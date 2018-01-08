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 Перемирия больше нет. Враг шесть раз открывал огонь. По защитникам Луганского и Павлополя террористы стреляли из минометов, - штаб АТО

Соблюдения режима прекращения огня по вине российско-оккупационных группировок больше нет. Противник продолжает обстреливать из запрещенного минского договоренностями вооружения оборонительные укрепления Вооруженных Сил Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении враг более двух часов вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и 120-мм минометов по защитникам Луганского и выпустил в этом районе около полусотни мин. Неподалеку Светлодарска захватчики обстреляли наших воинов из гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении тяжелые минометы калибра 120-мм боевики применили на Приазовье по защитникам Павлополя, а вооружение БМП, гранатометы и пулеметы - вблизи Талаковки.

Еще дважды, в обеденное время, оккупанты из стрелкового оружия включая снайперов, вели огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Новотроицкого. В обоих из этих случаев наши защитники были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия.

Всего с начала этого периода, зафиксировано уже 6 фактов нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: За сутки наемники РФ один раз обстреляли позиции ВСУ, ранен военнослужащий, - штаб АТО

Источник: https://censor.net.ua/n3043205
 
 
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нет конечно. потому что кругом враги безальтернативного мыролюбства. И есть даже такие которые не хотят праздновать хануку и пурим.
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Франческа) Когда сынишку пеци пошлите будет там перемирия.
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Перемирие заканчивается после первого выстрела.
А не "за сутки не было произведено ни одного выстрела" и т.п. хрень.
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Это да.

Свежесть бывает только одна - первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая! це
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А скількі адекватних мін було в відповідь ???)))
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ВСУ в ответ стреляют.
Но никто не будет про это говорить.
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этого мало. нужно освобождать свою землю.
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Нечего там уже освобождать. Нужно уничтожать рашистов методично их отстреливая пока они не закончатся. А потом уже зайти с вениками и лопатами смести оставшийся мусор.
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mrSmith) Откуда знаешь что что отвечают?

Ну а чего не пишешь что есть негласный указ министерства обороны, об экономии боеприпасов? Склады сгорели вот приходится эконимить боеприпасы.
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А оно вообще было???
Реально, а не на бумажке со слов рашистов?
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Перемирия больше нет.

А оно что было, его хоть один день сепары придерживались, гнать надо это правительство с его дебильным перемирием. По нашим бойцам стреляют, а они не имеют права ответку давать, та где это виданно такое, такой беспредел.
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***
перемирие - это мгновение между двумя выстрелами
или минуты между перезарядкой орудий
(я не помню кто это сказал, но сказал точно)
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враг более двух часов вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и 120-мм минометов по защитникам Луганского и выпустил около полусотни мин
наши защитники были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия.

Ето по вашему адекватный ответ? Барыга чтоб ты сдох тварь.
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а когда-то было перемирие? были только паузы, чтобы перегруппироваться и подождать поставок "гумконвоя" с паРашки
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а есть ли ответственные, за безответственное перемирие?
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на крысме :1. Дальний тяжелый беспилотник США и противолодочный самолет-разведчик 7 января осуществили масштабную разведывательную операцию, охватившую территории временно оккупированных россией Крыма и Донбасса. Хваленые С-400 и прочий российский металлолом беспомощно наблюдали за этой операцией Штатов. Видимо, снова кривизна земли помешала, как в Сирии http://qha.com.ua/ru/voina-bezopasnost/voennii-bespilotnik-ssha-proletel-nad-anneksirovannim-krimom/185278/2. Ватный экстремизм от Оксаны из Ялты - прекрасен. Россию предательница Украины любила, но, как оказалось, без взаимности: "Ответ оппоненту о том, что крымчане за бесплатный мешок с овощами готовы предать себя. Уважайте крымчан. Мы в рф вошли по собственным убеждениям, но не за, как вы уничижительно выразились, халявой. Первые лица рф гарантировали крымчанам, что при переходе никто из крымчан не пострадает, но эти гарантии оказались нереализованными, то есть ничтожными. Поэтому…". А дальше ватница перечисляет всё, что оккупанты реализовали: ухудшили уровень жизни, начали отжим собственности, привели медицину в упадок, "оптимизировали всё и вся не в пользу жителей Крыма", наделили неограниченными полномочиями обнаглевших "чиновников", население превратили в безликое стадо, у которого отобрали право избирать хотя бы "администрации" городов, а также добились роста коррупции и ликвидировали демократию и права человека https://twitter.com/KrimRt/status/950013921309745152 (прочтите скрин). Кроме того, ватница жалуется, что Ялта, которая была некогда "жемчужиной", стала ущербной и грязной https://twitter.com/KrimRt/status/950033166299025408 (скрин).3. У рашиста Горного снова истерика. Самое интересное, что описанный им беспредел происходит по всей россии, но Горный почему-то решил, что Крым "присоединили" к Швейцарии: "Вы отдали Крым на растерзание жулью. Я не буду голосовать и поддерживать путина на президентских выборах. Ну что в Кремле доигрались? В Крыму приготовились жёстко мочить журналистов. Про общественников и блогеров уже молчу - их давно обозначили как агентов СБУ и Госдепа. Никакой реакции на развивающийся в последние полгода произвол нет ни от федералов, ни от крымских властей, которые, наоборот, подливают масла в огонь через подконтрольные СМИ. Крымская власть никого и ничего не слышит, а местное жульё, видя такой расклад, пошло в наступление, гневно клеймя тех, кто отстаивает общественные интересы. В ход пошли угрозы, подставы и не только. Известного крымского общественника Александра Талипова и пугали, и грозились убить, теперь решили его физически и морально измотать по судам, используя админресурс. Приплыли, как говорится. На носу четвёртая годовщина Крымской весны, вроде тишь да благодать - россия, одним словом. Но то, от чего крымчане бежали в россию, от украинского беспредела, воровства и коррупции - расцветает махровым цветом, только под российскими флагами, прикрываясь портретами путина. В Крыму произвол. Кремль упорно не замечает происходящего беспредела, радуясь строительству моста. Россияне, мы просто прохираем Крым и доверие рядовых крымчан. Зачем мы его возвращали? От кого тогда спасали крымчан? От тех же жуликов, что сейчас кируют опять в Крыму?" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/950349731045216256 (скрин и ссылка).
4. Путь от очереди на "референдум" к очереди к мусорным бакам: "В Крыму прожиточный минимум для пенсионеров составляет 8530 руб. Это с московскими ценами на продукты и всякими поборами, сборами, налогами. Скоро бедные пенсионеры, особенно одинокие, будут все дружно стоять в очереди к мусорным бакам в надежде найти себе еду. Какая дикая несправедливость!!!" https://twitter.com/KrimRt/status/950037158257201152 (скрин).5. Когда вата спрашивает: "что нам дала Украина?", - то можно смело отвечать, что Украина им давала как минимум качественные и доступные лекарства, за которыми на материк теперь ездят ВСЕ: "Нужно с Украины привезти лекарство Бета-Клатинол. В рф не продается. Аналог в виде Денола даже рядом не стоит по качеству. Лично мне не помогает. Есть ли люди, которые регулярно ездят и могут купить? Админ, опубликуй, очень надо", "Может, кто-то едет из Украины? Нужен Каптопрес" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/950329722369699840 (скрин).6. На севастопольском ватофоруме попросили рассказать "о местных порядках и их нюансах". Ватники рассказали: "Ярч
айший пример, который вызвал просто шквал отрицательных эмоций от местного населения: как Меняйло поменял бордюрчики на пр. Нахимова в скверике. Они до того стояли не менее 50 лет, а новые развалились за зиму. А вообще-то, тут и без меня достаточно сказано" https://twitter.com/Kosstik8/status/950278654868762625 (скрин).
7. Понаехавшая из Москвы ватница шокирована высоченными заборами вдоль пляжа в Ливадии: "Шли по ней (дороге) на праздниках. Это ужас. Парк Юрского периода или зона, или выход на манеж для хищников. Короче, подпортили настроение" https://twitter.com/KrimRt/status/950306138419023872 (фото). Непонятно мне, судя по фото из Москвы, которые привели в ужас даже крымнашиста Горного, у них праздники проходят в аналогичной атмосфере - за заборами. Чего скулит тогда? https://twitter.com/KrimRt/status/949648882732097536 (фото).8. Понаехавший из Москвы в Симферополь даже не успеет чая попить, т.к. не любят у нас понаехавших после оккупации: "Приехал буквально сегодня в ваш замечательный город. Подскажите, что можно посетить, куда сходить?". Ответы: "Сиди дома", "Никуда здесь сходить нельзя. Теперь тут плесень", "На вокзал, и уехать отсюда", "Сходить на автовокзал и купить билет обратно" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/950335348281872386 (скрин).
9. На административном пункте пропуска с Крымом "Каланчак" скопились огромные очереди - крымчане массово возвращаются домой после праздников. Завтра первый рабочий день в 2018 году. В то же время ИЗ Крыма нет никого вообще - туристы не стремятся попасть на украинский материк по причине отсутствия таковых https://twitter.com/KrimRt/status/950338548045139972 (фото).10. Симферополь. Изменения. Оккупантам приглянулась вся территория больницы Семашко. Они планируют расположить её на новом месте, подальше от центра, вдоль Московской трассы в 11 км от города, где уже идет строительство. Пенсы найдут. Автовокзал тоже не нужен - будет стоянка для гостиницы. Кубик (рынок) грозят расчистить, как и Центральный. Радуйтесь.11. Страхи двустульежопых: "Перед НГ ездил на подачу биометр паспорта. При въезде обратно на Укр границе нашли паспорт рф (с печатью о выдаче заграна) + паспорт моряка Укр с недавней датой списания и Укр загранник - 2 шт. Минут на 20 задержали. Показал кошелек с 500 руб - отдали паспорта и отпустили, обосновав, что я нормальный парень, даже не выписав повестку в суд. Почитав инет дома, прикинул, что штрафом тут не отделаешься, тут лишение Укр паспорта/гражданства светило. Буду теперь в потайной карман доки прятать при переходе границы" https://twitter.com/Kosstik8/status/950051816812707840

12. Вчора на вітання "Христос народився" чула що попало! Усім проводила лікбез! Совок! Це якийсь жах!13. В СССР было 30 тысяч мест заключений в системе ГУЛАГ! А сколько в них было сотрудников? Теперь их дети и внуки рассказывают всем, как счастливо жили в СССР их предки, служившие вертухаями. Верим.
P.S. Крымнашист Горный грозится не голосовать за путина. Я думаю, что путин теперь пару дней спать не будет… Другая ватница говорит, что не за халявой бежала на оккупендум, но ноет, что оккупанты не выполнили свои обещания. Заметьте, что путина напрямую ватники сильно не ругают, переводя стрелки на бояр и прося луноликого лично навести порядок. Активно скулящие ватные общественники (Горный, Талипов, Большедворов, Зубков, Усманов и прочие) скулят только потому, что их не пригласили к бюджетному корыту или же у них отжали что-то личное. Ватники, а что мешает вам выйти на улицы, выстроить баррикады, выбрать "народных мэров и губернаторов", создать "самооборону"? Вы же типа крутые, и в 2014 году получилось? Хотя о чем это я, ведь в свободный украинский Крым вторглась российская армия, для которой вы стали ширмой для пропагандонской картинки и подставками для флажков. И тогда оккупанты в первый и последний раз позволили вам почувствовать, что от вас что-то зависело, чем вы до сих пор и гордитесь, не имея больше возможности даже пикнуть. Тьфу на вас, жалкие и ущербные… КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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"перемирия нет"-це зі сторони орків, ми як я розумію "на провокації не ведемося"????
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПеремирия больше нет. Враг шесть раз открывал огонь. По защитникам Луганского и Павлополя террористы стреляли из минометов, - штаб АТО
 
 
 
 
 
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