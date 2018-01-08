 Убийство Ноздровской раскрыто, подозреваемый задержан - Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Убийство Ирины Ноздровской раскрыто. Профессионально, без истерик и в сжатые сроки.

Несмотря на всю эту ярмарку тщеславия, пиара и самопиара отдельных граждан, стремящихся использовать человеческую трагедию в своих корыстных целях.

Преступления раскрывают не народ, не пиар-активисты и не народные депутаты.

Преступления раскрывают простые украинские полицейские - оперативники уголовного розыска, разведчики - "топтуны", сотрудники информационной-аналитических служб, прокуроры.

Полиции надо помогать, а не мешать постоянными целенаправленные провокациями и подогретыми истериками в социальных сетях.

Теперь по сути дела.

Полицией действительно задержан подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской.

Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность.

Следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам.

Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства - более чем достаточно.

Теперь подозреваемого ждёт суд и длительное тюремное заключение. Будет это пожизненное заключение или длительный срок лишения свободы - решать суду.

Возможно, когда-нибудь писатели или кинорежиссеры увековечат эту трагедию двух сестёр, достойную пера Федора Достоевского и Агаты Кристи в назидание потомкам.

Приношу мои соболезнования родным и близким Ирины Ноздровской. Ее убийцу настигнет возмездие!"

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.

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