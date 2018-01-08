 Убийство Ноздровской раскрыто, подозреваемый задержан - Геращенко

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.
Геращенко отметил: "Убийство Ирины Ноздровской раскрыто. Профессионально, без истерик и в сжатые сроки.
Несмотря на всю эту ярмарку тщеславия, пиара и самопиара отдельных граждан, стремящихся использовать человеческую трагедию в своих корыстных целях.
Преступления раскрывают не народ, не пиар-активисты и не народные депутаты.
Преступления раскрывают простые украинские полицейские - оперативники уголовного розыска, разведчики - "топтуны", сотрудники информационной-аналитических служб, прокуроры.
Полиции надо помогать, а не мешать постоянными целенаправленные провокациями и подогретыми истериками в социальных сетях.
Теперь по сути дела.
Полицией действительно задержан подозреваемый в убийстве Ирины Ноздровской.
Мотив убийства - месть Ирине за ее правозащитную деятельность.
Следствие восстановило всю картину этого ужасного преступления по минутам.
Доказательств для суда, начиная от орудия преступления и заканчивая чистосердечным признанием подозреваемого с указанием всех деталей убийства - более чем достаточно.
Теперь подозреваемого ждёт суд и длительное тюремное заключение. Будет это пожизненное заключение или длительный срок лишения свободы - решать суду.
Возможно, когда-нибудь писатели или кинорежиссеры увековечат эту трагедию двух сестёр, достойную пера Федора Достоевского и Агаты Кристи в назидание потомкам.
Приношу мои соболезнования родным и близким Ирины Ноздровской. Ее убийцу настигнет возмездие!"
Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.
Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.
Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.
Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.
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Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.
2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.
8 января Нацполиция официально заявила о задержании подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.
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Я Українець чого тобі треба?
I am a Ukrainian! What do you want?
А если хошь увидить молящихся на власть то посмотри видео на ютубе там много есть в плане СПАСИБО ПЕЦИ ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ.... а дальше подставь что тебе нравится!!
Всё расследовала , всё знает .
Теперь можно спокойно и тарелочки облизать ...
Ну не научились вы пока еще бесспорно доказывать свою правоту в суде, (даже процессуальные вопросы заваливаете, как первоклассники), ну ладно, пройдет время, подрастут кадры, научатся.
Работайте, совершенствуйте, вас выбрали/назначили, ну и делайте свое дело.
А уж оценки мы сами вам поставим по результатам-открыто дел/понесли наказание.
В Киеве бешенный патрульный набросился на автомобиль
до речі - і на ЦН про це не писали ...
"уркаїна"
с одновременным прикручиванием ордена с закруткой на спине вместо рюкзака Бэггинсу и присвоением внеочередных, через одно, званий любимцам? Этот загадочный Антонин, любит шельма интригу, кто же будет оглашать имя? Неужели Сам повелитель соевых какао-бобов?
... карма матери убиенной за "кидок" брата... гребла-гребля в свой дом своим дитятям, прихватив имущество и даже пенсию своего непутевого брата, батрачащего на них целыми днями, и при этом вынужденного просить хлеба у соседей ...
... таких "житейских" историй в каждом регионе - тысячи ...
... первое видео Шария, не вызывающее рвотного рефлекса, но тут больше низкий уровень наших СМИ, "лепящих" очередную "гадю-страдалицу"-правозахысныка ...
... но то такэ ... убийство не имеет оправдания... а о покойниках, как говорится, или хорошо, или ничего ...
С учетом персонажей - не очень верится...
Раскрыли - опять зрада.
А где же правда, брат ?
Раскрыли - опять зрада.
А где же правда, брат ?
*************
Що б не сталось, - дам пораду, -
Ти хвали у всьому владу, -
Буде в тебе все в порядку,
І получиш шоколадку.