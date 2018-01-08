 ОБСЕ призывает соблюдать рождественское перемирие на Донбассе, - Сайдик

Об этом говорится в обращении спецпредставителя ОБСЕ, которое организация обнародовала 8 января, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Обмен пленными, который состоялся 27 декабря, доказал, что при наличии политической воли сложные проблемы могут быть решены. Призываю стороны конфликта продолжить это положительное начинание и работать вместе над укреплением взаимного доверия", - отметил Сайдик.

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По случаю Рождества и Старого нового года, который приближается, он призвал стороны конфликта "строго придерживаться всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного прекращения огня путем нулевой толерантности к нарушениям и нарушителям".

Сайдик напомнил, что соглашение о таком перемирии было заключено 20 декабря.

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Как известно, режим прекращения огня в зоне АТО на период новогодних и рождественских праздников был согласован переговорными группами в Минске с 00:00 23 декабря. Несмотря на договоренности, боевики регулярно нарушают договоренности, в результате чего среди бойцов ВСУ есть потери