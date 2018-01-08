 Перемирия больше нет. Враг шесть раз открывал огонь. По защитникам Луганского и Павлополя террористы стреляли из минометов, - штаб АТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В вечерней сводке отмечается: "На Луганском направлении враг более двух часов вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и 120-мм минометов по защитникам Луганского и выпустил в этом районе около полусотни мин. Неподалеку Светлодарска захватчики обстреляли наших воинов из гранатометов и пулеметов.

На Донецком направлении тяжелые минометы калибра 120-мм боевики применили на Приазовье по защитникам Павлополя, а вооружение БМП, гранатометы и пулеметы - вблизи Талаковки.

Еще дважды, в обеденное время, оккупанты из стрелкового оружия включая снайперов, вели огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Новотроицкого. В обоих из этих случаев наши защитники были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия.

Всего с начала этого периода, зафиксировано уже 6 фактов нарушения режима тишины со стороны российско-оккупационных войск".

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