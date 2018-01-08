 Беспилотник американских ВВС Global Hawk провел разведку над районом проведения АТО на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, стратегический американский самолет-разведчик поднялся с авиабазы на острове Сицилия. Он курсировал над Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Одесской областями.
RQ-4A Global Hawk долетел до линии разграничения в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, однако не пересекал ее и не появлялся в воздушном пространстве над неподконтрольной территорией.
Самолет совершал полет на высоте 16 км. RQ-4A Global Hawk может вести разведку на расстоянии 300 км, в том числе и отслеживать ситуацию на территории ОРДЛО и приграничных областях России.
RQ-4A Global Hawk является самым дорогим беспилотным самолетом в мире в своем классе. Его стоимостью более 200 млн долларов, а час полета стоит 31 тыс. долларов. С начала 2018 года самолет-разведчик уже во второй раз появляется над украинской территорией. Первый полет был зафиксирован 1 января.
Днем ранее еще один американский беспилотник Lockheed EP-3 Aries II провел разведку у побережья аннексированного Крыма.
Покажут фотографии главноторгующему и увидит он на них танки замаскированные шахтерами... И все! Понос, диарея и писец Перемоге!
Щось назріває?
В Израиле например служить в армии это честь. Но у них и государство отвечает и бережет каждого солдата.
Даже с талибами и всякими сирийцами весьма опасными.
В этом их отличие от здешних зрадофилов, они берут человека и работают с ним.
Порошенко? Муженко? Ок... Найдем на них документы и заставим их работать так, как надо надо - вот логика американцев.
2018 год : "Если бы Россия не захватила Крым, беспилотные разведчики НАТО не летали бы у границы Украины с Россией, в Очакове не строился бы "координационный центр" в рамках программы "Украина-НАТО", а "груз 200", с пробоинами от пуль снайперских винтовок "Баррет" не удобрял бы российские кладбища...
А насчёт "Грома" - "Дай Бог нашому теляті вовка з"їсти... ". Хотя, "Гром", да ещё в "российской" транкрипции, немного "коряво" звучит... Лучше будет звучать - "Трембіта"... Она ведь - не музыкальный инструмент... Она - "голос" Карпат, узел коммуникации... Жаль, что исчез "код". Ранее "трембита" говорила... Говорила о рождении, о смерти, о празднестве, о горе... И сообщала о нашествии врага... Вот пусть и встанет на границе. Её голос скажет: "Зась вам до Вкраїни! Бо біду вам прнесу!"
У ваты если не лгать, значит быть предателем. Руц-язык является специально заточенным средством доставки лжи и по совместительству средством нападения.
Ватные спецслубжи по лжи с главным патологическим лжецом хутиным бьются в конвульсиях по поиску новых видов лжи. А они существуют, где ватный глиной рот как еще не лгал. Для этого нужно шерстить талмуд, тору и прочие шифрованные книги суперлжи и расшифровывать шифры хзк заложенные туда. Откуда у жидов эти высшие уровни лжи? (Может от атлантиды?Прошлой уничтоженной высшей цивилизации, теперешнюю ждет то же, если не запустятся механизмы по выявлению спецуничтожения.Украине предстоит стать этой уникальной белой антантидой богов-воинов, остальных уничтожит ислам, и вновь создавать касты богов как в индии) Причем успешные, причем евреи сознательно платят за это кровью и причем идут на это сознательно и сознательно подводят евреев к регулярному серийному уничтожению. Регулярные серийные истребления евреев есть еврейская спецоперация. К чему она ведет, хз? Какие дивиденды это приносит, хз? Путин уже обкатал некоторые виды лжи, но не все. Недавняя серия террактов в москве значат у путина вновь началась избирательная кампания.
Можно писать новую примету, если в рашке всплеск терактов, значит у чекистов выборы. И это не закончиться никогда у ватных так тщательно отполированных поколениями отрицательным отбором ватных рабов, стукачей и надзирателей. Потому только переподчинение территорий и суперрабов.
Вчера читатели подкинули ссылки на российские ресурсы, где общаются профессиональные, хоть и отставные военные. Многие из них были в группировке вторжения на Донбасс и в Сирии. Уличить их в пацифизме или подыгрывании Украине, никак не получится даже при большом желании. Тем более, что речь там идет не «об вообще», а о конкретных вопросах управления войсками, связи, артиллерии, снайпинге, бронетехнике и прочих утилитарных вещах. Кроме того, проскакивает там и анализ тех или иных операций, включая 14-15 годы и самые последние операции, которые еще на слуху. В общем, там - минимум политики, в которую там не лезут по вполне понятным причинам, а больше - технические вопросы, касающиеся исключительно недореспублик. Это читается практически во всем и видно, что авторы фильтруют свои посты понимая, что могут заработать реальный срок на ровном месте.
Именно в этом ключе, интересно наблюдать за трансформацией оценки того, как они видят перспективы войны за Донбасс и главное, как они оценивают то, что ВСУ делают все эти три года. Последнее - наиболее интересно потому, что выводы российских военных, напрочь отличаются от тех помоев, которые льют наши борцуны с упоением и подвыванием.
В общем, там очень высоко оценивают сугубо тактическое решение, известное как «Минск». Российские военные трезво оценивают этот ход как механизм задержки для ВС РФ. Летом 14 года, силы ВСУ и ВС РФ были не сопоставимыми как по численности, так и по управлению войсками, и главное - по ресурсам. За три года ситуация кардинально изменилась, но что их расстраивает больше всего - продолжает меняться с нарастающими темпами.
Причем, она меняется по всем ключевым направлениям и российские военные видят в этом четкий план и последовательность действий. Первое, на что там обращают внимание - перевод ВСУ на новые образцы средств шифрованной связи. Они считают, что уже закончен этап обеспечения устойчивой закрытой связью на глубину вплоть до роты, а возможно и глубже. Особенно россиян расстраивает массированный перевод на такой уровень бронетехники ВСУ. Они считают, что большинство танков уже обеспечены новыми средствами связи, в связи с чем, незлым и тихим словом вспоминают турок, которые поставляют свои радиостанции Aselsan именно для техники. То есть, уже построена новая система устойчивой связи и противник отмечает, что по некоторым эпизодам боевых действий, они уже читают рисунок взаимодействия нашей пехоты и бронетехники, с использованием защищенных каналов связи. То есть, прямо на поле боя, они видят четкое взаимодействие, что может быть обеспечено только за счет постоянной связи, стойкой к подавлению и перехвату.
В этой связи, там отмечают, что недореспублики не имеют ничего подобного. Намеком проходит мысль о том, что подобный уровень связи, и то - не везде, имеют лишь кадровые военные РФ. Там прямо не пишут об участии кадровых, поэтому - всячески замыливают эту тему. Но что касается недореспублик, то там точно этого нет, и не предполагается. Высокая стоимость подобных радиостанций, а как следствие - материальная ответственность в случае их утери, заставляет местных борцов за Рейкьявик, избавляться от опасного железа.
Это, в свою очередь, повлекло за собой два следствия. Первое, ВСУ выстроили систему организации войск, в разы более гибкую, в плане управления. Второе. Наличные средства РЭБ, завезенные из РФ, резко просели в плане эффективности. Напротив, противник наблюдает многократное повышение активности работы РЭБ ВСУ, что уже привело к устойчивому и постоянному перехвату всех открытых канало связи и оперативную реакцию на снятую с них информацию. Как пример, приводятся случаи очень странной «обратки», которую все чаще демонстрируют ВСУ.
Именно в этом ключе, интересно наблюдать за трансформацией оценки того, как они видят перспективы войны за Донбасс и главное, как они оценивают то, что ВСУ делают все эти три года. Последнее - наиболее интересно потому, что выводы российских военных, напрочь отличаются от тех помоев, которые льют наши борцуны с упоением и подвыванием.
В общем, там очень высоко оценивают сугубо тактическое решение, известное как «Минск». Российские военные трезво оценивают этот ход как механизм задержки для ВС РФ. Летом 14 года, силы ВСУ и ВС РФ были не сопоставимыми как по численности, так и по управлению войсками, и главное - по ресурсам. За три года ситуация кардинально изменилась, но что их расстраивает больше всего - продолжает меняться с нарастающими темпами.
Причем, она меняется по всем ключевым направлениям и российские военные видят в этом четкий план и последовательность действий. Первое, на что там обращают внимание - перевод ВСУ на новые образцы средств шифрованной связи. Они считают, что уже закончен этап обеспечения устойчивой закрытой связью на глубину вплоть до роты, а возможно и глубже. Особенно россиян расстраивает массированный перевод на такой уровень бронетехники ВСУ. Они считают, что большинство танков уже обеспечены новыми средствами связи, в связи с чем, незлым и тихим словом вспоминают турок, которые поставляют свои радиостанции Aselsan именно для техники. То есть, уже построена новая система устойчивой связи и противник отмечает, что по некоторым эпизодам боевых действий, они уже читают рисунок взаимодействия нашей пехоты и бронетехники, с использованием защищенных каналов связи. То есть, прямо на поле боя, они видят четкое взаимодействие, что может быть обеспечено только за счет постоянной связи, стойкой к подавлению и перехвату.
В этой связи, там отмечают, что недореспублики не имеют ничего подобного. Намеком проходит мысль о том, что подобный уровень связи, и то - не везде, имеют лишь кадровые военные РФ. Там прямо не пишут об участии кадровых, поэтому - всячески замыливают эту тему. Но что касается недореспублик, то там точно этого нет, и не предполагается. Высокая стоимость подобных радиостанций, а как следствие - материальная ответственность в случае их утери, заставляет местных борцов за Рейкьявик, избавляться от опасного железа.
Это, в свою очередь, повлекло за собой два следствия. Первое, ВСУ выстроили систему организации войск, в разы более гибкую, в плане управления. Второе. Наличные средства РЭБ, завезенные из РФ, резко просели в плане эффективности. Напротив, противник наблюдает многократное повышение активности работы РЭБ ВСУ, что уже привело к устойчивому и постоянному перехвату всех открытых канало связи и оперативную реакцию на снятую с них информацию. Как пример, приводятся случаи очень странной «обратки», которую все чаще демонстрируют ВСУ.
Именно в этом ключе, интересно наблюдать за трансформацией оценки того, как они видят перспективы войны за Донбасс и главное, как они оценивают то, что ВСУ делают все эти три года. Последнее - наиболее интересно потому, что выводы российских военных, напрочь отличаются от тех помоев, которые льют наши борцуны с упоением и подвыванием.
В общем, там очень высоко оценивают сугубо тактическое решение, известное как «Минск». Российские военные трезво оценивают этот ход как механизм задержки для ВС РФ. Летом 14 года, силы ВСУ и ВС РФ были не сопоставимыми как по численности, так и по управлению войсками, и главное - по ресурсам. За три года ситуация кардинально изменилась, но что их расстраивает больше всего - продолжает меняться с нарастающими темпами.
Причем, она меняется по всем ключевым направлениям и российские военные видят в этом четкий план и последовательность действий. Первое, на что там обращают внимание - перевод ВСУ на новые образцы средств шифрованной связи. Они считают, что уже закончен этап обеспечения устойчивой закрытой связью на глубину вплоть до роты, а возможно и глубже. Особенно россиян расстраивает массированный перевод на такой уровень бронетехники ВСУ. Они считают, что большинство танков уже обеспечены новыми средствами связи, в связи с чем, незлым и тихим словом вспоминают турок, которые поставляют свои радиостанции Aselsan именно для техники. То есть, уже построена новая система устойчивой связи и противник отмечает, что по некоторым эпизодам боевых действий, они уже читают рисунок взаимодействия нашей пехоты и бронетехники, с использованием защищенных каналов связи. То есть, прямо на поле боя, они видят четкое взаимодействие, что может быть обеспечено только за счет постоянной связи, стойкой к подавлению и перехвату.
В этой связи, там отмечают, что недореспублики не имеют ничего подобного. Намеком проходит мысль о том, что подобный уровень связи, и то - не везде, имеют лишь кадровые военные РФ. Там прямо не пишут об участии кадровых, поэтому - всячески замыливают эту тему. Но что касается недореспублик, то там точно этого нет, и не предполагается. Высокая стоимость подобных радиостанций, а как следствие - материальная ответственность в случае их утери, заставляет местных борцов за Рейкьявик, избавляться от опасного железа.
Это, в свою очередь, повлекло за собой два следствия. Первое, ВСУ выстроили систему организации войск, в разы более гибкую, в плане управления. Второе. Наличные средства РЭБ, завезенные из РФ, резко просели в плане эффективности. Напротив, противник наблюдает многократное повышение активности работы РЭБ ВСУ, что уже привело к устойчивому и постоянному перехвату всех открытых канало связи и оперативную реакцию на снятую с них информацию. Как пример, приводятся случаи очень странной «обратки», которую все чаще демонстрируют ВСУ.
что оно имитирует нарцисовскую истеричку, а иначе таких в спецслужбы не возьмут.
Опасайтесь ложных направлений по ПЛОДАМ их. После разрушения каРФагена на части и присоединении отпавших частей можно полностью восстановить доверие к орестовичу. А иначе все под сомнением без исключения.Петя в первую очередь как топ коррупционер, которому для поддержки не выжить без поддержки мафии коррупционеров, но склонять к борьбе с коррупционными решалами нужно сильнее сильного, у украины 2 фронта очень сильного, суперлживого и суперимитационного врага - собственная мафия коррупционеров-решал и мафия коррупционеров-чекистов хуйла, которые украли у якутии саудовскую аравию под нищету.