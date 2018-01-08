 Умер бывший зять Тимошенко Шон Карр

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Фейсбук-странице его рок-группы Death Valley Screamers.

"Шон Карр умер во сне в 10 утра 8 января 2018 года, его дочь Чарли была с ним", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, Карр недавно открыл в Праге клуб, он сотрудничал с украинскими байкерами и имел "огромную любовь к Украине".

Напомним, Шон Карр был лидером группы Death Valley Screamers, бизнесменом и байкером.

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1 октября 2005 года в Киеве он вступил в брак с Евгенией Тимошенко, дочерью Юлии Тимошенко. Это был второй брак для музыканта. Пара развелась в марте 2012 года. В августе 2013 года Карр женился в третий раз - с британкой Мэри Хилл. У музыканта осталось двое детей - дочь Чарли и сын Джекс.