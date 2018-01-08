 ОБСЕ призывает соблюдать рождественское перемирие на Донбассе, - Сайдик

Об этом говорится в обращении спецпредставителя ОБСЕ, которое организация обнародовала 8 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Обмен пленными, который состоялся 27 декабря, доказал, что при наличии политической воли сложные проблемы могут быть решены. Призываю стороны конфликта продолжить это положительное начинание и работать вместе над укреплением взаимного доверия", - отметил Сайдик.
По случаю Рождества и Старого нового года, который приближается, он призвал стороны конфликта "строго придерживаться всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня путем нулевой толерантности к нарушениям и нарушителям".
Сайдик напомнил, что соглашение о таком перемирии было заключено 20 декабря.
Как известно, режим прекращения огня в зоне АТО на период новогодних и рождественских праздников был согласован переговорными группами в Минске с 00:00 23 декабря. Несмотря на договоренности, боевики регулярно нарушают договоренности, в результате чего среди бойцов ВСУ есть потери
Мо от сепаров прикладом по хавлу получите....
Одни ДЕБИЛЫ в этом обсе....
Кормильцы вы наши!
Можете скільки завгодно мріяти з ним на пару, але цього ніколи не буде...
Кого ви хочете обдурити ?
и вам нужно китайских миротворцев ввести по самый Урал...)
Норвежская компания Kværner примет участие в строительстве важного для России нового газопровода через Балтийское море. Контракт 600 лимонов крон.
"Призвают" очень даже подходит
Отражает, так сказать, суть прошений...
Как отмечается, соответствующие меры приняты, в частности, в Каракасе после того, как в городе Кайкара в 460 километрах южнее столицы не менее 20 магазинов были разграблены, а 48 человек задержаны за незаконное присвоение продукции. По неофициальным данным, в результате инцидентов погибли два человека.
В стране остро ощущается дефицит продовольствия в связи с сильной инфляцией и нехваткой средств в казне для закупки товаров за рубежом. Кроме того, зарплаты местных жителей часто не позволяют им приобрести даже базовый набор продуктов.
Власти отреагировали на растущий продовольственный кризис, обязав владельцев 26 сетей самых популярных супермаркетов снизить цены на ряд наименований продукции. После этого у магазинов выстроились длинные очереди. Для поддержания правопорядка привлекли военных.
Наиболее малообеспеченные слои населения имеют право претендовать на продовольственную помощь, однако для этого власть должна удовлетворить их запрос в письменной форме.
АТОшник спрашивает у ОБСЕшника
- А как зовут Вашу собачку?
- А у меня не собаки
- Тю! А как же вы без поводыря обходитесь?
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«Именно водкой с заводов Гладковой массово отравились российские военные и «дэнээровцы» в новогоднюю ночь. На данный момент известно о 41 умершем в страшных муках», - сообщил журналист.
Он также подчеркнул, что статистика убитых Гладковой «очень приличная и может конкурировать с потерями, которые наносят террористам ВСУ».