 Польша приняла более миллиона украинцев, предотвратив большую миграционную волну в ЕС с восточного направления, - Ващиковский

Об этом говорится в статье главы Министерства иностранных дел Польши Витольда Ващиковского в издании Rzeczpospolita, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В результате нашей политики более миллиона граждан Украины - страны, которая страдает от российской агрессии и сложной экономической ситуации, живет в Польше. Мы приняли их, чтобы им помочь. Западные члены ЕС не хотят этого замечать, даже не хотят признавать того, что наша позиция предотвратила большую миграционную волну с восточного направления в то время, когда ЕС страдал от негативных последствий миграционной кризиса ", - подчеркнул Ващиковский.

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Он отметил, что Польша создает легальные возможности для миграции, предотвращая нелегальную миграцию и злоупотребления в сфере предоставления убежища.

Ващиковский отметил, что согласно данным Евростата больше половины легальной трудовой миграции в страны ЕС в 2016 году было направлено именно в Польшу. Министр убежден, что по результатам 2017 эта статистика будет выглядеть похожим образом.

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Министр социальной политики Польши Элжбета Рафальская несколько дней назад сообщила, что среди иностранцев из-за пределов ЕС больше разрешений на работу выдано украинцам (85%).

Ранее, председатель Совета министров Польши Матеуш Моравецкий заявил, что в последние годы страна приняла у себя более 1,5 миллиона украинцев, из которых несколько десятков тысяч - переселенцы с территорий, охваченных конфликтом.

По данным посольства Украины в Польше за последние 2 года статус беженцев получило 88 граждан Украины.