 Нардепам компенсировали из бюджета 8 млн грн за их зарубежные командировки

Как передает Цензор.НЕТ об этом говорится в ответе аппарата Верховной Рады на запрос "Українських новин".

Согласно документу, спикер парламента Андрей Парубий получил 219 тыс. грн компенсации. В прошлом году он в рамках командировок посещал США, Японию, Польшу, Грузию, Италию, Латвию и Турцию.

Первому вице-спикеру Рады Ирине Геращенко компенсировали 227 тыс. грн.

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Из фракции Блока Петра Порошенко компенсацию из госбюджета получили, в частности, председатель постоянной делегации в ПАСЕ Владимир Арьев (524 тыс. грн) и заместитель главы фракции Алексей Гончаренко (155 тыс. грн).

Сыну президента Украины, нардепу от БПП Алексею Порошенко компенсировали 51,2 тыс. грн за командировку в Бангладеш.

Из фракции "Народный фронт" компенсации были выплачены, в частности, Леониду Емцу (454 тыс. грн) и Георгию Логвинскому (307 тыс. грн), из "Батьківщини" – Сергею Власенко (388 тыс. грн) и замглавы фракции Сергею Соболеву (394 тыс. грн).

При этом Сергей Кираль от "Самопомочи" получил 366 тыс. грн компенсации за зарубежные командировки.

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