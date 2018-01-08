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 Террористу после возвращения из украинской тюрьмы в оккупированный Донецк "сломали челюсть и переломали кости", - блогер Казанский

Блогер Денис Казанский, со ссылкой на ресурсы террористов, обнародовал информацию о том, что выехавший в результате обмена на оккупированные территории боевик "ДНР" Максим Гармаш подвергся аресту и пыткам местными террористами.

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "А вот и ответ на вопрос, почему так много людей отказалось ехать в ОРДЛО по обмену.

"Русский мир" встречает своих героев".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Пленных террористов никто не встречал, их затрамбовали в автобусы и поместили на подвал, - сепаратист Равреба

Также он опубликовал скрины с ресурсов боевиков. 

Террористу после возвращения из украинской тюрьмы в оккупированный Донецк сломали челюсть и переломали кости, - блогер Казанский 01
Террористу после возвращения из украинской тюрьмы в оккупированный Донецк сломали челюсть и переломали кости, - блогер Казанский 02

Источник: https://censor.net.ua/n3043228
 
 
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наконец то хлопец почувствовал себя дома Террористу после возвращения из украинской тюрьмы в оккупированный Донецк "сломали челюсть и переломали кости", - блогер Казанский - Цензор.НЕТ 8816
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не сломали челюсть, а привели её анатомию к специфическому российскому произношению
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немного разного из русского мира Террористу после возвращения из украинской тюрьмы в оккупированный Донецк "сломали челюсть и переломали кости", - блогер Казанский - Цензор.НЕТ 4409

Житель Кемерово украл норковую шубу у своей знакомой и хотел продать украденную шубу, однако покупателя не нашел. Тогда он сшил из шубы чехлы для сидений в свой автомобиль ВАЗ-2114

Террористу после возвращения из украинской тюрьмы в оккупированный Донецк "сломали челюсть и переломали кости", - блогер Казанский - Цензор.НЕТ 4102
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Плюсую. Він для того повернувся, щоб щелепа стала російськомовною. Але ж він має українське призвище. Як можна таким бути, хоч є приклади...
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..а тем кому "застенки и пытки Киевского режима" вправили мозги жрут сейчас макароны целыми челюстями. Террористу после возвращения из украинской тюрьмы в оккупированный Донецк "сломали челюсть и переломали кости", - блогер Казанский - Цензор.НЕТ 4617
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егент сбу в вати тоже зрада головного мозга
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что то такое не понятное
и не нужное
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ну дык.., это же старая советская (раше) традиция.... Был в плену - значит предатель и твое место в конц.лагере.... Все как у дидов было.....
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Однозначно. Или в концлагерь, или в штрафбат таких у дидоваивалов положено направлять.
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Ну так что же вы хотели...Сталинские традиции востребованы.... Террористу после возвращения из украинской тюрьмы в оккупированный Донецк "сломали челюсть и переломали кости", - блогер Казанский - Цензор.НЕТ 3708
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о, Нойнец..це, напевно, старовинне козацьке прізвище..
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там все такие, сам Поця дьяконом (хотя может и повысили уже) у Гундяя
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Больше воевать за руский мир уже не будет, потому что не сможет . МГБ маладой республики делает нужную работу.
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Судя по состоянию зубов , этот портрет тоже в укропских застенках побывал Террористу после возвращения из украинской тюрьмы в оккупированный Донецк "сломали челюсть и переломали кости", - блогер Казанский - Цензор.НЕТ 8054
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Зачем на плечи Украине те,кто не хочет быть с Украиной?
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А ведь парень знал куда уезжал. Мозги напрочь отсутствуют, только примитивные инстинкты.
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він не хотів вертатись в резервацію , його просто заказали
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"парень" знал за что идет убивать украинцев? так что пусть от своих хавает - если он им живой не нужен,то нам тем более)
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Гармаш, артилерист по теперішньому. Чисто козацька фамілія, але дурню дісталася, а їх війна не всих побила, хоч цього і не пропустила.
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Пастор перепрошил библией.
Поднести Максимке иконочку правильную, а он давай отворачиваться...
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таки да,русский мир -бесмысленный и беспощадный

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да ладно . это его так крепко и радостно обнимали встречающие Террористу после возвращения из украинской тюрьмы в оккупированный Донецк "сломали челюсть и переломали кости", - блогер Казанский - Цензор.НЕТ 4586
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Приказ генерала Жюкова №270 от 16 июля 1941 года...
о расстреле семей и родственников, сдавшихся в плен сольдат РККА.а Будучи защитником блокадного Питера с 15 сентября 1941 года Жюков пошел еще дальше издав Приказ о расстреле на месте всех кто сеет панические настроения Террористу после возвращения из украинской тюрьмы в оккупированный Донецк "сломали челюсть и переломали кости", - блогер Казанский - Цензор.НЕТ 3536среди солдат и гражданских лиц...
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Вполне возможно что спецслужбы чувака завербовали,а крот его сдал...
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Возможно. Но с МГБшными методами дознания он, даже если и не завербован, и покушение на убийство Ленина на себя возьмет.
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не, там Каплан пометилась, сейчас такого уровня человечище, только курмаршал.
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Каплан в итоге полили бензином и в бочке сожгли, а этот еще легко отделался ... пока.
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взагалі цей обмін це сором для влади, жалюгідне видовище, нехай вони і зрадники а може і не зрадники між ними були, вони громадяни України і віддавати їх незаконним республікам це ніби лигітимізувати владу тих республік ...
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да что вы?может были желающие вместо этих бандюков на наших ребят поменяться?вы это,в следущий раз не стесняйтесь если что...
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а як тоді наших хлопців визволяти? Ну не на вас же ж їх міняти.!!
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В мене тітка,як в Австралію попала.Якраз перед війною,молода пішла на танці,ранком проспала на роботу на 20 хвилин.Суд-"пятішечка".Повезло,що при відході не розстріляли,визволили німці.Потім попала на роботу в Німеччину,повезло,що в Західну.Але навіть туда приходили комісари-"Возвращайтесь на Родину.Родина вас простила".Тітка резонно подумала,що за запізнення було,а що буде за роботу на німців.Коли набирали на роботу в Австралію,першим же пароплавом відправилась подальше від Родіни.
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русский мир звали? теперь радуйтесь
Террористу после возвращения из украинской тюрьмы в оккупированный Донецк "сломали челюсть и переломали кости", - блогер Казанский - Цензор.НЕТ 9492
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Просто бальзам на душу.
Спасибо за хорошую весть,это как-то радует,что всё у них идёт,как и должно идти.
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Да, есть время разбрасывать камни, а потом наступает время их собирать.
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Впервые БПЛА ВВС США выполнил полет над оккупированным Крымом. Наглость или ошибка передачи координат? Конечно, для такой птички как RQ4 Global Hawk достаточно даже было находиться над Одессой, что бы разведать обстановку в Крыму, поэтому данный, столь рискованный полет какой-то жизненной необходимостью назвать нельзя. Единственное, что приходит на ум - американцы просто показали, как небо оккупированного Крыма, прикрыто не имеющей аналогов в мире ЗРК С-400 "Триумф". С другой стороны, если украинская сторона дала добро американскому БПЛА бороздить воздушное пространство Украины, то почему ему нельзя летать над Крымом? Ведь Крым - это Украина! http://uc.od.ua/columns/1533/1199305


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В следующий раз может привезти камень и сбросить его с неба. Или что другое, а кирпичи кацапы уже сами наложат.
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Всем, кто любит Сралина, желаю того же.
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дедывоевали они такие - всех бездомных инвалидов вовки с вокзалов и площадей городов убрали и сгноили, а тут какой то гармаш.
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А если, действительно, перебежчик? Тогда крота в СБУ нужно искать.
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В той толпе кротов, что зовется СБУ, найти одного конкретного нелегко.
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Да уж, эти утырки украинскую турму с любовью и со слезами на глазах вспоминать будут штрафбат получил свежее мясо))) осталось нашим хлопчикам на передке нашпиговать их по украинскому рецепту и подать на стол в морге.
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хоронили "защитника" дыры Максим Гармаша- порвали три баяна)))
Террористу после возвращения из украинской тюрьмы в оккупированный Донецк "сломали челюсть и переломали кости", - блогер Казанский - Цензор.НЕТ 8261
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Хоронили Гармаша,
В ход пошла и анаша,
Водка, три баяна,
Рашкина нирвана.
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нужно облегчить работу этим чик истам, татухи на лбу выбивать
ШПИЁН СБУ
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alisa zima, вонючка ольгинская, тебя ведь тут недавно прилюдно опустили, что мандавошка сурковская. Хоть бы ник сменила кацабка!
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Все в лучших сралинских традициях! Не зря кацабы щербатого упыря выбрали символом Педерации!
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NonCFist, руссосвинка, когда это вы говорили правду?
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Бедолагу, небось, хунта пытали "яркими роликами ЛГБТ"... Научили парочке кунштюков, а у МГБ и на это глаз намётан...
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"...прошел застенки и пытки киевского режима". )))))) ..
От якби ж це було правдою, щоб покидьки не самы виходили з "киевских застенок", а щоб їх вивозили на візках.
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а тут еще переживали что за семьдесят наших отдали пару сотен ихних . наши видать знали что половину своих сепары сразу в расход пустят
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Казанский всю хатку порушил. Теперь сепары не захотят возвращаться в лугандонию при очередном обмене.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияТеррористу после возвращения из украинской тюрьмы в оккупированный Донецк "сломали челюсть и переломали кости", - блогер Казанский
 
 
 
 
 
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