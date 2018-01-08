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 Происшествия, Общество
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Все про:горы (43) Львовщина (1353) ГСЧС (1178)

 Спасатели нашли двух лыжников, заблудившихся в Славском на Львовщине

На протяжении прошедших суток спасатели нашли 2 туристов, которые заблудились в горах на Львовщине, и оказали помощь 1 травмированному лыжнику.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

"7 января в 17:28 к спасателям поступило сообщение о том, что в поселке Славское Сколевского района, спускаясь с горы Тростян заблудились парень и девушка, 1996 и 1990 года рождения. В 18:50 спасатели Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы нашли заблудившихся. Медицинской помощи они не требовали", - идет речь в сообщении. 

Кроме этого, 7 января спасатели на лыжной трассе г.Тростян оказали помощь 1 туристу-лыжнику, который во время катания получил травму правой руки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043176
 
 
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Ну не так уж и долго они были заблудившиеся. Нашли и хорошо.
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Заблудиться в Славском? Ну, это ещё надо суметь! По "Югу" спускались?
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В Славском..?? Это нужно было очень много выпить....
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Я тоже однажды на лыжах попал в пургу и чуть не заблудился практически в пригородном леске. Оч страшно было. Кругом стало все одинаковым и куда идти не понятно. А мороз минус 20...
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Я с супругой вышел вечером на прогулку на Ай-Петри... Летом в шортах и в футболках.
В сумерках спасли спички и навыки выживания.
Рятувальники знайшли двох лижників, які заблукали у Славському на Львівщині - Цензор.НЕТ 3570
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Вот зачем нужны смартфоны с толстой батареей и хорошим радиотрактом.
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А ещё:
- спички;
- полиэтиленовые пакеты;
- печенье;
- и удача.
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живі і добре. Рятувальники молодці.!
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Тростян велика гора, там коли замете то і не пролізеш, ми колись на санчатах спускались з невеличкого пагорба на Тростяні, десь метрів 150, то наверх ледь видерлись. Снігу майже по пояс було. Хоча, зараз снігу і не багато, але в темряві можна по колу ходити і заблукати.
Живі, то і добре.
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Заблукати в горах, як два пальці .... Тут вже і джіпіес не допоможе. Одним словом - повезло що знайшли.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСпасатели нашли двух лыжников, заблудившихся в Славском на Львовщине
 
 
 
 
 
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