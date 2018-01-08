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 Общество
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Все про:Карр (37) Тимошенко Евгения (291)

 Умер бывший зять Тимошенко Шон Карр

В Праге скончался бывший муж дочери Юлии Тимошенко Евгении музыкант Шон Карр.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Фейсбук-странице его рок-группы Death Valley Screamers.

"Шон Карр умер во сне в 10 утра 8 января 2018 года, его дочь Чарли была с ним", - говорится в сообщении.

Также читайте: Тимошенко: зять звонит мне и с акцентом говорит "Мамо, добрий день, це твій синок"

Как отмечается, Карр недавно открыл в Праге клуб, он сотрудничал с украинскими байкерами и имел "огромную любовь к Украине".

Напомним, Шон Карр был лидером группы Death Valley Screamers, бизнесменом и байкером.

Также читайте: Дочь Тимошенко рассказала, куда пропал Шон Карр

1 октября 2005 года в Киеве он вступил в брак с Евгенией Тимошенко, дочерью Юлии Тимошенко. Это был второй брак для музыканта. Пара развелась в марте 2012 года. В августе 2013 года Карр женился в третий раз - с британкой Мэри Хилл. У музыканта осталось двое детей - дочь Чарли и сын Джекс.

Источник: https://censor.net.ua/n3043208
 
 
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Что значит "его дочь Чарли была с ним"? То есть смерть не была неожиданной? Обычно так пишут, когда человек умер от какой-то болезни и родные, зная о его скорой кончине, находятся рядом с ним. Чем он болел? Вроде как не старый еще.....
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Скорее коряво новость подали. Ничего удивительного, когда в доме, в 8 утра находятся родные. С НГ и Рождеством тебя.
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Передоз многознания. Скоро выборы.
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А разве Юля в них участвовала в качестве кандидата в президенты?Нет,не участвовала,ей нужно было добавить рейтинг
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Новости из помойки, пора такую колонку на этом ресурсе открывать.
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Умер от алкоголизма пишут....домтойный зать мошенницы в ботоксе.
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Він забагато знав...
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Подумаешь.У нас и за меньшее в аварию или из десятого этажа выпадали.Можно конечно и порошочку всыпать или застрелиться в спину два раза.Но то дороже стоит.
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Не что ты клевещешь-то?! Парень вне политики Вот жил - и умер. Царство ему небесное. А ты, тролляка, просто провоцируешь на то, чтоб тебе пришлость грызть свои зубы
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"...на него (чоловіка косатої) зарегистрирована одна чешская фирма - Britico Product, о которой нет никакой информации, кроме размера уставного капитала (500 000 чешских крон..."
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Може помер не просто так.
Йуля сподівається стати президентом, а раптом дядько під час виборчої кампанії щось розповість пікантненького?
Ризикувати не можна! Умер бывший зять Тимошенко Шон Карр - Цензор.НЕТ 7081 Умер бывший зять Тимошенко Шон Карр - Цензор.НЕТ 8711
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Цензор впечатлил своей загадочностью. А собака бывшей свекрови дочки Юлии Тимошенко- здорова?
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ага, а то тоже чегой-то гавкнет перед выборами. боже, какие кретины...
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В могилу отправили ведьмы Шона! Жаль хорошего парня!
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Та там вся семейка те ещё профурсетки..кучминские отрыжки с 90х...
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тебе тоже не везет с женщинами? попробуй поищи мужчину
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Соевые уже стали строить гипотезы. Наконец- то найдётся 'повод' посадить Тимошенко за ' коварное убийство' Шона.
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Хватит уже всех за дураков держать. Человека который 20 лет трёт шкуру в мафиозно бандитской власти нельзя посадить только в Украине и в Зимбабве..и это не потому что не за что.
ЗЫ. Хотя насчёт Зимбабве я не уверен.
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Та успокойся ты .Заср...ал уже ты своими высе...рами, весь сайт,что тебе не ймется при одном упоминании Тимошенко.Конченный,детством обиженный.
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По ходу парень просто знал где нифарофка бабло спрятала в каких офшорках. А тут выборы..ну сами понимаете кому нужен этот копромат если у вас имидж бомжа нищего нифора.
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Ого, как плющит порохоботов!
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Познакомился с ним как с "зятемтимошенко", но несмотря на это в памяти останется как музыкант, приколист и вообще, он не "их", он наш, он был нормальный, простой человек.

Земля пухом.
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Пацани! Наступні вибори, якщо вони відбудуться, будуть просто термояденими!
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Мати таку тещу вкрай небезпечно.
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Шон был, видимо, нормальным чуваком... покойся с миром, надо будет глянуть, что за группа у него.
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В конце нулевых он с дочкою Юли приезжал в Одессу. Кажется даже скандал был какой то . Куда то их не пустили. Или не выпустили. Интересно другое .ОН на МОТОЦИКЛЕ с ней приехал! То есть роту автоматчиков ему посадить сзади было НЕКУДА! И если бы они ехали сзади то конфликта с охранниками какой то забегаловки у него бы ТОЧНО не было .Они (охрана забегаловки) конечно идиоты но не до уровня самоуничтожения ...........

P/S А теперь представьте себе дочек или сына кондитера рассекающих по Украинским городам без охраны ? Или сегодняшнего йопаря дочки Юли какого то молодого барыгу ? И тоже без охраны на 2-3 Гелендвагенах? И не надо списывать на войну . Эти мажоры и нахЪ сепарам не сдались , Жужа это ж не Амина .))
Короче видно неплохой мужик был. Царство небесное. Только за то что ходил по городу как простой человек
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я тебе напомню эту ситуевину, ты, видно. подзабыл.........этот педераст. с группой похожих долбодятлов и с ивгенией, прорывались через шлагбаум на моциках на пляж, где отдыхали люди и висел "кирпич". Скандал у них вышел с мусорами, которые ПОПЫТАЛИСЬ их не пропустить. в результате сержант был уволен из мвд....................за то, что выполнял свои ПРЯМЫЕ обязанности....................
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Выполняли. Те из Запорожья что атошников уродовали тоже . Всё по уставу . И охранник выполнял свои ПРЯМЫЕ же обязанности. И поп выполнил свои самые ПРЯМЫЕ обязанности. Да все вы выполняете прямые приказы.Как те менты .Поэтому и уродуют и убивают атошников дома и уничтожают ребят на фронте . Унижают простых людей и обворовывают до нитки да ещё гордятся этим-уровень жизни растёт , а бедность снижается .Нет у вас ни ума ни совести .Только соя в башке вместо мозгов и бабло в душе вместо совести.Не знаю как ты можешь покойника ,,педерастом" называть если у него было двое детей и две жены . Когда шоколадный батон приезжает ВЕСЬ город не перекрывают ?
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аглицкий нарик атошником был Умер бывший зять Тимошенко Шон Карр - Цензор.НЕТ 36 если нет, при чем здесь мусора, убивающие атошников Умер бывший зять Тимошенко Шон Карр - Цензор.НЕТ 36 педерастом называю покойника, ибо он им и был в НАИХУДШЕМ значении этого слова.А тебя назову дебилом, если ты думаешь, что косатая чем-то отличается от барыги или овоща Умер бывший зять Тимошенко Шон Карр - Цензор.НЕТ 248
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Я где то писал что мне нравится бабушка ? Или выделял её ? Мне не нравится глумление над покойником во первых , во вторых он не был политиком , в третьих он таки действительно байкер и музыкант. Назови мне современного политика (при власти ) или какого нибудь публичного человека вообще любого кто сейчас перемещается как простой человек ? Ну в метро например ездит. В Норвегии вон принцесса на велосипеде ездит чтоб окружающую среду не загрязнять и там это в порядке вещей. И между прочим соевый хрен по Испании тоже как обычный человек ходит , а тут в бронепоезде скоро возить будут , если ещё чуть-чуть покращення по-новому продлятся
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Я где то писал что мне нравится бабушка Умер бывший зять Тимошенко Шон Карр - Цензор.НЕТ 1232 раз за внучку оппу рвешь, значит бабушка наравиццо - народная примета а теперь посмотри на этого петуха с этой стороны - жило себе, бухало, употребляло, поспивувало в далекой аглии, и, вдруг, о удача, в него влюбилась дочка премьера какой-то далекой страны где-то из ссср. оно приезжает в страну, о которой раньше и не слышало и окунается в роскошь............роскошь бытия.....................и тут какой-то мусор возникает у этого петушиного баловня судьбы на его пути к кайфу(его и его приятелей, таких же долбодятлов аглицких, офуевших от житухи, о которой в аглии могли только мечтать) проехаться по пляжу на моцике между лежащими отдыхающими Умер бывший зять Тимошенко Шон Карр - Цензор.НЕТ 1726 ЕМУ, жене которого ВСЕ позволено, потому, что мама у нее премьер и неплохая воровка с многомиллиардным состоянием Умер бывший зять Тимошенко Шон Карр - Цензор.НЕТ 1726 и кто, какой-то МУСОР Умер бывший зять Тимошенко Шон Карр - Цензор.НЕТ 1726 у себя дома этот петух в сторону своих копов не кукарекнул бы, но он же в сказочной Украине, где его жене можно все.................
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Людина померла а ви тут збираєтесь що б свій срач розводити!ви себе за людей рахуєте?вам аби облити!
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DEATH VALLEY SCREAMERS NOVA KARHOVKA copy
чувак был крут!
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Он был хороший парень из английского захолустья попавший в наши джунгли...
Мир его праху.
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https://www.obozrevatel.com/crime/49307-shon-karr-plata-za-molchanie.htm
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Получается юля готовится к серьезной политической борьбе и устраняет слабые звенья.
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Ага, домбасюрського хероя Є.Щербаня вона ж вбила. Сам Пшонка сказав.
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Цікаво, дата друку "/Новости расследований Шон Карр: плата за молчание?" 14 січня 2013, 10:14 Цитую: "Во всем этом деле есть один немаловажный нюанс, касающийся личности Шона. Он не из тех людей, у которых деньги задерживаются в карманах надолго. А это значит, что нужда в деньгах у него возникнет - рано или поздно. А это, в свою очередь, означает, что первый платеж компании "Минтака" Шон Карру окажется далеко не последним. Вопрос в том, готовы ли Чечеткины-Тимошенко оплачивать аппетиты Шона. И как вырастут эти аппетиты со временем? В конце концов, как говорят в Украине, некоторых проще убить, чем прокормить.. "
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Классный чувак! Его группа рубилась у нас в селе. "Born to be Wild", международный гимн байкеров, два раза на бис исполняли! Разрешал местным девкам на своем байке фоткаться. Больше ничего про него сказать не могу.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоУмер бывший зять Тимошенко Шон Карр
 
 
 
 
 
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