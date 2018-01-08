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 Дочь Ноздровской и ее адвокаты не проводят собственного расследования убийства

Дочь убитой правозащитницы и адвоката Ирины Ноздровской Анастасия заявляет, что она и ее адвокаты не проводят собственного расследования убийства ее матери.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом она сказала в интервью Українським Новинам.

"Я и команда моих адвокатов собственное расследование не проводит. Состав моих адвокатов есть, они полностью в процессе... Я им доверяю полностью", - сообщила она.

По ее словам, адвокаты очень квалифицированные.

Ранее СМИ сообщили о том, что адвокаты потерпевших проводят собственное расследование убийства правозащитницы.

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.

Также читайте: Аброськин о расследовании убийства Ноздровской: Ни один из возможных свидетелей пока не пожелал сообщить о себе в полицию

Источник: https://censor.net.ua/n3043212
 
 
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Эта истеричка никогда не была правозащитницей.
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Діагноз у таких легконавіюваних як ти!
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Показать тебе направление куда сдуться или сам найдешь ?
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Я з лупою не шукаю. А в тобі немає нічого чоловічого: ні гідності, ні розуму, ні поваги, тільки те і можеш, що дзеленчати своїми вбогими дзвіночками між ногами, які у тебе замість мізків.
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Цього у нас ніхто не читає. Написали зрадойоби - правозахисник, буде правозахисник. А те, що вона ніколи нікого не захищала, а в селі взагалі мала сумнівну репутацію (жоден житель села позитивно про неї не відзивався) - це факт.
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Как ловко пэдрохолуи в лапти с онучами переобуваются. Уже и Ноздровская не правозащитница,и Добровольцы с волонтерами - не патриоты.
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Ты о своей матери? Или о жене? Так точно, не были.
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Команда адвокатов - бесплатная?
Куда деваются бесплатные адвокаты, когда необходимо прокомментировать тот или иной законопроект на профессиональном уровне?..
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а где все патриёты - почему не возмущаются этим...?
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Проще обсуждать как "всё взять и поделить"...
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да они то и взять ничего не могут...\печалька для них...\
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Подозреваемым в убийстве
правозащитницы Ирины
Ноздровской, которого
недавно задержала полиция,
оказался Россошанский Юрий
Викторович, 1954 года
рождения.
Об этом INSIDER сообщили
источники в правоохранительных
органах.
По информации издания, мужчина
приходится отцом Дмитрию
Россошанскому - водителю,
который в сентябре 2015 сбил
насмерть сестру Ноздровской -
Светлану Сапатинскую.

В одну камеру ублюдков!!!!!
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Шановні, а чому суспільство не стало на захист родин загиблих від рук сина луценка, мажора каліновського...
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надо встать начни с себя чтото тебя никто не видел а если не способен ниначто то и не надо других поучать критиковать
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на поставленне запитання є відповідь? отож бо
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не трогай патриёта - кто тогда картинки постить здесь будет...?\я кого спрашиваю...?\)))
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Оно всё ещё спит. Но иногда просыпается. Такое у нас общество (Вернее мы такие. И я). Не созрело ещё...
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Немає у нас суспільства, а є натовп у ярмі.
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Убийство юристки Ноздровской раскрыто: преступник задержан и лично сознался в убийствеДочь Ноздровской и ее адвокаты не проводят собственного расследования убийства - Цензор.НЕТ 7835
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Taras Franco...каждый кто принимал участие в митингах организованными РНС и опозицией уже сделал очень много, заставил шыкаладный цех обосраться!...а соевые даже Хуйла не боятся!!!
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Що, що саме вони зробили? Клоуни тільки у цирку смішні...
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Знав суддя, що його рідний брат вбивця?
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А якщо суддя допомагав у організації вбивства?
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