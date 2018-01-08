 Папа Римский Франциск призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Ватикана.
"Совместные усилия в пользу отстройки мостов являются неотложными также и в Украине. Прошедший год, посеял новые жертвы в конфликте, который угнетает страну и приводит к страданиям населения, в частности, семей, проживающих в зонах, затронутых войной, которые потеряли своих самых дорогих, нередко - детей и пожилых людей", - сказал Папа Франциск, обращаясь к послам, аккредитованным при Святом Престоле, во время приема 8 января.
http://www.istpravda.com.ua/columns/2018/01/5/151837/
хотя вторичное первично...
расскажи как это патриотично или очень сексуально...
раскрой потаённый смысл этого действа...
https://www.youtube.com/watch?v=TX4WFmUTxBY
Хотя мне и так все ясно.
и все его недомолвки тоже понятны.
Сейчас шоколадные холуи набегут и будут рассказывать про то,что Путлер Фуйло )и это правда),вот липецкого холуя Фуйло,трогать нельзя. Они с Медведчуком за мир борются против Фуйла (а вот это будет ложью),ну и немножко так.бизнес с ним делают.
В.В.Жириновсий 2014 год.