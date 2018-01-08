 Пособница террористов, которая с 17 лет дежурила на блокпостах, задержана в Славянске, - Нацполиция

Ее местонахождение было установлено, девушку доставили в полицейский участок, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Донецкой области.
Подозреваемая рассказала, что апреля 2014 года пришла к своим друзьям, которые "дежурили" на блокпосту возле пожарной части в микрорайоне Артема. Пообщавшись со сторонниками "русского мира" и их кураторами, девушка активно присоединилась к "работе": она проверяла документы водителей и пассажиров, осматривала салоны автомобилей, въезжали в город.
Во время проведения активной фазы антитеррористической операции на территории Славянска и района пособница боевиков вместе с сожителем уехала в Донецк. Когда ее приятель погиб под Дебальцево, девушка еще некоторое время поработала на так называемую "ДНР", но потом поняла, что "никому не нужна". Тогда жительница Славянска и решила вернуться домой.
Устанавливаются детали "службы" пособницы в Славянске и Донецке. Факт внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины".
читаешь про эту мразь с ружОм наперевес-убийцу украинских парней и не понимаешь- причём тут "девушка"? Это типа все враги Украины, захватившие 2 области области, -"парни"? И те, что в танках и те что пытают наших пленных и те что жмут на крючок снайперской винтовки, держа в прицеле грудь украинского патриота-бойуа...тоже-"парни"??? Да вы что там "борзописцы хреновые" белены объелись? с буквами не владу? или такое вот почтение убийцам женского полла выражаете??!!!
Стоит хулява на дороге.
Останавливается рядом с ней джип, открывается окно,
из него вылезает морда и говорит:
- За 100 баксов что сможешь сделать?
- Всё, что скажешь!
- Ну садись тогда, поедем ко мне на дачу.... фундамент бетонировать...
Чтобы озвучить фамилию и потом отдать снайпера врагу??
Пристрелить надо было потихому.
Все равно в след обмен отдадут очередных 300 боевиков на 70 укр солдат.
Ну будет 299, если енту пристрелят - не сильно повлияет.
Можно и 230 пристрелить - один результат.