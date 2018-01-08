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Все про:боевик (16120) задержание (4748) Славянск (2170)

 Пособница террористов, которая с 17 лет дежурила на блокпостах, задержана в Славянске, - Нацполиция

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции города Славянска Донецкой области во время работы с населением получили информацию о том, что местная жительница 1997 года рождения недавно находилась в составе незаконных вооруженных формирований

Ее местонахождение было установлено, девушку доставили в полицейский участок, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  Департамент коммуникации Нацполиции Донецкой области.

Подозреваемая рассказала, что апреля 2014 года пришла к своим друзьям, которые "дежурили" на блокпосту возле пожарной части в микрорайоне Артема. Пообщавшись со сторонниками "русского мира" и их кураторами, девушка активно присоединилась к "работе": она проверяла документы водителей и пассажиров, осматривала салоны автомобилей, въезжали в город.

Во время проведения активной фазы антитеррористической операции на территории Славянска и района пособница боевиков вместе с сожителем уехала в Донецк. Когда ее приятель погиб под Дебальцево, девушка еще некоторое время поработала на так называемую "ДНР", но потом поняла, что "никому не нужна". Тогда жительница Славянска и решила вернуться домой.

Устанавливаются детали "службы" пособницы в Славянске и Донецке. Факт внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины".

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Пособница террористов, которая с 17 лет дежурила на блокпостах, задержана в Славянске, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/n3043210
 
 
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фото вроде взято из газеты, значит там и ее подвиги описаны...
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"девушку доставили" ....."девушка еще некоторое время" ......!"девушка активно присоединилась" )))))

читаешь про эту мразь с ружОм наперевес-убийцу украинских парней и не понимаешь- причём тут "девушка"? Это типа все враги Украины, захватившие 2 области области, -"парни"? И те, что в танках и те что пытают наших пленных и те что жмут на крючок снайперской винтовки, держа в прицеле грудь украинского патриота-бойуа...тоже-"парни"??? Да вы что там "борзописцы хреновые" белены объелись? с буквами не владу? или такое вот почтение убийцам женского полла выражаете??!!!
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ДРУЗІ, ПОТРІБНА ВАША ДОПОМОГА В ОПІЗНАННІ ЦИХ СУК. ЦЕ СНАЙПЕРА ОРДЛО ЯКІ "ПРАЦЮЮТЬ" В НАПРЯМКУ АВДІЇВКИ І СВІТЛОДАРСЬКОЇ ДУГИ ОСТАННЄ МІСЦЕ БАЗУВАННЯ - БРЯНКА.Пособница террористов, которая с 17 лет дежурила на блокпостах, задержана в Славянске, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2986.
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Судя по обличчам то в нужно шукать в интернете на Росии
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под амнистию попадет - к бабке не ходи. Токо ж стояла, и то, под давлением.
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***
Стоит хулява на дороге.
Останавливается рядом с ней джип, открывается окно,
из него вылезает морда и говорит:
- За 100 баксов что сможешь сделать?
- Всё, что скажешь!
- Ну садись тогда, поедем ко мне на дачу.... фундамент бетонировать...
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Вонючка ватная, трахалась на блокпостах, а жить в "рюзьком мире" на захотела!
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другими словами сама насрала,а убирать за собой не хочет
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Да там у них на блокпостах просто давка!
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нужно ее вылечить, кожаным шприцем в тухлую вену, в ротер дам, через попенгаген, по системе доктора рачковского.
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потом шприц еще начнет протекать, капать..... Пособница террористов, которая с 17 лет дежурила на блокпостах, задержана в Славянске, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8144 оно тебе надо? Пособница террористов, которая с 17 лет дежурила на блокпостах, задержана в Славянске, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8144
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Нахрена енто пишут??
Чтобы озвучить фамилию и потом отдать снайпера врагу??

Пристрелить надо было потихому.

Все равно в след обмен отдадут очередных 300 боевиков на 70 укр солдат.

Ну будет 299, если енту пристрелят - не сильно повлияет.

Можно и 230 пристрелить - один результат.
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Снаряд в голове с рождения торчит нечем думать. Да простит меня ВСЕВЫШНИЙ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПособница террористов, которая с 17 лет дежурила на блокпостах, задержана в Славянске, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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