EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Общество
  1494  118
Все про:депутат (2480) командировки (15)

 Нардепам компенсировали из бюджета 8 млн грн за их зарубежные командировки

В 2017 году 93 народных депутата получили компенсации из государственного бюджета в сумме 8 млн грн за их зарубежные командировки.

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос "Українських новин".

Согласно документу, спикер парламента Андрей Парубий получил 219 тыс. грн компенсации. В прошлом году он в рамках командировок посещал США, Японию, Польшу, Грузию, Италию, Латвию и Турцию.

Первому вице-спикеру Рады Ирине Геращенко компенсировали 227 тыс. грн.

Также читайте: На зарубежные командировки депутатов Рады в 2017 году предусмотрено 11,9 млн грн

Из фракции Блока Петра Порошенко компенсацию из госбюджета получили, в частности, председатель постоянной делегации в ПАСЕ Владимир Арьев (524 тыс. грн) и заместитель главы фракции Алексей Гончаренко (155 тыс. грн).

Сыну президента Украины, нардепу от БПП Алексею Порошенко компенсировали 51,2 тыс. грн за командировку в Бангладеш.

Из фракции "Народный фронт" компенсации были выплачены, в частности, Леониду Емцу (454 тыс. грн) и Георгию Логвинскому (307 тыс. грн), из "Батьківщини" – Сергею Власенко (388 тыс. грн) и замглавы фракции Сергею Соболеву (394 тыс. грн).

При этом Сергей Кираль от "Самопомочи" получил 366 тыс. грн компенсации за зарубежные командировки.

Также смотрите: 176 нардепов получили 32,6 млн грн компенсаций за аренду жилья в 2017 году. ДОКУМЕНТ

Источник: https://censor.net.ua/n3043224
 
 
VEhrNGRrdzVRekF3VEZoUmRqbEhSREJaVEZGelRrZERaazVETmpCTU4xRjJUa04zTUV3elVYUk9RelF3V1VSUmRuUkRlVEJNY2xGMVFUMDk=
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
эти поросята ничего плохого не делали людям,в отличии от депутатов мошенников
 показать весь комментарий
 
 
Ага, все ноги посбивали, кто первым добежит, а последним вернется.
 показать весь комментарий
 
Как
хорошо быть депутатом! Как
хорошо быть депутатом! Лучше
работы, лучше работы, не назову! Стану я
точно депутатом! Буду я
точно депутатом! Если в
партсписки, если в партсписки я попаду!...
 показать весь комментарий
 
наш президент перестав красти! - татишо, коли похорони?...
 показать весь комментарий
 
Я верю в
честность Президента

И в неподкупность постовых ,

В заботу банка о клиентах…

В русалок верю, в домовых.
 показать весь комментарий
 
 
А почему презерватив Украины им за вредность сок и сметану не выдает . Они - же так непосильно трудятся,по заграницам волочатся.....
 показать весь комментарий
 
 
Да им это нужно,ведь жить незачто.После более чем 24-лет Украина неудосужилаь построить дом для депутатов и приходится им нанимать королевские апартементы в гостинницах строить для них индивидуальные квартиры и после каждого переизбран я новые. Да и все комунальные услуги оплачивают им налогоплательщики вот почему они так и относятся к народу.Если бы они сами оплачивали все комунуслуги даже из своих депутатских зарплат то возможно и относились бы к избранникам иначе.
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко рядом шобы по ошибке на передовую на послали?

Интересно, этот охвисер всем добровольцам руки жмет?


 показать весь комментарий
 
Офицера... митрополичьи басы... маркёры!...
 показать весь комментарий
 
Лучшие люди города...избранные великим украинским народом за гречу с курой Нардепам компенсировали из бюджета 8 млн грн за их зарубежные командировки - Цензор.НЕТ 2706 Где рефлексия, соотечественники? Анализ? Хоть один голосовавший покаялся и выводы сделал? Или нам нужны перевыборы за еще одну куру с гречей?
 показать весь комментарий
 
ОДНА БЕДНОТА СОБРАЛАСЬ.... БЕДНЕНЬКИЕ... СКОЛЬКИМ , К ПРИМЕРУ, БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ МОЖНО БЫЛО ПОМОЧЬ! А ОТ ИХ КОМАНДИРОВОК , ЧТО ТО НИКТО ТОЛКА, РЕЗУЛЬТАТА НЕ ВИДИТ!? ПОЛУЧАЕТСЯ НЕ ЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ!? НА НАРЫ)))
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиОбществоНардепам компенсировали из бюджета 8 млн грн за их зарубежные командировки
 
 
 
 
 
 вверх