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 ОБСЕ призывает соблюдать рождественское перемирие на Донбассе, - Сайдик

Спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик призвал стороны конфликта на Донбассе к полному, устойчивому и бессрочному прекращению огня на линии разграничения.

Об этом говорится в обращении спецпредставителя ОБСЕ, которое организация обнародовала 8 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду. 

"Обмен пленными, который состоялся 27 декабря, доказал, что при наличии политической воли сложные проблемы могут быть решены. Призываю стороны конфликта продолжить это положительное начинание и работать вместе над укреплением взаимного доверия", - отметил Сайдик.

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По случаю Рождества и Старого нового года, который приближается, он призвал стороны конфликта "строго придерживаться всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня путем нулевой толерантности к нарушениям и нарушителям".

Сайдик напомнил, что соглашение о таком перемирии было заключено 20 декабря.

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Как известно, режим прекращения огня в зоне АТО на период новогодних и рождественских праздников был согласован переговорными группами в Минске с 00:00 23 декабря. Несмотря на договоренности, боевики регулярно нарушают договоренности, в результате чего среди бойцов ВСУ есть потери

Источник: https://censor.net.ua/n3043219
 
 
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идите...ПРИЗЫВАЙТЕ!!!
Мо от сепаров прикладом по хавлу получите....
Одни ДЕБИЛЫ в этом обсе....
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Вам не надоело слушать эту муть , бесконечные призывы и озабоченность, которая каджый день поливается кровью наших парней ????
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Было подобное, пока силы НАТО не епан@ли по генштабу сербов - и война тихо пошла на спад. Гегемонам дали понять....
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Нам, к сожалению , это не грозит. РФ не Сербия......
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Добрый вечер, дамбас!Что там у нас на ужин?

Кормильцы вы наши!
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Для чего это ОБСЕ нужно, что они там наблюдают, для этого летают беспилотники, ходят только туда сюда, дармоеды.
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І хто тільки не посилав це ОБСЄ нахєр... Здається усі кому не льньки говорити,..
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Ублюдки ніколи не дотримувались ніякого перемир'я.............. Лише введення миротворців по лінії розмежування може припинити цю безглузду кроваву бійню.
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І подарує дамбас путіну..
Можете скільки завгодно мріяти з ним на пару, але цього ніколи не буде...
Кого ви хочете обдурити ?
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ты прав Андруша - кацапы ублюдки...!!!
и вам нужно китайских миротворцев ввести по самый Урал...)
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він не може не брехати ? ОБСЕ призвает соблюдать рождественское перемирие на Донбассе, - Сайдик - Цензор.НЕТ 6253
ОБСЕ призвает соблюдать рождественское перемирие на Донбассе, - Сайдик - Цензор.НЕТ 114
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_Европейские ценности, права человека, международное право вместо права силы... Всё пустая трескотня! За бабло людоедов удавятся и продадут им же своих детей. Вот действительные евроценности!
Норвежская компания Kværner примет участие в строительстве важного для России нового газопровода через Балтийское море. Контракт 600 лимонов крон.
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_Подождём. хотя разве это так уж невероятно после всех европодлостей и заигрываний с людоедами? От сименсов до последних адидасов...
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Ну,вообще-то должно быть стыдно призывать Европу отказываться от ведения дел с теми,с которыми товарооборот Украины увеличивается год от года.
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_Туше! Но и Европа, старая проститутка, пусть перестанет притворяться девочкой и выберет либо принципы и право, либо кто сильней, тот всегда и прав. Либо трусы, либо крестик. Либо с человечеством, либо с людоедами.
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Снимаю шляпу, ёмко и аргументированно...
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Останется добавить, когда Украина проснется.,.
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Здесь норвежский источник. Всё так и есть. Просто болванам с Обозревателя стоило бы ссылаться на первоисточник, а не проклятых рашистов, которым не верится по умолчанию.
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Цензор, не исправляйте заголовок!
"Призвают" очень даже подходит
Отражает, так сказать, суть прошений...
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В Венесуэле военные и работники полиции охраняют входы в супермаркеты, позволяя попасть внутрь лишь ограниченному количеству покупателей. Об этом сообщает DW.
Как отмечается, соответствующие меры приняты, в частности, в Каракасе после того, как в городе Кайкара в 460 километрах южнее столицы не менее 20 магазинов были разграблены, а 48 человек задержаны за незаконное присвоение продукции. По неофициальным данным, в результате инцидентов погибли два человека.
В стране остро ощущается дефицит продовольствия в связи с сильной инфляцией и нехваткой средств в казне для закупки товаров за рубежом. Кроме того, зарплаты местных жителей часто не позволяют им приобрести даже базовый набор продуктов.
Власти отреагировали на растущий продовольственный кризис, обязав владельцев 26 сетей самых популярных супермаркетов снизить цены на ряд наименований продукции. После этого у магазинов выстроились длинные очереди. Для поддержания правопорядка привлекли военных.
Наиболее малообеспеченные слои населения имеют право претендовать на продовольственную помощь, однако для этого власть должна удовлетворить их запрос в письменной форме.
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*** старый анекдот
АТОшник спрашивает у ОБСЕшника
- А как зовут Вашу собачку?
- А у меня не собаки
- Тю! А как же вы без поводыря обходитесь?
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Ну так возьмите поставьте палатки свои на линии разграничения. И призывайте из них. Бесполезная организация.
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_Как это бесполезная?! Ничего не бесполезная: вот, к примеру, в своём отчёте написали, что Грузия напала на рашку.
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Так ОБСЄ написало,що Грузія напала на РФ після провокативних обстрілів.Це,як Біблія-хтось бачить напала,хтось провокативні обстріли.
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поменьше бы эти сайдики нос свой сували в такие дела наверное и толку бы больше было. я как понял этот сайдик был призван в переговоры для одного - заморозить конфликт растоптав интересы Украины.
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Это почти все равно, что, как помнится, ходить пышнотелой крымской амазонке через тела на пляже да проникновенно, аж до глубин плавок, покрикивать: "Пахлава! Пахлава! Свежая пахлава-а-а!!!"
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Во время празднования Нового года на неподконтрольной Украине территории Донецкой области местные «шахтеры» и российские наемники смертельно отравились водкой, которую произвели на предприятии, контролируемом гражданской женой главаря «ДНР» Александра Захарченко Натальей Гладковой

«Именно водкой с заводов Гладковой массово отравились российские военные и «дэнээровцы» в новогоднюю ночь. На данный момент известно о 41 умершем в страшных муках», - сообщил журналист.
Он также подчеркнул, что статистика убитых Гладковой «очень приличная и может конкурировать с потерями, которые наносят террористам ВСУ».
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нашли кого призывать. или не знаете шо орки дынылыныровские ваши призывы на фуфеле вертели. да и вапще, орки существа несамостоятельные. приказы на обстрелы из масквы идут. и попробуй ослушайся
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОБСЕ призывает соблюдать рождественское перемирие на Донбассе, - Сайдик
 
 
 
 
 
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