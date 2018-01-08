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 На Днепропетровщине двое школьников пострадали от взрыва петарды

В Никополе на Днепропетровщине двое школьников пострадали от взрыва петарды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Подростки рассказали, что нашли петарду возле мусорника и попытались поджечь, чтобы проверить, сработает ли она. Взрыв был такой силы, что старшему парню обожгло руки и ранило лицо, а у младшего еще и поражены глаза. Сейчас врачи борются за его зрение.

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Медики говорят, что ребятам очень повезло, что они не поличили более тяжелых травм.

"Ожог лица, ожог обеих кистей, но, к счастью, ожог поверхностный, жизни не угрожает. Но у второго парня, который госпитализирован в больницу Мечникова, там пораженное еще лицо и глаза", - рассказал врач-амбустиолог Игорь Фарафонов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043220
 
 
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ОТО ДУРНЕ...Теперь вже не буде петардить..
батькам клопіт...
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Хлопці... Як вони взагалі виживають - загадка.
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чоловік - це хлопець який вижив.А не те що нам кажуть жінки
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врач-КОМБУСТИОЛОГ

Исправьте, двоечники позорные.
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Чтобы хоть врачи парню зрение спасли.Все мы были мелкими,все страдали всякой х..той (штукой)
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Если родители правильную работу мозга ему не наладят, то усилия врачей - псу под хвост...
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Знаешь,это не красть и грабить,это любопытство,типа ты малым не был никогда и ничего никогда не взрывал,или не химичил,или не любопытно не было.
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сто в гору даю,что хотябы сурик с серебрином мешал.
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Знаешь,это наука,это не дядьку в подворотне в спину локтем стукнуть,а потом добить(я к тому что не гопники).Это провалившийся эксперимент без соблюдений элементарных правил безопасности, за который парень платит здоровьем и это черт возьми,весьма печально.
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60% несчатных случаев после слов "смотри как я могу!"
40% -после слов "та фигня! вот как надо!"
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Если нету ума то родственники им в бошку его не вобют.Да только ихнюю взрослость и похуиское отношение к советам родителей в конце концов приходится исправлять финансово родителям и в лучшем случае если даст Бог то удачно,а если нет то страна пополнится очередным инвалидом который будет получать пенсию за счет тех кто из взрывчатыми веществами не дружат.
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