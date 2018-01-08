 Уровень бедности в Украине составляет 12%, - КМИС

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщила заместитель исполнительного директора КМИС Виктория Захожа.
По ее словам, с 1994 по 2017 годы уровень бедности в Украине менялся. Самой тяжелой ситуация была в конце 1990 годов. В 1998 году 52% респондентов считали, что они почти голодают. Потом ситуация улучшалась, и за 10 лет - до 2008-го - уровень бедности снизился до 11%.
"И это одно из немногих, но важных достижений Украины за эти годы, - подчеркивает социолог. - В 2008 году, после начала мирового кризиса, уровень бедности возрос до 21%, но потом ситуация стала улучшаться. Перед началом военного конфликта, в 2013-м, уровень бедности составлял 9%, с 2014-го по 2016 годы увеличившись почти вдвое - до 17%. Но на протяжении последнего года ситуация улучшилась, и уровень бедности снизился до 12%".
В УКРАИНЕ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ НАХОДЯТСЯ ОКОЛО 60% НАСЕЛЕНИЯ -
Украина опустилась в рейтинге человеческого развития ООН. Инфографика
находятся за чертой бедности.
Об этом во время презентации отчета ПРООН по человеческому развитию заявил постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер Напомним, Украина за год опустилась в рейтинге ООН
Украина опустилась в рейтинге человеческого развития ООН. Инфографика
по Индексу человеческого развития на 29 позиций. Согласно опубликованным данным, Украина и Армения поделили 84-ю позицию в рейтинге, войдя в число государств с высоким уровнем человеческого развития. Также Украина существенно ухудшила свои позиции по сравнению с 2015 годом, тогда страна находилась на 55-м месте
заможності?
10.10.17 69%
українців займаються самолікуванням через брак коштів, - Супрун
https://ua.censor.net.ua/news/458721/69_ukrayintsiv_zayimayutsya_samolikuvannyam_cherez_brak_koshtiv_suprun#commentform
Після Майдану обвалили гривню втричі і
відповідно, люди також збідніли втричі, адже ціни на продукти, комуналку, газ, ліки також підскочили втричі, а закон про індексацію не
виконується. Потім деяким "підняли" мінімальні пенсії (моїм батькам аж по 30 гр додали) і зарплати, але що це у
порівнянні з 300%-м пограбунком, що
влаштував Барига з
Леркою на курсі долара?
Відповідно до статистичних даних в Україні на 01.01.2018 проживає приблизно 30 млн. громадян.
До цього додати 8 млн, що офіційно не працюють, отже не мають доходу.
Тобто в Україні близько 60% громадян перебувають за межею бідності та отримую дохід меший 70 доларів.
А взагалі межа бідності повинна бути встановлена на рівні 500-1000 доларів США або Евро, бо за менші гроші люди просто виживають та відмовляють собі у самомі необхідному.
А не так я у Вінісуєлі якщо 2 долари отримує, то вже не бідний.
відповідно до статистичних даних з твоєї методички ?
у тебя шо ни строчка, то кацапская деза
Но по международным стандартам, люди которые живут меньше чем за 5 долларов в день, находятся за чертой бедности. А у нас как минимум 10 млн. пенсионеров живет ниже этого показателя. Так что уже никак не 12%.
И это даже не беря в расчет остальные слои населения, ведь даже 150$ платят далеко не всем.
Если молодая семья тратит деньги только на платежи и продукты питания, это не жизнь.
Нужно ЖИТЬ, рожать детей, одеваться, покупать посуду, мебель - обустраивать быт....
Если речь идёт о голоде - это не бедность..., это - нищета.
Иуда Порошенко считает людей, граждан за животных, которым ненужно этого.