut-zvilneni-pid-chas-obminu-polonenymy/
В ход пошла и анаша,
Водка, три баяна,
Рашкина нирвана.
ШПИЁН СБУ
От якби ж це було правдою, щоб покидьки не самы виходили з "киевских застенок", а щоб їх вивозили на візках.