 Дочь Ноздровской и ее адвокаты не проводят собственного расследования убийства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Я и команда моих адвокатов собственное расследование не проводит. Состав моих адвокатов есть, они полностью в процессе... Я им доверяю полностью", - сообщила она.

По ее словам, адвокаты очень квалифицированные.

Ранее СМИ сообщили о том, что адвокаты потерпевших проводят собственное расследование убийства правозащитницы.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.

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