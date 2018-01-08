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 Политика Украины, Общество
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Все про:МВД (7416) патрульная полиция (1027) Яровой (6)

 Подразделения дорожной полиции 8-9 января будут переведены на усиленный режим несения службы, - МВД

Подразделения дорожной полиции 8-9 января будут переведены на усиленный режим несения службы.

 Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частотность перемещений населения к местам отдыха. В связи с этим, подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы", - сказал он.

Яровой отметил, что особенно сложной ситуация на дорогах будет 8 и 9 января, когда украинцы будут возвращаться домой.

"Я прошу граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом", - добавил он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3043169
 
 
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Ще не всі відійшли від святкових зловживнь, але за кермо сідають...
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А почему 8-9 января? Почему бы не в ЛЮБОЙ другой день то?
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Похороны активистки могут перерасти в акты возмездия. Сабакав с парашенко боятся этого.
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Вже відчувається. Поліцаїв на трасі, як зірок на небі...😕😕😕
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодразделения дорожной полиции 8-9 января будут переведены на усиленный режим несения службы, - МВД
 
 
 
 
 
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