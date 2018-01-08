 Дочь Ноздровской и ее адвокаты не проводят собственного расследования убийства

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью Українським Новинам.
"Я и команда моих адвокатов собственное расследование не проводит. Состав моих адвокатов есть, они полностью в процессе... Я им доверяю полностью", - сообщила она.
По ее словам, адвокаты очень квалифицированные.
Ранее СМИ сообщили о том, что адвокаты потерпевших проводят собственное расследование убийства правозащитницы.
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.
8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.
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http://edinstvennaya.ua/leisure/show-movie-serial/3523-sledstvie-vedut-ekstrasensy-16-letnyuyu-devochku-muchayut-nochnye-koshmary-14032016
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/video/album/304/?mode=view&id=6549
Куда деваются бесплатные адвокаты, когда необходимо прокомментировать тот или иной законопроект на профессиональном уровне?..
правозащитницы Ирины
Ноздровской, которого
недавно задержала полиция,
оказался Россошанский Юрий
Викторович, 1954 года
рождения.
Об этом INSIDER сообщили
источники в правоохранительных
органах.
По информации издания, мужчина
приходится отцом Дмитрию
Россошанскому - водителю,
который в сентябре 2015 сбил
насмерть сестру Ноздровской -
Светлану Сапатинскую.
В одну камеру ублюдков!!!!!