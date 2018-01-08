 "Безвиз" подтолкнул крымских студентов к переводу в университеты материковой Украины, – ректор ТНУ Казарин

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"За этот период, который мы работаем в Киеве, мы, наверное, прошли довольно большой путь... Наши студенты постоянно находятся в разных странах на стажировках, принимают участие в обменных программах, поэтому я думаю, что это был трудный, напряженный, но плодотворный период.
Постоянно продолжается и увеличивается поток переводящихся студентов из Крыма по ряду причин. Последний мощный фактор, который подтолкнул молодежь к переводу – это "безвиз". В Крыму все программы обмена закрыты, никуда нельзя выехать. На материковой Украине ты получаешь возможность быть гражданином мира", – сказал Казарин.
Напоминаем, на материковой части Украины с 2016 года работает Таврический национальный университет (ТНУ) имени Вернадского, который переехал из оккупированного Крыма.
В начале 2015 года оккупационные "власти" Крыма ликвидировало Таврический национальный университет имени Вернадского. В этот же год был создан объединенный "федеральный университет", куда вошли несколько вузов, в том числе ТНУ, Крымский государственный медицинский университет им. Георгиевского, и несколько других научных организаций. В структуру "Крымского федерального университета" входят около 13 образовательных и научных организаций.
"Собираюсь ехать в Киев в посольство США на собеседование для получения визы C1D в росс загран. Назначили на 05.01.18. Собственно, волнует момент пересечения границ. Естественно, с собой будет весь пакет док рф: загран, улм и т.д.
Собираюсь проходить обе границы по укр паспорту. Если вдруг обнаружат рос документы на укр стороне, чем это может обернуться? Я так понимаю, максимум - это штраф?
Кто имел опыт поездки в Киев за визой, прошу поделиться опытом".
При проблемах,требуют украинского консула.
И наоборот,с украинскими паспортами,лфлрмляю паспорта моряков РФ и работают на Дальнем Востоке на рыбацких судах.
И именно поэтому,такие страны как Южная Корея,запретили выезд из своей страны по паспорту моряка. На выезде,кроме паспорта моряка и судовой роли,они требуют общегражданский зарубежный паспорт.
Точно так же сегодня и в Японии.
Главное, не выбрать президентом "короля курятины", а то приверженцы зрады перестанут есть курятину, потому что в стране почему-то опять ху*вый парламент.
Это типа и есть великая миссия заграничных умников-советников: говорить, что 2+2=4, а белое - это белое, а затем разоблачать воображаемых сверхпатриотов?
Украинский флаг возле ника это не диплом об образовании и, тем более, не показатель ума.
И почему ты сам только пыжишься, но упрекаешь сверхпатриотов, причем из чужого государства?
и это, все остальные украинцы, их ж*пы должны защищать?
Нет-нет,мне действительно интересно,почему вы так считаете.
А то вот меня никто не вербовал.
Приходить лікар, етнічний казах.
"Переселенка": - Так он нерусский?
Я кажу - ми тут усі нерусскіє, а якщо хочете русського лікаря - чешіть до рашки і не факт що вас лікуватиме русський, а не татарин. Замовкніть нарешті, ви усім набридли!
Ото таке чмо отримує пенсію - з чиїх внесків до ПФ?