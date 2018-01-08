 Перемирия больше нет. Враг шесть раз открывал огонь. По защитникам Луганского и Павлополя террористы стреляли из минометов, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.
В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении враг более двух часов вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и 120-мм минометов по защитникам Луганского и выпустил в этом районе около полусотни мин. Неподалеку Светлодарска захватчики обстреляли наших воинов из гранатометов и пулеметов.
На Донецком направлении тяжелые минометы калибра 120-мм боевики применили на Приазовье по защитникам Павлополя, а вооружение БМП, гранатометы и пулеметы - вблизи Талаковки.
Еще дважды, в обеденное время, оккупанты из стрелкового оружия включая снайперов, вели огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Новотроицкого. В обоих из этих случаев наши защитники были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия.
Всего с начала этого периода, зафиксировано уже 6 фактов нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск".
А не "за сутки не было произведено ни одного выстрела" и т.п. хрень.
Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая! це
Но никто не будет про это говорить.
Ну а чего не пишешь что есть негласный указ министерства обороны, об экономии боеприпасов? Склады сгорели вот приходится эконимить боеприпасы.
Реально, а не на бумажке со слов рашистов?
А оно что было, его хоть один день сепары придерживались, гнать надо это правительство с его дебильным перемирием. По нашим бойцам стреляют, а они не имеют права ответку давать, та где это виданно такое, такой беспредел.
перемирие - это мгновение между двумя выстрелами
или минуты между перезарядкой орудий
(я не помню кто это сказал, но сказал точно)
наши защитники были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия.
Ето по вашему адекватный ответ? Барыга чтоб ты сдох тварь.
4. Путь от очереди на "референдум" к очереди к мусорным бакам: "В Крыму прожиточный минимум для пенсионеров составляет 8530 руб. Это с московскими ценами на продукты и всякими поборами, сборами, налогами. Скоро бедные пенсионеры, особенно одинокие, будут все дружно стоять в очереди к мусорным бакам в надежде найти себе еду. Какая дикая несправедливость!!!" https://twitter.com/KrimRt/status/950037158257201152 (скрин).5. Когда вата спрашивает: "что нам дала Украина?", - то можно смело отвечать, что Украина им давала как минимум качественные и доступные лекарства, за которыми на материк теперь ездят ВСЕ: "Нужно с Украины привезти лекарство Бета-Клатинол. В рф не продается. Аналог в виде Денола даже рядом не стоит по качеству. Лично мне не помогает. Есть ли люди, которые регулярно ездят и могут купить? Админ, опубликуй, очень надо", "Может, кто-то едет из Украины? Нужен Каптопрес" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/950329722369699840 (скрин).6. На севастопольском ватофоруме попросили рассказать "о местных порядках и их нюансах". Ватники рассказали: "Ярч
айший пример, который вызвал просто шквал отрицательных эмоций от местного населения: как Меняйло поменял бордюрчики на пр. Нахимова в скверике. Они до того стояли не менее 50 лет, а новые развалились за зиму. А вообще-то, тут и без меня достаточно сказано" https://twitter.com/Kosstik8/status/950278654868762625 (скрин).
7. Понаехавшая из Москвы ватница шокирована высоченными заборами вдоль пляжа в Ливадии: "Шли по ней (дороге) на праздниках. Это ужас. Парк Юрского периода или зона, или выход на манеж для хищников. Короче, подпортили настроение" https://twitter.com/KrimRt/status/950306138419023872 (фото). Непонятно мне, судя по фото из Москвы, которые привели в ужас даже крымнашиста Горного, у них праздники проходят в аналогичной атмосфере - за заборами. Чего скулит тогда? https://twitter.com/KrimRt/status/949648882732097536 (фото).8. Понаехавший из Москвы в Симферополь даже не успеет чая попить, т.к. не любят у нас понаехавших после оккупации: "Приехал буквально сегодня в ваш замечательный город. Подскажите, что можно посетить, куда сходить?". Ответы: "Сиди дома", "Никуда здесь сходить нельзя. Теперь тут плесень", "На вокзал, и уехать отсюда", "Сходить на автовокзал и купить билет обратно" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/950335348281872386 (скрин).
9. На административном пункте пропуска с Крымом "Каланчак" скопились огромные очереди - крымчане массово возвращаются домой после праздников. Завтра первый рабочий день в 2018 году. В то же время ИЗ Крыма нет никого вообще - туристы не стремятся попасть на украинский материк по причине отсутствия таковых https://twitter.com/KrimRt/status/950338548045139972 (фото).10. Симферополь. Изменения. Оккупантам приглянулась вся территория больницы Семашко. Они планируют расположить её на новом месте, подальше от центра, вдоль Московской трассы в 11 км от города, где уже идет строительство. Пенсы найдут. Автовокзал тоже не нужен - будет стоянка для гостиницы. Кубик (рынок) грозят расчистить, как и Центральный. Радуйтесь.11. Страхи двустульежопых: "Перед НГ ездил на подачу биометр паспорта. При въезде обратно на Укр границе нашли паспорт рф (с печатью о выдаче заграна) + паспорт моряка Укр с недавней датой списания и Укр загранник - 2 шт. Минут на 20 задержали. Показал кошелек с 500 руб - отдали паспорта и отпустили, обосновав, что я нормальный парень, даже не выписав повестку в суд. Почитав инет дома, прикинул, что штрафом тут не отделаешься, тут лишение Укр паспорта/гражданства светило. Буду теперь в потайной карман доки прятать при переходе границы" https://twitter.com/Kosstik8/status/950051816812707840
12. Вчора на вітання "Христос народився" чула що попало! Усім проводила лікбез! Совок! Це якийсь жах!13. В СССР было 30 тысяч мест заключений в системе ГУЛАГ! А сколько в них было сотрудников? Теперь их дети и внуки рассказывают всем, как счастливо жили в СССР их предки, служившие вертухаями. Верим.
P.S. Крымнашист Горный грозится не голосовать за путина. Я думаю, что путин теперь пару дней спать не будет… Другая ватница говорит, что не за халявой бежала на оккупендум, но ноет, что оккупанты не выполнили свои обещания. Заметьте, что путина напрямую ватники сильно не ругают, переводя стрелки на бояр и прося луноликого лично навести порядок. Активно скулящие ватные общественники (Горный, Талипов, Большедворов, Зубков, Усманов и прочие) скулят только потому, что их не пригласили к бюджетному корыту или же у них отжали что-то личное. Ватники, а что мешает вам выйти на улицы, выстроить баррикады, выбрать "народных мэров и губернаторов", создать "самооборону"? Вы же типа крутые, и в 2014 году получилось? Хотя о чем это я, ведь в свободный украинский Крым вторглась российская армия, для которой вы стали ширмой для пропагандонской картинки и подставками для флажков. И тогда оккупанты в первый и последний раз позволили вам почувствовать, что от вас что-то зависело, чем вы до сих пор и гордитесь, не имея больше возможности даже пикнуть. Тьфу на вас, жалкие и ущербные… КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1