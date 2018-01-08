 Два грузина и азербайджанец пытались незаконно уйти в РФ через границу в Харьковской области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, двое иностранцев из Грузии и один из Азербайджана в сопровождении гражданина Украины пытались незаконно пересечь госграницу в сторону РФ.
Задержанных доставили в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов. В отношении иностранцев составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), а действия украинца квалифицированы по ст.332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).
Уж не депортировали ли бедолашналого уже...домой к маме...???
А вот за Мишку-карлсона как то тревожно....
Еще пару недель тот побухает.....и забудут о нем....даже борцуны с под рады.....
Так что ты даже не пытайся больше никого учить...у тебя это просто не получается.....
Но некоторых особо озабоченных типа тебя его вид возбуждает.....
За те же сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне проведения АТО на Донбассе, вследствие чего погибли трое украинских военнослужащих....
А грузин 8 типа раненых...по словам грузинского пресс-аташе.....
двое иностранцев из Грузии и один из Азербайджана в сопровождении гражданина Украины пытались незаконно пересечь госграницу в сторону РФ. Источник: https://censor.net.ua/n3043174