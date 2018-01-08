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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:беженцы (933) Польша (4007) заробитчане (148) Ващиковский (144)

 Польша приняла более миллиона украинцев, предотвратив большую миграционную волну в ЕС с восточного направления, - Ващиковский

Польша приняла у себя украинцев из охваченных конфликтом территорий, уменьшив тем самым миграционное давление с востока на другие страны ЕС.

Об этом говорится в статье главы Министерства иностранных дел Польши Витольда Ващиковского в издании Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В результате нашей политики более миллиона граждан Украины - страны, которая страдает от российской агрессии и сложной экономической ситуации, живет в Польше. Мы приняли их, чтобы им помочь. Западные члены ЕС не хотят этого замечать, даже не хотят признавать того, что наша позиция предотвратила большую миграционную волну с восточного направления в то время, когда ЕС страдал от негативных последствий миграционной кризиса ", - подчеркнул Ващиковский.

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Он отметил, что Польша создает легальные возможности для миграции, предотвращая нелегальную миграцию и злоупотребления в сфере предоставления убежища.

Ващиковский отметил, что согласно данным Евростата больше половины легальной трудовой миграции в страны ЕС в 2016 году было направлено именно в Польшу. Министр убежден, что по результатам 2017 эта статистика будет выглядеть похожим образом.

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Министр социальной политики Польши Элжбета Рафальская несколько дней назад сообщила, что среди иностранцев из-за пределов ЕС больше разрешений на работу выдано украинцам (85%).

Ранее, председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в последние годы страна приняла у себя более 1,5 миллиона украинцев, из которых несколько десятков тысяч - переселенцы с территорий, охваченных конфликтом.

По данным посольства Украины в Польше за последние 2 года статус беженцев получило 88 граждан Украины.

Источник: https://censor.net.ua/n3043211
 
 
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в Польше в 2013 году вышел фильм режиссера Януша Заорского "Польская Сибириада",где рассказывается о поляках которых выгнали из побежденной немцами и советскими Зверями Польши в 1939 году в Сибирь...
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спасибо польше - знаю многих приютили и дали работу
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Друзья,вы над другим задумайтесь.
Уезжает молодежь. Правильно?
Те самые,работоспособные!!
А кто будет платить в ПФУ,который уже давно,фактически банкрот!Некому. Те кто уехаля.будут содержать польских,латышских,литовских,бразильских,австралийских и канадских с чилийскими и аргентинскими пенсионеров.
То есть,они будут платить пенсам там,а не здесь!
Их переводы,Яне будут содержать 15 млн украинских пенсионеров.
А теперь сядьте и подумайте,что ждет Украину.
Денег,как вы знаете,уже нет. Кредиты МВФ разворованы шоколадной мразью.
Добавьте льготы,а они не малые и превышают пенсии.
Ну и,что остается?
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Люди не рабы, дай им возможность заработать и жить по человечески, они украинским политикам ни чего не должны.
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Если в стране останется только тысяча умных людей,я спокоен за будущее своей страны.
Президент Франции, генерал Шарль де Голль. Польша приняла более миллиона украинцев, предотвратив большую миграционную волну в ЕС с восточного направления, - Ващиковский - Цензор.НЕТ 6429
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генерал Шарль де Голль говорил про другое социальное явление
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Вот мрази , они приняли, они что пособие платят, жильё бесплатно предостовляют? Украинцы их экономику из жопы достают, ведь их граждани, великие шляхточи со своей родины на запад дёреули. Это не приём беженцев, это ползучая окупация западных обоасикй, это оазвал экономик. украины, это второй фронт.
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это поднятие Польской экономики и деньги в украинских семьях, а не Ваша истерика направленная на раздор
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Поляки тебе чего-то должны, жилье? Не нравится - дома работай.
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Попустило трохи, Ващиковський ? Не істериш уже ?

А шо там наш "друг" Сіярто ? Ну чути ніде ... Мо, захворів, сіромаха ... Так надривався ж цілу осінь ...
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Польша приняла более миллиона украинцев, предотвратив большую миграционную волну в ЕС с восточного направления, - Ващиковский - Цензор.НЕТ 4490 Мене приколюють штани-істерики. Це капець. Так смішно виглядає.
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ващиковский как всегда манипулирует фактами.Вот поймают его дяди из ЕС на откровенной лжи, и накажут. Меньше звездеть будет в след. раз.
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они готовы к наказаниям, главное не будет иммигрантов с Ближнего Востока и Африки, то действительно наказание и пи.............................
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Группенфюрер SS Г.Бергер описал типа в своем Дневнике 47 боев нацистами с вояками ОУН-УПА,до мельчайших подробностей,поскольку немцы педантичны и описывали все подробности.Этот Дневник попал когда то Шарлю де Голлю в 1944 году и он его читал.Где находится дневник Бергера сегодня, неизвестно.
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Не иммигрантов, а рабов, приехавших поднимать экономику Польши. А поскольку польский очень близок к украинскому, поэтому и рвутся туда, где могут хоть как то общаться. Казав же дід - вчить німецьку мову.
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ага, свою не підняли, а польську піднімуть. ну що це за дурня
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рабам не платят, а в Польше платят что бы ты жил и что бы твои семьи в Украине не жили как рабы.
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"Согласно официальной информации Управления по вопросам иностранцев Польши, в течение января-октября 2017 года в Управление обратилось 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту.
В 2016 году таких обращений было 1306, что указывает на уменьшение этой категории лиц почти вдвое".
В течение 10 месяцев 2017 компетентные органы Польши предоставили статус беженца 56 гражданам Украины (в 2016 году - 32) и приняли 175 решений о предоставлении украинцам статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите (в 2016 году было 64 таких решения).
При этом, по состоянию на 1 июля 2017 подлинные разрешения на жительство в Польше имели более 128 тыс. граждан Украины (из них у 79 человек был статус беженца).
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... Об этом пишет Дорота Бартизель в статье "Польше все мало украинских мигрантов", опубликованной на сайте Bloomberg.com.
Почти миллион украинцев приехали в 38-миллионную Польшу, после того, как три года назад в их стране произошел пророссийский мятеж. И этого было достаточно, чтобы заполнить рынок труда, растянувшийся из-за рекордно низкой безработицы и экономический роста, который приближается к 3 процентам в 2017 году.

Беспрецедентные цифры уже помогли сохранить рост заработной платы и стабилизировать экономику, которая пошатнулась в прошлом году. На этой неделе политики рассматривают расходы по займам, и такое количество мигрантов также стало благом для центрального банка, который получил высокую оценку стабильности процентных ставок. После паузы с марта 2015 года, Совет по денежно-кредитной политике в составе 10 членов снова оставит планку на историческом минимуме в 1,5 процента в среду, сообщают 30 аналитиков, опрошенных Bloomberg.
"Прибытие одного миллиона украинцев означает, что демография - это не приговор", - сказал в своем докладе Томаш Виеладек, экономист Barclays. "Дезинфляционное давление на рынке труда, вероятно, будет способствовать снижению базовой инфляции ИПЦ и, следовательно, позволит снизить процентные ставки на более длительный период. Уменьшение старения населения, благодаря миграции, вероятно, будет способствовать более долгосрочному росту".
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На одному із заводів Польщі працівників-українців зобов'язали носити синьо-жовту уніформу
Cьогодні о 21:05 Новое время
Міжнародна компанія Lindab, яка має завод під Варшавою, зобов'язала співробітників-українців носити одяг у кольорах національного прапора і зіткнулася зі звинуваченнями в дискримінації.. Про це повідомила Gazeta Stołeczna, передає Українська правда.
Виданню про інцидент розповів один із клієнтів підприємства, який зауважив, що працівники компанії мають уніформу різного кольору, в залежності від відділу, в якому вони працюють, проте українці є винятком - незалежно від ділянки, вони зобов'язані носити одяг синьо-жовтого кольору.
"Я не міг навіть уявити, що таке можливо! Уявіть, що поляків зобов'язують одягати червоно-білу уніформу, коли вони працюють на фабриці за кордоном", - обурився клієнт.
Керівник заводу, Міхал Вроблевский, заперечує звинувачення на свою адресу. Він пояснив, що таким чином "позначає" співробітників, які не розмовляють польською.
"У нас усі співробітники носять сині штани і різні сорочки. Механіки - зелені, бригадири - червоні. Це така система ідентифікації. А жовті сорочки українців означають, що вони не говорять по-польськи", - пояснив він.
Експерти в питаннях протидії дискримінації стверджують, що дії роботодавця є незаконними. Керівник виробництва говорить, що така ідентифікація допомагає самим українським співробітникам.
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У нас похожая ситуация:механики-чёрные, начальство-чёрные, Rescue Team-серо-голубые, мы как находящиеся на школении (на обучении) и рядовые работники-синие,поверх кислотно-желтого жилета (поляки-школенцы носят точно такие же и никто не возмущается). Эксперты-идиоты,оно реально бывает помогает, когда знаешь что перед тобой уже опытный человек, у которого можно спросить совета, или такой же бедолага, который толком ничего не знает.
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начальство-зелёные т.е., QCники-красные, ТБ-оранжевые и так далее.
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Обставляются поляки...
скоро и Чехия заявит - что пол миллиона приняла...
Дело в том что еврокомисия подала в суд на Польшу и Чехию
- за отказ принимать мусульманских беженцев...
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Правильно делает Польша и Чехия, не отказав принимать мусульманских беженцев, они резко потеряли в экономике, офигенно выросла бы преступность, еще получили бы экстремизм который бы профинансировали бы РФ в тайне от финансируемых. Такой бы веселый оншлаг был бы, что санкции от членов ЕС покажутся песчинкой в череде неприятностей
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Никаких санкций никаких не будет...
т.к. Польша, Чехия и Венгрия - сорвали принятие закона ЕС
о приеме беженцев в котором были расписаны квоты каждой страны...
Поэтому суд, это чисто пиар - чтобы полякам с чехами стало стыдно...
Польша приняла более миллиона украинцев, предотвратив большую миграционную волну в ЕС с восточного направления, - Ващиковский - Цензор.НЕТ 5903
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...точно также пиарятся поляки, рассказывая сказки
- про свой мильён беженцев с Украины...)
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рабам не платят, а в Польше платят что бы ты жил и что бы твои семьи в Украине не жили как рабы

Не вижу о чем спор ?
У каждого человека свои понимание свободы.
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здесь нет спора, в Польше платят хорошо и человеческое отношение не хромает, а то что поляки пытаются под любым предлогом избежать иммигрантов из Азии, логически благоразумно
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Скандал у Польщі: працівників-українців змушують носити синьо-жовту уніформу.
Міжнародна компанія Lindab, що має виробничі потужності під Варшавою, зобов'язала співробітників-українців носити одяг у кольорах національного прапору, через що зіткнулася із звинуваченнями в дискримінації. https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/01/8/7075789/
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не хотят поляки негров и арабов принимать .... украинцами отмазались ...
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Этот Ващиковский соревнуется в брехне с Лавровым . Я думаю , что скоро они сравняются в рейтингах брехунов .
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Этот Ващиковский соревнуется в брехне с Лавровым . Я думаю , что скоро они сравняются в рейтингах брехунов .Европу они спасли от украинцев !!! Да любая страна с удовоольствием принимает на работу наших людей и Польша не исключение . Трепло .
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ага, прямо так с удовольствием получите разрешение на работу в Германии
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С каких "охваченных конфликтом территорий"? 90% живущих в Польше украинцев - трудовые мигранты с западной Украины.
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Українські заробітчани масово їдуть на роботу до Литви , кто же теперь будет кормить непонятных пенсионеров,которых воспитала совдепия?
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Поляки молодцы, пусть отмазываются украинцами, главное не принимать к себе обезьян.
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Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он впоследствии теряет все, в том числе и хлеб. Если народ выбирает свободу, он будет иметь и хлеб, выращенный им самим и никем не отобранный
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Польщі потрібна хоч якась відмазка, бо Євросоюз нарізає їм квоту на чорномазих біженців, які полякам мов кістка в горлі. А як ми для ватніків зробимо коридор від Лугандона до польського кордону щоб утікали, то поляки сльозно негрів взад попросять.
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То что происходит это трагедия Украины и преступление винницко-шоколадной мафиозной ОПГ, развалившей экономику Украины. Это её целенаправленные действия по обезлюживанию Украины, чтобы легче было пройти на следующий срок в опустевшем электоральнм поле. Это последствия украинофобских реформ с заоблачными тарифами, которые невозможно выплатить, низкими зарплатами и беспросветной нищетой населения.
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А насчет Польши, я там часто бываю и знаю. Сотни тысяч поляков в Великобритании и Германии. На их место приехали украинцы, компенсировав убыль своей рабочей силы. В результате Польша в выгоде, Украина, как всегда, в убытке
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Красота.Тепер Німеччина може сказати,що прийняла мільйон поляків,і арабів тоже можна не приймати)))
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Правильно ващиковский делает,лутше украинцы чем арабы,полный Брюссель да и самое большое кол во в Бельгии арабов причем самой разной масти,вдоль всего автобана в Бельгии от люксембурга до голандии парковки ВСЕ ПУСТЫЕ!, тупо грабят машины,тиром если на ночь встал то и газом травонуть могут,уже были прициденты!,ЕС уже не знает что с этим делать ,это очень плохое будущее для европейцев!
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Ой, знал бы Ващиковский, какую волну инвестиций в Украину предотвратила Пэтина команда, он бы так не хвастался.
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А мне кажется, что украинцы должны с муслимами уживаться в Польше, все люди братья. А вообще в стране война, нефиг в Польше делать. Все для войны, все для победы.
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С первой фразой согласен, на 2 и 3 был бы согласен,если бы в какое-нибудь утро,встав утром увидел бы в зомбоящике гаранта, который толкал бы речугу а-ля "Вставай,страна огромная" вместо своих перлов про безальтернативность минских угод и недопустимости шатания яхто-будок.
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Огромная благодарность польскому правительству за то, что приютили миллионы наших нищих и обездоленных людей.
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"Согласно официальной информации Управления по вопросам иностранцев Польши, в течение января-октября 2017 года в Управление обратилось 625 граждан Украины с просьбой предоставить им международную защиту.
В 2016 году таких обращений было 1306, что указывает на уменьшение этой категории лиц почти вдвое".
В течение 10 месяцев 2017 компетентные органы Польши предоставили статус беженца 56 гражданам Украины (в 2016 году - 32) и приняли 175 решений о предоставлении украинцам статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите (в 2016 году было 64 таких решения).
При этом, по состоянию на 1 июля 2017 подлинные разрешения на жительство в Польше имели более 128 тыс. граждан Украины (из них у 79 человек был статус беженца).
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Одолжение сделали платят копейки поляки не хотят работать за эти деньги. Называеться весь удар на себя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПольша приняла более миллиона украинцев, предотвратив большую миграционную волну в ЕС с восточного направления, - Ващиковский
 
 
 
 
 
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