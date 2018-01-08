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 Происшествия, Киевские новости
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 Киевская полиция задержала двух граждан, подозреваемых в убийстве, совершенном 7 января на Подоле

Киевская полиция задержала двух человек, которых подозревают в убийстве мужчины на Подоле.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом сообщается на странице Министерства внутренних дел в Фейсбуке. 

"Вчера около полуночи полиция получила сообщение - на улице Константиновской обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, опросили свидетелей и очевидцев происшествия, а также пересмотрели камеры видеонаблюдения. На следующие сутки после совершения преступления полиция установила лиц, причастных к убийству - 35-летнюю уроженку Запорожской области и 31-летнего ранее судимого жителя Донецкой области.

По предварительным данным, выяснили правоохранители, во время застолья задержанные поспорили с потерпевшим.

В результате 48-летний уроженец Херсонской области получил колото-резаное ранение. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленники вытащили тело мужчины из квартиры на улицу, где его заметили соседи, которые и вызвали полицию.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Окровавленное тело мужчины обнаружили патрульные возле подъезда киевской многоэтажки

Источник: https://censor.net.ua/n3043221
 
 
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Киевская полиция задержала двух граждан, подозреваемых в убийстве, совершенном 7 января на Подоле - Цензор.НЕТ 5600 А Пороха зачем туда прилепил, лапоть?
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Зупинились в одному з найдорожчих місць Києва для оренди квартири. Молодці, та ще із Донецької області.
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Браво, вот это уровень, алкаши убили и вытащили из на улицу. Но нужно же рассказать в прессе какие спецы в полиции работают.
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як ви вже нам тут вгавкались. Не подобається - не читай новину. Чого скавуліти постійно???
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Всех бандюганов, увы, не переловить. Но к этому надо стремиться. Это почти как бородатое суждение касательно мужиковской братии в стремлении поиметь побольше девчонок...
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На всю Финляндию всего 350 магазинов продажи спиртного крепостью более 4,7%.С марта повысят процент до 5,5 %.При этом автоматически увеличивают численность полиции на 200 чел,чтобы противостоять преступлениям связанным с алкоголем.Стоимость алкоголя -умопомрачительна!
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Антураж для дела Ноздровской создают. Типа трали-вали, быстро поймать убивцу для полиции обычное дело....
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Ну да, и мужика зарезали специально для антуража.
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Зарезали конечно не для антуража, а вот освещают поимку...... С чего бы? Убийств мало что ли...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияКиевская полиция задержала двух граждан, подозреваемых в убийстве, совершенном 7 января на Подоле
 
 
 
 
 
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