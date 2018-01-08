 Умер бывший зять Тимошенко Шон Карр

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на Фейсбук-странице его рок-группы Death Valley Screamers.
"Шон Карр умер во сне в 10 утра 8 января 2018 года, его дочь Чарли была с ним", - говорится в сообщении.
Как отмечается, Карр недавно открыл в Праге клуб, он сотрудничал с украинскими байкерами и имел "огромную любовь к Украине".
Напомним, Шон Карр был лидером группы Death Valley Screamers, бизнесменом и байкером.
1 октября 2005 года в Киеве он вступил в брак с Евгенией Тимошенко, дочерью Юлии Тимошенко. Это был второй брак для музыканта. Пара развелась в марте 2012 года. В августе 2013 года Карр женился в третий раз - с британкой Мэри Хилл. У музыканта осталось двое детей - дочь Чарли и сын Джекс.
Йуля сподівається стати президентом, а раптом дядько під час виборчої кампанії щось розповість пікантненького?
Ризикувати не можна!
ЗЫ. Хотя насчёт Зимбабве я не уверен.
Земля пухом.
P/S А теперь представьте себе дочек или сына кондитера рассекающих по Украинским городам без охраны ? Или сегодняшнего йопаря дочки Юли какого то молодого барыгу ? И тоже без охраны на 2-3 Гелендвагенах? И не надо списывать на войну . Эти мажоры и нахЪ сепарам не сдались , Жужа это ж не Амина .))
Короче видно неплохой мужик был. Царство небесное. Только за то что ходил по городу как простой человек
чувак был крут!
Мир его праху.