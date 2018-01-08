 Два грузина и азербайджанец пытались незаконно уйти в РФ через границу в Харьковской области

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, двое иностранцев из Грузии и один из Азербайджана в сопровождении гражданина Украины пытались незаконно пересечь госграницу в сторону РФ.

Задержанных доставили в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов. В отношении иностранцев составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), а действия украинца квалифицированы по ст.332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

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