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 Папа Римский Франциск призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине

Папа Римский Франциск во время встречи с дипломатическим корпусом призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Ватикана.

"Совместные усилия в пользу отстройки мостов являются неотложными также и в Украине. Прошедший год, посеял новые жертвы в конфликте, который угнетает страну и приводит к страданиям населения, в частности, семей, проживающих в зонах, затронутых войной, которые потеряли своих самых дорогих, нередко - детей и пожилых людей", - сказал Папа Франциск, обращаясь к послам, аккредитованным при Святом Престоле, во время приема 8 января.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Папа Римский почтил память жертв Голодомора

На сегодня двусторонние отношения с Ватиканом поддерживают 183 государства.

Источник: https://censor.net.ua/n3043215
 
 
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Старею наверное, фразу "Совместные усилия в пользу отстройки мостов являются неотложными также и в Украине " прочитал несколько раз, все равно не понял.
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Да он каждый раз про одно и тоже : конфликт в Украине - сторонам конфликта надо договариваться. Кстати точно то же и Лукашенко говорит, и Путин.
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Я так понял, папа хотел себе в челюсть у стоматолога мост поставить, а расходы раскидать на более масштабный проект с лексически похожими задачами... Папа Римский Франциск призвал международное сообщество не забывать о войне в Украине - Цензор.НЕТ 5000
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Важно не забывать о причине. О стране-агрессоре. О Хуйлостане. РАШИСТАМ - гореть в АДУ!!! ВИДЕО
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что это - состряпали дураки или умные кацапы...?\что идентично...\
хотя вторичное первично...
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Папа Римский уже раз 5 о войне в Украине говорил. Но ни разу об агрессоре. Это как если бы в 1939 сказали бы, что полякам надо договариваться и заканчивать войну у себя в стране.
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Ну, чехам со словаками именно так и сказали в 1938. И Польша, кстати, в разделе Чехословакии не преминула поучаствовать вместе с Адиком.
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а долго это гавно рекламировать здесь будешь...?
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да потому-что дерьмо, может разубедишь меня...?
расскажи как это патриотично или очень сексуально...
раскрой потаённый смысл этого действа...
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Просмотрите еще раз. Если и после повторного просмотра вы не увидите смысла, зачем разъяснять? Незачем.
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за что? он же опять , в который раз, намекает что у нас гражданская война.
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Ему бы это Липецкому Гаденышу обьяснить.
Хотя мне и так все ясно.
и все его недомолвки тоже понятны.
Сейчас шоколадные холуи набегут и будут рассказывать про то,что Путлер Фуйло )и это правда),вот липецкого холуя Фуйло,трогать нельзя. Они с Медведчуком за мир борются против Фуйла (а вот это будет ложью),ну и немножко так.бизнес с ним делают.
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РАБссия борется с Америкой на Данбассе.
В.В.Жириновсий 2014 год.
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Что же он Кириллу об этом не сказал во время прошлогодней встречи на Кубе?
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