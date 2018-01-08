 19-летний киевлянин подрезал своего должника на остановке общественного транспорта

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, на месте происшествия правоохранители установили, что телесные повреждения получил 40-летний киевлянин.

"Как он объяснил врачам, на улице напротив рынка наглядно знакомый мужчина полоснул его ножом в шею и скрылся", - говорится в сообщении полицейских.

Раненого госпитализировали и оказали ему медицинскую помощь. Он получил колото-резаное ранение шеи с повреждением трахеи.

Подозреваемого вскоре задержали.

"Во время следственных действий его узнали и свидетели, и сам пострадавший. 19-летний местный житель признался в содеянном, у него также изъяли вещественные доказательства. Известно, что конфликт между мужчинами возник из-за денег, которые старший задолжал младшему", - рассказал начальник Деснянского управления полиции Александр Косовский.

Молодому человеку объявлено подозрение по статье об умышленном убийстве (ч.2 ст.15 ч.1 ст.115 УК Украины).

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста.

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