 Террористу после возвращения из украинской тюрьмы в оккупированный Донецк "сломали челюсть и переломали кости", - блогер Казанский

Как информирует Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Он отметил: "А вот и ответ на вопрос, почему так много людей отказалось ехать в ОРДЛО по обмену.

"Русский мир" встречает своих героев".

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Также он опубликовал скрины с ресурсов боевиков.



