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Все про:Госпогранслужба (2578) граница (2922) задержание (4746) нарушения (633)

 Два грузина и азербайджанец пытались незаконно уйти в РФ через границу в Харьковской области

В Харьковской области на расстоянии 200 метров от границы с Россией сотрудники Госпогранслужбы задержали трех нарушителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, двое иностранцев из Грузии и один из Азербайджана в сопровождении гражданина Украины пытались незаконно пересечь госграницу в сторону РФ.

Задержанных доставили в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов. В отношении иностранцев составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), а действия украинца квалифицированы по ст.332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Смотрите также на «Цензор.НЕТ»: Пограничники помешали контрабанде партии лекарств через линию разграничения на Донетчине. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3043174
 
 
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в Украине началось гонение на грузинов,как в РФ перед войной в 2008 году,смотреть противно на эту кремлевскую власть в Киеве
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От я озабочен твоим мнением, спать не могу. Соси лапу, маймун.
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Ну да, узнали опеределенную инфу и пошли сливать кураторам
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Малацы, не пускают криминал через границу
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Вот если бы это были два армянина и азербайджанец,тогда интересно.
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200 м? Два грузина и азербайджанец пытались незаконно уйти в РФ через границу в Харьковской области - Цензор.НЕТ 5311 Не 5-10? Погранцы умеют мысли читать? А может мужики мимо проходили?
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А якби то були не грузини з айзером, то чи написали б, наприклад, таке - два русських з євреєм і далі по тексту? Отож бо
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Тільки партнери мають право шастать через кордон. Будка не вічна!
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Как то тревожно за Мишку-карлсона.... уже восемь дней нового года...а он еще ни разу о себе не напомнил.....
Уж не депортировали ли бедолашналого уже...домой к маме...??? Два грузини й азербайджанець намагалися незаконно потрапити в РФ через кордон у Харківській області - Цензор.НЕТ 9737
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за себек переживай гражданін з прівєтом.
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Нет ни причин..не предпосылок...для этого...
А вот за Мишку-карлсона как то тревожно....
Еще пару недель тот побухает.....и забудут о нем....даже борцуны с под рады..... Два грузини й азербайджанець намагалися незаконно потрапити в РФ через кордон у Харківській області - Цензор.НЕТ 7294
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Шо уже..?? Уже разбежались из под Рады..?? Два грузини й азербайджанець намагалися незаконно потрапити в РФ через кордон у Харківській області - Цензор.НЕТ 2514 Быстро..но вполне предсказуемо....бабушка денег не дает.....
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корчиш ти. я просто живу і таких як вчу дурілок з прівєтом.
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Два грузини й азербайджанець намагалися незаконно потрапити в РФ через кордон у Харківській області - Цензор.НЕТ 4001 Что бы кого то чему то учить...нужно иметь мозги....а вот с этим у тебя как раз большие проблемы.....

Так что ты даже не пытайся больше никого учить...у тебя это просто не получается.....
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Это фильтр стиральной машинки......
Но некоторых особо озабоченных типа тебя его вид возбуждает..... Два грузини й азербайджанець намагалися незаконно потрапити в РФ через кордон у Харківській області - Цензор.НЕТ 1590
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На самом деле это фильтр-пробка от стиральной машины!
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в том районе постоянный движняк в рашу..котрабас тягают и т д наверное у погранцов ротация )))
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Красиво стоят..Осталось дать команду Огонь!!!
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є дивно,що під час розпалу Анти-Саакашвілі компанії порошенка-путіна, Грузинський Легіон ВНЄЗАПНО накрила арта русні.Совпадєніє?
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И не говори....
За те же сутки боевики 14 раз обстреляли позиции ВСУ в зоне проведения АТО на Донбассе, вследствие чего погибли трое украинских военнослужащих....
А грузин 8 типа раненых...по словам грузинского пресс-аташе.....
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Смешные троляки от пети.Уже м в ранениях разбираются.Старшой лейтинант)))
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Нет нужды не в чем разбираться....грузинятский пресс-аташе сказал что 8 ранено...значит 8 ранено....а мамука это подтвердил..... Два грузини й азербайджанець намагалися незаконно потрапити в РФ через кордон у Харківській області - Цензор.НЕТ 8167
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та кусок воно паршивий. скоро голубаном стане
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А что рейсовые автобусы в РФ уже не ходят.Чего патриоты-грузины околачиваются возле границы.
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Автобусы то ходят...вот только теперь отпечатки пальцев нужно оставлять....а это дело такое....со временем может оказаться что это окажутся рассеянчеги-патриоты...... Два грузини й азербайджанець намагалися незаконно потрапити в РФ через кордон у Харківській області - Цензор.НЕТ 7961
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А хто четвёртый ,не установили нац принадлежность.
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В статье все написано....
двое иностранцев из Грузии и один из Азербайджана в сопровождении гражданина Украины пытались незаконно пересечь госграницу в сторону РФ. Источник: https://censor.net.ua/n3043174
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Ещё до комплекта им армяшки-авакяшки не хватает!И шоб ушли и прихватили с собой ещё одного кучерявого жителя израильской долины...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДва грузина и азербайджанец пытались незаконно уйти в РФ через границу в Харьковской области
 
 
 
 
 
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