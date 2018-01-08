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Все про:армия (6663) Бирюков (78) 54 отдельная мехбригада (17) Грузинский Легион (3)

 Советник президента Бирюков: "В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда"

У приехавших в Украину воевать против России добровольцев нет украинского патриотизма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков, комментируя ранее опубликованное заявление "Грузинского батальона" о том, что он в полном составе покинул 54-ю бригаду Вооруженных Сил Украины.

Читайте на «Цензор.НЕТ»: Отдельного подразделения под названием "Грузинский легион" в нашем составе никогда не существовало, - командование 54 бригады ВСУ

 Приводим текст Бирюкова полностью. 

"У некоторых людей плохо с числительными, с порядками и с пониманием дисциплины. То их поддерживают миллионы, то им выделяют триллионы, то их самих - легион.

Ок, их там три десятка человек, это банальный пехотный взвод. Формально - 3-я рота 25-го батальона 54-й бригады. По численности - полный взвод. Обычный, линейный, тривиальный пехотный взвод. Который что-то себе там решил. Хотя таких ОБЫЧНЫХ пехотных взводов у нас на передовой сотни.

Они героичнее других? Точно нет. 
Они добровольнее других? Точно нет.
Они патриотичнее других? Ну вот точно нет.

В ВСУ десятки национальностей и полторы сотни тысяч военных. Есть герои и есть трусы, есть фанатики и есть "тянущие лямку". Но якуты (у нас есть якуты) не "танцуют" ритуально вокруг своей национальности, евреи (у нас есть евреи) не формируют Еврейские когорты, а монголы (у нас есть монголы) не организовывают Орду.

На передовой сейчас три десятка тысяч ДОБРОВОЛЬЦЕВ. О чем почему-то постоянно забывают. Постоянно какие-то добровольцы считают, что они вот добровольнее других. Но на передке - только контрактники. А они ВСЕ добровольцы.

В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не верю и не поверю никогда. Я никогда не поверю во вспыхнувший за пару лет украинский патриотизм. Желание отомстить мышебратьям за поражение в Грузии? Верю. Но это грузинский патриотизм.

В сухом остатке - пехотный взвод вышел в публичную плоскость с какими-то заявлениями. На фоне общего информзатишья праздничных дней это - конечно событие.

Ну ок".

Читайте также на Цензор.НЕТ: "Советник президента Бирюков: "Добровольцы съ#бались из Донецкого аэропорта в ноябре, им страшно стало"

Советник президента Бирюков: В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда 01

Пост внештатного советника президента вызвал бурную реакцию пользователей Facebook. Большинство комментаторов возмущены высказанной позицией Бирюкова. 

Советник президента Бирюков: В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда 02

Советник президента Бирюков: В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда 03
Советник президента Бирюков: В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда 04

Советник президента Бирюков: В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда 05
Советник президента Бирюков: В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда 06
Советник президента Бирюков: В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда 07
Советник президента Бирюков: В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда 08
Советник президента Бирюков: В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда 09
Советник президента Бирюков: В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда 10
Советник президента Бирюков: В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда 11
Советник президента Бирюков: В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда 12

Советник президента Бирюков: В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда 13
Советник президента Бирюков: В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда 14
Советник президента Бирюков: В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда 15
 

Но некоторые пользователи Facebook поддержали внештатного советника Президента. 

Советник президента Бирюков: В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда 16
Советник президента Бирюков: В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда 17

Источник: https://censor.net.ua/n3043170
 
 
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А что же случилось,Бирюков? Жизнь дала трещину или судьба к тебе задом повернулась? Наверное получил от хозяина по соплям за проваленное кофе на майдане или кондитерские деньги распилил,предназначенные для этого позорного пиара.Решил на грузинах отыграться и вовремя подлизнуть.Ну давай,шоколадное вторсырье,старайся.Давайте разосремся со всеми,кто помогает и поддерживает.Мало того что над своим народом издеваетесь и стебаетесь,опускаете ниже плинтуса,давайте еще и граждан других государств опустим.В знак благодарности,что отдают свои жизни за нашу независимость.
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