 Пьяный дебошир устроил драку в киевском кафе. ВИДЕО камер наблюдения

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на “Киев Оперативный”, парень переходил дорогу в неположенном месте и чуть не попал под колеса авто. Компания в автомобиле якобы сделала нарушителю замечание и поехала в кафе на улице Приозерной, 2б. Туда позже уже с друзьями заявился дебошир и устроил драку.

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Закончилось выбитыми дверями, разбитым холодильником и незначительными травмами. Пьяных хулиганов задержал наряд полиции охраны.

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