 На Днепропетровщине двое школьников пострадали от взрыва петарды

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

Подростки рассказали, что нашли петарду возле мусорника и попытались поджечь, чтобы проверить, сработает ли она. Взрыв был такой силы, что старшему парню обожгло руки и ранило лицо, а у младшего еще и поражены глаза. Сейчас врачи борются за его зрение.

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Медики говорят, что ребятам очень повезло, что они не поличили более тяжелых травм.

"Ожог лица, ожог обеих кистей, но, к счастью, ожог поверхностный, жизни не угрожает. Но у второго парня, который госпитализирован в больницу Мечникова, там пораженное еще лицо и глаза", - рассказал врач-амбустиолог Игорь Фарафонов.

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