 Польша приняла более миллиона украинцев, предотвратив большую миграционную волну в ЕС с восточного направления, - Ващиковский

Об этом говорится в статье главы Министерства иностранных дел Польши Витольда Ващиковского в издании Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В результате нашей политики более миллиона граждан Украины - страны, которая страдает от российской агрессии и сложной экономической ситуации, живет в Польше. Мы приняли их, чтобы им помочь. Западные члены ЕС не хотят этого замечать, даже не хотят признавать того, что наша позиция предотвратила большую миграционную волну с восточного направления в то время, когда ЕС страдал от негативных последствий миграционной кризиса ", - подчеркнул Ващиковский.
Он отметил, что Польша создает легальные возможности для миграции, предотвращая нелегальную миграцию и злоупотребления в сфере предоставления убежища.
Ващиковский отметил, что согласно данным Евростата больше половины легальной трудовой миграции в страны ЕС в 2016 году было направлено именно в Польшу. Министр убежден, что по результатам 2017 эта статистика будет выглядеть похожим образом.
Министр социальной политики Польши Элжбета Рафальская несколько дней назад сообщила, что среди иностранцев из-за пределов ЕС больше разрешений на работу выдано украинцам (85%).
Ранее, председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в последние годы страна приняла у себя более 1,5 миллиона украинцев, из которых несколько десятков тысяч - переселенцы с территорий, охваченных конфликтом.
По данным посольства Украины в Польше за последние 2 года статус беженцев получило 88 граждан Украины.
Уезжает молодежь. Правильно?
Те самые,работоспособные!!
А кто будет платить в ПФУ,который уже давно,фактически банкрот!Некому. Те кто уехаля.будут содержать польских,латышских,литовских,бразильских,австралийских и канадских с чилийскими и аргентинскими пенсионеров.
То есть,они будут платить пенсам там,а не здесь!
Их переводы,Яне будут содержать 15 млн украинских пенсионеров.
А теперь сядьте и подумайте,что ждет Украину.
Денег,как вы знаете,уже нет. Кредиты МВФ разворованы шоколадной мразью.
Добавьте льготы,а они не малые и превышают пенсии.
Ну и,что остается?
Президент Франции, генерал Шарль де Голль.
СПАСИТЕЛЬНІЙ ВІХОД...
А шо там наш "друг" Сіярто ? Ну чути ніде ... Мо, захворів, сіромаха ... Так надривався ж цілу осінь ...
В 2016 году таких обращений было 1306, что указывает на уменьшение этой категории лиц почти вдвое".
В течение 10 месяцев 2017 компетентные органы Польши предоставили статус беженца 56 гражданам Украины (в 2016 году - 32) и приняли 175 решений о предоставлении украинцам статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите (в 2016 году было 64 таких решения).
При этом, по состоянию на 1 июля 2017 подлинные разрешения на жительство в Польше имели более 128 тыс. граждан Украины (из них у 79 человек был статус беженца).
Почти миллион украинцев приехали в 38-миллионную Польшу, после того, как три года назад в их стране произошел пророссийский мятеж. И этого было достаточно, чтобы заполнить рынок труда, растянувшийся из-за рекордно низкой безработицы и экономический роста, который приближается к 3 процентам в 2017 году.
Беспрецедентные цифры уже помогли сохранить рост заработной платы и стабилизировать экономику, которая пошатнулась в прошлом году. На этой неделе политики рассматривают расходы по займам, и такое количество мигрантов также стало благом для центрального банка, который получил высокую оценку стабильности процентных ставок. После паузы с марта 2015 года, Совет по денежно-кредитной политике в составе 10 членов снова оставит планку на историческом минимуме в 1,5 процента в среду, сообщают 30 аналитиков, опрошенных Bloomberg.
"Прибытие одного миллиона украинцев означает, что демография - это не приговор", - сказал в своем докладе Томаш Виеладек, экономист Barclays. "Дезинфляционное давление на рынке труда, вероятно, будет способствовать снижению базовой инфляции ИПЦ и, следовательно, позволит снизить процентные ставки на более длительный период. Уменьшение старения населения, благодаря миграции, вероятно, будет способствовать более долгосрочному росту".
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Міжнародна компанія Lindab, яка має завод під Варшавою, зобов'язала співробітників-українців носити одяг у кольорах національного прапора і зіткнулася зі звинуваченнями в дискримінації.. Про це повідомила Gazeta Stołeczna, передає Українська правда.
Виданню про інцидент розповів один із клієнтів підприємства, який зауважив, що працівники компанії мають уніформу різного кольору, в залежності від відділу, в якому вони працюють, проте українці є винятком - незалежно від ділянки, вони зобов'язані носити одяг синьо-жовтого кольору.
"Я не міг навіть уявити, що таке можливо! Уявіть, що поляків зобов'язують одягати червоно-білу уніформу, коли вони працюють на фабриці за кордоном", - обурився клієнт.
Керівник заводу, Міхал Вроблевский, заперечує звинувачення на свою адресу. Він пояснив, що таким чином "позначає" співробітників, які не розмовляють польською.
"У нас усі співробітники носять сині штани і різні сорочки. Механіки - зелені, бригадири - червоні. Це така система ідентифікації. А жовті сорочки українців означають, що вони не говорять по-польськи", - пояснив він.
Експерти в питаннях протидії дискримінації стверджують, що дії роботодавця є незаконними. Керівник виробництва говорить, що така ідентифікація допомагає самим українським співробітникам.
скоро и Чехия заявит - что пол миллиона приняла...
Дело в том что еврокомисия подала в суд на Польшу и Чехию
- за отказ принимать мусульманских беженцев...
т.к. Польша, Чехия и Венгрия - сорвали принятие закона ЕС
о приеме беженцев в котором были расписаны квоты каждой страны...
Поэтому суд, это чисто пиар - чтобы полякам с чехами стало стыдно...
- про свой мильён беженцев с Украины...)
Не вижу о чем спор ?
У каждого человека свои понимание свободы.
Міжнародна компанія Lindab, що має виробничі потужності під Варшавою, зобов'язала співробітників-українців носити одяг у кольорах національного прапору, через що зіткнулася із звинуваченнями в дискримінації. https://www.eurointegration.com.ua/news/2018/01/8/7075789/
В 2016 году таких обращений было 1306, что указывает на уменьшение этой категории лиц почти вдвое".
В течение 10 месяцев 2017 компетентные органы Польши предоставили статус беженца 56 гражданам Украины (в 2016 году - 32) и приняли 175 решений о предоставлении украинцам статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите (в 2016 году было 64 таких решения).
При этом, по состоянию на 1 июля 2017 подлинные разрешения на жительство в Польше имели более 128 тыс. граждан Украины (из них у 79 человек был статус беженца).