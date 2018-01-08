 Подразделения дорожной полиции 8-9 января будут переведены на усиленный режим несения службы, - МВД

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД, об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

"В связи с рождественскими праздниками мы наблюдаем высокую частотность перемещений населения к местам отдыха. В связи с этим, подразделения дорожной полиции переведены на усиленный режим несения службы", - сказал он.

Яровой отметил, что особенно сложной ситуация на дорогах будет 8 и 9 января, когда украинцы будут возвращаться домой.

"Я прошу граждан быть осторожными и ответственно относиться к управлению автотранспортом", - добавил он.

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