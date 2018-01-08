 Беспилотник американских ВВС Global Hawk провел разведку над районом проведения АТО на Донбассе

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, стратегический американский самолет-разведчик поднялся с авиабазы на острове Сицилия. Он курсировал над Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Одесской областями.

RQ-4A Global Hawk долетел до линии разграничения в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, однако не пересекал ее и не появлялся в воздушном пространстве над неподконтрольной территорией.

Самолет совершал полет на высоте 16 км. RQ-4A Global Hawk может вести разведку на расстоянии 300 км, в том числе и отслеживать ситуацию на территории ОРДЛО и приграничных областях России.

RQ-4A Global Hawk является самым дорогим беспилотным самолетом в мире в своем классе. Его стоимостью более 200 млн долларов, а час полета стоит 31 тыс. долларов. С начала 2018 года самолет-разведчик уже во второй раз появляется над украинской территорией. Первый полет был зафиксирован 1 января.

Днем ранее еще один американский беспилотник Lockheed EP-3 Aries II провел разведку у побережья аннексированного Крыма.

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