 Советник президента Бирюков: "В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не поверю никогда"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков, комментируя ранее опубликованное заявление "Грузинского батальона" о том, что он в полном составе покинул 54-ю бригаду Вооруженных Сил Украины.

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Приводим текст Бирюкова полностью.

"У некоторых людей плохо с числительными, с порядками и с пониманием дисциплины. То их поддерживают миллионы, то им выделяют триллионы, то их самих - легион.

Ок, их там три десятка человек, это банальный пехотный взвод. Формально - 3-я рота 25-го батальона 54-й бригады. По численности - полный взвод. Обычный, линейный, тривиальный пехотный взвод. Который что-то себе там решил. Хотя таких ОБЫЧНЫХ пехотных взводов у нас на передовой сотни.

Они героичнее других? Точно нет.

Они добровольнее других? Точно нет.

Они патриотичнее других? Ну вот точно нет.

В ВСУ десятки национальностей и полторы сотни тысяч военных. Есть герои и есть трусы, есть фанатики и есть "тянущие лямку". Но якуты (у нас есть якуты) не "танцуют" ритуально вокруг своей национальности, евреи (у нас есть евреи) не формируют Еврейские когорты, а монголы (у нас есть монголы) не организовывают Орду.

На передовой сейчас три десятка тысяч ДОБРОВОЛЬЦЕВ. О чем почему-то постоянно забывают. Постоянно какие-то добровольцы считают, что они вот добровольнее других. Но на передке - только контрактники. А они ВСЕ добровольцы.

В патриотизм приехавших в Украину повоевать я не верю и не поверю никогда. Я никогда не поверю во вспыхнувший за пару лет украинский патриотизм. Желание отомстить мышебратьям за поражение в Грузии? Верю. Но это грузинский патриотизм.

В сухом остатке - пехотный взвод вышел в публичную плоскость с какими-то заявлениями. На фоне общего информзатишья праздничных дней это - конечно событие.

Ну ок".

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Пост внештатного советника президента вызвал бурную реакцию пользователей Facebook. Большинство комментаторов возмущены высказанной позицией Бирюкова.







































Но некоторые пользователи Facebook поддержали внештатного советника Президента.



