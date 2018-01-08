 Евросоюз расширил санкционный список в отношении Северной Кореи

Об этом сообщила в понедельник пресс-служба совета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Тем самым ЕС применяет в своем законодательстве часть новых санкций резолюции 2397 (2017) Совета Безопасности ООН, уточняется в коммюнике. В Брюсселе напоминают, что резолюция была принята 22 декабря 2017 года в ответ на непрекращающиеся действия КНДР в области ядерного оружия и баллистических ракет при игнорировании предыдущих резолюций СБ ООН.

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В целом решение Совета ЕС касается 79 физических и 54 юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры ООН. Помимо этого, 41 человек и 10 организаций находятся под автономными санкциями ЕС.

Совет ЕС намерен сделать все необходимое для быстрого применения других санкций, предусмотренных резолюцией 2397 СБ ООН. ЕС также не исключает принятия дополнительных автономных мер в отношении Пхеньяна в течение ближайших недель.

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