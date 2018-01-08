 Папа Римский Франциск призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Ватикана.

"Совместные усилия в пользу отстройки мостов являются неотложными также и в Украине. Прошедший год, посеял новые жертвы в конфликте, который угнетает страну и приводит к страданиям населения, в частности, семей, проживающих в зонах, затронутых войной, которые потеряли своих самых дорогих, нередко - детей и пожилых людей", - сказал Папа Франциск, обращаясь к послам, аккредитованным при Святом Престоле, во время приема 8 января.

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