 Спасатели нашли двух лыжников, заблудившихся в Славском на Львовщине

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

"7 января в 17:28 к спасателям поступило сообщение о том, что в поселке Славское Сколевского района, спускаясь с горы Тростян заблудились парень и девушка, 1996 и 1990 года рождения. В 18:50 спасатели Славской поисково-спасательной группы поисково-спасательной части отряда технической службы нашли заблудившихся. Медицинской помощи они не требовали", - идет речь в сообщении.

Кроме этого, 7 января спасатели на лыжной трассе г.Тростян оказали помощь 1 туристу-лыжнику, который во время катания получил травму правой руки.

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