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 Убийство Ноздровской раскрыто, подозреваемый задержан - Геращенко

Народный депутат Украины Антон Геращенко обнародовал некоторые подробности раскрытия убийства Ирины Ноздровской.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Геращенко отметил: "Убийство Ирины Ноздровской раскрыто. Профессионально, без истерик и в сжатые сроки.

Несмотря на всю эту ярмарку тщеславия, пиара и самопиара отдельных граждан, стремящихся использовать человеческую трагедию в своих корыстных целях.

Преступления раскрывают не народ, не пиар-активисты и не народные депутаты.

Преступления раскрывают простые украинские полицейские - оперативники уголовного розыска, разведчики - "топтуны", сотрудники информационной-аналитических служб, прокуроры.

Полиции надо помогать, а не мешать постоянными целенаправленные провокациями и подогретыми истериками в социальных сетях.

Теперь по сути дела.

Полицией действительно задержан подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской.

Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность.

Следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам.

Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства - более чем достаточно.

Теперь подозреваемого ждёт суд и длительное тюремное заключение. Будет это пожизненное заключение или длительный срок лишения свободы - решать суду.

Возможно, когда-нибудь писатели или кинорежиссеры увековечат эту трагедию двух сестёр, достойную пера Федора Достоевского и Агаты Кристи в назидание потомкам.

Приношу мои соболезнования родным и близким Ирины Ноздровской. Ее убийцу настигнет возмездие!"

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска", - Яровой

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.

Также читайте: Аброськин о расследовании убийства Ноздровской: Ни один из возможных свидетелей пока не пожелал сообщить о себе в полицию

Источник: https://censor.net.ua/n3043207
 
 
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Шановні, а чому суспільство не стало на захист родин загиблих від рук сина луценка, мажора каліновського...
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Шо за брєд пан написав ?
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Киш, недоумок на іншу гілку. не сери на Цензорі
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я Украинец ну что хотел то?!!

Я Українець чого тобі треба?

I am a Ukrainian! What do you want?
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А ты бы хотел полного одобрения власти, чтоб все стадо воспевало хвалы мудрому правителю?))
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Ні треба поверещати під поліцією, поторгувати апазиційними пиками, попалити шини, побити поліцейських шо мовляв швидко хочемо розкриття. А потім коли розкриття швидко відбувіається то будемо обсирати поліцію бо шось дуже швидко і взяли не того кого треба і шо всі мусара паганиє "підставляють" невинних. Бо того кого треба визначає знову ж таки те бидло шо прийшло під поліцію верещати, торгувати пиками і палити шини.
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в нормальном демократическом обществе быть не довольным властью это НОРМА так и должно быть!! токо в тоталитарных странах или империях вся толпа молится власти или царю!! и кричит КРОМЕ НЕГО НИКТО НЕ СПАСЕТ НАС!!
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Так як ти тут верещиш- ніхто більше за тебе цього не робить. Це тебе і видає з головою. Але зусилля твої марні, порохобот, премію ти не одержиш. Нема в тебе таланту, дуже халтурно ти працюєш.
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Если ты намекаешь что в случаи опасности я зову мусоров то ошибаешься! мусоров я зову токо чтобы получить официальные документы больше от них пользы никакой особенно в случае опасности!!

А если хошь увидить молящихся на власть то посмотри видео на ютубе там много есть в плане СПАСИБО ПЕЦИ ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ.... а дальше подставь что тебе нравится!!
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Тільки в тоталітарних країнах чекають вирішення всіх проблем від царя чи фюрера. І валять на них всі свої невдачі. Ці трішки відрізняється від бути незадоволеним владою
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нука раскажи мне кто наменя повесли налоги от 50% и выше неужели марсиане?! а что я имею сосвоих налогов кроме ПРОБЛЕМ если не дай бог надо от чинуши получить какуюто бумагу?!! и кто же млять во всем этом виноват не ужели пришельцы?!!
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Умеренность и аккуратность - эти два понятия должны быть присущи каждому человеку, при критике власти Вбивство Ноздровської розкрите, підозрюваний затриманий, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9894
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Это не толстая Тонька , а мисс Марпл какая-то !
Всё расследовала , всё знает .
Теперь можно спокойно и тарелочки облизать ...
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Ну Вы и сравнили. Из Антохи такая же мисс Марпл, как из говна пуля.
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"Это элементарно..." Да, Гандон Геращенко ?!
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Да это ,в основном,мордва позорная,запоребриковая и есть местные дятлы - любители грузин(и других жителей Кавказа),а также ослепленные сверкающими белыми одеждами и видом сзади ( Дональд ,виходь негайно) адепты кремлевской секты *вона працюэ*
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представляю как пердакки сейчас повзрывало у йули и сракошвилли от этой нововости))) они то думали попиариться на убийстве Ноздровской - да делоне вышло)) чую, чую как у них пердаки взрываются))
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нашли преступника путём чистосердечного признания ... пизнец... слов нет.
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16:52Информация о задержании гражданина и его признании в убийстве Ноздровской не соответствует действительности, - Нацполиция 5753 57
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Уважаемые правоохранители, как задолбали ваши победные реляции, рассыпающиеся в прах во время судебных слушаний!
Ну не научились вы пока еще бесспорно доказывать свою правоту в суде, (даже процессуальные вопросы заваливаете, как первоклассники), ну ладно, пройдет время, подрастут кадры, научатся.
Работайте, совершенствуйте, вас выбрали/назначили, ну и делайте свое дело.
А уж оценки мы сами вам поставим по результатам-открыто дел/понесли наказание.

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Сколько дешевого пафоса, чуть ли не героизма и мнимых способностей антонины холодец! Как будто раскрытие преступлений - это не то, за что они получают жалование. Данный частный успех никак не характеризует систему мвд в целом и не распространяется, увы, на раскрытие массы остальных резонансных тяжких преступлений, которые не по зубам отважным пинкертонам и майорам прониным. Но здесь пафос и помпа толстощёкой антонины не просматривается никак.
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а цей випадок АнтошаГ чому не коментував ?
В Киеве бешенный патрульный набросился на автомобиль

до речі - і на ЦН про це не писали ...
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Я и без пистолета такое делаю если на меня наезжают на переходе. Ну и что ? Вбивство Ноздровської розкрите, підозрюваний затриманий, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1236
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И все эти фанфары как кстати перед завтрашними похоронами. Совпадение?
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Все эти заявления приурочены к задержанию подозреваемого. К похоронам, думаю, были приурочено совсем другое - очередной "поход" под полицию и истерика по поводу "Авакова в отставку."
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Твари ,если бы не вы,мать на потеряла бы вторую дочь
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Он бы ещё сказал сколько в год совершено убийств. и сколько раскрыто и доведено до суда.
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Хай толстый советник почитает "Чаепитие в Хантерберри" мисс Агаты Кристи или "Человек с рассеченной губой" сера Артура Конан Дойля. Там мсье Эркюль Пуаро и Шерлок Холмс эсквайр доказали, что задержанный и помещённый под стражу совсем не означает преступник.
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Что бы не говорил этот облизыватель тарелок, факт остается фактом. Только через тырку и народное возмущение, полицейские начали заниматься своими прямыми обязаностями, а не набаванием карманов. Только вот вопрос, что тепер каждое разбирательство в противопровном действии надо проводить через народный гнев?
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Преступления расследует не народ...Но без "волшебного пенделя" народа дело не всегда сдвигается с мёртвой точки.
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Ну что за бесстыжая свинья, этот поц! Люди вышли, будучи шокированы беззаконием, а воно " тщеславие, пиар и самопиар". Мозги вообще жиром заплыли?!
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Всегда писал по сути- но вот тут шкала за шкалила Да по шел ту на ХУЙ. Ты в какой стране живешь? Кого убить и где ? Дай номер тел дай денег и все !!!!!!! Скоты ты все!!! Усть приступление - есть наказание и точка
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Вбивство Ноздровської розкрите, підозрюваний затриманий, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9050Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность. Вбивство Ноздровської розкрите, підозрюваний затриманий, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9050 так шо, росошанский не при делах Вбивство Ноздровської розкрите, підозрюваний затриманий, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3133 Вбивство Ноздровської розкрите, підозрюваний затриманий, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3133 Источник: https://censor.net.ua/n3043207
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Я думаю завтра узнаем имя,
Вбивство Ноздровської розкрите, підозрюваний затриманий, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4836с одновременным прикручиванием ордена с закруткой на спине вместо рюкзака Бэггинсу и присвоением внеочередных, через одно, званий любимцам? Этот загадочный Антонин, любит шельма интригу, кто же будет оглашать имя? Неужели Сам повелитель соевых какао-бобов?
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После просмотра видео по ссылке 08.01.2018 20:13 стала понятна личность убиенной ...
... карма матери убиенной за "кидок" брата... гребла-гребля в свой дом своим дитятям, прихватив имущество и даже пенсию своего непутевого брата, батрачащего на них целыми днями, и при этом вынужденного просить хлеба у соседей ...
... таких "житейских" историй в каждом регионе - тысячи ...

... первое видео Шария, не вызывающее рвотного рефлекса, но тут больше низкий уровень наших СМИ, "лепящих" очередную "гадю-страдалицу"-правозахысныка ...
... но то такэ ... убийство не имеет оправдания... а о покойниках, как говорится, или хорошо, или ничего ...
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надо бы восстанавливать казацкие традиции - убитого вместе с убитым хоронить. тогда даже отмороженные на себя "левак" брать не станут.
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так уже усі побачили ваші-"казацкие (кізяцькіє)традиции...
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Слишком радостно-истерично вопит Антонина.
С учетом персонажей - не очень верится...
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Не раскрыли - зрада.
Раскрыли - опять зрада.
А где же правда, брат ? Вбивство Ноздровської розкрите, підозрюваний затриманий, - Геращенко - Цензор.НЕТ 3386
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Не раскрыли - зрада.
Раскрыли - опять зрада.
 А где же правда, брат ?
*************
Що б не сталось, - дам пораду, -
Ти хвали у всьому владу, -

Буде в тебе все в порядку,
І получиш шоколадку.


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вангую, на суде все расыплется и чувака оправдвют))))
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияУбийство Ноздровской раскрыто, подозреваемый задержан - Геращенко
 
 
 
 
 
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