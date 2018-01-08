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 Политика Украины
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Все про:Крым (19206) образование (1684) безвизовый режим (1311) студенты (413) Казарин Владимир (1)

 "Безвиз" подтолкнул крымских студентов к переводу в университеты материковой Украины, – ректор ТНУ Казарин

Ректор Таврического национального университета им. Вернадского Владимир Казарин считает, что "безвиз" подтолкнул крымских студентов к переводу в высшие учебные заведения материковой Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"За этот период, который мы работаем в Киеве, мы, наверное, прошли довольно большой путь... Наши студенты постоянно находятся в разных странах на стажировках, принимают участие в обменных программах, поэтому я думаю, что это был трудный, напряженный, но плодотворный период.

Постоянно продолжается и увеличивается поток переводящихся студентов из Крыма по ряду причин. Последний мощный фактор, который подтолкнул молодежь к переводу – это "безвиз". В Крыму все программы обмена закрыты, никуда нельзя выехать. На материковой Украине ты получаешь возможность быть гражданином мира", – сказал Казарин.

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Напоминаем, на материковой части Украины с 2016 года работает Таврический национальный университет (ТНУ) имени Вернадского, который переехал из оккупированного Крыма. 

В начале 2015 года оккупационные "власти" Крыма ликвидировало Таврический национальный университет имени Вернадского. В этот же год был создан объединенный "федеральный университет", куда вошли несколько вузов, в том числе ТНУ, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру "Крымского федерального университета" входят около 13 образовательных и научных организаций.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043209
 
 
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по херсону толпы подтолкнутых бродят,ищут паспортный сервиз,как и те студенты приспособленцы
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Ватоголовый моряк собрался ехать в посольство США в Киеве, чтобы получить визу в российский аусвайс: "Безвиз" подтолкнул крымских студентов к переводу в университеты материковой Украины, – ректор ТНУ Казарин - Цензор.НЕТ 1009
"Собираюсь ехать в Киев в посольство США на собеседование для получения визы C1D в росс загран. Назначили на 05.01.18. Собственно, волнует момент пересечения границ. Естественно, с собой будет весь пакет док рф: загран, улм и т.д.
Собираюсь проходить обе границы по укр паспорту. Если вдруг обнаружат рос документы на укр стороне, чем это может обернуться? Я так понимаю, максимум - это штраф?
Кто имел опыт поездки в Киев за визой, прошу поделиться опытом".

"Безвиз" подтолкнул крымских студентов к переводу в университеты материковой Украины, – ректор ТНУ Казарин - Цензор.НЕТ 6159
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пока у валсти порошенко этот обладатель российского паспорта может не волноваться,он же не Саакашвили,что бы его лишать гражданства
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фишка в том, что он собрался получать визу в каца-загран
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Хороший кандидат для обмена на наших пленных
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Ну рассмешили......По поводу паспорта,знаю точно,что много граждан РФ из ПМР,пассутся в Одессе и устраиваются украинскими паспортами моряков на суда других стран.
При проблемах,требуют украинского консула.
И наоборот,с украинскими паспортами,лфлрмляю паспорта моряков РФ и работают на Дальнем Востоке на рыбацких судах.
И именно поэтому,такие страны как Южная Корея,запретили выезд из своей страны по паспорту моряка. На выезде,кроме паспорта моряка и судовой роли,они требуют общегражданский зарубежный паспорт.
Точно так же сегодня и в Японии.
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вы по так называемому паспорту моряка никуда не въедете,так как он называется посвидка моряка,а не паспорт "Безвиз" подтолкнул крымских студентов к переводу в университеты материковой Украины, – ректор ТНУ Казарин - Цензор.НЕТ 2634
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Лет через десять "подтолкнутые" прилично разбавят управленческий аппарат в Украине.
Главное, не выбрать президентом "короля курятины", а то приверженцы зрады перестанут есть курятину, потому что в стране почему-то опять ху*вый парламент.
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Безвиз нужен Украинцу, а ватника совсем не радует потому, что он нищий материально и духовно.
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да ну ? , , молодежь получает студенческие визы , , даже не различая иной раз ватника и ура-патриота ,,, , гроші , а не идеологические догмы , и стереотипы ,,,
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после защиты куда?? как МЧСники недавно с Харькова,в заповедник обратно ?
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хто платит - тот и заказывает студента - специалиста ,,, , на худой конец в америки-европы по нашему безвизу ,,, , ,
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И что. ?ОХРЕНИТЕЛЬНО РАДОСТНАЯ ВЕСТЬ! ТО,ЧТО КРЫСЧАНЕ ЗАНИМАЮТ МЕСТА НАШИХ ДЕТЕЙ?
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А это и не нужно. Выедут из Крыма лучшие и этого достаточно.
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Чому не лишилось, відсоток довбнів всюди приблизно однаковий, ну крім московії звичайно, вона світовий лідер по ідіотам.
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ты заметь,как русский мир пришел в Крым, крымчане стали ехать в Украину за паспортами,едой на рынки Украины,на учебу
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4 січня здавав документи на біометрику, серед 20 людей 8 з Криму, і це в логові Бандери . "Безвиз" подтолкнул крымских студентов к переводу в университеты материковой Украины, – ректор ТНУ Казарин - Цензор.НЕТ 6089
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как они очередь занимают?, я не могу по электронке зарегестрироваться даже ночью)))
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Действительно, что в ведущих ВУЗах Украины есть программы обмена студентами, где платят за зарубежное обучение. Но я бы таким студентам не радовался, если у них такая мотивация. Тогда они лишь нагрузка для Украины.
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Їздив до Канади по такому обміну в 1992 році, 10 днів добирався.
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Зараз набагато легше. Існують програми, по яким Вам заплатять за рік чи два роки освіти за кордоном.
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Просто я не літаю, зовсім, фобія після Афгану.
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попробуй лечиться парапланом. Мне помогло.
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Значит им только плюшки нужны, а не Украина.
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Потому сверхпатриоты не послушали предупреждений Позняка (дурныка-беларус) и Дудаева о возможной оккупации Парашей территорий ещё 25 лет назад?
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Сверхпатриоты и без вас понимали, что к чему.
Это типа и есть великая миссия заграничных умников-советников: говорить, что 2+2=4, а белое - это белое, а затем разоблачать воображаемых сверхпатриотов?
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Понимаю, но ничего не делаю, а только пыжусь... В этом задача сверхпатриотов?
Украинский флаг возле ника это не диплом об образовании и, тем более, не показатель ума.
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Спроси у воображаемых сверхпатриотов, какая у них задача. Они тебе должны ответить.
И почему ты сам только пыжишься, но упрекаешь сверхпатриотов, причем из чужого государства?
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Для нас украинцы не чужие, это только для сверхумных кацапов беларусы - чужие.
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Чего же вы голосуете как выгодно кацапам, а не с украинцам, не чужие вы наши?
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Я не голосую, а вот ты - натуральный Захерченко, абсолютно уверенный в своей правоте...
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Ествественно, что ты не голосуешь. Ведь ты сидишь на Цензоре, строишь из себя гения международой политики и обличаешь украинцев-"сепурпатриотов", пока твоя страна с якобы не чужими беларусами голосует.
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Ты уже начинаешь такую херню молотить, что уши вянут...
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Всего лишь мокаю тебя в собственное дерьмо. Наложил - значит терпи.
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Багато не треба, треба розумних, а їх там обмаль.
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В армию РФ незаметно привезли около 10 тыс. крымчан с аннексированного полуострова.
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Из за коррупции Европа может отменить безвиз Украине.
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Корупції у ЕС не менше як у нас, просто вони ретельніше кінці ховають, а журнашлюшкам не вільно гавкати про "карупцию" без реальних доказів. Який небуть "патентований антикарупцианєр" типу Лєщенка там не квартири за пів лімона баксів купував би, а все життя відпрацьовував призначену судом компенсацію за "шкоду діловій та суспільній репутації"!
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Кому ты сказки втираешь, порохатыш? Коррупция в ЕС такая же - на даунов твои агитки расчитаны, что ли?
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Для студентів безвіз не дуже актуальний, бо їм все рівно оформлюють студентську візу. Безвіз на рік не розрахований.
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Поважаю пророка, але там ключове -Если ЕС отменит безвиз
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А я и не писал, что отменит, я написал, что может отменить, если власть пороха не будет бороться с коррупцией.
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Рината Амедова могут уволить из ольгино.
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а могут и не уволить, если окажется, что он работает в другой структуре
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Запомни! Я живу в Украине, и я патриот Украины!
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soiaaa. Бiдна , бо разграбила её жоковлада.
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Він не звідти, просто має свою думку на внутрішню політику, його право.
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написал человек (а может и нет) с флажком Италии рядом с именем...
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Не відмінить, США не дозволить, вони назад Україну не відадуть, не для того фуйла підводили для керування мордором. "Безвиз" подтолкнул крымских студентов к переводу в университеты материковой Украины, – ректор ТНУ Казарин - Цензор.НЕТ 6359
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Не через корупцію, а через критичну масу крисчан і лугандонців, які ламануться до Європи з українськими біометричними паспортами. Ну там щось вкрадуть, когось пограбують, банк хакнуть і таке інше.
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А крысчане все выгоду себе никак не сыщут, ну и народец!
и это, все остальные украинцы, их ж*пы должны защищать?
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Колбасы по 2.20 и водяры по 3.62 так крысяныши и не увидели от хйла ?
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А я против, эти предатели займут места наших граждан. Приспособленцы херовы. Переезжайте жить на материковую Украину или хлебайте руський мир там, а то и тут и там...
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отказываюися от рюсскага гоффна Плешивого педофила? какой ужос.... "Безвиз" подтолкнул крымских студентов к переводу в университеты материковой Украины, – ректор ТНУ Казарин - Цензор.НЕТ 6303а как же МГУ и прочие Гавеные забегаловки типа МГИМО
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таким образом у нас кагбэ узаконили двойное гражанство?
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А зачем Украина как государство дает безвиз этим уродам из Крыма?Если украинцы думают,что этим привяжут к себе сепаратистов из Крыма,то они здорово ошибаются.Ваш способ ведения "войны" за Крым со стороны вызывает лишь гомерический хохот.Украинскому руководству всем составом надо бы слетать в Баку и подучиться у Ильхама Алиева достоинству !
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Вардан, мьі не воюем "за крьім". Мьі отдали "крьісчан" на перевоспитание. и нам жаль только Крьімских татар. Все остальньіе - "меченьіе", никто их на приличную работу не возьмет.
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в дохлом сссре КГБисты вербовать начинали с первого курса любого института или университета,включая театральные ВУЗы типа ГИТИС или ВГИК
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То есть,тебя завербовали или ты так,слухами пользуешься?
Нет-нет,мне действительно интересно,почему вы так считаете.
А то вот меня никто не вербовал.
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Пишайтеся. Ви їм здалися недостатньо підлим. Але два стуки на групу - це був закон.
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Нещодавно чекав на прийом у продвинутого офтальмолога (ін'єкція дуже дорогого німецького препарату) і мене втомлювала сусідка по черзі - данєццька "переселенка". То намагалася з'ясувати скільки коштує ампула в Германії. То щось співала про чудову медицину в рашці. То про свої хотєлки отримати допомогу з фонду Ахметова.
Приходить лікар, етнічний казах.
"Переселенка": - Так он нерусский?
Я кажу - ми тут усі нерусскіє, а якщо хочете русського лікаря - чешіть до рашки і не факт що вас лікуватиме русський, а не татарин. Замовкніть нарешті, ви усім набридли!
Ото таке чмо отримує пенсію - з чиїх внесків до ПФ?
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Я 4 класса учился в украинской школе. Когда начались специальные предметы - физика, химия, алгебра, геометрия, меня родители, к счастью, перевели в русскую. С додатками - вiдсотками, я бы клубнику в Польше собирал. Замечу, на "Мотор Сiч", по-украински, техническое общение, ЗАПРЕЩЕНО. Многие технические термины не переводимы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Безвиз" подтолкнул крымских студентов к переводу в университеты материковой Украины, – ректор ТНУ Казарин
 
 
 
 
 
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