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 Никакой стены. Землю надо возвращать, там много людей в безвыходном положении ждут возвращения Украины, - освобожденный из плена Герасименко

Освобожденный после почти трех лет плена украинский военнослужащий Николай Герасименко считает, что те, кто на оккупированном Донбассе ему в лицо кричали "фашист, расстрелять!", тут же "переобуются", как только Украина вернет территории.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию Гордон. 

Отвечая на вопрос о том, что в обществе есть настроения отгородится от Донбасса стеной, Герасименко ответил: "Никакой стены. Землю надо возвращать, там много людей в безвыходном положении, не могут выехать и ждут возвращения Украины".

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По его мнению даже те, кто кричал ему в лицо "фашист",  те на Донбассе, кто продались и кричали "Россия, Россия!" – первыми переобуются. Они уже переобуваются. По его мненииею их нужно разоружить, адаптировать и поместить в колонию. Не строгого режима, но в колонию для того, чтобы работали и восстанавливали то, что разрушили. 

"А за остальных надо бороться. Я когда в макеевской колонии в одиночке сидел, частный сектор из окна видел. Там дедушка с бабушкой жили, разговаривали по нашему, по-украински. Несчастные, старые. Газа нет, отопление на угле. Они козочку пасли каждый день, чтобы хоть как-то прожить. Вот такие никуда не выедут, будут сидеть и ждать нас. И таких там много" - подчеркнул Герасименко.

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Он продолжил: "Вспоминаю иловайский котел, когда только-только все начиналось. Выезжаю на задание, смотрю: бабушка со двора выходит и крестит меня и мою машину. В Иловайске я 300-х вывозил, и ни один раненый не может отстреливаться. Только я могу, но я за рулем и еще сзади колонну веду. Может, потому и выжил в Иловайске, что незнакомая бабушка меня перекрестила. Я этот момент сильно запомнил".

Отвечая на вопрос "когда закончится война?", экс-пленный ответил: "Когда - не знаю. Но точно знаю: Украина там будет. И флаг наш там висеть будет. Когда сепары меня принимали в колонию, у меня украинский флаг спрятан был. Я до последнего надеялся, что с ним на обмен поеду. Не получилось, нашли мой флаг и забрали. Думаю, кто-то из сепаров себе домой под подушку заныкал. А когда меня уже на обмен повезли, я им в глаза сказал: "Флаг, что вы у меня отобрали, скоро здесь висеть будет. Я вернусь и он будет здесь висеть. Украина здесь будет, так и знайте!".

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Источник: https://censor.net.ua/n3043216
 
 
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Садок вишневий коло хати..
Тільки бЯрьози.)))



Павел Пряников
7 год ·



Каждый раз смотрю на русские дореволюционные деревни и снова убеждаюсь, что там не было садов. Садоводством занимались помещики и горожане (а также немецкие колонисты)Никакой стены. Землю надо возвращать, там много людей в безвыходном положении ждут возвращения Украины, - освобожденный из плена Герасименко - Цензор.НЕТ 9724
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Смисл садити вишні і яблоні,якщо вони підуть на дрова.В росіян "манєчка" все переводити в дрова.Суворовці перше,що робили коли прийшли "визволяти" Австрію від французів перше,що пускали всі сади на дрова.Місцеві були в а***
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ТТХ Тактического комплекса "Кресло-PS4 patriot"(дальность и боекомплект неограничены, точность идеальная) позволяют за несколько дней навести порядок не только на Печерске и в Украине в целом, но и в ближайших галактиках.

Если только "гагаузький выскочка" ещё не продал весь интернет-трафик доктору Х-ЛО..
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да, много наших там оказались в оккупации, страдают и ждут, когда Украина их освободит, нам не нужна об этом забывать, нужно обязательно освободить их, тоже самое и с Крымом!
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О-О-О!!!!!!!!

Уже поперли мнения укр солдат по поводу ынтеграцыи дамбаса!!!!!!!!

А мнения енти из масквы им вбивали в головы 2 года.

И порошенко там на фото.

Готовят народ к голосования за каституцею дамбаса 16 января 2018.

Но енто им не пройдет.
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"и ждут возвращения Украины"))))

видимо потому и не отдавали пленного бойца аж 3 года , потому что "ждали" возвращения бендеровцев, так горячо ими любимых))))
Что за хрень несёт боец? какие к чёрту "дедушки и бабушки" ?что ли они воюют и убивают ежедневно украинцев?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНикакой стены. Землю надо возвращать, там много людей в безвыходном положении ждут возвращения Украины, - освобожденный из плена Герасименко
 
 
 
 
 
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