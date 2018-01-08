EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Ирины Ноздровской Захват заложников в Харькове Обмен пленными Убийца Юрий Крысин Судебная реформа Репрессии в оккупированном Крыму Дело Саакашвили Дело Пимаховой и задержание агентов НАБУ
 Политика Украины
  6129  75
Материалы по теме:
Все про:война (2816) разведка (1781) США (13042) Донбасс (15116)

 Беспилотник американских ВВС Global Hawk провел разведку над районом проведения АТО на Донбассе

Над Украиной и районом проведения Антитеррористической операции (АТО) 7 января провел разведку беспилотник американских ВВС RQ-4A Global Hawk.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на 112, стратегический американский самолет-разведчик поднялся с авиабазы на острове Сицилия. Он курсировал над Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Одесской областями.

RQ-4A Global Hawk долетел до линии разграничения в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, однако не пересекал ее и не появлялся в воздушном пространстве над неподконтрольной территорией.

Самолет совершал полет на высоте 16 км. RQ-4A Global Hawk может вести разведку на расстоянии 300 км, в том числе и отслеживать ситуацию на территории ОРДЛО и приграничных областях России. 

RQ-4A Global Hawk является самым дорогим беспилотным самолетом в мире в своем классе. Его стоимостью более 200 млн долларов, а час полета стоит 31 тыс. долларов. С начала 2018 года самолет-разведчик уже во второй раз появляется над украинской территорией. Первый полет был зафиксирован 1 января.

Днем ранее еще один американский беспилотник Lockheed EP-3 Aries II провел разведку у побережья аннексированного Крыма.

Читайте также: Военные самолеты США провели разведку вблизи оккупированного Крыма

Источник: https://censor.net.ua/n3043171
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А муйлуша по этому случаю молчит , шо рыба об лед. Значит освобождение в этом году наших территорий - факт.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
А я так не думаю!
Покажут фотографии главноторгующему и увидит он на них танки замаскированные шахтерами... И все! Понос, диарея и писец Перемоге!
 показать весь комментарий
 
Тю, такая фотка будет стоить минимум 62 000 долларов, проще малым прифронтовым беспилотником делать фото, а не беспилотником стратегического назначения. Надо полагать , муйлуше кранты, если он молча проглотил такую пилюлю...
 показать весь комментарий
 
 
Он не фотки делает, в основном, а ведет радио- и радиотехническую разведку.
 показать весь комментарий
 
Тебя плющет до сих пор от бояры, которую вчера обпился в храме мАсковского патриархата, козломордый??? Залазь в танк. Скоро будем вас жарить Джавелинами!!!!
 показать весь комментарий
 
 
представляю,как после этого полета у лугандонской ваты пуканы подгорели!!
 показать весь комментарий
 
Тотальна розвідка окупованих територій...
Щось назріває?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Волкер и Сурков не договорились. Выборы на носу. Путин может пакость устроить запросто, типа Дебальцево. А Гинштаб и Главком всегда годов до обосраться снова!
 показать весь комментарий
 
 
Иди опохмелись, кацапчик... Несешь пургу.. Американцы с обосранными не имеют дело (это вас, всруських касается). Если они работают с Генштабом И Главнокомандующим, то они на сегодняшний день уверены в нашей армии. Так что хана вам, ироды... Киздуй за Новоотсоссию овевать, оборотень рАссейский, который тут старается писать от якобы имени украинца.
 показать весь комментарий
 
 
я бы не был столь оптимистичен относительно уверенности американцев..как тогда объяснить их чёткое не желание располагать легендарные "Джавелины" на линии фронта..?
 показать весь комментарий
 
 
А смысл их сейчас применять, когда нет локальных боевых действий со времен Дебальцево? Думаете, кацапы так просто решились на такое перемирие (пускай даже иногда несколько обстрелов все же есть)? Они понимают, что в случае обострения сразу и Джавелины будут на фронте, и другое.. О снайперских американских винтовках тоже нам ничего не говорили, но как только наши снайпера начали как в тире выносить рассеян в больших количествах, так было принято официальное решение о якобы поставках такого вида оружия. Я уверен, что эти сами Джавелины давно уже есть на складах Украины.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
возможно на складах много чего есть..а вот доверия, как отметил Леонид Днепр, таки нет..
 показать весь комментарий
 
 
Я вам скинул статью. Читайте. Не было бы доверия, не работали с нам и не было бы таких просто фантастических изменений в армии. Если раньше американцы в Восточной Европе делали ставку на Польшу в плане союзника, то на сегодня тут даже речи нет об главном союзнике в этой части мира как Украине. Трансформироваться так с полуразваленной армии до той, которая по некоторым уже характеристика перегоняет рассею - это большая похвала...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Понимаете,проблема, скорее всего, в том, что армия то создана, но не нового типа, а такой себе подмарафеченный клон СА..с тем же скотским отношением к солдатам и некомпетентным и за бюрократизированным командованием..отсюда сильный кадровый голод..особенно среди офицерского состава..
 показать весь комментарий
 
 
Надо избавляться от старого совкового офицерского и генеральского состава. Это поколение в любом деле видит прежде всего свой личный интерес и карман. В армии нужна идейная молодежь и она уже есть в лице добробатовцев и бывших майдановцев.
В Израиле например служить в армии это честь. Но у них и государство отвечает и бережет каждого солдата.
 показать весь комментарий
 
 
Ясен пуй. Там уже все давно затарено... и не тока Джавами. Вован не один хитрован в этом бренном мире.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Немає довіри до вищого як політичного, так і військового керівництва України, це як на мене..
 показать весь комментарий
 
 
глянь ниже, я про "довіру" написал. Американцам она не нужен. Им нужен рычаг давления.
 показать весь комментарий
 
Fobos, вот самый лучший анализ от самых же военных российских о нашей армии. http://defence-line.org/2018/01/po-mneniyu-protivnika-chast-1/
 показать весь комментарий
 
Поправлю тебя, американцы всегда работают с тем, что есть...
Даже с талибами и всякими сирийцами весьма опасными.
В этом их отличие от здешних зрадофилов, они берут человека и работают с ним.
Порошенко? Муженко? Ок... Найдем на них документы и заставим их работать так, как надо надо - вот логика американцев.
 показать весь комментарий
 
Ну если вы приравниваете наше военное руководство к талибам..это о многом говорит..
 показать весь комментарий
 
сепары на своих ресурсах говорят, что очень боятся наступления ВСУ ровно под выборы Путина.
 показать весь комментарий
 
Полет открытый, с включенным транспондером, скорее демонстрация - мы всё видим, мы обо всем в курсе. Когда назревает - хрен какая информация в СМИ просочится.
 показать весь комментарий
 
 
Літаки ВПС США в небі України не несуть загрози Україні та українцям..
 показать весь комментарий
 
 
дык, ента же многоходовочка муйла, раньше о таком было только мечтать.
 показать весь комментарий
 
 
Кто-то вообще верил 4-5 года назад о ракетном щите Украины, москитном флоте, Джавелинах, американских снайперских винтовках, танках Оплот, новой формы, возобновления авиации, беспилотниках (при том, что в армии начали появляться ударные образцы), полетах авиации США над территорией Украины и так далее? Вот скажем спасибо пуйлу за его многоходовочку. А кацапы до сих пор беснуются)) Ну ничего) У них там веселье после 2-ого февраля начинается) Я уже попкорн купил!!!
 показать весь комментарий
 
 
Лучше купите в селе хорошего коньяка "Три гички", и сделайте "дедового сала" - намного приятнее будет наблюдать... (Рецепт дедового сала": Покупаете на рынке хорошей "почерёвины". Нарезаете её кусками, величиной со школьный "пенал". Провариваете её, в течение часа, в подсоленной солёной воде, с добавлением промытой луковой шелухи, на слабом огне. Вынимаете, даёте стечь воде, обсушиваете салфеткой. На дно стеклянной, эмалированной или пластиковой посуды насыпаете соли, укладываете слой сала, посыпаете солью, молотым перцем (смесью красного, чёрного,душистого), кладёте лавровый лист. И так - слоями... Ставите в прохладное место на неделю... Подавать с чесноком и ржаным хлебом. Отвар оставшийся можно процедить через марлю и использовать для супа... Гарантию даю - не пожалеете...) Кстати, на рынок идите на днях - 2 февраля уже близко...
 показать весь комментарий
 
 
Такие долб@ебы только на рассеюшки живут... Вас, б@ять, надо не просто развалить, а сцуко собрать в одном месте, окружить стенами и залить бетоном. А лучше выдавать пачками Илону Маску для экспериментов полета на Марс. Все равно не жалко, а так хоть пользу миру принесете. Смотри, чтобы ты это сало с голодухи рано или поздно не просил. Иль забыли 90-ое годы, когда вас дятлов злые америкосы спасали. История повторяется. И для долбодятлов: сало - это очень полезный высококалорийный продукт, который содержит кроме витаминов А,Е,Д еще архадиновую кислоту, которая является хорошим средством для поднятия иммунитета в зимний период. То ли дело ваши щи и бояра)))
 показать весь комментарий
 
 
2014 год:"Если бы Россия не вернула Крым, в Севастополе бы стояли корабли НАТО..."
2018 год : "Если бы Россия не захватила Крым, беспилотные разведчики НАТО не летали бы у границы Украины с Россией, в Очакове не строился бы "координационный центр" в рамках программы "Украина-НАТО", а "груз 200", с пробоинами от пуль снайперских винтовок "Баррет" не удобрял бы российские кладбища...
 показать весь комментарий
 
 
Global Hawk - это вем не галимый РФ-вский Орлан.
 показать весь комментарий
 
 
Что такое "обмотка изолентой (контровка) жгутов" - это для "олухов" - они всё равно не поймут. (Да и Вы сами, "извините", только "рядом ходили" - "непрофессиональный жаргон" выдаёт). Меня, например, среди ночи разбуди и дай в руку жгут проводов - "законтрю" с закрытыми глазами"... "Задрочили", по молодости, в ШМАСе...Друзья до сих пор просят, чтобы рукоятки ножей оплёткой "контровочной" одел... Нравится им, когда при разделке зверя рука не скользит... Да и шнур, при необходимости, можно использовать, распустив оплётку... Оплётка жгутов изолентой - это "времянка", "на один раз". "Постоянка" такого не терпит... Но ведь это не эксплуатация, а испытания... А это - одноразовость...
А насчёт "Грома" - "Дай Бог нашому теляті вовка з"їсти... ". Хотя, "Гром", да ещё в "российской" транкрипции, немного "коряво" звучит... Лучше будет звучать - "Трембіта"... Она ведь - не музыкальный инструмент... Она - "голос" Карпат, узел коммуникации... Жаль, что исчез "код". Ранее "трембита" говорила... Говорила о рождении, о смерти, о празднестве, о горе... И сообщала о нашествии врага... Вот пусть и встанет на границе. Её голос скажет: "Зась вам до Вкраїни! Бо біду вам прнесу!"
 показать весь комментарий
 
Наши чинуши воруют столько бабла и вывозят в офшоры что не только в аренду а и Украина в год могла бы покупать десятки таких беспилотников без проблем. Муденко с Полторашкой и Пашинским за 4 года сожгли минимум 4 склада с боеприпасами на сумму более 5 миллиардов долларов и за ето никто не ответил и не был наказан.
 показать весь комментарий
 
 
РУЦКИЙ ЯЗЫК это спецязык, заточенный для лжи, язык гиен.Украинский язык, это язык стратегической безопасности и стратегической важности.Украинский язык это защитные механизмы где ватная ложь о притеснениях теряет смысл лгать и смысл нападать.
У ваты если не лгать, значит быть предателем. Руц-язык является специально заточенным средством доставки лжи и по совместительству средством нападения.
Ватные спецслубжи по лжи с главным патологическим лжецом хутиным бьются в конвульсиях по поиску новых видов лжи. А они существуют, где ватный глиной рот как еще не лгал. Для этого нужно шерстить талмуд, тору и прочие шифрованные книги суперлжи и расшифровывать шифры хзк заложенные туда. Откуда у жидов эти высшие уровни лжи? (Может от атлантиды?Прошлой уничтоженной высшей цивилизации, теперешнюю ждет то же, если не запустятся механизмы по выявлению спецуничтожения.Украине предстоит стать этой уникальной белой антантидой богов-воинов, остальных уничтожит ислам, и вновь создавать касты богов как в индии) Причем успешные, причем евреи сознательно платят за это кровью и причем идут на это сознательно и сознательно подводят евреев к регулярному серийному уничтожению. Регулярные серийные истребления евреев есть еврейская спецоперация. К чему она ведет, хз? Какие дивиденды это приносит, хз? Путин уже обкатал некоторые виды лжи, но не все. Недавняя серия террактов в москве значат у путина вновь началась избирательная кампания.
Можно писать новую примету, если в рашке всплеск терактов, значит у чекистов выборы. И это не закончиться никогда у ватных так тщательно отполированных поколениями отрицательным отбором ватных рабов, стукачей и надзирателей. Потому только переподчинение территорий и суперрабов.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Сирийская оппозиция накупила на алиєкспресс китайской дешманщины, скрутила скотчем доски, привязала к этому бомбы, и методично уничтожает русню. Украина, имеющая миллиардный военный бюджет, сотни тысяч регулярной армии и тяжелую артиллерию, подписывает Минск и ожидает чуда.Безпілотник американських ВПС Global Hawk здійснив розвідку над районом проведення АТО на Донбасі - Цензор.НЕТ 7433
 показать весь комментарий
 
 
http://defence-line.org/2018/01/po-mneniyu-protivnika-chast-1/ Читай для чего надо был Минск и не пиши хрени...
 показать весь комментарий
 
Если бы реально хотели принудить мацкву к миру: 10 -15 ДРГ в тылу врага и фффсссеее... 2-3 месяца и нет мацквы и агрессии. Но за это ж нужно платить хорошие деньги, а так - пилят военный бюджет.
 показать весь комментарий
 
 
После фразы, что "нафиг нам ОТРК" уже все стало понятно, это припоцаный даун не думает, что орки могут клепать такие дроны тоже сотнями и на нас запускать? Какой вывод нужно сделать из таких атак, что нужно делать что-то, что будет такую фанеру обнаруживать и сбивать. А ОТРК, это очень весомый аргумент, на такую фанеру, кинули десяток таких, а мы и одну ракетку, и нету пару десятков гектар с орками и техникой.
 показать весь комментарий
 
Читайте "всепропальщики и зрадофилы" (ватоголовым нет смысла доказывать, когда под боярой они верят в супер непобедимость своей армии) статью. Вот для чего надо был Минск, от которого Украина только выиграла..

Вчера читатели подкинули ссылки на российские ресурсы, где общаются профессиональные, хоть и отставные военные. Многие из них были в группировке вторжения на Донбасс и в Сирии. Уличить их в пацифизме или подыгрывании Украине, никак не получится даже при большом желании. Тем более, что речь там идет не «об вообще», а о конкретных вопросах управления войсками, связи, артиллерии, снайпинге, бронетехнике и прочих утилитарных вещах. Кроме того, проскакивает там и анализ тех или иных операций, включая 14-15 годы и самые последние операции, которые еще на слуху. В общем, там - минимум политики, в которую там не лезут по вполне понятным причинам, а больше - технические вопросы, касающиеся исключительно недореспублик. Это читается практически во всем и видно, что авторы фильтруют свои посты понимая, что могут заработать реальный срок на ровном месте.
Именно в этом ключе, интересно наблюдать за трансформацией оценки того, как они видят перспективы войны за Донбасс и главное, как они оценивают то, что ВСУ делают все эти три года. Последнее - наиболее интересно потому, что выводы российских военных, напрочь отличаются от тех помоев, которые льют наши борцуны с упоением и подвыванием.
В общем, там очень высоко оценивают сугубо тактическое решение, известное как «Минск». Российские военные трезво оценивают этот ход как механизм задержки для ВС РФ. Летом 14 года, силы ВСУ и ВС РФ были не сопоставимыми как по численности, так и по управлению войсками, и главное - по ресурсам. За три года ситуация кардинально изменилась, но что их расстраивает больше всего - продолжает меняться с нарастающими темпами.
Причем, она меняется по всем ключевым направлениям и российские военные видят в этом четкий план и последовательность действий. Первое, на что там обращают внимание - перевод ВСУ на новые образцы средств шифрованной связи. Они считают, что уже закончен этап обеспечения устойчивой закрытой связью на глубину вплоть до роты, а возможно и глубже. Особенно россиян расстраивает массированный перевод на такой уровень бронетехники ВСУ. Они считают, что большинство танков уже обеспечены новыми средствами связи, в связи с чем, незлым и тихим словом вспоминают турок, которые поставляют свои радиостанции Aselsan именно для техники. То есть, уже построена новая система устойчивой связи и противник отмечает, что по некоторым эпизодам боевых действий, они уже читают рисунок взаимодействия нашей пехоты и бронетехники, с использованием защищенных каналов связи. То есть, прямо на поле боя, они видят четкое взаимодействие, что может быть обеспечено только за счет постоянной связи, стойкой к подавлению и перехвату.
В этой связи, там отмечают, что недореспублики не имеют ничего подобного. Намеком проходит мысль о том, что подобный уровень связи, и то - не везде, имеют лишь кадровые военные РФ. Там прямо не пишут об участии кадровых, поэтому - всячески замыливают эту тему. Но что касается недореспублик, то там точно этого нет, и не предполагается. Высокая стоимость подобных радиостанций, а как следствие - материальная ответственность в случае их утери, заставляет местных борцов за Рейкьявик, избавляться от опасного железа.
Это, в свою очередь, повлекло за собой два следствия. Первое, ВСУ выстроили систему организации войск, в разы более гибкую, в плане управления. Второе. Наличные средства РЭБ, завезенные из РФ, резко просели в плане эффективности. Напротив, противник наблюдает многократное повышение активности работы РЭБ ВСУ, что уже привело к устойчивому и постоянному перехвату всех открытых канало связи и оперативную реакцию на снятую с них информацию. Как пример, приводятся случаи очень странной «обратки», которую все чаще демонстрируют ВСУ.
 показать весь комментарий
 
 
Вчера читатели подкинули ссылки на российские ресурсы, где общаются профессиональные, хоть и отставные военные. Многие из них были в группировке вторжения на Донбасс и в Сирии. Уличить их в пацифизме или подыгрывании Украине, никак не получится даже при большом желании. Тем более, что речь там идет не «об вообще», а о конкретных вопросах управления войсками, связи, артиллерии, снайпинге, бронетехнике и прочих утилитарных вещах. Кроме того, проскакивает там и анализ тех или иных операций, включая 14-15 годы и самые последние операции, которые еще на слуху. В общем, там - минимум политики, в которую там не лезут по вполне понятным причинам, а больше - технические вопросы, касающиеся исключительно недореспублик. Это читается практически во всем и видно, что авторы фильтруют свои посты понимая, что могут заработать реальный срок на ровном месте.
Именно в этом ключе, интересно наблюдать за трансформацией оценки того, как они видят перспективы войны за Донбасс и главное, как они оценивают то, что ВСУ делают все эти три года. Последнее - наиболее интересно потому, что выводы российских военных, напрочь отличаются от тех помоев, которые льют наши борцуны с упоением и подвыванием.
В общем, там очень высоко оценивают сугубо тактическое решение, известное как «Минск». Российские военные трезво оценивают этот ход как механизм задержки для ВС РФ. Летом 14 года, силы ВСУ и ВС РФ были не сопоставимыми как по численности, так и по управлению войсками, и главное - по ресурсам. За три года ситуация кардинально изменилась, но что их расстраивает больше всего - продолжает меняться с нарастающими темпами.
Причем, она меняется по всем ключевым направлениям и российские военные видят в этом четкий план и последовательность действий. Первое, на что там обращают внимание - перевод ВСУ на новые образцы средств шифрованной связи. Они считают, что уже закончен этап обеспечения устойчивой закрытой связью на глубину вплоть до роты, а возможно и глубже. Особенно россиян расстраивает массированный перевод на такой уровень бронетехники ВСУ. Они считают, что большинство танков уже обеспечены новыми средствами связи, в связи с чем, незлым и тихим словом вспоминают турок, которые поставляют свои радиостанции Aselsan именно для техники. То есть, уже построена новая система устойчивой связи и противник отмечает, что по некоторым эпизодам боевых действий, они уже читают рисунок взаимодействия нашей пехоты и бронетехники, с использованием защищенных каналов связи. То есть, прямо на поле боя, они видят четкое взаимодействие, что может быть обеспечено только за счет постоянной связи, стойкой к подавлению и перехвату.
В этой связи, там отмечают, что недореспублики не имеют ничего подобного. Намеком проходит мысль о том, что подобный уровень связи, и то - не везде, имеют лишь кадровые военные РФ. Там прямо не пишут об участии кадровых, поэтому - всячески замыливают эту тему. Но что касается недореспублик, то там точно этого нет, и не предполагается. Высокая стоимость подобных радиостанций, а как следствие - материальная ответственность в случае их утери, заставляет местных борцов за Рейкьявик, избавляться от опасного железа.
Это, в свою очередь, повлекло за собой два следствия. Первое, ВСУ выстроили систему организации войск, в разы более гибкую, в плане управления. Второе. Наличные средства РЭБ, завезенные из РФ, резко просели в плане эффективности. Напротив, противник наблюдает многократное повышение активности работы РЭБ ВСУ, что уже привело к устойчивому и постоянному перехвату всех открытых канало связи и оперативную реакцию на снятую с них информацию. Как пример, приводятся случаи очень странной «обратки», которую все чаще демонстрируют ВСУ.
 показать весь комментарий
 
 
Вчера читатели подкинули ссылки на российские ресурсы, где общаются профессиональные, хоть и отставные военные. Многие из них были в группировке вторжения на Донбасс и в Сирии. Уличить их в пацифизме или подыгрывании Украине, никак не получится даже при большом желании. Тем более, что речь там идет не «об вообще», а о конкретных вопросах управления войсками, связи, артиллерии, снайпинге, бронетехнике и прочих утилитарных вещах. Кроме того, проскакивает там и анализ тех или иных операций, включая 14-15 годы и самые последние операции, которые еще на слуху. В общем, там - минимум политики, в которую там не лезут по вполне понятным причинам, а больше - технические вопросы, касающиеся исключительно недореспублик. Это читается практически во всем и видно, что авторы фильтруют свои посты понимая, что могут заработать реальный срок на ровном месте.
Именно в этом ключе, интересно наблюдать за трансформацией оценки того, как они видят перспективы войны за Донбасс и главное, как они оценивают то, что ВСУ делают все эти три года. Последнее - наиболее интересно потому, что выводы российских военных, напрочь отличаются от тех помоев, которые льют наши борцуны с упоением и подвыванием.
В общем, там очень высоко оценивают сугубо тактическое решение, известное как «Минск». Российские военные трезво оценивают этот ход как механизм задержки для ВС РФ. Летом 14 года, силы ВСУ и ВС РФ были не сопоставимыми как по численности, так и по управлению войсками, и главное - по ресурсам. За три года ситуация кардинально изменилась, но что их расстраивает больше всего - продолжает меняться с нарастающими темпами.
Причем, она меняется по всем ключевым направлениям и российские военные видят в этом четкий план и последовательность действий. Первое, на что там обращают внимание - перевод ВСУ на новые образцы средств шифрованной связи. Они считают, что уже закончен этап обеспечения устойчивой закрытой связью на глубину вплоть до роты, а возможно и глубже. Особенно россиян расстраивает массированный перевод на такой уровень бронетехники ВСУ. Они считают, что большинство танков уже обеспечены новыми средствами связи, в связи с чем, незлым и тихим словом вспоминают турок, которые поставляют свои радиостанции Aselsan именно для техники. То есть, уже построена новая система устойчивой связи и противник отмечает, что по некоторым эпизодам боевых действий, они уже читают рисунок взаимодействия нашей пехоты и бронетехники, с использованием защищенных каналов связи. То есть, прямо на поле боя, они видят четкое взаимодействие, что может быть обеспечено только за счет постоянной связи, стойкой к подавлению и перехвату.
В этой связи, там отмечают, что недореспублики не имеют ничего подобного. Намеком проходит мысль о том, что подобный уровень связи, и то - не везде, имеют лишь кадровые военные РФ. Там прямо не пишут об участии кадровых, поэтому - всячески замыливают эту тему. Но что касается недореспублик, то там точно этого нет, и не предполагается. Высокая стоимость подобных радиостанций, а как следствие - материальная ответственность в случае их утери, заставляет местных борцов за Рейкьявик, избавляться от опасного железа.
Это, в свою очередь, повлекло за собой два следствия. Первое, ВСУ выстроили систему организации войск, в разы более гибкую, в плане управления. Второе. Наличные средства РЭБ, завезенные из РФ, резко просели в плане эффективности. Напротив, противник наблюдает многократное повышение активности работы РЭБ ВСУ, что уже привело к устойчивому и постоянному перехвату всех открытых канало связи и оперативную реакцию на снятую с них информацию. Как пример, приводятся случаи очень странной «обратки», которую все чаще демонстрируют ВСУ.
 показать весь комментарий
 
 
За время "АТО" ни одна военная база РФ на Донбассе не пострадала
 показать весь комментарий
 
Лишнего орестович гонит о имперстве - несовсем понятна природа этой куйни, частично это в чистом виде уже устарело, иногда эта куйня идет во вред, потому что сильно вражит соседей и союзников и тд. Ну а в остальном орестович умно шепчет(надо отдать ему должное), его нужно слушать для разширения горизонтов, но не заслушиваться, оно тоже чел из плоти и боли, у него есть желудок с входной и выходной трубой, которые нужно содержать постоянно в наполнении и у него есть нервно-болевая система, которая подает крайне неприятную информацию о боли в центральный череп, информацией боли которой могут воспользоваться регулировать и приводить в чувстсва некоторые сучьи спецслужбы, то жрать и кормить детей ему тоже нужно.И в мире тотальной имитации и лжи это нормально все пропускать через фильтр недоверия и нех ему брыкать по этому поводу, а наоборот хвалить. А может ему не выгодно, чтобы народ во все не верил, и почему оно так психует? Можно надеятся
что оно имитирует нарцисовскую истеричку, а иначе таких в спецслужбы не возьмут.
Опасайтесь ложных направлений по ПЛОДАМ их. После разрушения каРФагена на части и присоединении отпавших частей можно полностью восстановить доверие к орестовичу. А иначе все под сомнением без исключения.Петя в первую очередь как топ коррупционер, которому для поддержки не выжить без поддержки мафии коррупционеров, но склонять к борьбе с коррупционными решалами нужно сильнее сильного, у украины 2 фронта очень сильного, суперлживого и суперимитационного врага - собственная мафия коррупционеров-решал и мафия коррупционеров-чекистов хуйла, которые украли у якутии саудовскую аравию под нищету.
 показать весь комментарий
 
Утром 8 января у причала нового контейнерного терминала Одесского порта пришвартовался американский эсминец Carney DDG64, став первым кораблем НАТО, посетившим Одессу в новом году. Эсминец пробудет в Одессе до 11 января. Командование 6-го флота ВМС США сообщает, что цель визита корабля - проведение операций по обеспечению безопасности на море и укрепление комбинированной готовности и военно-морского потенциала среди союзников и партнеров НАТО.
 показать весь комментарий
 
 
ПОРА УЖЕ РАЗВЕДКУ БОЕМ ПРОВОДИТЬ !!! И КАК БЕСПЕЛОТНИК МОЖЕТ СТОИТЬ ДОРОЖЕ ПАССАЖИРСКОГО САМОЛЁТА !?
 показать весь комментарий
 
Пассажирский самолёт сам себя окупает, а в разработку и дальнейшую эксплуатацию дрона вложены миллиарды с нулевой отдачей. Беспилотник в основном простаивает на базе где и пожирает денежки налогоплательщиков.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныБеспилотник американских ВВС Global Hawk провел разведку над районом проведения АТО на Донбассе
 
 
 
 
 
 вверх