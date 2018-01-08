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 Политика Украины, Экономика
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Все про:бедность (205) социология (342) КМИС (33)

 Уровень бедности в Украине составляет 12%, - КМИС

По данным Киевского международного института социологии, в 2017 году уровень бедности в Украине снизился до 12%.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.UA, об этом сообщила заместитель исполнительного директора КМИС Виктория Захожа.

По ее словам, с 1994 по 2017 годы уровень бедности в Украине менялся. Самой тяжелой ситуация была в конце 1990 годов. В 1998 году 52% респондентов считали, что они почти голодают. Потом ситуация улучшалась, и за 10 лет - до 2008-го - уровень бедности снизился до 11%.

"И это одно из немногих, но важных достижений Украины за эти годы, - подчеркивает социолог. - В 2008 году, после начала мирового кризиса, уровень бедности возрос до 21%, но потом ситуация стала улучшаться. Перед началом военного конфликта, в 2013-м, уровень бедности составлял 9%, с 2014-го по 2016 годы увеличившись почти вдвое - до 17%. Но на протяжении последнего года ситуация улучшилась, и уровень бедности снизился до 12%".

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Кабмин разработал методику определения "глубины" бедности украинцев

Источник: https://censor.net.ua/n3043179
 
 
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А что такое уровень бедности? Не удивлюсь, если наши порхатые считают себя бедными.
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Вообще-то уровень бедности математически вычисляется по определенным критериям. А выводить уровень бедности по результатам соцопроса - это однозначно новое слово в продолжении дела Пауля Йозефовича Геббельса.
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У вас совсем с математикой печально
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не иначе, зачем тогда гребут как голодные?
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Блядь,ну зачем так откровенно ЛГАТЬ !!!
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Украина 30 марта 2017, 17:55
В УКРАИНЕ ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ НАХОДЯТСЯ ОКОЛО 60% НАСЕЛЕНИЯ -
Украина опустилась в рейтинге человеческого развития ООН. Инфографика
находятся за чертой бедности.
Об этом во время презентации отчета ПРООН по человеческому развитию заявил постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер Напомним, Украина за год опустилась в рейтинге ООН
Украина опустилась в рейтинге человеческого развития ООН. Инфографика
по Индексу человеческого развития на 29 позиций. Согласно опубликованным данным, Украина и Армения поделили 84-ю позицию в рейтинге, войдя в число государств с высоким уровнем человеческого развития. Также Украина существенно ухудшила свои позиции по сравнению с 2015 годом, тогда страна находилась на 55-м месте
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Благодаря 145 рехворме за последние годы в Украине смертность победила бедность и бедных стало намного меньше за счет естественной убыли. Скоро в Украине останутся одни только богатые.
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Все, кто получают субсидии, - бедные, так что брехливую цифру нужно, как минимум, утроить. А еще к этим бедным нужно добавить нищих: за элитное жильё депутатов платит государство - налогоплательщик. Депутаты обнищали, поэтому им повышают зарплату, а барыгам дают премии равные трёхлетней пенсии обычного пенсионера. Вот такая арифметика.
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Треба рохігнати ВР.КМ.хамість них поставити старійшин сіл ,міст які будуть придити зїзд чи саміт.Дармоїдів нам нетреба.
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Це від
заможності?

10.10.17 69%
українців займаються самолікуванням через брак коштів, - Супрун

https://ua.censor.net.ua/news/458721/69_ukrayintsiv_zayimayutsya_samolikuvannyam_cherez_brak_koshtiv_suprun#commentform

Після Майдану обвалили гривню втричі і
відповідно, люди також збідніли втричі, адже ціни на продукти, комуналку, газ, ліки також підскочили втричі, а закон про індексацію не
виконується. Потім деяким "підняли" мінімальні пенсії (моїм батькам аж по 30 гр додали) і зарплати, але що це у
порівнянні з 300%-м пограбунком, що
влаштував Барига з
Леркою на курсі долара?
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Вот от чистого сердца скажу - СМЕРТЬ СОЕВЫМ ТВАРЯМ !!!
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За последние два года абсолютная бедность в Беларуси увеличилась в два раза и достигла уровня - 29% населения... И это без войны.
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ВАШИМ статистикам шоколадом не доплачивают.
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Все может быть. Вон депутаны даже компенсацию на аренду жилья получают, нищеброды
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Чтобы вас соевых ублюдков пойти поводить по Ашанам и секондхендам и мордой тыкнуть чтобы вы посмотрели как *працветающий* народ роется в уцененной просрочке и одевается в юзаную европейцами одежду. Ето видимо чтобы лучше себя ощущать европейцами.
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Скоро наступит время,когда такие люди как Волкер,Маккейн да и (Трамп из-за старой "симпатии" к Педре),назвут виноватого и ответственного за такую ситуацию в Украине.И шо тогда запоёт соевая компашка?Путен введи Далбас?Нам не выгодна евро-интеграция потому что там не дают воровать и брехать?
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Да это уже не смешно!А какой уровень бедности по данным ООН?Такое чувства что у нас уже Северная Корея при власти
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Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) - приватна фірма, що надає своїм клієнтам послуги
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Уже понали пете рейтинги рисовать))
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В Україні наразі 10 млн. пенсіонерів з пенсією близько 1500-2000 грн.

Відповідно до статистичних даних в Україні на 01.01.2018 проживає приблизно 30 млн. громадян.
До цього додати 8 млн, що офіційно не працюють, отже не мають доходу.
Тобто в Україні близько 60% громадян перебувають за межею бідності та отримую дохід меший 70 доларів.

А взагалі межа бідності повинна бути встановлена на рівні 500-1000 доларів США або Евро, бо за менші гроші люди просто виживають та відмовляють собі у самомі необхідному.

А не так я у Вінісуєлі якщо 2 долари отримує, то вже не бідний.
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Відповідно до статистичних даних в Україні на 01.01.2018 проживає приблизно 30 млн. громадян.


відповідно до статистичних даних з твоєї методички ?

у тебя шо ни строчка, то кацапская деза
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так критерии бедности в опросе не устанавливали, каждый сам себя относил к опред. категории, все субъективно
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Это по расчётам нашего сраного руководства государства - мародёров, убийц и брехунов, которые преукрасить пытаются ситуацию. Кто живет больше чем на 1700 грн - тот не бедный по их мнению.
Но по международным стандартам, люди которые живут меньше чем за 5 долларов в день, находятся за чертой бедности. А у нас как минимум 10 млн. пенсионеров живет ниже этого показателя. Так что уже никак не 12%.
И это даже не беря в расчет остальные слои населения, ведь даже 150$ платят далеко не всем.
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Бедность - это не только голод.
Если молодая семья тратит деньги только на платежи и продукты питания, это не жизнь.
Нужно ЖИТЬ, рожать детей, одеваться, покупать посуду, мебель - обустраивать быт....
Если речь идёт о голоде - это не бедность..., это - нищета.
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Какая мебель, какая посуда, какая одежда, какое рожать детей?
Иуда Порошенко считает людей, граждан за животных, которым ненужно этого.
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С другой стороны если посмотреть на етот опрос то 12% за чертой бедности а 50% сидят на етой черте в драных штанах и держатся мозолистыми худыми руками за ограждение чтобы не упасть за черту.
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Типа три года назад было больше людей живущих впритирочку на пожрать а сейчас забагатели! Рівень бідності в Україні становить 12%, - КМІС - Цензор.НЕТ 273
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Бережное отношение к бережно сбереженному, вот девиз Порошенко. Надо нам всем пример с него брать. Тогда и бедности в Украине не будет. Рівень бідності в Україні становить 12%, - КМІС - Цензор.НЕТ 1048
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это потому, что деньги ходят за пациентами.Главное, знать в каком месте поднять.
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Раньше хорошо было. Молоко в бутылках, потом бутылки сдашь. Сметану в банку купишь, потом банку помоешь. На трешку в ресторане посидишь. Не хватало только концертов западных групп. Манфред Мена обожал. А в остальном - все заипись
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если сравнивать с зарплатами и уровнем жизни в Европе то за чертой бедности окажется 92% украинцев..... Рівень бідності в Україні становить 12%, - КМІС - Цензор.НЕТ 4554
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Вот именно. Интересно сколько жителей Украины получают в час минимальных 5 евро, как в Европе, куда нас якобы ведут.
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Вопрос - а этот Киевский международный на какие бабки живет? Неужели из бюджета? Если нет, то кто заказчик цифер дебеличесских ?
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Хм....числа какие то странные...заказом воняет. Рівень бідності в Україні становить 12%, - КМІС - Цензор.НЕТ 5936
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУровень бедности в Украине составляет 12%, - КМИС
 
 
 
 
 
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