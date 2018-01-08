 19-летний киевлянин подрезал своего должника на остановке общественного транспорта

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, на месте происшествия правоохранители установили, что телесные повреждения получил 40-летний киевлянин.
"Как он объяснил врачам, на улице напротив рынка наглядно знакомый мужчина полоснул его ножом в шею и скрылся", - говорится в сообщении полицейских.
Раненого госпитализировали и оказали ему медицинскую помощь. Он получил колото-резаное ранение шеи с повреждением трахеи.
Подозреваемого вскоре задержали.
"Во время следственных действий его узнали и свидетели, и сам пострадавший. 19-летний местный житель признался в содеянном, у него также изъяли вещественные доказательства. Известно, что конфликт между мужчинами возник из-за денег, которые старший задолжал младшему", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.
Молодому человеку объявлено подозрение по статье об умышленном убийстве (ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 УК Украины).
Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.
Цензор, жжешь.
И как быть с этим временным бремям, где дурака все боятся? Дураки это божий косяк.Хотя сначала он отключил в людях божественные чувства добра и зла, которые и ведут к богам. Сатана через яблоко вернул эти качества, а сатана это проблема бога, а не людей.
Свидетели отказываются брать оружие в руки, а вот плодами мира, через подготовку к войне и иногда и войнам они пользуются
на все 100. Воевать не хотят, а вот миром беслатно они пользуются. Справедливо бы было отключить защиту от рабовладения.
Если защищаться оно не желает, то это раб и его можно безнаказано убить. Логика такова.
2. Песта принадлежит народу. У женщин также. Рожать не хотят, а вот пользоваться миром это да. Воевать женщины не приспособлены, кто из женщин был приспособлен, те не дали потомство(те же мифические амазонки).Природа жестока и ставит всех на свои места. Так же мужики, кто не желал женщин, то не дал потомство. Это ответ почему все мужики козлы, потому что не козлы не дают потомство.А выживают и дают потомство только козлы.
Если женщина после 30 без причины не дает народу защитников или женщин, которые могут дать защитников, то на такую женщинугосударство не должно разпростронять законодательную защиту органа, на который завязана выжимаемость народа, тоесть убивать себя убивая. Если после 30 нету детей и нету личного защитника, то государство по справедливости может снизить защиту влагалища от посягания втрое. Ибо война не приходит и не спрашивает
"а можно вас убить?", а война приходит и убивает. Женщины также несут отвественность за приход войны через нерождение защитников. Государство еще больше усугубляет, поощеряя женщин не рожать и чрезмерно защищать их от мужского инстинкта выживания, который природа наделила мужиков. В германии теперь докотилось что за насилование сирийцами стали обвинять женщин, что те не так были одеты.
3. бляховоды, не заплатив налог,тоже избавляются законодательной защиты блях от воровства втрое.Снижают налоги, пусть заплатившим тоже компенсируют растаможку.
-я писарь не местный, пописал уехал
Украинский язык, это язык стратегической безопасности и стратегической важности.Украинский язык это защитные механизмы где ватная ложь о притеснениях теряет смысл лгать и смысл нападать.
У ваты если не лгать, значит быть предателем. Руц-язык является специально заточенным средством доставки лжи и по совместительству средством нападения.
Ватные спецслубжи по лжи с главным патологическим лжецом хутиным бьются в конвульсиях по поиску новых видов лжи. А они существуют, где ватный глиной рот как еще не лгал. Для этого нужно шерстить талмуд, тору и прочие шифрованные книги суперлжи и расшифровывать шифры хзк заложенные туда. Откуда у жидов эти высшие уровни лжи? (Может от атлантиды?Прошлой уничтоженной высшей цивилизации, теперешнюю ждет то же, если не запустятся механизмы по выявлению спецуничтожения.Украине предстоит стать этой уникальной белой антантидой богов-воинов, остальных уничтожит ислам, и вновь создавать касты богов как в индии) Причем успешные, причем евреи сознательно платят за это кровью и причем идут на это сознательно и сознательно подводят евреев к регулярному серийному уничтожению. Регулярные серийные истребления евреев есть еврейская спецоперация. К чему она ведет, хз? Какие дивиденды это приносит, хз? Путин уже обкатал некоторые виды лжи, но не все. Недавняя серия террактов в москве значат у путина вновь началась избирательная кампания.
Можно писать новую примету, если в рашке всплеск терактов, значит у чекистов выборы. И это не закончиться никогда у ватных так тщательно отполированных поколениями отрицательным отбором ватных рабов, стукачей и надзирателей. Потому только переподчинение территорий и суперрабов.
Питань не має.