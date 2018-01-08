 Никакой стены. Землю надо возвращать, там много людей в безвыходном положении ждут возвращения Украины, - освобожденный из плена Герасименко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью изданию Гордон.

Отвечая на вопрос о том, что в обществе есть настроения отгородится от Донбасса стеной, Герасименко ответил: "Никакой стены. Землю надо возвращать, там много людей в безвыходном положении, не могут выехать и ждут возвращения Украины".

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По его мнению даже те, кто кричал ему в лицо "фашист", те на Донбассе, кто продались и кричали "Россия, Россия!" – первыми переобуются. Они уже переобуваются. По его мненииею их нужно разоружить, адаптировать и поместить в колонию. Не строгого режима, но в колонию для того, чтобы работали и восстанавливали то, что разрушили.

"А за остальных надо бороться. Я когда в макеевской колонии в одиночке сидел, частный сектор из окна видел. Там дедушка с бабушкой жили, разговаривали по нашему, по-украински. Несчастные, старые. Газа нет, отопление на угле. Они козочку пасли каждый день, чтобы хоть как-то прожить. Вот такие никуда не выедут, будут сидеть и ждать нас. И таких там много" - подчеркнул Герасименко.

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Он продолжил: "Вспоминаю иловайский котел, когда только-только все начиналось. Выезжаю на задание, смотрю: бабушка со двора выходит и крестит меня и мою машину. В Иловайске я 300-х вывозил, и ни один раненый не может отстреливаться. Только я могу, но я за рулем и еще сзади колонну веду. Может, потому и выжил в Иловайске, что незнакомая бабушка меня перекрестила. Я этот момент сильно запомнил".

Отвечая на вопрос "когда закончится война?", экс-пленный ответил: "Когда - не знаю. Но точно знаю: Украина там будет. И флаг наш там висеть будет. Когда сепары меня принимали в колонию, у меня украинский флаг спрятан был. Я до последнего надеялся, что с ним на обмен поеду. Не получилось, нашли мой флаг и забрали. Думаю, кто-то из сепаров себе домой под подушку заныкал. А когда меня уже на обмен повезли, я им в глаза сказал: "Флаг, что вы у меня отобрали, скоро здесь висеть будет. Я вернусь и он будет здесь висеть. Украина здесь будет, так и знайте!".

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