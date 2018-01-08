 Пособница террористов, которая с 17 лет дежурила на блокпостах, задержана в Славянске, - Нацполиция

Ее местонахождение было установлено, девушку доставили в полицейский участок, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции Донецкой области.

Подозреваемая рассказала, что апреля 2014 года пришла к своим друзьям, которые "дежурили" на блокпосту возле пожарной части в микрорайоне Артема. Пообщавшись со сторонниками "русского мира" и их кураторами, девушка активно присоединилась к "работе": она проверяла документы водителей и пассажиров, осматривала салоны автомобилей, въезжали в город.

Во время проведения активной фазы антитеррористической операции на территории Славянска и района пособница боевиков вместе с сожителем уехала в Донецк. Когда ее приятель погиб под Дебальцево, девушка еще некоторое время поработала на так называемую "ДНР", но потом поняла, что "никому не нужна". Тогда жительница Славянска и решила вернуться домой.

Устанавливаются детали "службы" пособницы в Славянске и Донецке. Факт внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 260 "Создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности" Уголовного кодекса Украины".

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