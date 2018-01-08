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Все про:Луценко (6845) убийство (4671) Ноздровская (38)

 Задержанному по делу об убийстве Ноздровской объявлено о подозрении, - Луценко

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обнародовал информацию о том, что подозреваемому в убийстве Ирины Ноздровской объявлено о подозрении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Луценко отметил: "Только что следователь Вышгородского отдела полиции объявил подозрение в убийстве И. Ноздровской.

Спасибо всем работникам Нацполиции и прокуратуры, которые в условиях искусственно созданной, политизированной истерии смогли сделать свое дело.

Так же, как сделали это более чем в 2 тысячах производств по убийствам прошлого года.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска", - Яровой

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.

Также читайте: Аброськин о расследовании убийства Ноздровской: Ни один из возможных свидетелей пока не пожелал сообщить о себе в полицию

Источник: https://censor.net.ua/n3043217
 
 
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Дійсно, що так. Це діло хочуть використати у політичних цілях. А треба лише знайти всіх причетних і посадити.
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Да, шокобот. Дело действительно "политическое": сделать из этой страны ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО. В нашей стране каждое дело- "политическое"- из-за отсутствия правосудия и неотвратимого наказания преступников. Только на этом деле у народа уже "терпець урвався". Мародерство (коррупцию) во время войны еще как-то терпели, но когда начали убивать простых людей, добивающихся справедливости/правосудия в судах- тут крышу у народа и сорвало.
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Затриманому у вбивстві Ноздровської оголошено про підозру, - Луценко - Цензор.НЕТ 1916vivv555777

ответил на ваш комментарий в теме Задержаному в убийстве Ноздровской объявлено о подозрении, - Луценко
"Провокация" это называть правду правдой? Не тормози, Сыроженька. Затриманому у вбивстві Ноздровської оголошено про підозру, - Луценко - Цензор.НЕТ 1916 И не читай на ночь шоколадные методички. Вредно для мосхов. А то будешь, как Али.
08.01.2018 22:01Открыть на форуме
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тролляка, я тобой на брудершафт не пил, что ты так со мной фамильярничать, и лучше в таком стиле не продолжай, а то будешь послан далеко и надолго
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Спасибо всем работникам Нацполиции и прокуратуры, которые в условиях искусственно созданной, политизированной истерии смогли сделать свое дело. Источник: https://censor.net.ua/n3043217

Юґик, ау-у!!!
Значит, вы гады понимаете, что вас общество всё таки "нагнуло"?
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то-есть, арестовали папу, чтобы потом на суде его вина не была доказана?
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Останнім часом Луценко підмочив свою репутацію і мені геть не подобались його "ля-ля" в інтернеті. У даній справ, поліція і прокуратура спрацювали і головне, Луценко відзвітував, хоча, згідно закону,він не має права сунути свій писок у пресу. Однак, всеж-таки, смакуємо "в умовах штучно створеної, політизованої істерії змогли зробити свою справу". Так, як смачно написано. Грузин намагався з біди висмоктати собі девіденти, однак нічого не вийшло.Скоро поїде собі до дружини в Нідерланди і дасть нам спокій.
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Обісрався твій Луцик з ніг до голови - можеш птіи випрати йому труселя...
Заодно і його сучці...
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знайдіть , хоча б в інеті , останню згадку про нього - оце і буде показник ...
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То есть Юрик как бы намекает, что если бы не угроза самосуда со стороны общественности, то полицаи и не шевелились бы... от слова вообще...
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О Юдік, ти де це був?
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Презумпция невиновности касается не только Украины,РАБссии или США,а даже в Арктике,где кроме моржей тюленей и белых медведей нет никого...
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Степень вины доказывается только Суде и нигде больше...
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Теоретически- правильно. Но разве у нас есть суды? Затриманому у вбивстві Ноздровської оголошено про підозру, - Луценко - Цензор.НЕТ 2180 Затриманому у вбивстві Ноздровської оголошено про підозру, - Луценко - Цензор.НЕТ 6408
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даже если и методичка..разве у нас есь суд справедливый?
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Молодец, молодой! Правильные вопросы задаешь. Затриманому у вбивстві Ноздровської оголошено про підозру, - Луценко - Цензор.НЕТ 8828
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Тоже такого мнения. Плюс отсутствие работы правоохранительных органов, которое дало уверенность подонкам в своей безнаказанности.
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Не, не всё. По крайней мере, не у всех. Затриманому у вбивстві Ноздровської оголошено про підозру, - Луценко - Цензор.НЕТ 8642 У вас, понятно, всё в шоколаде. А у 99% "троллей" населения Украины- таки да.
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Затриманому у вбивстві Ноздровської оголошено про підозру, - Луценко - Цензор.НЕТ 2367 Судьями работают даже те кто был при Данилыче...
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Я поверю, если родственники убитой Ирины признают этого человека виновным!
Нашим любителям детективных романов от власти я совершенно не доверяю.
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Ви хоч зрозуміли, що написали?
Ну і лосі тут бігають! Затриманому у вбивстві Ноздровської оголошено про підозру, - Луценко - Цензор.НЕТ 8407
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Это не лось, это - олень,чугунные рога,покрашенные серебрянкой
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А если родственники убитой скажут, что ты. Поверишь?
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Поймали непосредственного убийцу, т.е. исполнителя. Теперь бы еще на заказчика выйти Затриманому у вбивстві Ноздровської оголошено про підозру, - Луценко - Цензор.НЕТ 5056
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Прежде чем поймали настоящего Чикатилу расстреляли кажись троих невинных людей...
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Как-то все просто, разве он не подумал, что на него упадет подозрение.
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Вполне возможно что папаша берет вину на себя вместо сына...
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...варіантів може бути багато і саме головне - несподіваних. Мабуть у нього довідка є - чорт поплутав.
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Підозрюваний мабуть має телефон по якому можна приблизно відстежити маршрут переміщення. Або може мобілка була вимкнена в цей час, чи находилась в певному місті. Друге перевірити всі авто до яких міг мати підозрюваний, просвітити на все що можна. Звернути увагу на автореставратор. JPS покопати. Де мили ті авто. Перевірити взуття і одяг. Зняти з відеокамер в чому за звичай був одягнутий підозрюваний.
Роботи море. А в підозрюваного повинне бути залізобетонне алібі.
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Отдельная благодарность тем сотрудникам полиции и прокуратуры которые в течении всего времени вытягивали из тюрьмы виновника смертельного ДТП и в конце концов почти вытянули.
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Геращенко, Аваков, теперь вот Луценко . Пэтя остался. Но ещё, как говорится, не вечер. Где ж вы все были, почему молчали как ж.., когда произошло убийство? Пока народ не прижал и не задумались о том, что Майдан стоял не за безвиз, а именно за то, чтоб нас не находили убитыми в реках.
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Ще не вечір, дійсно. Де голова Гонгадзе? Вбивця є, а голови вбитого нема. Вбивця каже - Голови не чіпав.
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КИЇВ. 8 січня. УНН. Упродовж доби київська поліція затримала підозрюваних, причетних до вбивства чоловіка на Подолі у Києві. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба МВС України, передає УНН.
"Правоохоронці провели комплекс оперативно-розшукових заходів, опитали свідків та очевидців події, а також переглянули камери відеоспостереження і вже наступної доби після скоєння злочину були встановлені особи, причетні до вбивства 35-річна уродженка Запорізької області та 31-річний раніше судимий мешканець Донецької області", - йдеться в повідомлені.
В МВС додали, що за попередніми даними, під час застілля затримані посперечалися з потерпілим.
"У результаті 48-річний уродженець Херсонської області отримав колото-різане поранення. Аби приховати сліди злочину, зловмисники витягнули тіло чоловіка з помешкання на вулицю, де його помітили сусіди і викликали поліцію", - резюмували в МВС.
Раніше повідомлялось, що вчора, 7 січня, близько півночі поліція отримала повідомлення про те, що на вулиці Костянтинівській виявлене тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті.
Тобто, коли "стурбована громадськість" не заважає, то працюють швидше. Затриманому у вбивстві Ноздровської оголошено про підозру, - Луценко - Цензор.НЕТ 7378
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И что? Алкашей/бомжей/антисоциалов "вязать"- это вам не крупную рыбу поймать, да еще при больших бабках и больших связях.
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Хорошо что в Украине есть общественное мнение которое давит на не реформированную совковую систему....
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Бог главный Судья,он взяток не берет и не Дайот...
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Прибрежный Лис‏ @ponaduse 21m21 minutes ago

Прибрежный Лис Retweeted Радіо Свобода

Луценко, проспись или похмелись! Какие такие убийства были раскрыты в 2017?! Амина Акуева, Шеремет,Тимур Махаури,Вороненков, ветеран АТО нач.следств. изолятора Мамчур, полковник СБУ Хараберюш,офицер управления разведки Шаповал - что было раскрыто, придурок?!
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гм ... заради справедливості - вбивство Воронєнкова , по суті , розкрито ... Але там ТАКІ висновки , що про це краще мовчати !
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І по Шаповалу якусь сепаратку ж затримували.
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Убивство Вороненкова розкрили. Двої останніх не їхня парафія, ними військова прокуратура займається. Ловити ж убивць-професіоналів із ФСБ не проста справа. Їх не часто ловлять. Он Литвиненку ФСБшник якийсь полонію у чай насипав, і що М6 та Скотланд Ярд знайшли його?
Аби 3,14здонуть, патрідіоти, мля!
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Ну ты то раскрыл, что это ФСБ, а эти придурки не могут.
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Убивство Вороненкова розкрили.... Але не забуваючи про воплі АнтошіГ і Авакова - виявилось , що ФСБ не має до того жодного відношення ! Затриманому у вбивстві Ноздровської оголошено про підозру, - Луценко - Цензор.НЕТ 713
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Чет ничего не слышно про раскрытое покушение на лизуна - Антоху.
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Я просто в ШОКЕ от прочитанного..... Оцэ "нова полиция".......
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Угу - і ЦН , про це , чомусь не поспішає писати ...
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Может, дня через два все-таки выдаст эту новость, как про избиение мацковскими попами участников АТО?
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Настоящий убийца долго жить не будет,это я вам точно говорю...
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Перший собаков прогавкав, потім цей жирний боров прохрюкав, а тепер і юГа алкаш з запою вийшов та давай і собі про чесних слідчих, яких довелось копняками до роботи примушувати, розказувати. Які всі молодці, і як швидко знайшли другого підозрюваного після невдалої попитки посадити хлопця жертви.
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Ум хорошо, два лучше, но три с ума сведут (с)
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Когда то сын министра обороны РАБссии Сергея Иванова сбил старушку на перекрестке и смылся...,папашка отмазал сыночка...,но потом БОГ забрал сыночка к старушке убиенной на НЕБО...
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Бомжу объявили соевые подозрение,только так они умеют покрывать своё леворукие.
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Шумиха, вокруг
этого дела, заставила наши правоохранительные органы, пред&явить убийцу, для немедленного суда Линча. Где взять этого убийцу? Бешенный папаша подсудимого, который не раз угрожал убитой, оказался полным имбецилом, он взял нож и просто её убил. Ура, убийца найден.
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Судейский корпус Данилыча реформировать тяжело,почти невозможно.Любой адвокат с Суде докажет что увольнение Судьи незаконно..
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луценко и геращенко самые большие пи...ы
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Е? А чого активісти-борцуни не стали на захист потерпілих у справі каліновського, чому соцмережі не підгорають?
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Молодцы...теперь, для нормального расследования, каждый раз придется бить морду начальнику полиции? Или в консерватории пора уборщиц менять?
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переміщення ліжок результату не дало - отже треба просто працівниць поміняти !
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Вам мое мнение известно...и оно не меняется уже как минимум 5-ть лет Затриманому у вбивстві Ноздровської оголошено про підозру, - Луценко - Цензор.НЕТ 5203 Только внешнее управление. "Московский" опыт уже был. Пора привлекать еврорептилоидов и жидопиндосов. Я уже здесь писал, что любой голландский наркоман из подворотни амстердамской будет как минимум не хуже наших "избранных" такими же вороватными и недалекими представителями великого украинского народа.
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У Празі помер колишній чоловік дочки лідера "Батьківщини" Юлії Тимошенко, байкер і музикант Шон Карр
Про це йдеться у Facebook на офіційній сторінці рок-гурту Death Valley Screamers, до якого раніше входив Карр.

"З важким серцем повинні повідомити про те, що Шон Карр помер у Празі о 10 ранку 8 січня у сні. Його донька Чарлі була поруч з ним", - йдеться в повідомленні.
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Покажіть його фото чи відео. Бо ніхто не знає навіть як він виглядає.
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Адвокаты семьи Ноздровской заявляют, что полиция задержала не того - ТСН

"Адвокаты считают, что следствие задержало не того, и заявляют, что их умышленно не допускают к делу", - говорится в сюжете.
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Понятно. Видимо договорились кого назначить крайним в семье убийцы. Сейчас, пока дело шито криво да косо и не допустят.
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Как недостойно и унизительно.Сначала Геращенко,потом Луценко занял очередь,чтобы для начала обгадить общественность и свой народ. Вы же давали клятвы и присяги служить народу Украины и защищать интересы граждан своего государства,а не президентские группировки,свои кланы, мафии и пирамиды.Люди никогда бы не вышли на улицы в правовом государстве, если бы чувствовали поддержку заботу, уважение и уверенность и защиту со стороны власти и правоохранительных структур.Стыдно должны быть вам,господа геращенки,луценки и вам подобные,за такое отношение к своим гражданам.Униженные,потерявшие веру в справедливость,законы и верховенство права.люди вышли на улицы.Чтобы показать,как бы вы не добивали,не унижали,не топтали свой народ,он все-таки еще существует.Заставить вас повернуть ваши бесстыжие глаза в сторону народа и выполнять работу. Наглые,разгулявшиеся твари на человеческом горе и своей вседозволенности и безнаказанности.
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Адмін прибрав його образливі та некоректні коментарі. Від нього на форумі багато флуду, а своїх думок у нього нема.
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Я считаю его достойным, умным и честным человеком.
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Заметили слова господина луценко, то есть он считает что все кто начал требовать от полиции и прокуратуры киевской области четкого выполнения своих обязанностей, оказываются пиарщики и политиканы !!! А что бы было, господин генпрокурор, если бы народ не вышел и не стал щимить ментов перед зданием областной полиции, если бы не заставили четко и в срок выполнять свои прямые обязанности? Вам просто уже никто не верит, только народное собрание может заставить заниматься своими прямыми обязанностями ментов и прокуроров! Плохо только что не каждое преступление собирает народ и соответственно все неракрытые дела так и опускаются в долгий ящик! Он написал что раскрыто более 2 тыс. производств, а сколько не раскрыто, сколько подвисло?
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Во набежало стадо оленей от шоколадного. Заспамили всех, кто плокулола не любит.
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Теперь видно что государство о людях заботится...если вас убьют, Юрик с Аваковым сделают всё для разоблачения...
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После скольких ударов по яйцам подозреваемый сознался?
Верить Югику-алкоголику - себя не уважать
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Раскрыли? Молодцы, но вот что удивляет... Антонина сказала что убиство связано с правозащитной деятельность. Больше он ничего не говорил, а почему? Это связано с ДТП или нет???
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Все єнта Порох Укроп і злочинна влада насрали за воротник кремлевскому пидорасу и он нанял десятки тысяч кацапсинской нечисти и хахлов манкуртов гадить в украинском сегменте инета. Особенно сильно воняют правосланутые гундяевцы--мутанты, последователи нанопыльного Гундяя, уголовника, торговца водкой и табачными изделиями.....
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Не удивительно.
Импотенты Хачика и Югика-алкоголика иначе не умеют...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержанному по делу об убийстве Ноздровской объявлено о подозрении, - Луценко
 
 
 
 
 
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