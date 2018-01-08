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 Происшествия, Киевские новости
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 Пьяный дебошир устроил драку в киевском кафе. ВИДЕО камер наблюдения

В Оболонском районе Киева молодой человек устроил драку в одном из кафе из-за замечания в нарушении правил дорожного движения. Внимание! Ненормативная лексика!

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на “Киев Оперативный”, парень переходил дорогу в неположенном месте и чуть не попал под колеса авто. Компания в автомобиле якобы сделала нарушителю замечание и поехала в кафе на улице Приозерной, 2б. Туда позже уже с друзьями заявился дебошир и устроил драку.

...

Закончилось выбитыми дверями, разбитым холодильником и незначительными травмами. Пьяных хулиганов задержал наряд полиции охраны. 

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Источник: https://censor.net.ua/n3043173
 
 
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Возможно за дело. А то некоторые козлы не следят за своим языком.
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То есть если тебе кидаются под колёса, то ты прежде всего следишь за своим языком? Как бы не дай бог человека не обидеть... Молодец.
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Мужик всегда должен следить за языком, и всегда отвечать за свои слова, он же не базарная баба.
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Сколько энергии на передовую так и проситься -- так бы показал на что способен !!!
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Избитому холодильнику - скорейшего выздоровления )
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Лучше в морг - сумма возмещения ущерба будет более отрезвляющей.
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В Ленинграде-городе у пяти углов ,получил по морде Ваня Соколов.
Матерно выражался,скандалил. Ну и правильно,что дали.
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...Саня Соколов.Пел не музыкально,скандалил-ну значить правильно,что дали...Где то так.
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Пьяное быдло... Пора уже ужесточить правила за нарушения не только для водителей, но и для долбодятлов-пешеходов. Сам сталкиваюсь, как олени выбегают на дорогу то ли из-за маршрутки, то ли переходят в неположенном месте, то ли вообще бегут сквозь автобаны в неположенном месте. И главное, сука, на замечание он тебе вываливает порцию матов, потому что видать он прав. А затем, когда придурков сбивают из-за их тупости, то кричать - ужесточите правила для водителей (конечно, и среди водил есть много баранов). Впаять этому мудиле нехилый штраф и заставить месяца три по 2-3 часа вдень после работы (если оно где-то работает) отрабатывать на гражданских работах.
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я можу те ж саме сказати про водіїв в Україні - один в один
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Ничего себе ,до чего дошла "революция Гидности": уже холодильником людей избивают.
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Эх.... Не уровнял их в правах мистер Кольт... Не успел...
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разбитый холодильник и незначительные травмы. Тоска. Нет в новости огонька и задора. А все потому, что преступная влада боится раздать народу огнестрелы.
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предпочитаешь чтоб тебя толпой товарили кому не лень?
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А нафига холодильник полез в эту драку?
Как результат - по дверям получил за прсто так
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А це що, новина українського масштабу? На Цензорі журналісти вже зовсім опухли від вихідних.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяный дебошир устроил драку в киевском кафе. ВИДЕО камер наблюдения
 
 
 
 
 
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