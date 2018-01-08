 "Безвиз" подтолкнул крымских студентов к переводу в университеты материковой Украины, – ректор ТНУ Казарин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"За этот период, который мы работаем в Киеве, мы, наверное, прошли довольно большой путь... Наши студенты постоянно находятся в разных странах на стажировках, принимают участие в обменных программах, поэтому я думаю, что это был трудный, напряженный, но плодотворный период.

Постоянно продолжается и увеличивается поток переводящихся студентов из Крыма по ряду причин. Последний мощный фактор, который подтолкнул молодежь к переводу – это "безвиз". В Крыму все программы обмена закрыты, никуда нельзя выехать. На материковой Украине ты получаешь возможность быть гражданином мира", – сказал Казарин.

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Напоминаем, на материковой части Украины с 2016 года работает Таврический национальный университет (ТНУ) имени Вернадского, который переехал из оккупированного Крыма.

В начале 2015 года оккупационные "власти" Крыма ликвидировало Таврический национальный университет имени Вернадского. В этот же год был создан объединенный "федеральный университет", куда вошли несколько вузов, в том числе ТНУ, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру "Крымского федерального университета" входят около 13 образовательных и научных организаций.

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