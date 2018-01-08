 Киевская полиция задержала двух граждан, подозреваемых в убийстве, совершенном 7 января на Подоле

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Фейсбуке.

"Вчера около полуночи полиция получила сообщение - на улице Константиновской обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.



Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также пересмотрели камеры видеонаблюдения. На следующие сутки после совершения преступления полиция установила лиц, причастных к убийству - 35-летнюю уроженку Запорожской области и 31-летнего ранее судимого жителя Донецкой области.

По предварительным данным, выяснили правоохранители, во время застолья задержанные поспорили с потерпевшим.

В результате 48-летний уроженец Херсонской области получил колото-резаное ранение. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вытащили тело мужчины из квартиры на улицу, где его заметили соседи, которые и вызвали полицию.



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