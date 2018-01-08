 Задержанному по делу об убийстве Ноздровской объявлено о подозрении, - Луценко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.
Луценко отметил: "Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве И. Ноздровской.
Спасибо всем работникам Нацполиции и прокуратуры, которые в условиях искусственно созданной, политизированной истерии смогли сделать свое дело.
Так же, как сделали это более чем в 2 тысячах производств по убийствам прошлого года.
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.
8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.
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ответил на ваш комментарий в теме Задержаному в убийстве Ноздровской объявлено о подозрении, - Луценко
"Провокация" это называть правду правдой? Не тормози, Сыроженька. И не читай на ночь шоколадные методички. Вредно для мосхов. А то будешь, как Али.
08.01.2018 22:01Открыть на форуме
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тролляка, я тобой на брудершафт не пил, что ты так со мной фамильярничать, и лучше в таком стиле не продолжай, а то будешь послан далеко и надолго
Юґик, ау-у!!!
Значит, вы гады понимаете, что вас общество всё таки "нагнуло"?
Заодно і його сучці...
троллей" населения Украины- таки да.
Нашим любителям детективных романов от власти я совершенно не доверяю.
Ну і лосі тут бігають!
Роботи море. А в підозрюваного повинне бути залізобетонне алібі.
"Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, опитали свідків та очевидців події, а також переглянули камери відеоспостереження і вже наступної доби після скоєння злочину були встановлені особи, причетні до вбивства 35-річна уродженка Запорізької області та 31-річний раніше судимий мешканець Донецької області", - йдеться в повідомлені.
В МВС додали, що за попередніми даними, під час застілля затримані посперечалися з потерпілим.
"У результаті 48-річний уродженець Херсонської області отримав колото-різане поранення. Аби приховати сліди злочину, зловмисники витягнули тіло чоловіка з помешкання на вулицю, де його помітили сусіди і викликали поліцію", - резюмували в МВС.
Раніше повідомлялось, що вчора, 7 січня, близько півночі поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Костянтинівській виявлене тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.
Тобто, коли "стурбована громадськість" не заважає, то працюють швидше.
Прибрежный Лис Retweeted Радіо Свобода
Луценко, проспись или похмелись! Какие такие убийства были раскрыты в 2017?! Амина Акуева, Шеремет,Тимур Махаури,Вороненков, ветеран АТО нач.следств. изолятора Мамчур, полковник СБУ Хараберюш,офицер управления разведки Шаповал - что было раскрыто, придурок?!
Аби 3,14здонуть, патрідіоти, мля!
этого дела, заставила наши правоохранительные органы, пред&явить убийцу, для немедленного суда Линча. Где взять этого убийцу? Бешенный папаша подсудимого, который не раз угрожал убитой, оказался полным имбецилом, он взял нож и просто её убил. Ура, убийца найден.
Про це йдеться у Facebook на офіційній сторінці рок-гурту Death Valley Screamers, до якого раніше входив Карр.
"З важким серцем повинні повідомити про те, що Шон Карр помер у Празі о 10 ранку 8 січня у сні. Його донька Чарлі була поруч з ним", - йдеться в повідомленні.
"Адвокаты считают, что следствие задержало не того, и заявляют, что их умышленно не допускают к делу", - говорится в сюжете.
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