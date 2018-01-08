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 Полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской, - Аваков

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подтвердил факт задержания подозреваемого в убийстве Ирины Ноздровской.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом он написал в Фейсбуке.

Министр отметил: "Да, полиция задержала подозреваймого в убийстве Ноздровской. Улики более чем веские. 
Не нужно домыслов - информация будет полностью раскрыта после окончания продолжающихся следственных действий - завтра.
Полицейских благодарю за службу!"

Напомним, 1 января, журналист Владимир Тимофийчук сообщил, что в реке в селе близ Демидова Вышгородского района нашли тело пропавшей два дня назад Ирины Ноздровской - сестры погибшей в ДТП Светланы Сапатинской.

Позже в Нацполиции подтвердили смерть Ноздровской. На данный момент следствие рассматривает четыре основные версии убийства правозащитницы.

Ирина Ноздровская два года добивалась справедливости в отношении виновника ДТП - жителя села Демидов Дмитрия Россошанского, который совершил наезд в состоянии наркотического опьянения.

Дядя Россошанского на тот момент занимал должность председателя Вышгородского районного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "К расследованию убийства юриста Ноздровской привлекли лучших специалистов розыска", - Яровой

Судебные разбирательства продолжались более двух лет и Обуховский суд приговорил Россошанского к 7 годам лишения свободы. 27 декабря защита Россошанского чуть не добилась освобождения преступника по амнистии в Апелляционном суде Киевской области. По решению суда, дело вернули в суд первой инстанции и арест Россошанского продлили на 60 суток.

2 января близкие и друзья Ирины Ноздровской, активисты и неравнодушные люди собрались под зданием Главного управления Нацполиции Киевской области в Киеве на митинг с требованием найти убийц активистки.

Также читайте: Аброськин о расследовании убийства Ноздровской: Ни один из возможных свидетелей пока не пожелал сообщить о себе в полицию

Источник: https://censor.net.ua/n3043204
 
 
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"представитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович в комментарии "Прямому" опроверг информацию СМИ о том, что правоохранители уже задержали и получили признание от убийцы правозащитницы Ирины Ноздровской.Источник: https://censor.net.ua/n3043192"
Но, сабаков всётаки назначил виновного
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Утро вечера мудренее. На утро может оказаться, что доказательства не такие и веские, а у признавщегося сотрясение мозга и отбитые почки. Не хотелось бы.
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А что, Арсен Борисович уже приехали из командировки в Италию, или они оттуда пишут?
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Одні тролі і проплачені, да все під собачими іменами. Фу. гидко вже читати.
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У ментов тоже такая 1 мысль была, потому и закрыли первым любовника.
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Боюсь виновного назначили, а уж выбить признание если очень нужно дело техники.
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Не бойся. Главное не признавайся, а если признался - в суде откажись. Скажи, что выбили. Все так делают, а ты еще не в курсе, видать начинающий гопник.
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Если веская доказательная база то можешь и не признаваться
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Як що це і правда що знайшли то то що всі роблять на цьому піар мене особисто нервує!пане (господин) міністр1ви зробили то що зобовязані робити а ви аж особисто на цьому світите своє лице ніби то в перше серед людства без скафандра з космосу вернулися!Скільки не розкритих справ?скільки вбивств серед білого дня?Совість потрібно шукати а не піар!
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Я прочитал: "Полиция задержала подозреваемого в убийстве Ноздровской - им оказался Аваков"
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Я говорил и говорю, это бытовуха, политики здесь нет.
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