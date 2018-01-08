 Уровень бедности в Украине составляет 12%, - КМИС

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщила заместитель исполнительного директора КМИС Виктория Захожа.

По ее словам, с 1994 по 2017 годы уровень бедности в Украине менялся. Самой тяжелой ситуация была в конце 1990 годов. В 1998 году 52% респондентов считали, что они почти голодают. Потом ситуация улучшалась, и за 10 лет - до 2008-го - уровень бедности снизился до 11%.

"И это одно из немногих, но важных достижений Украины за эти годы, - подчеркивает социолог. - В 2008 году, после начала мирового кризиса, уровень бедности возрос до 21%, но потом ситуация стала улучшаться. Перед началом военного конфликта, в 2013-м, уровень бедности составлял 9%, с 2014-го по 2016 годы увеличившись почти вдвое - до 17%. Но на протяжении последнего года ситуация улучшилась, и уровень бедности снизился до 12%".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Кабмин разработал методику определения "глубины" бедности украинцев